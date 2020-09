HS Results 9/29

Butler 1, Stebbins 0

Carroll 6, McNicholas 0: C. Osterholt (C) 5 goals, Del Cid (C) goal, B. Osterholt (C) 2 assists, Irumva (C) 2 assists.

Centerville 3, Northmont 1

Dayton Christian 3, Legacy Christian 3: Orme (DC) goal, Brown (DC) goal, Reid (DC) goal.

Eaton 3, Franklin 0

Emmanuel Christian 3, Northeastern 2

Fairborn 1, Greenville 0: Rogalinski (F) goal, Rutan (F) assist.

Fenwick 4, Valley View 0

Lakota East 3, Lakota West 0

Middletown 3, Norwood 0

Milton-Union 4, Dixie 1

Monroe 1, Oakwood 1

Ross 7, Mount Healthy 0

Sidney 5, Piqua 1

Tippecanoe 4, Xenia 0

Troy 12, West Carrollton 0

West Jefferson 4, Greeneview 3

Yellow Springs 8, Jackson Center 1

Monday’s Results

Bellefontaine 3, Indian Lake 0

Bethel 8, Carlisle 2: Hogge (B) 3 goals, Keesee (B) 2 goals 3 assists, Houck (B) 1 goal 2 assists.

Edgewood 3, Northwest 2

Jonathan Alder 6, Urbana 0

Kenton Ridge 2, Graham 0

Madison Plains 2, Westfall 1: McPherson (MP) goal assist, Powell (MP) goal, Lopez (MP) assist.

Northwestern 0, Tecumseh 0

Stebbins 2, West Carrollton 1

Talawanda 1, Harrison 0

Girls Soccer

Tuesday’s Results

Cin. Country Day 0, Ross 0

Dayton Christian 9, Legacy Christian 0: Collins (DC) 3 goals 1 assist, Ogburn (DC) 2 goals 3 assists, Seaquist (DC) goal.

Greenon 6, Newton 3

Lehman Catholic 4, Delphos St. John’s 0: Magoteaux goal, N. Dexter goal, Lachey goal, E. Dexter goal.

Middletown Madison 10, Preble Shawnee 1

Milton-Union 8, Dixie 0: Hergenrather (MU) 3 goals 1 assist, Berberich (MU) 2 goals, Grudich (MU) 1 goal 2 assists.

Monroe 4, Oakwood 0

Talawanda 2, Harrison 1

Waynesville 6, Valley View 0

West Liberty-Salem 3, Fairbanks 0

Monday’s Results

Alter 2, Indian Hill 1

Badin 2, CHCA 1

Beavercreek 5, Wayne 0

Carroll 5, Clinton Massie 0

Centerville 5, Northmont 0

Edgewood 8, Northwest 0

Fairborn 10, Greenville 0: Thomas (F) 3 goals 2 assists, Lynn F) 1 goal 2 assists, Newell (F) shutout.

Hamilton 2, Ursuline Academy 1

Jonathan Alder 5, Urbana 1

Kenton Ridge 0, Graham 0

Madeira 2, Roger Bacon 1

Miamisburg 3, Fairmont 1

Sidney 3, Piqua 0

Seton 7, Lakota East 0

Tippecanoe 3, Xenia 0

Troy 16, West Carrollton 0

Wyoming 3, Fenwick 2

Girls Volleyball

Tuesday’s Results

Covington 3, Bradford 0

Eaton 3, Franklin 0: Giffen (E) 11 kills 3 digs, Ditmer (E) 7 aces, Sorrell (E) 16 digs.

Fairborn 3, Butler 0: G. Knapp (F) 8 kills, K. Knapp (F) 23 assists 10 digs, Hart (F) 17 digs.

Fort Loramie 3, Anna 0: Maurer (FL) 24 assists, Hoelscher (FL) 12 kills, Grudich (FL) 10 digs.

Mechanicsburg 3, Greeneview 0: Lawhorn (M) 12 kills 15 digs, Blakeman (M) 19 digs 5 aces, Ayars (M) 24 assists 6 kills.

Oakwood 3, Monroe 1: Penewit (M) 8 kills, Duff (M) 9 digs 12 assists 4 aces, Wager (M) 4 aces.

Tippecanoe 3, Troy 0: Siefring (Ti) 15 kills 12 digs, R. Wildermuth (Ti) 16 digs 3 blocks 20 assists, Aselage (Ti) 10 kills 2 blocks.

Xenia 3, Stebbins 1

Monday’s Results

Badin 3, Fairfield 0

Fort Loramie 3, Fairlawn 0: Maurer (FL) 28 assists, Hoelscher (FL) 11 kills, Grudich (FL) 8 digs.

Hamilton 3, Monroe 2: Brandon (M) 13 kills, Weiseman (M) 14 digs, Duff (M) 24 assists.

Northmont 3, Fairmont 2: Boykin (N) 14 kills, Reidy (N) 12 kills 14 digs, Kautz (N) 18 digs.

Piqua 3, Stebbins 1

Tippecanoe 3, Fairborn 0: Siefring (T) 11 kills 8 digs, R. Wildermuth (T) 20 assists 6 assists 6 kills 3 blocks, Titley (T) 12 digs 2 aces; Knapp (F) 8 assists 6 digs, Hart (F) 9 digs, Thompson (F) 3 kills 8 digs.

Troy Christian 3, Newton 2

Boys Golf

SECTIONAL TOURNAMENT

Tuesday’s Results

Division II

At Reid Park

Qualifying Teams: Kenton Ridge (Tosi 88, Houseman 77, Jacobs 82, Dorrell 85) 332; Greeneview (Ma. Witt 69, My. Witt 84, Rinehart 86, Hovan 103) 342; Milton-Union (Grafflin 87, Case 98, Thompson 87, Vechazone 96) 368; Graham (Huffman 89, Woodruff 94, Whetstone 94, Goddard 93) 370.

Individual Qualifiers: Armstrong (Urbana) 79, Ricketts (Ben Logan) 84, Turner (Springfield Shawnee) 84, McPherson (Indian Lake) 87.

Division III

At Turtle Creek

Qualifying Teams: Newton (Ferrell 75, Montgomery 93, Q. Peters 86, Downing 89) 343; Arcanum (Brubaker 84, Pitzer 93, Hess 92, Psczulkoski 93) 362; Tri-Village (Holsapple 93, Collins 96, Gilpin 99, Osborne 87) 375; Bradford (Spencer 95, Mead 95, Leach 96, Wills 92) 378.

Individual Qualifiers: Cable (Franklin Monroe) 81, Buck (Northeastern) 84, Bramel (Catholic Central) 86, Windle (Catholic Central) 89.

At Shelby Oaks

Qualifying Teams: Fort Loramie (Ballas 79, Meyer 80, Wehrman 83, Ratermann 85) 327; Botkins (Meyer 84, Cisco 82, Dietz 82, Wendel 92) 340; Anna (Cobb 76, Gordon 95, McClay 86, Cobb 88, Hegemier 95) 345; Fairlawn (Peters 83, Mullen 86, Jones 92, Piper 85) 346.

Individual Qualifiers: Pond (Triad) 80, Zumberger (Riverside) 82, Lukey (Houston) 83, Sherman (Russia) 85.

At Walden Ponds

Qualifying Teams: Seven Hills (Joffe 72, Yang 82, Chen 88, Holden 88) 330; Cin. Country Day (Pettengill 80, Wright 84, Castrucci 84, McMullen 91) 339; Middletown Christian (Winhusen 86, B. Green 84, E. Green 85, Fernandez 91) 346; Southeastern (Spears 85, Mosier 90, Robinson 97, Erskine 108) 380.

Individual Qualifiers: Raby (Cin. Christian) 95, McKinnon (Cin. Christian) 97, Burdette (Legacy Christian) 97, Ewing (Legacy Christian) 97.

Girls Golf

SECTIONAL TOURNAMENT

Monday’s Results

Division II

At WGC

Qualifying Teams: Alter (Houpt 82, Kuntz 82, Hoskins 86, Volk 89) 339; Bethel (Gray 94, Calhoun 95, Johnson 108, Brookhart 113) 410; Mechanicsburg (Reece 84, Rausch 107, Dean 110, Wetzel 112) 413; Carlisle (Dobbins 100, McIntosh 105, E. Ridinger 108, A. Ridinger 110) 423.

Individual Qualifiers: Strickland (Chaminade Julienne) 76; Miller (Legacy Christian) 81; Manning (Southeastern) 85; DeMayoo (Springfield Shawnee) 92.

At Hamilton

Qualifying Teams: Fenwick (McNair 87, Wright 90, Hemmelgarn 91, Snyder 91) 359; Summit Country Day 382 (Simpson 88, Johnson 88, Moran 100, Edmondson 106); Wyoming 395 (So. Dulin 94, Sa. Dulin 88, McMonigal 107, Marty 106); Clinton-Massie (Anderson 93, Schneider 95, Spurlock 108, Payne 113).

Individual Results: Hurt (Mariemont) 88, Stegemann (Clermont Northeast) 91; Motch (Seven Hills) 94; Kaminski (Cin. Country Day) 96.

Girls Tennis

OTCA STATE RANKINGS

Division I

1. Mason (130)

2. Magnificat (110)

3. Upper Arlington (104)

4. North Canton Hoover (87)

5. St. Joseph Academy (67)

6. Toledo Notre Dame Academy (60)

7. Ursuline Academy (56)

8. St. Ursula Academy (31)

9. Centerville (21)

10. Massillon Jackson (19)

Divison II

1. Columbus Academy (114)

2. Indian Hill (97)

3. Eaton (90)

4. Oakwood (88)

5. Hathaway Brown (78)

6. Seven Hills (45)

7. Kettering Alter (42)

8. Wellington (34)

9. Mariemont (16)

10. Hawken (13)

Tuesday’s Results

Fairmont 4, Northmont 1: Dotsenko (F) def Ferrell, 6-3,6-0; Fugate (F) def. Haley, 6-0, 6-0; Swegman (F) def. Kelsey, 6-4, 6-0; Gross/Greene (F) def. Fine/Mitchell, 6-3, 6-1; Dale/Sullivan (N) def. Seabrook/Hennessy, 6-2, 1-6, (10-4).

Oakwood 4, Chaminade Julienne 1: McCloskey (O) def Estrada-Sanchez (CJ) 6-1, 6-1; Riggs def. Dean (CJ) 6-1, 6-3; Schneider (CJ) def. Prithivy Krishnamoorthy (O) 6-1, 6-1; Connelly/ Hall (O) def. Davis/Gabriel (CJ) 6-0, 6-0; Ritschel/Schnell (O) def Ely/Burkett 6-1, 6-2.

Troy 5. Piqua 0: Romick(T) d. Partee(P) 6-2, 6-1; Niemi(T) d. King(P) 4-6, 6-2, 1-0(5); Rajab(T) d. Stumpff(P) 6-1, 6-3; Patel/Rhea(T) d. Arnett/Hicks(P) 6-3, 6-1; Logan/Wannemacher(T) d. Pleasant/Pleasant(P) 6-3, 6-0.