H.S. Results 8/17-8/18

FAIRMONT 31, ALTER 7

A 0 0 0 7 – 7

F 0 7 10 14 – 31

Second Quarter

F: Doty 80 FG return (Holt kick).

Third Quarter

F: Holt 43 FG.

F: D. Baker 74 run (Holt kick).

Fourth Quarter

F: D. Baker 4 run (Holt kick).

A: Sheets 29 pass from Connor (Arcuri kick).

F: B. Baker 42 run.

Boys Soccer

Thursday’s Results

Dixie 5, Newton 2

Legacy Christian 5, Twin Valley South 1: Sarver (TVS) goal.

Little Miami 3, Badin 2

Monroe 3, Fenwick 0: Oborne (M) 2 goals, Gronostaj (M) 1 goal 1 assist.

Mount Healthy 2, Clark Montessori 1

Ross 1, Oak Hills 1

Turpin 2, Colerain 1

Wednesday’s Results

Bethel 5, Kenton Ridge 2: Houck (B) 2 goals 1 assist, Bean (B) 1 goal 1 assist, Tallmadge (B) 2 assists, Blackburn (KR) 2 goals.

Wayne 4, Tecumseh 0

Girls Soccer

Thursday’s Results

Greenon 15, Blanchester 1

Legacy Christian 4, Twin Valley South 1

Middletown Madison 5, Eaton 1

Newton 7, Dixie 1

Oak Hills 2, West Clermont 1

Wednesday’s Results

Fairbanks 5, Wellington 0

Ross 2, Batavia 1

Sidney 3, Northmont 2

Turpin 7, Hamilton 1

Boys Golf

Thursday’s Results

Franklin 153, Middletown 161

London 171, Tecumseh 196

Girls Golf

Thursday’s Results

Centerville Black 183, Carroll 206: Nunna (Ce) 43, Edala (Ce) 43, Bressler (Ce) 47, Hucke (Ca) 47.

Bellefontaine 172, Tecumseh 270: T: Lewis (T) 64, Swearington (T) 66, Peters (T) 68.

Wednesday’s Results

Greenville 209, Piqua 239: Jenkinson (G) 40, Slade (G) 47, Chrisman (G) 59, Meckstroth (P) 59, Thoma (P) 59.

London 244, Tecumseh 277: Swearington (T) 67, Rogers (T) 67, Lewis (T) 71.

Girls Tennis

Thursday’s Results

Beavercreek 5, Lehman Catholic 0: Clary (B) def. Williams(LC) 6-3, 6-0; Garges (B) def Lins(LC) 7-5, 7-5; Ramharakh(B) def. Huelskamp(LC) 6-1, 6-0; Russell/Lacey (B) def Hamblin/Westerheide(LC) 6-1, 6-3; Cline/Ritabaugh(BB) def Chen/Mohler(LC) 6-2, 6-0.

Bellefontaine 4, Urbana 1

Centerville Gold 4, Tippecanoe 1: Hinshaw (C) d. Bauer, 6-0 6-0; Owen (C) d. Waibel, 6-1 6-2; Allapatt (C) d. Tobias, 4-6 6-2 6-4; Macpherson/Siler (C) d. Patel/Zweizig, 0-6 7-6 7-6; Collins/Snipes (T) d. Riley/Rindler, 6-3 5-7 6-1.

Tecumseh 3, Jonathan Alder 2: Walrath (Tec) def Sloan 6-0, 6-0; Walrath (Tec) def Renner 6-4, 6-1; Russell (Tec) def Liening 6-0, 6-1; Yates/Jenkins (JA) def Hagenbuch/Owens 6-3, 6-4; Krimmrey/Moran (JA) def Thomson/Manning 6-1, 6-2.

Wednesday’s Results

Badin 5, McAuley 0: Boyle def. Strong 6-0 6-0; Demmel d. Hess, 6-0 6-2; Lees d. Cheeseman, 6-3 6-1; Stacy/Teodoro d. Feese/Gardner, 6-4 4-6 12-10; Lipp/Wagner d. Clause/Lambert, 6-2 6-2.

Northmont 5, Stebbins 0: Braswell d. Ho 6-0 6-1; Kelsey d. Mann 6-0 6-0; Buxton d. Henry 6-1 6-0; Hibbard/Robinson d.Gold/Gonzalez 6-0 6-0; Weiss/Carpenter d. Whicker/Dauletaliy 6-2 6-2.

Northwestern 3 Chaminade Julienne 2: 1. Errett (N) d. Harsman 6-1 6-2; 2. Fraker (N) d. Juniewicz 6-3 7-5; 3. Yeager (N) d. Powers 6-0 6-0; 1.Parisi/Palmer (CJ) d. Haley/Raines 6-0 6-2; 2. Acuna/Keeton (CJ) d. Parker/Miller 6-1 6-0.

Springboro 3, Tippecanoe 2: Tomlin (S) d. Bauer, 6-3 6-1; Szwajkowski (S) d. Waibel, 6-4 6-1; Tobias (T) d. Sriranji, 6-3 6-1; Hurlbert/Pajari (S) d. Zweizig/Patel, 6-1 7-6; 2. Collins/Snipes (T) d. Bailey/Hurlbert, 7-6 2-6 10-5.

Troy 3, Miamisburg 2: Jovanov(M) d. Short. 6-3, 6-2; Sunderman(M) d. Romick 6-3, 3-6, 1-0 (3); Niemi(T) d. Harbuh 6-0, 6-4; Johnston/Rogers(T) d. Parachuri/Shoemacker 6-3, 6-1; Bertke/turnbull(T) d. Cooper/Anslinger 6-2, 6-3.

