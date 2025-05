H.S. Results 5/2: Maciejewski picks up win on mound, drives in three for Centerville

Friday’s Results

Butler 11, Piqua 1: B: Richardson W 10 K, 2 RBI, Miller 2 RBI.

Centerville 4, Beavercreek 3: C: Maciejewski W, 3 RBI.

Coldwater 6, Kalida 1: C: Kaup W 4 K, Welsch 2-4 RBI.

Dayton Christian 5, Carroll 1: DC: Schmidt W 2 K, Halter 2B 2 RBI.

Emmanuel Christian 9, Tri-County North 3: TCN: Fannin 2 RBI, Keener RBI. EC: Bowden 3-5 2 RBI, Lisle 3-5 3 RBI, Meyer W 4 K.

Fairbanks 9, Southeastern 4

Fort Loramie 17, Houston 2

Franklin Monroe 9, Stebbins 4

Jonathan Alder 11, North Union 0

Kenton Ridge 3, Graham 0

Marion Local 5, Anna 2: A: Aufderhaar 2-3 HR 2 RBI.

Minster 7, Lima Central Catholic 1

Newton 13, Twin Valley South 1

Northeastern 5, Cedarville 4: N: Patterson 1-2 2 RBI, Spriggs 1-3 2 RBI, Mefford 1-3 RBI.

Northridge 6, Troy Christian 5: TC: Barhorst 1-2 RBI, Walters 1-3 RBI.

Ponitz 2, Meadowdale 0

Russia 9, Arcanum 2: R: Phlipot W. A: Christ 2-4 2B RBI.

Sidney 7, Fairborn 4: F: Bailey 3-4 3B HR 2 RBI, Harris 1-3 2 RBI. S: Frazier W 4 K, New 2-2 2 2B 2 RBI, Swiger 2-4 RBI.

Tecumseh 4, Northwestern 1: T: Olinger W 3 K, 2-3 2B RBI, Barrows 3-4 RBI, Butler 1-2 RBI.

Tippecanoe 12, Bethel 2

Troy 11, Greenville 1: T: Gorman 4-4 2B HR, Reinhardt W 6 K. G: Eberwein 1-2 RBI.

Urbana 2, Benjamin Logan 0: U: Donahoe W 4 K, Endres 1-3 2B 2 RBI.

Versailles 9, Fort Recovery 4: FR: Grisez 2-3 2B 2 RBI, Gaerke 2-4 RBI.

Thursday’s Results

Arcanum 10, Franklin Monroe 0: A: Christ W 13 K, 4-5 2B 3 RBI, Kearney 1-3 2B RBI, Mote 2-3 2 RBI.

Badin 13, Fairfield 1: F: Brehm RBI. B: Bowling 2-3 3B 4 RBI, Ollis 2-3 2 RBI, Lowe 1-2 2 RBI.

Carroll 17, Northwest 4

Cin. Christian 4, Cin. Country Day 0: CC: Marsh 2-3 RBI, Halsey 1-3 RBI, Hanauer RBI.

Delphos St. John’s 3, New Bremen 2

Grandview Heights 9, Fairbanks 6

Minster 5, New Knoxville 1

Tippecanoe 8, Stebbins 0: T: Chinn W 6 K, Jackson 2-2 2 RBI, Harney 2-4 RBI.

Urbana 14, Graham 5: U: Lantz W 12 K, Teepe 2-5 HR 4 RBI, Wilhelm 1-3 HR 2 RBI.

Softball

Friday’s Results

Arcanum 13, Versailles 2: A: Byrne 3-3 2 2B HR 7 RBI, Garbig 2-3 2B 2 RBI, Garbig W 2 K.

Anna 6, Delphos Jefferson 0

Benjamin Logan 15, Urbana 4: U: Scott 2-3 HR 3 RBI, Rice 2-2 RBI.

Coldwater 12, Allen East 2

Covington 13, Lehman Catholic 0: C: Burns 1-1 HR 3 RBI, Hartwig 2-4 HR RBI, Johnson 3-3 2B HR RBI, Palsgrove 1-2 HR RBI.

Fairbanks 7, Southeastern 1

Fairborn 11, Sidney 5: F: Moulder 3-4 2B 2 RBI, Walters 3-4 HR 3 RBI, Watson W 8 K.

Greenon 6, Triad 3: G: Ivon 2-4 2 RBI, Walker 4-5 2 RBI, Henderson W 12 K.

Greenville 7, Troy 2

Houston 4, Fort Loramie 3

Kenton Ridge 15, Graham 1

Lebanon 13, New Richmond 0

Lima Shawnee 6, Russia 4

Miami East 9, Riverside 3: ME: Enis 3-5 2 RBI, Rose 1-4 2B 3 RBI, Kadel W 6 K. R: Dillon 1-2 HR RBI, Carmen 1-3 2B RBI.

Minster 7, Russia 0

Newton 11, Twin Valley South 4: N: VanCulin W, HR.

Northwestern 9, Tecumseh 8: T: Beard 2-3 2 HR 2 RBI, Adams 2-4 HR 2 RBI, Chafin 1-3 HR 2 RBI, Matthews 2-4 2B HR 2 RBI. N: Deane 2-4 HR 4 RBI, Hammer 1-3 2 RBI.

Springfield Shawnee 6, Russia 4

Tippecanoe 8, Stebbins 2

Waynesville 11, Valley View 1: W: Schuette W, 2-3 4 RBI, Jett 3-3 2 RBI, McKeehan 2-4 2B 2 RBI.

Thursday’s Results

Arcanum 15, Franklin Monroe 0: A: Byrne 3-4 2B HR 4 RBI, Noe 2-4 2B 2 RBI, Garbig 4-4 RBI.

Bellbrook 7, Badin 5: Be: Hebrank W 9 K, 1-3 2 RBI, Savey 3-4 2B RBI, Pummell 2-3 2B RBI.

Benjamin Logan 7, Marion Harding 0: BL: Rostorfer 2-4 HR 3 RBI, Gregg W 5 K, Crumm RBI.

Fort Recovery 11, Versailles 7: Homan W 5 K.

Graham 10, Urbana 8: U: Boyd 3-4 2B HR 2 RBI, Preston 3-4 2B 2 RBI.

Lima Shawnee 9, New Bremen 2

Middletown Christian 15, Stivers 3

Talawanda 7, Tri-County North 0: Ta: Frieden 3-4 3 RBI, Cobb W 8 K, 1-4 HR 2 RBI.

Boys Tennis

Friday’s Results

Troy 5, Lehman Catholic 0

Thursday’s Results

Badin 3, Elder 2: Chen (B) d. Godfrey 6-0, 6-3; Meade (E) d. Zurburg 1-6, 6-4, (10-4); Bucheit (B) d. Berduo-Matias 6-3, 6-3. Stagg/Hartford (B) d. Saupe/Papadimas 6-2, 6-3; Schaunlaffel/Schmit (E) d. Schultz/Jensen 6-1, 6-0.

Centerville G 4, Beavercreek 1

Greenville 5, Lehman Catholic 0

Madeira 3, Dayton Christian 2

Boys Volleyball

Friday’s Results

Thurgood 3, Ponitz 1

Thursday’s Results

Badin 3, Edgewood 0

Middletown Christian 3, Trotwood 0

Boys Lacrosse

Friday’s Results

Lakota East 7, Thomas Worthington 6

Lebanon 14, CHCA 7

Thursday’s Results

Alter 18, Chaminade Julienne 1

Fenwick 19, Carroll 7

Franklin 15, Monroe 5

Northmont 18, Edgewood 2

Oak Hills 22, Fairfield 4

Sycamore 15, Lakota West 7

Girls Lacrosse

Thursday’s Results

Walnut Hills 7, Lebanon 6

REPORTING RESULTS

