H.S. Results 4/5

Friday’s Results

Alter 8, Dayton Christian 7

Franklin 3, Trinity 2: F: Rebrovich 1-2 2B 2 RBI, Williams 2-2 2B RBI.

IMG 8, Badin 6

Minster 6, Crestview 5: M: Heitkamp GW-RBI, Ketner W.

Newton 9, Riverside 6: R: Orsborne 1-3 2 RBI.

Russia 5, Lima Shawnee 2: R: Unferferth W, RBI.

Wayne Trace 6, New Bremen 4

Softball

Saturday’s Results

Minster 8, St. Marys 1

Minster 14, St. Marys 2

Friday’s Results

Minster 21, Anna 0: M: Albers 4-4 3 2B 4 RBI, Inskeep 2-4 3B 4 RBI, Wolf 2-4 2B 4 RBI.

Parkway 2, Lima Shawnee 1: P: Stover 3B GWRBI, Schoenlein W.

Boys Volleyball

Saturday’s Results

Centerville 3, Worthington Kilbourne 1

Centerville 3, Upper Arlington 0

Hilliard Davidson 3, Centerville 0

Boys Tennis

Friday’s Results

Beavercreek 3, Olentangy Orange 2

Centerville (G) 5, Loveland 0

Boys Lacrosse

Saturday’s Results

Col. Bexley 19, Chaminade Julienne 3

Pickerington North 11, Lakota East 9

Friday’s Results

Hilliard Davidson 12, Centerville 6

Thomas Worthington 3, Beavercreek 2

Sycamore 15, Lebanon 6: L: Woehrmyer 3 goals.

Girls Lacrosse

Saturday’s Results

Fairmont 12, Westerville Central 0

Kings 10, Beavercreek 5

Mariemont 16, Lakota East 5

Friday’s Results

Chaminade Julienne 13, Northmont 11

Track & Field

Saturday’s Results

Versailles Invitational

Boys Team Results: Orange Division: 1. Minster 163.50; 2. Botkins 119; 3. New Bremen 108; 4. Covington 66; 5. Bradford 48.50; 6. Russia 48; 7. Lehman Catholic 47.50; 8. Twin Valley South 43.50; 9. Troy Christian. Black Division: 1. West Liberty-Salem 146; 2. Marion Local 121; 3. Versailles 113; 4. Anna 97; 5. St. Henry 70.50; 6. Arcanum 49.50; 7. Brookville 44; 8. Houston 11; 8. Versailles B.

Girls Team Results: Orange Division: 1. Minster 195; 2. Botkins 101; 3. New Bremen 89; 4. Russia 83; 5. Covington 55; 6. Bradford 30; 7. Miller City 25; 8. Twin Valley So. 20; 9. Lehman Cath. 18; 10. Troy Christian. Black Division: 1. Versailles 147.50; 2. Anna 117.50; 3. St. Henry 93.50; 4. West Liberty-Salem 77; 5. Marion Local 71; 6. Houston 59; 7. Brookville 41.50; 8. Arcanum 40; 9. Versailles B.

REPORTING RESULTS

Contact Dayton Daily News, Springfield News-Sun and Journal-News with scores and results as soon as possible after varsity high school athletic contests by email only at COPSports@coxinc.com. Please include any details from your contest that you would like published along with a contact name and phone number.