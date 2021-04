HS Results 4/27

Beavercreek 6, Miamisburg 4

Ben Logan 15, North Union 1

Butler 10, Fairborn 0: Echemen (B) 6 K, Warner (F) 2-2.

Cedarville 2, Greenon 0

Dayton Christian 10, Oakwood 9

Elder 4, Talawanda 2

Emmanuel Christian 7, Middletown 6

Fairbanks 7, West Liberty-Salem 5

Franklin 21, Middletown 2

Graham 7, Northwestern 3

Indian Lake 9, Urbana 5

Kenton Ridge 13, London 5

Lebanon 6, West Clermont 3: Weber (L) W.

Mechanicsburg 13, West Jefferson 3: Kramer (M) 3-3 2 RBI 3 RS, Morgan (M) 2-3 RBI 2 RS, Edwards (M) W 5 K.

Northeastern 4, Triad 1

Piqua 11, Greenville 0

Sidney 26, West Carrollton 1

Southeastern 6, Catholic Central 4

Tippecanoe 7, Troy 4

Troy Christian 6, Legacy Christian 2

Valley View 11, Monroe 2

Waynesville 8, Dixie 1

Xenia 12, Stebbins 8

Monday’s Results

Anna 11, Botkins 6: Geis (B) 2-4 2 2B 2 RS, E. Motter (B) 2-4 2B, Boerger (B) 2 RBI, Cobb (A) 2-3 2B 3 RS, Seigle (A) 2-3 2B 2 RBI, Finkenbine (A) 2-4 2B 2 RBI 2 RS.

Badin 10, Carroll 0

Beavercreek 6, Miamisburg 5

Ben Logan 9, North Union 0

Butler 17, Fairborn 1

Carlisle 1, Preble Shawnee 0: Hutchinson (PS) 8 K, Hatmaker (PS) 2-3 3B.

Catholic Central 7, Cedarville 1

Chaminade Julienne 10, McNicholas 8

Eaton 11, Monroe 0

Fairbanks 7, West Jefferson 1

Graham 4, Northwestern 3

Greenon 10, Greeneview 7: Phillips (Gv) 2-4 2B 3B 2 RBI, Brooks (Gv) 2 RBI.

Jonathan Alder 16, London 3

Lakota West 6, Fairfield 4

Mason 10, Lakota East 3

Mechanicsburg 11, Triad 0: Tom (M) 3-3 2 2B 3 RBI, Edwards (M) 2-3 2B 2 RS, Morgan (M) 2-2 RBI 2 RS.

Milton-Union 7, Middletown Madison 6

Northeastern 15, West Liberty-Salem 4: Nichols (N) 9 K, Moone (N) 4-4 3B, Nichols (N) 3-3 2 2B 4 RBI.

Northridge 8, Dixie 7

Oak Hills 16, Hamilton 7

Oakwood 13, Brookville 8

Piqua 10, Greenville 8

Purcell Marian 11, Alter 7

Ross 16, Harrison 3

Sidney 19, West Carrollton 3

Springboro 10, Northmont 0: Rolfes (N) 2-2.

Springfield 10, Wayne 0

Springfield Shawnee 6, Kenton Ridge 1

Sycamore 20, Middletown 9

Talawanda 8, Edgewood 3

Tecumseh 3, Bellefontaine 2: Hale (T) 3 RBI GW-RBI, Hodge (T) W.

Tri-Village 14, Yellow Springs 3: Lipps (TV) 3-4 2B RBI, Finkbine (TV) 2-3 2 RS RBI, Stephens (TV) W 2-3 3 RBI.

Troy 11, Tippecanoe 9

Urbana 7, Indian Lake 5

Xenia 7, Stebbins 4

Softball

Tuesday’s Results

Bradford 18, Tri-Village 0

Brookville 26, Oakwood 4

Butler 10, Fairborn 6: Ferguson (F) 2-4 4 RBI, Offill (F) RBI, McReynolds (F) RBI.

Eaton 16, Monroe 4

Edgewood 3, Franklin 2

Fairbanks 2, West Liberty-Salem 1

Greenville 12, Piqua 1

Hamilton 14, Sycamore 3

Lakota West 16, Princeton 1

McNicholas 4, Bishop Brossart 0

Mechanicsburg 9, West Jefferson 3: Rodgers (M) W 10 K, A. DeLong (M) 3-4 2B 3B, Ayars (M) 2-4 5 RBI.

Middletown 17, Trotwood 0

Newton 7, Franklin Monroe 0: M. Deeter (N) HR, A. Deeter (N) HR, Miller (N) W.

North Union 11, Ben Logan 4

Northwestern 6, Graham 5

Oak Hills 6, Mt. Notre Dame 0

Oakwood 20, Dayton Christian 4

Springfield 11, Springboro 8

Springfield Shawnee 1, Kenton Ridge 0: Beers (SS) W, Ross (SS) 2-2, Pierson (SS) 2B RS, Dobyns (KR) 2B, Fyffe (KR) 2B.

Stivers 22, Legacy Christian 8

Taylor 11, Waynesville 1

Troy 8, Tippecanoe 7

Urbana 7, Indian Lake 3

Xenia 5, Stebbins 2

Monday’s Results

Alter 7, Purcell Marian 5

Badin 16, Carroll 2: McKinney (B) 3-4 RBI, Kent (B) 3B 3 RBI, Smith (B) 2-4 2B 3 RBI.

Bellbrook 8, Valley View 3

Bradford 7, Wapakoneta 0: S. Miller (B) W 14 K.

Brookville 26, Oakwood 4

Butler 6, Fairborn 3: Cook (F) HR.

Carlisle 4, Preble Shawnee 0: Goodpastor (C) W 8 K, Miller (C) 3-4, Craft (PS) 2-3.

Dixie 9, Northridge 1

Eaton 22, Monroe 1

Edgewood 14, Talawanda 4

Fenwick 14, Roger Bacon 3

Greeneview 15, Greenon 11: Reno (Gv) 5-6 2B, Trisel (Gv) 3-3 2B.

Greenville 16, Piqua 4

Hamilton 2, Fairfield 1

Jonathan Alder 11, London 0

Kenton Ridge 2, Springfield Shawnee 1

Lakota East 17, Sycamore 2

Lakota West 6, Mason 0

McNicholas 4, Chaminade Julienne 1

Mechanicsburg 11, Triad 1: Rodgers (M) W 9 K 2-3 2B, Alspaugh (M) HR, H. DeLong (M) 2-3 2B.

Miamisburg 2, Beavercreek 1

North Union 6, Ben Logan 5

Northmont 5, Springboro 3: Hodge (N) HR, Bonner (N) W 11 K, Doss (N) 2-4.

Oak Hills 16, Middletown 2

Springfield 13, Wayne 3

Tecumseh 6, Bellefontaine 2: Strouse (T) 4-4 2 3B RBI SB, Moore (T) HR, Hill (T) 2B 2 RBI.

Tri-Village 26, Yellow Springs 1: Arnett (TV) HR, Burk (TV) 2 HR, Wehr (TV) 2 HR.

Troy 9, Tippecanoe 4

Urbana 9, Indian Lake 5

West Jefferson 2, Fairbanks 1

West Liberty-Salem 4, Northeastern 2

Boys Tennis

Tuesday’s Results

Bellefontaine 5, London 0: Bakshi def Hochstetler 7-5,6-3; Shell def Dailey 7-5,6-1; Phillips def Duvall 6-2,6-2; Burhanna/Burhanna def Homan/Wall 6-3,6-2; Howell/Taylor def Kerry/Cappell 6-1,6-1.

Fairborn 5, Xenia 0

Kenton Ridge 4, Tecumseh 1

Lehman Catholic 3, Trotwood 2: Gilardi def Odumoda 7-5, 6-3; Evans def Odumoda 6-1, 6-1; Pannapara def Smith 6-4, 6-3; Odumoda/Rogers def Jones/Bostick 7-5, 6-2; Walker/Hampton def Linson/White 6-2, 6-3.

Oakwood 5, Franklin 0

Tippecanoe 5, Butler 0: Blake d. Manni 6-2, 6-1; Nichols d. Luken 6-1, 6-2; Davis d. Stiver 6-0, 6-0; Davis/Hackenberger d. Baker/Schroerluke 6-0, 6-0; Guevara/Gagnon d. White/Fiori 6-1, 6-2.

Troy 5, Piqua 0

Monday’s Results

Alter 3, Butler 2: Manni (B) def. Paul (A) 7-5, 6-2; Luken (B) def. Welch (A) 6-7(3), 6-3, 10-5; Draugelis (A) def. Stiver (B) 6-4, 6-1; Yacoub/ Ruffolo (A) def. Baker/Fiori (B) 6-1, 6-0; Kader/Malenich (A) def. White/Burson (B) 6-0, 6-1.

Badin 5, Northwest 0: Combs def. Brown 6-0, 6-1; Kline def. Deathrage 6-3, 6-4; Zettler def. Roberts 7-5, 7-6 (7-4); Wesner/Poehner def. Green/Harden 6-4, 6-2; Schweinfest/Connaughton def. Hill/Seye 7-6 (7-2), 5-7, 1-0 (10-3).

Bellefontaine 3, Kenton Ridge 2: Kronour(KR) def Bakshi(B) 7-6 (7-4), 6-3, 5-7; Campbell(KR) def Burhanna(B) 6-4, 2-6, 6-0; Howell(B) def Bowling(KR) 6-1, 6-0; Burhanna/Shell(B) def Ray/Oberg(KR) 6-2, 6-4; Phillips/Taylor(B) def Montgomery/Polach(KR) 6-0, 6-0.

Blanchester 4, Greeneview 1

Centerville Gold 5, Bellbrook 0: Owen(C) def. Grismer 6-0, 6-0; Panwar(C) def. Songer 6-1, 6-2; Edwards(C) def. Harasco 6-4, 6-4; R.Peters-Ross(C) def. Delsing-Jenkins 6-0, 6-2; Kunst-Arellano(C) def. Warren-Grismer 3-6, 6-2, 6-1.

London 5, Tecumseh 0: Hochstetler def Green 6-0 6-0; Dailey def Bledsoe 6-0 6-1; London wins by default; Homan/Wall def Fox/Jones 6-3 6-2; Capell/Kerry def Lian/Negrette 6-3 6-0.

Northmont 5, Northridge 0

Oakwood 5, Fairmont 0

Sycamore 5, Beavercreek 0: Choo def Staiger 6-0, 6-0; Rajagopola def Xiao 1-6, 6-1, 6-0; Wittenbaum def Sankar 6-0, 6-1; Meyers/Karev def Xie/Wells 6-4, 7-6; Sung/Wallace def Ali/Jones 6-0, 6-3.

Tippecanoe 5, Miami Valley 0: Hackenberger d Manchala 6-3, 0-6, 6-1; Blake d Bartek 6-0, 6-0; Nichols d Palwal 6-1, 6-0; Davis/Davis d Waldman/Singh 0-6, 6-3, 6-4; Gagnon/Nichols d Choudary/Karras 7-6, (8-6) 6-4.

Troy 5, Springfield 0

Valley View 5, Stivers 0

Yellow Springs 3, Fairborn 2

Boys Lacrosse

Monday’s Results

Oakwood 12, Beavercreek 11

Girls Lacrosse

Tuesday’s Results

Chaminade Julienne 11, Oakwood 10

REPORTING RESULTS

Contact Dayton Daily News, Springfield News-Sun and Journal-News with scores and results as soon as possible after varsity high school athletic contests by email only at COPSports@coxinc.com. Please include any details from your contest that you would like published along with a contact name and phone number.