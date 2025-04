H.S. Results 4/22: Franklin beats CJ in extras

Tuesday’s Results

Ansonia 6, Fairlawn 3: A: Gilland 3-3 2B 2 RBI, Shives 2-4 RBI, Shives 2-3 3B RBI.

Arcanum 12, National Trail 2: A: Stephens 2-4 3 RBI, Miller 2-3 2 RBI, Cartwright 1-1 2B 2 RBI.

Cedarville 8, Southeastern 4: C: Creeden 2-3 2 RBI, Berkheiser 3-4 RBI, Baldwin 2-3 RBI.

Cin. Christian 13, Summit Country Day 5: CC: Marsh 4-5 3 RBI, Hanauer 1-3 2 RBI, Minacapelli 1-3 2B 2 RBI.

Coldwater 8, Versailles 4: C: Kaup W, Welsch 3-5 2 RBI.

Covington 12, Troy Christian 2: TC: Day RBI.

Dayton Christian 14, Yellow Springs 1: YS: Derrickson RBI.

Dixie 10, Tri-Village 0: D: Velazquez 1-2 2 RBI, Bemis 1-2 2B 2 RBI, Puckett W 9 K.

Eaton 9, Greenville 7: G: Eberwein 2-3 RBI, Jasenski 2-3 RBI, McGreevey 1-1 RBI.

Edgewood 12, Talawanda 1: T: Griffin 1-3 RBI. E: Fall 2-2 3B 2 RBI, Smith 2-3 2 RBI, Brennan W 2 K.

Elder 8, Fairfield 1: F: Morningstar 1-2 2B RBI.

Fenwick 16, Waynesville 6: W: Freese 1-3 2B 2 RBI, Bradley 1-2 2 RBI, Philpot RBI.

Franklin 3, Chaminade Julienne 2: F: Standifer W 3 K, Pearson 1-3 GW-RBI. CJ: Sullivan 1-3 RBI, Hoagland RBI.

Franklin Monroe 3, Tri-County North 2: TCN: Fannin RBI, Shively RBI.

Graham 18, Northwestern 4

Lehman Catholic 4, Milton-Union 2: LC: Schmiesing 1-3 RBI, Lachey W 5 K, 1-2 2B RBI, Bostick RBI.

Minster 1, Fort Recovery 0

Mississinawa Valley 3, Twin Valley South 2: MV: Kiser 1-2 2 RBI.

Newton 10, Botkins 0: N: Koffer W.

Northeastern 13, Fairbanks 3: N: Newman 3-4 3 2B 5 RBI, Spriggs 2-3 2 RBI, Sudhoff 2-3 2B RBI.

Piqua 13, Anna 12: A: Osborn 4-4 2B 2 RBI, Egbert 1-2 2B 3 RBI.

Preble Shawnee 19, Bradford 0

Seven Hills 12, New Miami 2

Valley View 4, Monroe 3: M: Reynolds 2-4 RBI, Watts 2-3 RBI, Tarin RBI. VV: Johnson 1-3 2 RBI, Johnson 1-2 2B 2 RBI.

West Jefferson 12, Triad 0

West Liberty-Salem 2, Mechanicsburg 1: M: Wilson 1-1 RBI. WLS: Oder W 1 K, Hershberger 1-2 3B RBI, Sertell RBI.

Monday’s Results

Alter 9, Brookville 5: A: Maloney 2-3 2 RBI, Tishaus 2-4 2B 2 RBI, Hemmert 2-3 RBI. B: Reynolds 3-4 2 2B 3 RBI, Willoughby 1-3 RBI.

Badin 14, Carroll 2: B: Emerson 3-3 3B 3 RBI, Lowe 2-3 3 RBI, Anzalone 2-3 2B 3B 3 RBI.

Beavercreek 7, Wayne 3: B: Sansabrino W, Miotti 2 RBI.

Botkins 6, Houston 0

Butler 11, West Carrollton 1: Ketterer W 4 K, 2-3 2B 3 RBI, Reckner 2-3 2B 2 RBI, Rubins 2-3 2 RBI.

Carlisle 7, Middletown Madison 1: C: Rowe W.

Centerville 10, Fairmont 0: C: Lippincott W, Kent HR 2 RBI.

Chaminade Julienne 2, McNicholas 1: CJ: Sullivan W 12 K.

Coldwater 13, Celina 0: Co: Kunk W.

Colerain 11, Middletown 1

Eaton 6, Waynesville 2: W: Garner RBI.

Franklin 22, Clinton-Massie 15: F: Monk 3-6 3B HR 2 RBI, Eyink 4-4 2 2B 4 RBI, Beeson 2-5 2 2B 3 RBI.

Fort Loramie 5, Russia 1: FL: Hart W 6 K, 2-2 2B RBI.

Fort Recovery 11, Lincolnview 3: FR: Diller 3-4 HR 3 RBI, Gaerke 2-3 2B 3 RBI, Foote W 4 K.

Graham 5, North Union 4: G: Dunham 2-3 2 RBI, Lafollette 1-3 RBI.

Greenville 5, Xenia 4: G: Jasenski 2 RBI, Eberwein RBI, Wills RBI.

Indian Lake 6, Northwestern 1

Jackson Center 5, Fairlawn 1

Jonathan Alder 14, Bellefontaine 3

Kenton Ridge 11, Tecumseh 1

Lebanon 8, West Clermont 1

Legacy Christian 4, Emmanuel Christian 3: EC: Bowden 2-3 RBI, Bradley 1-3 RBI, Rue 1-3 3B RBI.

Lima Bath 10, Anna 5: A: Egbert 1-2 2 RBI.

Madison Plains 14, Greenon 4

Mason 3, Fairfield 2: F: Lucking 1-2 RBI.

Meadowdale 19, Thurgood Marshall 2

Minster 5, Arcanum 0

Monroe 3, Batavia 1: M: Hounchell 2-2 RBI, Tarin 1-1 RBI, Witte W 5 K.

Northeastern 4, Fairbanks 3: N: Spriggs 3-4 2B 2 RBI, Patterson RBI.

Northmont 4, Springfield 3: N: Lupton W 6 K, Pendleton 2-3, Fuduloff 2-3.

Oak Hills 3, Lakota West 2: LW: Johnson 3-3 2 3B HR RBI.

Piqua 10, Stebbins 0

Ponitz 19, Stivers 5

Riverside 3, Twin Valley South 1: R: Manning 2-3 RBI, Orsborne W 13 K, 2-3 RBI.

Springboro 8, Miamisburg 7: M: Trent 2-5 2B 2 RBI, Vaughn 2-4 2B 2 RBI.

Springfield 7, Northmont 5: N: Welch 3-3, Pendleton 3-4, Fuduloff 1-3 RBI, Lupton 1-3 RBI. S: Cave 3 RBI.

Springfield Shawnee 4, Benjamin Logan 3: BL: Spriggs 1-3 3B RBI.

St. Marys 8, St. Henry 7

Talawanda 19, Mt. Healthy 0: T: Fletcher W 4 K, 1-2 2B RBI, Conrad 2-3 4 RBI, Lykins 2-3 3 RBI.

Talawanda 10, Mt. Healthy 0: T: Fletcher 1-3 3 RBI, Woodall 2-2 RBI, Davie W 9 K.

Tippecanoe 13, Fairborn 3: T: Jackson W 2 K, McKinney 2-4 2 2B 2 RBI, Eckert 2-2 3B 3 RBI.

Tri-County North 14, Northridge 0: TCN: Wright W 5 K, Lake 3 RBI, Fannin RBI.

Troy 18, Sidney 1: T: Reinhardt W 3 K. S: Swiger 1-2 2B RBI.

Troy Christian 5, National Trail 4: TC : Simmons 2-2 RBI, Broomhall 1-3 2 RBI, Stillwell 1-3 RBI.

Versailles 10, Ansonia 0

West Jefferson 10, Triad 0

West Liberty-Salem 6, Mechanicsburg 5: M: Eyink 2-4 2B 3 RBI, Wilson RBI.

Yellow Springs 12, Belmont 8

Softball

Tuesday’s Results

Arcanum 14, National Trail 0: A: Flatter 2-4 3B RBI, Noe 2-4 3 RBI, Warren 2-4 2B 3 RBI.

Bellbrook 16, Valley View 4: B: Hebrank W 14 K, 3-5 2B RBI, Stewart 4-5 2 HR 6 RBI, Duhl 2-4 2 2B 2 RBI.

Bethel 6, Riverside 5: R: Hoffer 3-4 HR 5 RBI.

Bradford 19, Preble Shawnee 7: PS: Asher 1-3 3B 2 RBI, Roberts 2-2 RBI, Roberts 2-4 3B RBI.

Carroll 12, Stivers 1: C: Weitz 3-4 2B 3 RBI, Springer 2-3 3B 2 RBI, Browning W 12 K, 2-2 2B RBI.

Covington 15, Troy Christian 5: C: Palsgrove 2-4 2 RBI, Coblentz 3-4 2 2B HR RBI, Hartwig 1-4 HR 2 RBI. TC: Inman 1-3 HR 4 RBI, Guerrero 1-3 RBI.

Dayton Christian 25, Yellow Springs 9: DC: Burr 3-5 3B HR 7 RBI, Newton 4-6 4 RBI, Domigan W 7 K.

Eaton 17, Oakwood 2

Edgewood 15, Middletown 1: E: Broshear W 5 K, 2-4 2 3B 4 RBI, Kallick 1-3 HR 4 RBI, Verhoff 1-2 2 RBI.

Fairbanks 16, Northeastern 0

Fairfield 1, Lakota East 0: F: Hensley 1-3 RBI, Spence W 2 K.

Goshen 9, Carlisle 5

Greeneview 18, Catholic Central 0: G: Burkett W 10 K, 3-4 RBI, Sutton 2-4 2 2B 3 RBI, Sutton 2-4 2 2B 3 RBI.

Greenville 9, Butler 1: G: Cromwell 2-4 2 RBI, Oswalt 1-3 2 RBI, Shaffer 2-4 RBI.

Indian Lake 14, Anna 3

Lebanon 15, Walnut Hills 0

Lebanon 11, Walnut Hills 0

Little Miami 8, Springboro 6

Madison Plains 11, Greenon 0

Mason 13, Hamilton 1

Mechanicsburg 6, West Liberty-Salem 5: WLS: Stoll 2-3 2B 2 RBI, Reichardt 2-4 2B RBI, Blair 2-4 RBI.

Minster 14, Fort Recovery 4

Northwestern 4, Graham 1: N: Hensley W 5 K, 1-3 RBI, Hammer 1-1 RBI, Stott 1-2 HR RBI.

Piqua 10, Urbana 0

Roger Bacon 13, Cin. Christian 3

Talawanda 12, Waynesville 0: T: Frieden 2-4 3 RBI, Hilbert 1-3 HR 5 RBI, Cobb W 6 K.

Talawanda 14, Waynesville 8: T: Cobb 2-3 HR 4 RBI, Cox 1-2 HR 2 RBI, Hilbert 3-4 2B HR 3 RBI, Porchowsky 1-2 HR RBI.

Tri-County North 21, Franklin Monroe 0: TCN: Cherry 4-4 2B 3B 3 RBI, Bondurant 1-3 3 RBI, Daugherty W 8 K, 2-5 RBI.

Tri-Village 11, Dixie 1

Troy 10, West Carrollton 4

West Jefferson 19, Triad 2

Monday’s Results

Badin 10, Carroll 0: B: Rohan 2-3 2 RBI, Harris 2-3 RBI.

Beavercreek 6, Wayne 4

Cin. Christian 14, Cin. Country Day 4

Covington 15, New Bremen 4: C: Palsgrove 3-4 2B HR 6 RBI, Johnson 3-5 3 2B 2 RBI, Burns W 13 K, 4-5 2B 2 RBI.

Dayton Christian 33, Stivers 19: DC: Curtner 4-6 2 2B 6 RBI.

Fairbanks 8, Northeastern 0

Fairfield 15, Princeton 0: F: Huey 4-4 2B GS-HR 8 RBI, Wallace 2-3 2B 4 RBI, Miller 2-3 2B 2 RBI.

Franklin 6, Valley View 1: F: Cooper 1-3 2 RBI, Zehring 2-4 2B 2 RBI, Brooks 1-3 RBI. VV: Woodward 2-3 HR RBI.

Fort Loramie 7, Russia 6: FL: Ruhenkamp 2-4 2 RBI GW-RBI, Tennery 2-4 2 RBI.

Greeneview 26, Catholic Central 1: G: Burkett W 10 K, 1-3 2B 4 RBI, Simpson 4-4 HR 4 RBI, Battista 2-2 3 RBI.

Greenville 13, Xenia 1: G: Shaffer 2-2 2 RBI, Klosterman 1-1 2 RBI, Arnett 2-2 2B 3B RBI.

Hamilton 6, Oak Hills 2: H: Schappacher W 3 K, Dillard 2-4 RBI.

Houston 13, Botkins 0

Indian Lake 7, Northwestern 6: N: Hammer 1-3 HR 4 RBI, Hughes 2-4 2B 2 RBI.

Jackson Center 15, Fairlawn 4

Jay County 7, Coldwater 3

Kenton Ridge 31, Tecumseh 1: KR: Foulk 4-5 2B 2 RBI 7 RBI, Rastatter W 10 K, 4-6 4 HR 7 RBI, Davis 5-6 2B 3 HR 5 RBI.

Lakota East 3, Lakota West 2: LW: Kopp RBI.

Lebanon 6, West Clermont 0: L: Sheidler W 16 K, Teubner HR.

London 11, Urbana 0

Madison Plains 2, Greenon 0

Mason 16, Middletown 1

McNicholas 13, Chaminade Julienne 5: CJ: McGrath 3-4 HR 3 RBI, Mezni 2-4 2B RBI.

Mechanicsburg 9, West Liberty-Salem 3: M: DeLong W 8 K, 2-4 2 2B 2 RBI, McGhee 2-4 HR 2 RBI, Booth 2-3 HR RBI. WLS: Reichardt RBI.

Middletown Madison 6, Edgewood 5: MM: Kelly GW-RBI. E: Verhoff 1-2 RBI.

National Trail 8, Troy Christian 4: TC: Guerrero 1-3 RBI.

Newton 5, Bellbrook 4: N: VanCulin W 11 K, 2 RBI, Prickett HR 2 RBI. B: Duhl HR RBI, Stewart 2B RBI, Pummell 2B RBI.

Northmont 8, Springfield 1

Preble Shawnee 14, Belmont 2

Ross 3, Mt. Notre Dame 1: R: Baker W 4 K, 3-4 RBI, Commins 2-3 RBI.

Springboro 8, Miamisburg 7

Springfield Shawnee 6, Ben Logan 1: SS: Simpson 3-4 3B HR 3 RBI, Trimmer W 13 K.

St. Marys 7, St. Henry 3

Talawanda 28, Northwest 0: T: Griffin 2-4 4 RBI, Richardson 3-4 2B 6 RBI, Cobb W 6 K, 2-4 2 2B 2 RBI.

Tippecanoe 13, Fairborn 1

Tri-Village 6, Miami East 2

Troy 18, Sidney 3

Twin Valley South 21, New Miami 11: TVS: Suggs 3-3 3 HR 10 RBI, Caldwell 1-2 3B 3 RBI, Thompson 2-4 2B 2 RBI.

Wapakoneta 14, Fort Recovery 7

West Jefferson 10, Triad 0

Boys Volleyball

Tuesday’s Results

Fenwick 3, Badin 1

Monday’s Results

Badin 3, Sycamore 2

Middletown 3, Wyoming 0

Northmont 3, Hamilton 0: N: Beal 13 digs, Briggs 11 kills, Walker 14 assists.

Thurgood Marshall 3, Meadowdale 0

Walnut Hills 3, Lebanon 0

Boys Tennis

MVTCA Area Rankings

Division I

1. Centerville; 2. Springboro; 3. Beavercreek; 4. Tippecanoe; 5. Bellbrook; 6. Miamisburg; 7. Troy; 8. Fairmont; 9. Greenville; 10. Butler.

Division II

1. Alter/Milton-Union; 3. Oakwood; 4. Dixie; 5. Dayton Christian; 6. Northwestern; 7. Miami Valley; 8. Valley View; 9. Chaminade Julienne; 10. Carlisle

Tuesday’s Results

Centerville G 5, Wayne 0

Centerville B 5, Franklin 0

Milton-Union 3, Oakwood 2

Sidney 3, Butler 2

Tippecanoe 5, Piqua 0: Krosigk d. Willoughby 6-0, 6-0; Darner d. Townsend 6-0, 6-0; Labreck d. Carey 6-1, 6-0; Owen/Mehta d. Sawyer/Huelscamp 6-0, 6-0; Chesshir/Gillenwater d. Burress/Foos 6-0, 6-0.

Wilmington 4, Clinton-Massie 1

Monday’s Results

Badin 3, Colerain 2: Casagrande (C) d. Chen 1-6, 6-4, 10-5; Zurborg (B) d. Conn 6-1, 6-0; Bucheit (B) d. Klotz 6-1, 6-4. Hartford/Stagg (B) d. Wustrack/Fout 6-0, 6-0.

Beavercreek 5, Loveland 0

Centerville B 4, Butler 1

Dayton Christian 5, Yellow Springs 0

Mason 5, Centerville G 0

Miamisburg 4, Northmont 1

Milton-Union 3, Bellbrook 2

Harrison 4, Lebanon 1

Boys Lacrosse

Monday’s Results

Mariemont 9, Lakota West 6

Girls Lacrosse

Tuesday’s Results

Lakota East 13, Mason 7

Springboro 10, Beavercreek 9

Monday’s Results

Springboro 13, Lebanon 12

