H.S. Results 4/16: Hamilton softball coach Heckman records 450th career victory

Wednesday’s Results

Arcanum 5, Tri-Village 3: A: Christ 2-4 2B RBI.

Badin 10, Carroll 0: B: Brink 2-3 HR 3 RBI, Wolpert 3-4 2B 2 RBI, Cummins 2-2 2B RBI.

Batavia 9, Wilmington 0

Beavercreek 13, Northmont 2

Belmont 17, Meadowdale 2

Ben Logan 4, Graham 1: G: Lafollette 1-2 2B RBI. BL: Tinsman W 8 K, 1-3 RBI.

Butler 5, Troy 4: T: Gorman HR. B: Dwenger GW-RBI, Richardson W 7 K, Rubins 3-4 2 RBI.

Bellbrook 6, Franklin 5: F: Beeson 2-4 2B 2 RBI, Standifer 1-2 RBI.

Cedarville 2, Fairbanks 0

Centerville 13, Springfield 3: C: Dice W.

Dixie 23, Northridge 0: D: Bemis 3-3 3 RBI, Hypes 3-5 2B 3B 4 RBI, Phillips W 13 K.

Edgewood 3, Ross 1: E: Breedlove 1-2 2B RBI, Vogel 1-3 RBI, Downie 1-2 2B RBI.

Emmanuel Christian 12, Catholic Central 0: EC: Kohl 2-4 4 RBI, Meyer 2-3 2B 3 RBI, Bowden W 4 K.

Fairborn 11, Stebbins 4

Greeneview 5, Triad 3: G: Penrod 1-3 2 RBI, Moore 2-3 3B RBI, Hassid 1-2 RBI.

Indian Lake 1, North Union 0

Jonathan Alder 16, Urbana 1

Kenton Ridge 16, Bellefontaine 1: B: Overmann 1-2 RBI.

Lakota West 13, Middletown 3: LW: Johnson 3-3 3B 4 RBI, Smith 2-3 2B RBI, Zimmerman 2-4 2B RBI.

Little Miami 6, Lebanon 3

London 5, Tecumseh 2: T: Barrows 2-3 RBI, Olinger 1-2 RBI.

Mason 10, Hamilton 0

McNicholas 4, Chaminade Julienne 3: CJ: Sullivan 3-4 2B RBI, Hoagland RBI.

Mechanicsburg 11, Greenon 1: M: Wilson 2-4 RBI, Davis 2-4 2B 4 RBI, Eyink W 10 K.

Miami East 13, Lehman Catholic 0: ME: Haak 3-3 2B 2 RBI, Crane 2-2 3 RBI.

Miamisburg 3, Wayne 0: M: Walker 1-3 RBI.

Northeastern 6, Southeastern 2: N: Mefford 3-4 2B HR RBI, Rose 2-4 2B RBI, Spriggs 1-4 2 RBI.

Parkway 7, Delphos Jefferson 3

Piqua 9, West Carrollton 0: P: Brown 3-5 2B 2 RBI, Anthony 2-2 2 RBI, Steinke W 14 K.

Ponitz 12, Stivers 5

Sidney 10, Xenia 1: S: Knott 2-2 2 RBI, McKenzie 2-5 2 RBI, Swiger 4-4 2 2B 2 RBI.

Talawanda 26, Mt. Healthy 0: T: Woodall W 10 K, Schutte 1-3 2B 4 RBI, Lykins 2-4 3 RBI.

Tippecanoe 8, Greenville 7: T: Eckert GW-RBI, McKinney W, Harney 2B 3 RBI.

Tuesday’s Results

Anna 12, Fort Loramie 2: A: Wolters W 4 K, Hoying 2-5 3B 5 RBI, Pleiman 3-5 2 RBI.

Bethel 14, Miami East 5: B: Goodman 2-3 3 RBI, Barker 2-3 2 RBI.

Butler 24, Sidney 5

Centerville 6, Northmont 2: C: Kent W.

Chaminade Julienne 3, Harrison 1: CJ: Sullivan W 13 K, Hoagland 2-4 3B RBI.

Cin. Christian 4, CHCA 3: CC: Birch 3 RBI, Halsey RBI.

Coldwater 8, Delphos St. John’s 7: C: Smith 2 RBI.

Covington 8, Riverside 4: C: Rogers 2-2 RBI, French 1-1 RBI, Leistner 2-3 2B RBI.

Dayton Christian 7, Legacy Christian 6

Emmanuel Christian 9, Yellow Springs 6: YS: Derrickson 2-4 4 RBI. EC: Kohl 1-3 HR 2 RBI, Bradley 2 RBI, Meyer 2-3 2B RBI.

Fairbanks 3, Triad 2

Greeneview 9, Cedarville 4: G: Moore 3-3 2B 3B 3 RBI, Penrod 2-3 3 RBI, Reynolds 1-2 RBI.

Indian Lake 9, Springfield Shawnee 3

La Salle 9, Monroe 5

Lehman Catholic 2, Troy Christian 1: TC: Simmons 2-3 RBI.

London 11, Tecumseh 8

Marion Local 19, New Knoxville 2

Mechanicsburg 12, Northeastern 4: N: Newman 2-4 RBI, Sudhoff 2-3 2B HR RBI. M: Lawhorn 3-4 2 RBI, Eyink 2-4 2B 3 RBI, Davis W 6 K.

Middletown Madison 11, Franklin 8: F: Monk 3-4 2 RBI, Leach 1-3 2B 2 RBI, Beeson 1-3 2B 2 RBI. MM: Combs W, 2 HR.

Minster 13, St. Henry 0: M: Magoto W 10 K, 2-4 2 2B 2 RBI, Schwieterman 4 RBI.

New Richmond 11, Wilmington 0

Oak Hills 12, Fairfield 3: F: Benge 1-2 RBI.

Piqua 7, Miamisburg 6

Preble Shawnee 6, National Trail 1

Russia 23, Fairlawn 1: R: Bergman W 6 K.

Talawanda 15, Edgewood 9: T: Iden 2-3 3B 2 RBI, Achterman 1-3 2B 2 RBI, Wright 1-3 2 RBI.

Tri-County North 16, Bradford 1: TCN: Knife W 6 K, Lake HR 3 RBI, Fannin 2 RBI.

Twin Valley South 4, Ansonia 2: A: Shives 1-3 2B RBI.

Versailles 2, New Bremen 0

Softball

Wednesday’s Results

Ansonia 13, Troy Christian 1: TC: Dersham 1-3 RBI.

Bellbrook 3, Franklin 2: F: Riddiough 1-2 RBI, Zehring RBI. B: Kenney 2 RBI, Stewart 1-3 2B RBI, Hebrank W 5 K.

Belmont 3, Meadowdale 0

Benjamin Logan 11, Graham 2: BL: Harner 2-3 2B 2 RBI, Rostorfer 2-4 2B 2 RBI, Crumm W 10 K, 2-4 RBI.

Brookville 11, Oakwood 0: B: Burton 1-3 2 RBI, Nutter 2-2 3 RBI, Eagle 1-2 RBI.

Centerville 9, Springfield 5: C: Belcher HR.

Chaminade Julienne 15, McNicholas 5: CJ: Gorham 4-4 2B 5 RBI, Kolton W 13 K, 3-5 2 2B 4 RBI, Mezni 3-6 2B HR 2 RBI.

Fairbanks 18, Cedarville 0

Fairfield 4, Oak Hills 2: F: Hensley 2-4 RBI, Spence W 5 K, 2-3 2B RBI.

Greeneview 10, Triad 0: G: Sutton 1-3 2 RBI, Sutton 1-1 2 RBI, Burkett W 8 K.

Greenon 13, Carroll 0: G: Ivon 4-4 2 RBI, Henderson W 10 K, 2-4 2 RBI, Walker 3-5 2 2B 2 RBI.

Greenville 8, Tippecanoe 3

Hamilton 13, Lakota East 3: H: Dillard 3-5 2B HR 2 RBI, Eversole 3-4 2B HR 3 RBI, Hoyte 2-4 2B 4 RBI.

Indian Lake 6, North Union 3

Jonathan Alder 12, Urbana 0

Kenton Ridge 12, Bellefontaine 2: KR: Davis 2-4 2B 3 RBI, Foulk 2-3 2 RBI, Fyffe 2-3 2B 2 RBI.

Lakota West 10, Sycamore 0: LW: Meyer 3-4 2 2B 3 RBI, Dilley 1-4 2B 2 RBI.

Lebanon 6, Anderson 0: L: Sheidler W 14 K.

London 12, Tecumseh 4

Madison Plains 8, West Liberty-Salem 3: WLS: Cook 2-3 RBI.

Miamisburg 14, Wayne 4

Monroe 11, CHCA 4: M: Griffin 2-4 2 RBI, Wehry 2-3 2B 3 RBI, Witte 2-4 2B 2 RBI.

Princeton 10, Middletown 0

Ross 11, Waynesville 6: R: Peters 3-4 2B 4 RBI, Michel 2-4 2 RBI, Combs 2-4 2 RBI.

Sidney 21, Xenia 3: X: Salyers RBI.

Springboro 8, Fairmont 6: S: Hornfeck 2-5 3 RBI, Miller 2-4 2B 2 RBI, Jonas W 4 K.

Springfield Shawnee 7, Northwestern 4: SS: George 2-5 2B HR 5 RBI, Wilson 1-4 2 RBI, Trimmer W 15 K.

Talawanda 4, Harrison 3: T: Cobb W 7 K, 1-3 2B GW-RBI, Richardson 1-3 RBI, Frieden RBI.

Tri-Village 5, Arcanum 4

Troy 18, Butler 4

Twin Valley South 16, National Trail 5: TVS: Howard 2-3 3B 4 RBI, Arndts 2-4 3B 3 RBI, Zinn W 2 K, 3-4 RBI.

Wilmington 11, Batavia 0: W: Clark HR, Diels W.

Tuesday’s Results

Ansonia 13, Twin Valley South 1

Badin 11, Middletown 0

Carroll 12, Belmont 1: C: Browning W 14 K, Mercuri 2-2 2B 3 RBI.

Cin. Christian 6, Norwood 2: CC: Stacey W 6 K, Thompson 2-4 HR 2 RBI, Updegrove 3-4 3 RBI.

Dayton Christian 13, Legacy Christian 3: DC: Workman W 7 K, Burr 3-4 2 2B 3 RBI.

Fairbanks 12, Triad 1

Fairfield 11, Sycamore 2: F: Miller HR, Spence W.

Franklin 21, Oakwood 0: F: Mikesell 2-2 HR 5 RBI, Whitt 1-2 2B 3 RBI, Cooper 4-4 3 RBI.

Hamilton 19, Colerain 3: H: Dillard 3-3 HR 3 RBI, Hoyte 3-4 2 HR 7 RBI, Schappacher W 11 K, 2-2 HR 4 RBI.

Jonathan Alder 8, London 6

Lakota West 16, Wayne 1

Lebanon 5, Milford 2

Lehman Catholic 13, Troy Christian 3: TC: Eschete 1-2 HR 3 RBI.

Mason 15, Princeton 2

Miami East 11, Bethel 1: ME: Roeth 2-4 2B 3 RBI, Thurman 4-4 2 2B 3 RBI, Kadel W 10 K, 1-3 2B 2 RBI.

Monroe 8, Carlisle 3: M: Hensley 3-4 2 RBI, Vanderventer RBI, Frazier RBI.

New Bremen 23, Versailles 4: NB: Homan 4-5 2 HR 8 RBI, Thornton 3-5 2 HR 5 RBI.

Newton 9, Mississinawa Valley 3: N: Williams HR, VanCulin W 8 K.

Northmont 9, Centerville 7

Our Lady of Mercy (NY) 9, Edgewood 8

Piqua 8, Fort Loramie 4: FL: Hoying 3-3 HR.

Preble Shawnee 8, National Trail 3: PS: Roberts 2-3 2B 2 RBI, Neihoff 1-3 HR RBI, Asher 2-3 2B 2 RBI.

Riverside 7, Covington 6: C: Hartwig 3-4 2B HR 3 RBI, Iddings 2-4 HR RBI.

Ross 5, Taylor 2: R: Commins 2-4 2 HR 3 RBI, Webb 3-4 2 RBI.

Russia 20, Fairlawn 3

Southeastern 11, Greenon 0

Springboro 10, Lakota East 2

Springfield Shawnee 11, Indian Lake 2: SS: Simpson 2-4 3B 2 RBI, George 1-3 2B 2 RBI, Adams 1-3 2B 3 RBI.

St. Henry 7, Minster 4: SH: Wendel 2-3 HR 3 RBI, Buschur 2 RBI.

Tol. St. Ursula 4, Edgewood 3

Tri-County North 11, Bradford 0: TCN: Daugherty W 11 K, 4-4 2B HR 2 RBI, Pinion 2-3 HR 2 RBI, Jackson 2-3 3B RBI.

Boys Tennis

Wednesday’s Results

Lakota East 5, Badin 0: Vass def. Chen 6-2, 6-2; Everding def. Zurborg 4-6, 6-1, 6-0; Mills def. Bucheit 6-1, 6-2. Das/Bialk def. Hartford/Stagg 7-6 (7-4), 6-3; Unger/Gruber def. Schultz/Jenson 6-2, 6-0.

Lehman Catholic 5, Piqua 0: Taylor (LC) d. Willoughby 6-0, 6-1; Lins (LC) d. Huelskamp 6-1, 6-1; Courtad (LC) d. Carey 6-1, 6-4. O’Keefe/Linson (LC) d. Burress/Foos 6-1, 6-1; Flood/Fitchpatrick (LC) d. Schloss/Wright 6-0, 6-0.

Northmont 5, Tecumseh 0

Sidney 3, Lima Bath 2

St. Xavier B 3, Centerville B 2

Tuesday’s Results

Centerville G 5, Fairmont 0

Dixie 5, Wayne 0

McNicholas 4, Chaminade Julienne 1: Schnizer (M) d. Wendling 6-4 6-2; O’Driscoll (M) d. Joseph 6-7 6-2 6-2; Pyles (M) d. Wright 6-0 6-0. St. John/Tipple (CJ) d. Timko/Horne 6-1 3-6 6-4; Smitt/Nardiello (M) d. Perez/Curney 6-3 6-3.

Milton-Union 5, Northridge 0

Oakwood 5, Eaton 0

Sidney 5, Fairborn 0

Tippecanoe 5, West Carrollton 0

Tippecanoe B 4, Valley View 1

Boys Volleyball

Wednesday’s Results

Beavercreek 3, Centerville 0

Dunbar 3, Ponitz 1

Tuesday’s Results

Fenwick 3, Carroll 0

Loveland 3, Lebanon 0

New Richmond 4, Wilmington 1

Northmont 3, Ponitz 0

Boys Lacrosse

Wednesday’s Results

Beavercreek 18, Northmont 1

Tuesday’s Results

Lakota West 14, Lakota East 11

McNicholas 11, Chaminade Julienne 2

Girls Lacrosse

Tuesday’s Results

Beavercreek 12, Northmont 4

Lebanon 20, Anderson 6

