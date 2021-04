HS Results 4/13

Ben Logan 11, Tecumseh 1

Brookville 12, Milton-Union 1

Butler 10, Sidney 0

Cedarville 6, Fairbanks 0

Dayton Christian 12, Middletown Christian 0: Anderkin (DC) W 8 K, Scanlon (DC) 2B 3 RBI, Bost (DC) 3 RS.

Fairmont 10, Northmont 9: Rolfes (N) 3-5 2B.

Franklin 7, Bellbrook 0

Indian Lake 2, Jonathan Alder 1

Kenton Ridge 5, North Union 0

Kings 6, Lakota West 5

La Salle 12, Edgewood 9

Lebanon 12, Anderson 2: Weber (L) W.

Mechanicsburg 12, Greenon 8: Tom (M) 3-4 3 RBI 3 RS, Conley (M) HR 4 RBI, Morgan (M) 2-2 RBI.

Monroe 6, Little Miami 5

Northeastern 8, Southeastern 0: Moone (N) W, Nichols (N) 2-3, Houseman (N) 2-3 2B, Miller (S) 2-3.

Piqua 5, Xenia 3

Purcell Marian 10, Mount Healthy 0

Tippecanoe 2, West Carrollton 0

Triad 7, Greeneview 6

Troy 4, Fairborn 3

West Jefferson 11, Catholic Central 1

West Liberty-Salem 3, Madison Plains 1

Monday’s Results

Beavercreek 8, Springfield 0

Butler 9, Sidney 0

Carlisle 11, Middletown Madison 8

Fairbanks 3, Catholic Central 2

Fairlawn 4, Anna 1: Piper (F) W, Albers (A) 2-3, Krites (A) 2B.

Greenon 13, West Jefferson 2

Harrison 17, Northwest 0

Indian Lake 5, Graham 1

Lakota East 3, Hamilton 0

Legacy Christian 4, Twin Valley South 2

Mason 8, Middletown 1

McNicholas 5, Purcell Marian 3

Mechanicsburg 4, Southeastern 1: Edwards (M) W 7 K HR 2 RBI, Tom (M) 2-3 RBI RS.

Miamisburg 2, Centerville 1

Northeastern 9, Madison Plains 4: Nichols (N) W 14 K, Graves (N) 3 RBI, Hall (N) 2-4 2B, Gemmell (MP) 2-4, Sellars (MP) 2B.

Northwestern 2, Ben Logan 1

Oak Hills 5, Princeton 0

Piqua 11, Xenia 1

Preble Shawnee 8, Dixie 1: Hutchinson (PS) W 8 K 2 RBI, Leach (PS) 2-2, Hatmaker (PS) 2-4 3 RBI.

Ross 5, Edgewood 1

Seven Hills 12, Western Hills 4

Springboro 10, Fairmont 0

Tecumseh 10, Jonathan Alder 5: Baisden (T) W 3-4 2 RBI, Hodge (T) 2-4 2B 2 RS 2 RBI, Brents (T) 2B 2 RS.

Triad 5, Cedarville 3

Urbana 10, North Union 7

West Liberty-Salem 4, Greeneview 3: Mays (G) 2-4, Phillips (G) 12 K.

Softball

Tuesday’s Results

Alter 18, Carroll 12

Beavercreek 9, Springfield 1

Ben Logan 9, Tecumseh 2

Bellefontaine 12, Urbana 7

Edgewood 6, Wilmington 5

Franklin 2, Bellbrook 1

Greenville 10, Stebbins 0

Greenville 18, Stebbins 1

Harrison 5, McAuley 2

Kenton Ridge 2, North Union 0: Ropp (KR) W, Schnitzler (KR) 2 RBI, Amstutz (NU) 2-3.

Lakota West 10, Hamilton 0

London 7, Northwestern 4

Madison Plains 7, West Liberty-Salem 6

Mechanicsburg 18, Greenon 0: DeLong (M) 2-3 2B 3 RBI, Heizer (M) 2-3 2B 2 RBI, Alspaugh (M) 2-4 2B 3 RBI.

Miamisburg 10, Brookville 1

Milton-Union 16, Monroe 0

Newton 6, National Trail 4: Miller (N) W 3 K 2B, Deeter (N) 2-4 2B.

Northeastern 7, Southeastern 5

Northridge 9, Oakwood 8

Piqua 11, Xenia 10

Preble Shawnee 14, Dixie 4: Craft (PS) 3B, Murray (PS) W, Lane (PS) HR.

Princeton 17, Mount Healthy 2

Tippecanoe 9, West Carrollton 3

Troy 10, Fairborn 0

Troy 16, Fairborn 3

Monday’s Results

Badin 12, Roger Bacon 3: Kent (B) W 9 K 2-3 2B RBI, Beeber (B) 2-3 2B 3B 5 RBI, Cummins (B) 2-3 RBI, Nusky (B) 2-3 RBI.

Ben Logan 16, Northwestern 14

Bradford 3, Celina 0: Fike (B) 2 HR 3 RBI, Manual (B) 2-3, Miller (B) W 16 K.

Butler 13, Sidney 2

Carlisle 11, Middletown Madison 0

Chaminade Julienne 10, Fenwick 0

Edgewood 5, Ross 4

Fairbanks 5, Catholic Central 4

Graham 8, Indian Lake 2

Harrison 12, Northwest 0

Jonathan Alder 6, Tecumseh 2: Moore (T) 3B 2 RBI, Strouse (T) 1-3 SB, Sherman (T) 1-3.

Lakota West 9, Fairfield 2

London 8, Kenton Ridge 1: Burke (L) 4-4 2 RS, Cover (L) 3-4 2B, Moore (L) 3-3, Fyffe (KR) 3-3 2B, Hamilton (KR) 1-2 2B.

Madison Plains 9, Northeastern 7

Mason 13, Hamilton 0

Mechanicsburg 12, Southeastern 1: DeLong (M) 3-3 HR 4 RBI, Alspaugh (M) 2-3 HR 2 RBI, Hurst (M) HR 2 RBI.

North Union 15, Urbana 3

Oak Hills 5, Lakota East 0

Preble Shawnee 2, Dixie 1: Dearth (PS) W 12 K, Craft (PS) 2-2, Murray (PS) RBI, Wylie (D) 9 K.

Princeton 14, Sycamore 13

St. Henry 5, Tri-Village 0

West Jefferson 12, Greenon 1

West Liberty-Salem 7, Greeneview 2

Xenia 10, Piqua 6

Boys Tennis

Tuesday’s Results

Bellefontaine 3, Northwestern 2: Bakshi(B) def Huber(NW) 6-0,6-4; Jordan(NW) def Burhanna(B) 4-6,6-1,6-2; Howell(B) def Nicewaner(NW) 6-0,6-4; Weaver/Harrington(NW) def Burhanna/Shell(B) 7-6( 7-3) 7-6(7-3); Phillips/Taylor(B) def 2-6,7-6(7-5),6-1.

Centerville 4, Beavercreek 1: Owen (C) def. Xie 6-4, 6-2; Wells (B) def. R.Peters 7-5, 6-3; Panwar (C) def. Staiger 6-3, 6-3; Edwards-Arellano (C) def. Xaio-Sankar 6-7(5), 6-2, 7-5; Kunst-Ross (C) def. Ali-Jones 7-5, 6-3.

Chaminade Julienne 3, Dayton Christian 2

Fairborn 3, Stebbins 2

Jonathan Alder 5, Tecumseh 0: Woods def Williams 6-0 6-0; Gantz def Green 6-1 6-1; Zang def Bledsoe 6-0 6-1; Welsch/Hecht def Jones/Fox 6-0 6-0; Haskins/VanKirk def Lian/Negrette 6-0 6-0.

Miamisburg 4, Northmont 1: Carrell (N) def. Bierley 6-4, 6-4; Brooks (M) def. Stanley 5-7, 6-0, 6-1; Raj (M) def. Peters 6-0, 6-2; Premkumar/Willis (M) def. Phister/Kelsey 6-4, 7-5; Tella/Wells (M) def. Pine/Hinegardener 6-2, 6-3.

Oakwood 5, Brookville 0

Piqua 4. West Carrollton 1: Bernal (WC) d. C. Barr (P) 6-3, 6-0; Dolder (P) d. Cumbazica (WC) 2-6, 6-2, 6-1; Staley (P) d. Barreto (WC) 6-0, 6-1; Foster/Ruley (P) d. Arellano/Carpenter (WC) 6-2, 6-2; Black/Rossman (P) d. Tharp/Brewer (WC) 6-0, 6-0.

Tippecanoe 5, Greenville 0: Hackenberger d Marchal 6-3, 6-3; Blake d Zhang 6-1, 6-1; Nichols beat Middlestetter 6-0, 6-0; Davis/Davis d Coomer 7-6, 7-6; Gagnon/Nichols d Williams/Jordan 6-2, 6-3.

Troy 4, Butler 1: George(T) d. Manni(B) 6-3, 6-4; Hench(T) d. Luken(B) 6-4, 7-6; Bess(T) d. Schroerluke 6-2, 7-6; Johnston/Masunaga(T) d.Baker/Stiver(B) 6-1, 6-0; White/Fiori(B) d. Miller/Monnin(T) 6-4, 3-6, 7-5.

Monday’s Results

Beavercreek 5, Alter 0: Xie def. Paul 6-1, 6-1; Wells def. Welch 6-2, 6-2; Staiger def. Draugelis 6-3, 6-2; Xiao/Shankar def. Yacoub/Toubia; Ali/Jones def. Ruffalo/Kader 6-0, 6-3.

Bellefontaine 5, Wapakoneta 0: Bakshi def Cousino 6-0,6-0; Burhanna def Coffey 6-0,2-6,6-3; Burhanna/Shell def Coca/ Doll 6-1,6-4.

Chaminade Julienne 5, Milton-Union 0

Hamilton 3, Middletown 2: Boling (H) d. Brown 6-0, 6-2; Henderson (H) d. Johnson 7-5, 6-4; Deleon (M) d. Goodman 6-2, 6-3; Burkart/Thomas (H) d. Hackney/Hartman 6-3, 6-3; Burton/Velasco (M) d. Strafford/Vengals 6-3, 6-1.

Lehman Catholic 3, Sidney 2: Hoying(S) def Gilardi(LC) 6-0, 6-0; Evans(LC) def New(S) 6-1, 6-0; Pannapara(LC) def Abbott(S) 6-2, 6-3; Schmiesing/Jones(LC) def Baldaulf/Furukawa(S) 6-2, 6-0; Hagan/Rochi(S) def Bostick/Linson(LC) 6-4, 6-4.

Lima Shawnee 5, Piqua 0: Burke (LS) d. Barr (P) 6-0, 6-0; Stahl (LS) d. Dolder (P) 6-0, 6-0; Davis (LS) d. G. Switzer (P) 6-0, 6-0; Ward/Ok (LS) d. Foster/Ruley (P) 6-0, 6-0; Stump/Grieshop (LS) d. Rossman/Black (P) 6-0, 6-0.

Urbana 3, Valley View 2

Valley View 4, Dayton Christian 1

Boys Volleyball

Monday’s Results

Badin 3, Fenwick 2

Girls Lacrosse

Tuesday’s Results

Fairfield 9, Northmont 4: Sheets (N) 2 goals, Gau (N) 1 goal, Tipton (N) 1 goal.

