H.S. Results 4/10

Wednesday’s Results

Badin 19, Carroll 1: B: Buckle 3-3 3 RBI, Carmella 3-3 2B 3 RBI, Taylor 3-3 3B RBI.

Butler 7, Troy 3

Lakota West 3, Oak Hills 1

Madison Plains 5, Catholic Central 4

Mason 1, Fairfield 0

Mechanicsburg 7, Northeastern 4: N: Gilbert 2-4 RBI, Newman 1-4 RBI. M: Roland 2-3 RBI, Hodge 2-2, Poland W.

Urbana 8, London 6: U: Hill 1-3 2B 3 RBI, Teepe 1-3 2B RBI.

Tuesday’s Results

Arcanum 12, Tri-Village 2

Beavercreek 11, Springfield 1

Bellbrook 19, Dayton Christian 2

Benjamin Logan 4, Springfield Shawnee 3

Bradford 9, Tri-County North 5

Butler 9, Troy 0

Carlisle 12, Oakwood 3

Chaminade Julienne 2, Valley View 1

Colerain 14, Northwest 4

Covington 1, Riverside 0

Dixie 9, Franklin Monroe 0

Fairbanks 4, Triad 3

Fairborn 9, Stebbins 1

Fenwick 4, Cin. Christian 2

Greeneview 14, Cedarville 0

Hamilton 4, Princeton 0: H: Gipson 1-2 2B 2 RBI, Baker 2-3 RBI, Bennett W 10 K.

Jonathan Alder 7, Bellefontaine 2

Kenton Ridge 11, Tecumseh 1

London 9, Urbana 6

Madison Plains 9, Catholic Central 8

Mason 2, Fairfield 0

Mechanicsburg 7, Northeastern 1: M: Roland 3-4 RBI, Eyink W 13 K, O’Laughlin 1-3 2 RBI.

Middletown 6, Walnut Hills 5: M: Stamper 3-4 RBI, Ferreras 1-2 RBI, Perez 2-4 RBI.

National Trail 7, Preble Shawnee 2

Newton 1, Georgetown 0

North Union 10, Graham 2

Northmont 8, Wayne 0: N: Beck 1-1 2B 2 RBI, Sauber 1-3 2B 3 RBI, Whittaker W 9 K, 1-2 RBI. C: O’Conner 1-1 HR 2 RBI, Adkins RBI, Arnold W 10 K, 2-3.

Northwestern 2, Indian Lake 1

Oak Hills 2, Lakota West 0

Piqua 11, West Carrollton 1

Piqua 11, West Carrollton 0

Southeastern 10, Greenon 2

Sycamore 6, Turpin 4

Tippecanoe 8, Greenville 0: T: Turner 2-3 2B RBI, Muhlenkamp 1-3 3 RBI, McKinney W 11 K. G: Kerg 2-3.

Troy Christian 7, Lehman Catholic 4

Waynesville 2, Eaton 1

West Jefferson 5, West Liberty-Salem 3

Xenia 7, Sidney 2

Softball

Wednesday’s Results

Arcanum 7, Milton Union 5: A: Byrne 3-3 HR 2 RBI, Fout 2-3 HR RBI, Hein 2-3 RBI.

Butler 9, Troy 3

Franklin 8, Bellbrook 4: F: Lamb 2-3 2 RBI, Allen 3-4 2B HR RBI, Riddiough W 13 K. B: Savey 1-4 2 RBI, Horvath RBI.

Greeneview 12, Cedarville 2: G: Hassid 2-3 4 RBI, Simpson 3-4 3B 2 RBI, Dean W 7 K.

Indian Lake 12, Northwestern 0

Jonathan Alder 9, Bellefontaine 2: B: Wical 1-2 2B 2 RBI.

Mason 14, Colerain 4

Middletown 17, Trotwood 1

Sycamore 12, Lakota West 2

Talawanda 10, Northwest 0: T: Richardson 1-1 2B 2 RBI, Griffin 1-1 RBI.

Talawanda 10, Northwest 0: T: Goerss 1-1 3B 2 RBI, Kraemer 1-1 3 RBI, Van Gorden 1-1 2B 2 RBI.

Tuesday’s Results

Brookville 1, Eaton 0

Butler 14, Troy 1

Carlisle 7, Bellbrook 4

Centerville 3, Miamisburg 2: M: Thomas 3-3, Zehring 1-3 HR 2 RBI.

Covington 12, Riverside 0

Fairfield 12, Seton 1: F: Huey 2-3 3B 3 RBI, Miller 2-3 2B RBI, Spence W 5 K.

Fairbanks 20, Triad 0

Fairmont 13, Northwest 1: F: Russell 3-4 2 2B 3 RBI, Vannorsdall 1-2 HR RBI, Pigg 1-1 2 RBI.

Franklin Monroe 2, Dixie 0

Greeneview 17, Cedarville 6

Greenville 15, Tippecanoe 4

Hamilton 7, Colerain 2: H: Hoyte 1-3 3 RBI, Rupp 2-4 HR RBI, Schappacher W 15 K, 2-3 2B RBI.

Indian Lake 11, Northwestern 0

Jonathan Alder 12, Bellefontaine 2

Kenton Ridge 7, Tecumseh 0

Lakota East 6, Lakota West 5: LE: Munoz 2-5 2B HR 2 RBI, Crawford W 5 K, 1-3 2B RBI, Schulte 1-3 RBI.

Little Miami 17, Edgewood 6

London 17, Urbana 1

Madison Plains 22, Catholic Central 3

Mason 11, Princeton 0

Mechanicsburg 7, Northeastern 3: M: DeLong 3-4 3B RBI, Sartin 1-2 2 RBI, Conley 4-4 2B 3B 2 RBI.

Miami East 10, Bethel 2

Mississinawa Valley 9, Newton 3

Monroe 17, Alter 0

North Union 8, Graham 0

Northmont 7, Wayne 2: N: Gunter 2-3 2B 3 RBI, Johnson 3-3 3B, Knick 1-1 RBI. W: Lambert 1-3 2B RBI, Mason 1-3 RBI, Townsend 1-3 RBI.

Piqua 7, West Carrollton 1

Preble Shawnee 15, National Trail 9

Sidney 21, Xenia 8

Southeastern 23, Greenon 3

Springfield Shawnee 3, Benjamin Logan 2

St. Ursula 17, Fenwick 2

Tri-County North 7, Bradford 6

Tri-Village 5, Arcanum 2

Waynesville 14, Middletown Madison 3

West Liberty-Salem 6, West Jefferson 5

Boys Tennis

Tuesday’s Results

Alter 4, McNicholas 1: Mabarak (A) def. Schmizer (M) 4-6, 6-4, 6-2; Ross (A) def. Pyles (M) 6-1, 6-0; Driscoll (M) def. Johnson (A) 7-6 (8), 6-2; Theisen/Turner (A) def. Smith/Timko (M) 7-6 (8), 4-6, 6-2; Grider/Craft (A) def. Homan/Saunders (M) 6-0, 6-1.

Chaminade Julienne 4, Badin 1: Chen (B) d. Frank 6-3 6-3; Wendling (CJ) d. Hartford 6-1 6-2; Weatherspoon (CJ) d. J. Chen 2-6 7-5 11-9; Hofstetter/Caldwell (CJ) d. Richardson/Tokarzyck 6-1 6-2; Jones/Grilliot (CJ) d. Wesner/Stagg 6-3 6-2.

Dayton Christian 5, Beavercreek 0

Dayton Christian 3, Lemon Monroe 2

Tippecanoe 5, Greenville 0: Von Krosigk d Pierri 6-1, 6-2; Davis d Comels 6-0, 6-0; Owen d Kerns 6-0, 6-1; List/Vonderheide d Beisner/Snyder 6-3, 6-0; Blake/Hoover d Yount/Willis 6-0, 6-2.

Tippecanoe 5, Stebbins 0: Von Krosigk d Knospe 6-0, 6-0; Davis d Bunks 6-0, 6-0; Owen d Luong 6-0, 6-0; List/Vonderheide d Ho/Mahaffey 6-0, 6-1; Blake/Hoover d Le/Jones 6-0, 6-0.

Troy 4, Bellbrook 1: Grismer (B) d. Penny. 6-1, 6-2; Nichols (T) d. Howell 6-0, 6-1; Burns (T) d. Williams 6-1, 6-2; Gluck/Whitehead (T) d. Dore/Hall 6-0, 6-0; Harris/Rajput (T) d. Betts/Betts 6-1, 6-2.

Boys Volleyball

Wednesday’s Results

Beavercreek 3, Northmont 0

Tuesday’s Results

McNicholas 3, Badin 0

REPORTING RESULTS

Contact Dayton Daily News, Springfield News-Sun and Journal-News with scores and results as soon as possible after varsity high school athletic contests by email only at COPSports@coxinc.com. Please include any details from your contest that you would like published along with a contact name and phone number.