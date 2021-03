HS Results 3/30

Benjamin Logan 2, Wapakoneta 1

Bethel 7, Lehman Catholic 4

Butler 26, Piqua 1: Heeter (B) HR, Hendricks (B) 3-3 3 RBI, Clark (B) 3-3 4 RS 2 RBI.

Cin. Christian 15, Clinton-Massie 5: Bertram (CC) 3 RBI.

Coldwater 1, Fort Loramie 1: Sudhoff (C) W 4 K, Dellinger (C) 2-3 RBI, Fortman (FL) 8 K.

Dayton Christian 8, Wayne 5: Carnegis (DC) W.

Dixie 16, New Miami 6

Edgewood 10, Middletown 9

Graham 10, Triad 2

Indian Lake 10, Lima Shawnee 0

Legacy Christian 12, Yellow Springs 1

Lima Perry 1, Jackson Center 0

Madison Plains 18, Emmanuel Christian 3

Marion Local 4, Celina 3

Middletown Madison 4, Preble Shawnee 2

Minster 14, Russia 3: Schmidt (M) 3-3 3 RS, Nixon (M) 3-5 HR 2 RS 7 RBI, Nixon (M) HR 2 RBI.

Northmont 6, Kenton Ridge 5: King (N) W 4 K, Zink (N) HR.

Northridge 11, Milton-Union 9

Oak Hills 4, Lakota West 3

Seven Hills 20, Mount Healthy 3

Sidney 9, Fairborn 7: Basil (S) W.

St. Henry 5, Anna 3

Sycamore 20, Northwest 7

Talawanda 7, Monroe 3

Tecumseh 15, Wayne 6

Tippecanoe 12, Stebbins 5

Tri-Village 9, Northeastern (IN) 2: Lipps (TV) W 2-3 2 RS SB, D. Finkbine (TV) 2-3 2 2B 4 RBI SB, J. Finkbine (TV) 2-4 2B 2 RBI.

Troy 10, Greenville 5

Twin Valley South 13, Tri-County North 0

Urbana 13, Greeneview 11

Versailles 7, Chaminade Julienne 6

West Jefferson 22, North Union 12

Xenia 11, West Carrollton 5

Monday’s Results

Arcanum 9, Versailles 8

Badin 10, Fenwick 4

Bellbrook 4, Brookville 3

Butler 14, Piqua 1: Echeman (B) 3-3 3 RS 2 RBI, Clark (B) 2-3 HR, Hall (B) W 7 K.

Dayton Christian 12, MVCA 4

Fairmont 3, Alter 2

Franklin 8, Eaton 2: Fry (F) W.

Fort Loramie 3, Russia 1

Hamilton 18, Princeton 0

Jackson Center 8, Botkins 2: Roberts (JC) W, Geis (B) 3-4 2B, Motter (B) 2 RBI.

Miami East 3, Springfield Shawnee 0

Middletown 2, Colerain 0: Kirby (M) W, Nelson (M) 2B RBI, Sorrell (M) RBI.

Monroe 6, Indian Hill 1

New Bremen 18, Riverside 4: Alig (NB) W 3-5 2B 3B 5 RBI, Hulse (NB) 2-3 RBI, Blickle (NB) 3-4 2 RBI.

Northeastern 11, Yellow Springs 0: Graves (N) 2-2 2B, Moore (N) 2B 2 RBI, Nichols (N) 2B.

Preble Shawnee 7, Middletown Madison 5

Sidney 8, Fairborn 5: Roberts (S) W.

Springfield 10, Northwestern 4: Griffith (S) W 10 K.

St. Marys 4, Parkway 3

Wapakoneta 13, Delphos SJ’s 3

Softball

Tuesday’s Results

Anna 24, Spencerville 1

Ansonia 12, Newton 4: Deeter (N) HR.

Arcanum 8, National Trail 0: Ericksen (A) 3-4 2 HR 2B 3 RBI, Fout (A) 3-3 2 RBI, Garbig (A) W 4 K.

Badin 3, Lakota East 2: Nusky (B) GW-RBI, Kent (B) W 5 K, Armbruster (LE) 2-3, Hensley (LE) RBI.

Ben Logan 13, Marion Local 0

Bethel 15, Mississinawa Valley 5

Brookville 6, Northmont 5

Butler 16, Piqua 7

Carlisle 16, Monroe 5

Centerville 10, Edgewood 0: Arnold (C) W 6 K, Strobel (C) 2-3 GS-HR 2B 4 RBI.

Chaminade Julienne 8, Valley View 0

Clinton Massie 13, Waynesville 3

Dayton Christian 26, Trotwood 16: Pullen (DC) 2-2 4 RBI.

Fairbanks 7, West Jefferson 2

Fairfield 15, Sycamore 2

Fort Loramie 9, Coldwater 7: Bergman (FL) HR 2 RS 2 RBI, Gephart (FL) 2-3 2B, Turner (FL) 2-3 2B, Steinke (C) 2 HR 4 RBI, Wendel (C) HR.

Greeneview 8, Greenon 7

Greenville 11, Troy 6

Harrison 6, Hamilton 5

Indian Lake 11, Kenton 9

Lakota West 14, Olentangy 0: Hummel (LW) HR.

Lebanon 11, Little Miami 0: Vunak (L) HR, Smith (L) W.

Mason 10, Oak Hills 5

Mechanicsburg 8, Triad 0: Rodgers (M) W 16 K, DeLong (M) 4-4 5 SB, Heizer (M) 2 RBI.

Middletown 7, Wyoming 3: Patterson (M) 3-4 4 RBI, Rose (M) HR, VonHolle (M) W 4-4.

Middletown Madison 5, Franklin 4

Northwest 18, Finneytown 1

Ross 4, Taylor 3

Seton 16, Princeton 6

Sidney 8, Fairborn 4

Southeastern 8, Madison Plains 2

Talawanda 19, Colerain 2

Tecumseh 18, Springfield 8

Tippecanoe 16, Stebbins 1

Tri-County North 16, Twin Valley South 1

Versailles 12, Tri-Village 9

West Liberty-Salem 10, Northeastern 4

Monday’s Results

Beavercreek 11, Graham 1

Bellefontaine 7, Elgin 1

Bradford 16, Fairmont 0: S. Miller (B) W 12 K.

Brookville 15, Bellbrook 0

Butler 11, Piqua 7

Chaminade Julienne 8, Wayne 6

Coldwater 16, Perry 0

Eaton 12, Franklin 11

Fort Loramie 7, Russia 5: Hoelscher (FL) 2-3 2 RBI, Turner (FL) HR, Baker (FL) HR.

Greenville 19, Troy 0

Madison Plains 4, Greenon 1

Mason 21, Fairfield 11

Mechanicsburg 10, West Liberty-Salem 2: Alspaugh (M) 3-4 HR 3 RBI, DeLong (M) 2-3 3B, Rodgers (M) W.

Middletown 16, Sycamore 0: Pearson (M) HR, Fletcher (M) 2B 3 RBI.

Middletown Madison 11, Preble Shawnee 4: Johnson (MM) W 5 K.

Northwestern 25, Yellow Springs 0

Springfield Shawnee 4, Northmont 1

St. Henry 6, Celina 1

Talawanda 5, Hamilton 3

Tecumseh 13, Carroll 2: Moore (T) 3-4 2B 3B RBI, Strouse (T) 2-3 2B 2 RBI, Hays (T) 2-3 2 RBI.

Tippecanoe 21, Stebbins 2

Versailles 10, Arcanum 7

Boys Volleyball

Tuesday’s Results

Alter 3, McNicholas 0

Elder 3, Centerville 0

Hamilton 3, Edgewood 2: Richards (E) 36 assists, Ellis (E) 17 kills, Smith (E) 8 aces 7 kills.

Boys Tennis

Tuesday’s Results

Butler 5, Piqua 0

Chaminade Julienne 3, Alter 2

Chaminade Julienne 5, Lehman Catholic 0

Dixie 3, Franklin 2: 1. Osborn (F) d. McNinch 6-4,6-1; 2. Clouse (D) d. Powell 6-3,6-1; 3. Fineman (D) d. Taulbee 6-3,6-1; 1. Polston/Bingaman (D) d. Trevino/Jones 6-2, 6-3; 2. Highley/Todd (F) d. Blosser/Thrasher (Dixie) 6-0, 6-3.

Lehman Catholic 5, Wapakoneta 0: Gilardi (LC) d. Cousino 6-0, 6-0; Evans d. Connor Coffey 6-3, 6-2; 1. Schmiesing/Pannapara def Doll/Coca 6-1, 6-0.

Miamisburg 5, Wayne 0: 1. Bierley d. Guiness Murphy 6-0, 6-0; 2. Brooks d. Kaleb Madewell 6-1, 6-0; 3. Tella d. Kaden Phu 6-0, 6-0; 1. Premkumar/Willis d. Belcher/Curtain 6-0, 6-0; 2. Wells/Hardacre d. Thompson/Wong 6-0, 6-0.

Middletown 3, Northwest 2

Northeastern 5, Greeneview 0

Northwestern 5, Tecumseh 0: 1. Huber d. Williams 6-1 6-0; 2. Jordan d. Green 6-1 6-0; 1. Harrington/Werner d. Bledsoe/Jones 6-1 6-1; 2. Tedeschin/Scheman def Fox/Negrette 6-0 6-1.

Oak Hills 4, Wilmington 1

Troy 4, Greenville 1: 1. Masunaga (T) d. Marchal 6-2, 6-3; 2. George (T) d. Zhang 6-2, 6-0; 3. Hench (T) d. Witwer 6-0, 6-1; 1. Bess/Johnston (T) d. Coomer/Abell 7-5, 6-3; 2. Jordan/Middlestetter (G) d. Miller/Monnin 6-7,7-6, 1-0(7).

Vandalia Butler 5, Piqua 0: Manni d. Barr 6-1, 6-0; Luken d. Dolder 6-0, 6-0; Schroerlulce d. L. Staley 6-1, 6-0; Baker/Stiver d. G. Switzer/Ruley 6-0, 6-1; White/Burson d. Rossman/Black 6-2, 6-0.

Monday’s Results

Badin 5, Edgewood 0

Bellefontaine 4, Ada 1: 1. Bakshi (B) d. Wills 6-1, 6-0; 2. Woods III(A) d. Burhanna 6-3, 6-0; 3. Howell (B) d. Jameson 6-2, 3-6, 6-4; 1. Shell/Taylor(B) d. Alexander/Anspaugh 6-2, 6-0; 2. Burhanna/ Phillips (B) d. Klingler/Madison 6-0, 6-0.

Dayton Christian 5, Wayne 0

Fairborn 3, Valley View 2

Greeneview 4, Xenia 1

Hamilton 3, Monroe 2

Miamisburg 5, Franklin 0: 1. Bierley (M) d. Osborne 6-1, 6-1; 2. Brooks (M) d. Powell 6-0, 6-0; 3. Tella (M) d. Taulbee 6-0, 6-0; 1. Premkumar/Willis (M) d. Trevino/Jones 6-0, 6-0; 2. Wells/Hardacre (M) d. Highley/Todd 6-0, 6-0.

Sycamore 4, Lakota West 1

Boys Lacrosse

Monday’s Results

Chaminade Julienne 16, Talawanda 13

Girls Lacrosse

Monday’s Results

CHCA 14, Miamisburg 13, OT: Whitt (M) 5 goals, Wyss (M) 3 goals, Wells (M) 6 assists.

REPORTING RESULTS

Contact Dayton Daily News, Springfield News-Sun and Journal-News with scores and results as soon as possible after varsity high school athletic contests by email only at COPSports@coxinc.com. Please include any details from your contest that you would like published along with a contact name and phone number.