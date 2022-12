H.S. Results 12/13

Brookville 77, National Trail 40: B: Wood 16, Fisher 14, Jennings 12, King 11, Smart 10, Crabtree 10.

Carroll 43, Urbana 37: C: McKitrick 12, Kaiser 10. U: Bradshaw 14, Hildebrand 10.

Catholic Central 50, Madison Plains 45

Centerville 73, Northmont 39: N: Hitchcock 13.

Chaminade Julienne 74, Bellbrook 32: CJ: Washington 20, Dickey 13, Donnelly-Tomblin 10.

Cin. Christian 68, Norwood 59: CC: Brown 24, Rogers 15, Parnell 13.

Dayton Christian 64, Cin. Country Day 52

Dunbar 65, Meadowdale 59

Fairbanks 46, West Jefferson 34: F: Wiedmann 11, Green 11, Maine 10.

Fairborn 76, Stebbins 75

Fairfield 51, Hamilton 45; F: Crim 14, Rogers 10. H: Holden 16, Matthews 14.

Lakota West 48, Sycamore 45: LW: Dudukovich 23.

Legacy Christian 79, Franklin Monroe 66

Lehman Catholic 50, Bethel 35: LC: Lachey 16, Chapman 14. B: Branna 13.

Miami East 70, Milton-Union 54: MU: Brown 16, Brumbaugh 12, Kress 11, Yates 10.

Miamisburg 63, Edgewood 33

Middletown 56, Mason 55: Mi: Landers 17, Day 13.

Middletown Christian 54, Miami Valley 41

Monroe 55, Valley View 44

Northeastern 52, Mechanicsburg 31

Northridge 76, Covington 59: N: Davis 28, Smith 22, White 16. C: Miller 18, Angle 14, Hite 10.

Oakwood 58, Waynesville 46

Piqua 57, West Carrollton 54

Ponitz 47, Thurgood Marshall 43

Princeton 59, Colerain 24

Talawanda 52, Eaton 43: T: Leitch 12, McRoberts 10, Meade-Moss 10, James 10. E: Orr 15, Janney 14.

Tippecanoe 73, Greenville 33

Trotwood 88, Purcell Marian 45: T: Howard 20, Carpenter 17.

Troy 57, Butler 37: B: Vanderwort 11, Ables 10.

Troy Christian 66, Riverside 45: TC: Penrod 18, Rupnik 13, Free 13.

West Liberty-Salem 47, Triad 29

Girls Basketball

Tuesday’s Results

Tri-County North 45, Newton 32: N: Hess 15.

Greenon 64, Dixie 32

Wilmington 45, Waynesville 44: Wa: Berrey 16.

Monday’s Results

Badin 57, Roger Bacon 20: Ba: Cosgrove 13, Pate 13, Even 10.

Eaton 65, Ross 57

Greenon 53, Cedarville 30

Harrison 62, Wyoming 33

McNicholas 57, Chaminade Julienne 46

Meadowdale 62, Stivers 28

Milton-Union 55, Houston 27: MU: Brumbaugh 14, Jacobs 11, Berberich 11, Robison 10.

Mt. Healthy 62, Hamilton 42: H: Moore 21.

Northmont 46, Richmond 42: N: Thompson 11, Williams 11, Hall 10.

Purcell Marian 51, Miami Valley 27: MV: Coffey 15.

Seton 54, Colerain 37

Talawanda 65, Preble Shawnee 30: T: Fears 25, Farris 15. PS: Howard 15.

Thurgood Marshall 61, Dunbar 26

Boys Bowling

Tuesday’s Results

Dayton Christian 1845, Dunbar 1258: DC: Withers 360 series.

Monday’s Results

Ansonia 1748, Newton 1657: N: Hartman 329 series, Trucksis 313 series.

Dayton Christian 2132, Lakota East 1768: DC: Wiggins 363 series, Sigala 360 series.

Lebanon 2643, Anderson 2398: L: Sparks 441 series, Kober 412 series.

Mechanicsburg 2515, Fairbanks 2155: M: Brumfield 374 series, Adams 352 series.

Girls Bowling

Monday’s Results

Dayton Christian 1271, Lakota East 1241: DC: Millar 278 series, Dulski 240 series.

Lebanon 1921, Anderson 1767: L: Jensen 360 series.

Mechanicsburg 2093, Fairbanks 1528: M: Westfall 327 series, Dingledine 322 series.

Newton 1454, Ansonia 1262: N: Hampton 355 series, Schleinitz 143 game.

Northmont 2202, Centerville 1981: N: Hoff 216 game, Fritz 184 game.

REPORTING RESULTS

