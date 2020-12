HS Results 12/11

Bethel 78, Newton 69: Oburn (N) 18, Peters (N) 18.

Botkins 44, Fort Loramie 37, OT: Pleiman (B) 15, Paul (B) 12.

Butler 57, Sidney 51: Montague (B) 19, Bennett (B) 12, Bucchanan (B) 10.

Carlisle 75, Madison 54: Dean (C) 26, Stanley (M) 13, Babcock (M) 10.

Carroll 61, Purcell Marian 37: Deep (C) 18, Chapman (C) 12.

Cedarville 75, Southeaastern 35

Centerville 80, Beavercreek 46: Rolf (C) 22, House (C) 13, Johnson (C) 11, Cupps (C) 11.

Cin. Christian 49, Norwood 40: Reifsteck (CC) 19.

Coldwater 63, New Knoxville 46

Covington 51, Mississinawa Valley 46

Emmanuel Christian 48, Legacy Christian 43: Ju. Channels (EC) 16, Ja. Channels (EC) 16.

Fort Recovery 56, Delphos SJ’s 30

Franklin-Monroe 60, Miami East 59

Graham 51, Northwestern 45

Greeneview 55, Madison-Plains 45: Allen (G) 13, Caudill (G) 11, Witt (G) 10, Gammell (MP) 18.

Jackson Center 58, Fairlawn 51

Lakota West 72, Hamilton 62: Dudukovich (LW) 22, Turner (LW) 20, Weber (LW) 15, Ismail (H) 21, Lewis (H) 16, Kapihe (H) 14.

Lebanon 48, Springboro 38

Mason 68, Oak Hills 59

McNicholas 53, Franklin 37: Seemann (M) 18, Rich (F) 11.

Miamisburg 60, Northmont 50: Ball (M) 20, Logan (M) 18.

Minster 51, New Bremen 36

North Union 51, Urbana 40: Rogan (U) 10.

Northeastern 53, Triad 44

Parkway 44, Versailles 37

Preble Shawnee 72, Dixie 64: Singleton (PS) 28, Hatmaker (PS) 14, Shrout (PS) 14.

Ross 72, Mount Healthy 44: Booker (R) 27, Nunn (R) 19, Stepaniak (R) 15.

Springfield Shawnee 69, Tecumseh 53: O’Connor (T) 19, Parker (T) 10.

St. Henry 38, Marion Local 36

St. Marys 51, Wapakoneta 47

Talawanda 41, Harrison 36: Reynolds (T) 12, Vogelsong (H) 10.

Tippecanoe 83, West Carrollton 66

Tri-Village 60, Ansonia 36: Sarver (TV) 20, Stammen (A) 10.

Troy 64, Fairborn 39: Lewis (F) 10.

Waynesville 50, Northridge 45: Todd (W) 19, Mitchell (W) 12, Jacobs (N) 17.

Xenia 76, Piqua 64: Roberts (P) 20, Lewis (P) 14, Hoosier (X) 17, Rogan (X) 17, Caupp (X) 11.

Thursday’s Results

McNicholas 59, Wyoming 41

Girls Basketball

Friday’s Results

Butler 40, Sidney 38: Stockton (S) 20.

Harrison 46, Talawanda 39: Fears (T) 14, Keene (T) 11, Seger (H) 25.

Ross 35, Wyoming 22

Tippecanoe 48, West Carrollton 28

Troy 56, Fairborn 37: Taylor (T) 18, Kaiser (T) 16, Dunman (F) 11.

Xenia 61, Piqua 48: Johns (P) 20, Anderson (P) 13.

Thursday’s Results

Anna 62, Houston 42: Brewer (A) 19, Doseck (A) 19, Reaman (A) 11, Stangel (H) 15, Mohler (H) 11.

Bellbrook 64, Eaton 48: Zerby (B) 20, Pryce (B) 11, Frantz (B) 10, Meyer (B) 10.

Bradford 53, Ansonia 17: Miller (B) 14, Canan (B) 14.

Brookville 38, Northridge 20: Story (N) 12.

Catholic Central 38, Urbana 36: Stoops (U) 10, Donahoe (U) 10.

Kenton Ridge 60, North Union 46

Legacy Christian 46, Chaminade Julienne 23: Hess (LC) 12, Leach (LC) 10.

Lehman Catholic 42, Riverside 36: O’Leary (LC) 14.

Miamisburg 60, Northmont 22: Long (M) 18, Bradford (N) 12.

Sycamore 61, Hamilton 26: David (S) 23, Sheridan (S) 12, Riley (S) 11.

Tri-Village 71, Franklin Monroe 36: Sagester (TV) 19, Hunt (TV) 19.

Yellow Springs 46, Middletown Christian 20: Smith (YS) 23.

Boys Bowling

Thursday’s Results

Carroll 2471, Badin 2416: Goubeaux (C) 373 series, Steons (B) 468 series.

Fenwick 2236, McNIcholas 2003: Hoelmer (M) 337 series, Whyle (F) 382 series.

Graham 2985, Tecumseh 2673: C. Gansheimer (T) 443 series, Garber (T) 380 series.

Newton 1977, Legacy Christian 1772: Trucksis (N) 397 series, Maxwell (N) 368 series.

Girls Bowling

Thursday’s Results

Carroll 2101, Badin 2054: Fields (B) 356 series, Stemmer (C) 372 series.

Fenwick 1805, McNicholas 1624: Granlund (M) 306 series, Shope (F) 323 series.

Graham 2475, Tecumseh 1446: Wurts (T) 285 series, Diaz (T) 232 series.

Wrestling

Thursday’s Results

Greeneview 54, Tippecanoe 29

Northmont 53, Dayton Christian 24

