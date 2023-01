H.S. Results 1/16

Game 2

AZ Compass Prep 73, Omnia Academy 40: AZCP: High 12, Griffith 11. OA: Federiko 12.

Saturday’s Results

Game 3

Beavercreek 42, Springboro 31: S: Downing 12. B: Leopard 11.

Game 4

Dunbar 58, Pickerington North 53: D: Allen 15, Brewer 12, Allen 12, Hatcher 11. PN: Lawson 17, Amapps 17.

Game 5

Africentric 64, Cuyahoga Valley Christian 55: A: Swain 18, Fuller 17, Steele 15. CVCA: Peterson 21, Shelby 11.

Game 6

Western Reserve 54, Southern Cal Academy 51: WR: Adkins 23, Owens 14, Autry 11. SCA: Felton 16, Dual 14, Bodo 10.

Game 7

Combine Academy 62, Lutheran East 49: LE: McCulloch 16, Crumble 10. CA: Tanner 19, Demary 17, Passmore 14.

Game 8

Pace Academy 62, Chaminade Julienne 55: PA: Greene 25, Chatfield 16. CJ: Washington 26, Washington 21.

Sunday’s Results

Game 9

Oakwood 53, Preble Shawnee 51: O: Maxwell 29, Tucker 16. PS: Shrout 23, Hawley 10.

Game 10

Taft 74, Brush Academy 51: T: Norton 22, Elmer 16, Bostic 13. BA: Barnes 21.

Game 11

Garfield Heights 75, Wayne 71: W: Rice 33, Cranford 17, Furlow 10. GH: Johnson 19, Jones 18, Benn 13, Little 12.

Game 12

Akron SVSM 63, Skill Factory 56: SVSM: Hayes 32. SF: Sommerville 13.

Game 13

St. Ignatius 83, Huntington Prep 67: HP: Johnson 20, Ntambwe 16. SI: Buckner 16, Jackson 16, Szczepaniak 14, Friery 11.

Game 14

Centerville 48, Southern Cal Academy 40: C: Powell 22, Cupps 12. SCA: Felton 14, Fielder 11.

Monday’s Results

Game 15

Richmond Heights 56, Fairfield 53: RH: Steele 18, Jones 13, Wilson 11. F: Crim 23.

Game 16

Lima Senior 64, Springboro 29: LS: Moore 20, Mosley 12.

Game 17

Cathedral 65, Pickerington Central 61: Ca: Tibbs 19, Davis 16. PC: Royal 23, Headings 15.

Game 18

Huntington Prep 73, La Lumiere 71: LL: Yalden 23, Lowery 14, Glenn 14. HP: Jones 30, Johnson 16, McCullum 12, Johnson 11.

Game 19

Fairmont 57, Lakota West 43: LW: Curry 11. F: Rountree 16, Sherwood 11.

Boys Basketball

Sunday’s Results

Miami East 55, Minster 42: ME: Roeth 31, Enis 11.

Newark 50, Trotwood 48: T: Carpenter 16.

River Valley 61, Jonathan Alder 43: JA: Heiss 16, Harrington 10.

Springfield Shawnee 35, Marion Local 33

Girls Basketball

Monday’s Results

Badin 57, Beavercreek 43

Carroll 50, Hartley 41

East Clinton 58, Fairfield 53

Fairbanks 53, Catholic Central 18: F: Lehman 15.

Harrison 51, Monroe 37

Mason 44, Bolingbrook 43

Miamisburg 41, Troy 30: M: Brightwell 16, Haas 13.

Middletown Madison 48, Preble Shawnee 38

Oak Hills 55, McAuley 33

Ross 43, Middletown 29

Sycamore 59, Thurgood Marshall 22

Tri-Village 50, Toledo Christian 35: TV: Hager 16, Hunt 15, Sagester 11.

Urbana 39, Jonathan Alder 33: U: Dixon 15, Mounce 13.

Sunday’s Results

Fort Erie (CAN) 60, Sidney 34: S: Stockton 18, Vordemark 12.

REPORTING RESULTS

Contact Dayton Daily News, Springfield News-Sun and Journal-News with scores and results as soon as possible after varsity high school athletic contests by email only at COPSports@coxinc.com. Please include any details from your contest that you would like published along with a contact name and phone number.