H.S. Results 11/29

Cin. Christian 71, SBEP 28: CC: Brown 23, Parnell 11.

Colerain 50, Mt. Healthy 47

Dixie 67, Greenon 66: D: Miller 23, Huffman 20. G: Pacura 19, Spangler 18, Bowman 15.

Fairfield 71, La Salle 41: F: Crim 26, Coney 14.

Lakota East 54, Fairmont 44: F: Marrero 22. LE: Perry 19, Mitchell 13.

Legacy Christian 65, Twin Valley South 45

Little Miami 48, Middletown 46

Mariemont 65, Harrison 64

Miamisburg 46, Lebanon 44

Middletown Christian 79, Tri-County North 64: MC: J. Rose 25, Wallace 17, Winhusen 13, N. Rose 12.

Monroe 48, Middletown Madison 33

Oak Hills 59, Northwest 35

Ponitz 66, Oakwood 49

Princeton 51, Moeller 31

Taylor 39, Talawanda 38: Tal: Leitch 14, Smith 10.

Trotwood-Madison 75, Stivers 69: S: Baxter-Bell 20, Hawes 18.

Troy 70, Greenville 46

Turpin 56, Ross 49

Urbana 50, Fairbanks 31

Waynesville 62, Brookville 43: W: Elliott 16, Potter 10. B: Wood 11.

West Carrollton 63, Xenia 47

West Jefferson 65, Shekinah Christian 25: WK: Buescher 20, Warner 15, Fitzpatrick 12.

Girls Basketball

Tuesday’s Results

Mississinawa Valley 59, Troy Christian 32

Tri-County North 60, Stivers 26

Tri-Village 67, Valley View 28: TV: Richards 20, Sagester 20, Hunt 11.

Monday’s Results

Butler 62, Northmont 27

Chaminade Julienne 42, Carroll 41

Cin. Country Day 57, Badin 52: CCD: Zimmerman 19, Barnes 15. B: Even 12, Cosgrove 11.

Fairfield 59, Mt. Healthy 40: F: Kidd 18, Richardson 15.

Fairmont 64, Tecumseh 56: T: Russell 24, Garber 14.

Fenwick 61, McNicholas 27

Graham 54, Piqua 32

Legacy Christian 48, Stebbins 36

Madison Plains 52, Shekinah Christian 13

Mechanicsburg 64, Northeastern 34

Miamisburg 54, West Carrollton 53

Middletown 66, Monroe 52: Mo: McComas 24, Weidner 12, Lovejoy 10. Mi: Daniels 20, Reip 12, Edwards 10.

Middletown Madison 56, Franklin 23

Milton-Union 59, Twin Valley South 8: MU: Brumbaugh 14, Berberich 12, Jacobs 10.

Mississinawa Valley 50, Fort Recovery 33

Newton 48, Riverside 28: N: Hess 13.

Northwestern 63, Kenton Ridge 35

Talawanda 64, Hamilton 21: T: Fears 22, Farris 18, Keene 12.

Waynesville 62, Arcanum 21: W: Whitaker 14, Berrey 12, See 10.

Boys Bowling

Tuesday’s Results

Lebanon 2651, Summit Country Day 2040: L: Kober 424 series, Williams 408 series.

Mechanicsburg 2505, Greeneview 1846: M: Ritchie 441 series, Brumfield 404 series.

Piqua 1676, Newton 1369: N: Reish 305 series.

Girls Bowling

Tuesday’s Results

Mechanicsburg 2537, Greeneview 1357: M: Dingledine 385 series, K. Rausch 348 series.

Piqua 1328, Newton 1244: N: Hampton 222 series, McClish 219 series.

Summit Country Day 2099, Lebanon 1836

REPORTING RESULTS

Contact Dayton Daily News, Springfield News-Sun and Journal-News with scores and results as soon as possible after varsity high school athletic contests by email only at COPSports@coxinc.com. Please include any details from your contest that you would like published along with a contact name and phone number.