H.S. Results 11/2

Saturday’s Results

Division I

Springboro 2, Upper Arlington 1: S: Blain goal assist, Burns goal, DeMoss assist.

Division III

Butler 3, Badin 1: Ba: Helle goal, Birri assist. Bu: Budding goal, Decker goal, Washburn goal.

Division IV

Summit Country Day 3, Waynesville 0

Division V

Madeira 6, Legacy Christian 0

Girls Volleyball

TOURNAMENT

Saturday’s Results

Division IV

Vincent Warren 3, London 1

Division V

Fenwick 3, Versailles 1

Division VI

Coldwater 3, Anna 0

Defiance Tinora 3, New Bremen 2

Division VII

Fort Loramie 3, Jackson Center 0

Tiffin Calvert 3, New Knoxville 0

Cross Country

STATE TOURNAMENT

Saturday’s Results

Division I

Boys Team Results: 1. Mason 111; 2. St. Xavier 180; 3. Little Miami 183; 4. Tol. St. Francis 188; 5. Beavercreek 190; 6. Hudson 199; 7. Centerville 224; 8. Anthony Wayne 247; 9. Westerville North 251; 10. Dublin Jerome 253; 11. Olentangy Orange 266; 12. St. Ignatius 300; 13. Col. DeSales 311; 14. Olentangy Liberty 315; 15. Boardman 321; 16. Mentor 329; 17. Stow-Munroe Falls 332; 18. Massillon Jackson 360; 19. GlenOak 380; 20. Chardon 406.

Area Individual Results: 1. Kimmel (Tippecanoe) 14:33.81; 4. Kaheal (Centerville) 15:05.08; 7. Burgh (Piqua) 15:14.1; 8. Darmanie (Springboro) 15:15.3; 11. Davis (Beavercreek) 15:23.76; 14. Emmert (Centerville) 15:26.76; 19. Lopez (Northmont) 15:30.11; 38. Allen (Beavercreek) 15:48.19; 51. Birhane (Wayne) 15:51.62; 82. Przybyla (Beavercreek) 16:11.02; 85. Graley (Beavercreek) 16:11.85; 86. Job (Centerville) 16:12.48; 91. Tuinstra (Beavercreek) 16:14.41; 99. Porter (Centerville) 16:16.72; 100. Muhlenkamp (Tippecanoe) 16:17.07; 134. Swan (Centerville) 16:41.03; 151. Tuinstra (Beavercreek) 16:53.23; 155. Zeiser (Centerville) 16:57.83; 164. Noel (Centerville) 17:07.63; 172. Ward (Beavercreek) 17:33.42.

Girls Team Results: 1. Lancaster 114; 2. Hilliard Davidson 132; 3. Mason 143; 4. Talawanda 149; 5. Lakota West 172; 6. Perrysburg 200; 7. Milford 212; 8. Wadsworth 273; 9. Gahanna Lincoln 276; 10. GlenOak 276; 11. Cle. St. Joseph 279; 12. Avon 288; 13. Dublin Jerome 291; 14. Centerville 293; 15. Olentangy Liberty 293; 16. Olentangy Orange 341; 17. Rocky River 345; 18. Solon 389; 19. Massillon Jackson 413; 20. Bowling Green 433.

Area Individual Results: 5. Prodoehl (Lakota West) 17:35.1; 8. Shepard (Lakota West) 17:45.16; 13. Rodbro (Talawanda) 17:57.55; 14. Luking (Talawanda) 18:01.14; 22. Deardorff (Lakota East) 18:16.94; 35. High (Bellbrook) 18:36.37; 37. Kaszubski (Lakota West) 18:39.06; 50. Drylie (Centerville) 18:58.01; 64. Mills (Talawanda) 19:06.12; 66. Duvall (Talawanda) 19:06.8; 83. Sparks (Talawanda) 19:15.08; 86. Fry (Centerville) 19:19.19; 91. Glassmeyer (Lebanon) 19:23.36; 92. Hoeffel (Lebanon) 19:23.72; 96. Dickenson (Lakota East) 19:27.45; 102. Drylie (Centerville) 19:34.46; 109. Caldwell-Downing (Lakota West) 19:37.98; 110. Hart (Centerville) 19:38.96; 112. Ludwig (Lakota West) 19:42.08; 116. Vatsal (Lakota West) 19:44.52; 118. Buckingham (Centerville) 19:46.78; 126. VonHandorf (Centerville) 19:53.55; 143. Sparks (Talawanda) 20:03.2; 148. Roehm (Lakota West) 20:06.32; 172. Sorensen (Centerville) 20:54.24; 174. Cradduck (Talawanda) 20:55.08.

Division II

Boys Team Results: 1. Fairfield Union 88; 2. Lexington 123; 3. Woodridge 136; 4. West Liberty-Salem 178; 5. Versailles 186; 6. CVCA 225; 7. CHCA 225; 8. Bay 262; 9. Fairless 270; 10. Watterson 277; 11. Rocky River 285; 12. Oakwood 298; 13. Lakeview 315; 14. Jonathan Alder 328; 15. Liberty-Benton 331; 16. Bexley 334; 17. Minerva 355; 18. Van Wert 359; 19. Celina 372; 20. Chagrin Falls 463.

Area Individual Results: 7. Spitzer (Versailles) 15:33.5; 13. Larson (West Liberty-Salem) 15:41.35; 15. Maus (Bellefontaine) 15:42.15; 20. Lindsey (Oakwood) 15:43.17; 24. Knox (West Liberty-Salem) 15:46.17; 39. Moorman (Versailles) 15:58.67; 40. Carn (London) 15:59.05; 41. Wilson (Jonathan Alder) 15:59.54; 55. Spitzer (Versailles) 16:12.0; 56. King (West Liberty-Salem) 16:12.1; 59. Sayer (Oakwood) 16:13.66; 66. Rahm (Versailles) 16:16.71; 70. Hinkelman (Milton-Union) 16:18.89; 75. Cole (West Liberty-Salem) 16:22.17; 80. Goode (Jonathan Alder) 16:25.72; 90. Gullett (West Liberty-Salem) 16:31.42; 101. Lightle (Urbana) 16:35.25; 105. Kramer (Carroll) 16:39.33; 106. Magoto (Versailles) 16:39.57; 108. Williams (Oakwood) 16:39.96; 109. Morrissey (Oakwood) 16:41.79; 112. Nussbaum (Jonathan Alder) 16:44.48; 114. Hermiller (Jonathan Alder) 16:46.59; 121. Briscoe (Versailles) 16:50.84; 130. Bradley (West Liberty-Salem) 17:00.02; 133. Spaulding (Oakwood) 17:04.03; 134. Engle (Jonathan Alder) 17:04.99; 135. Ferra (Oakwood) 17:07.03; 145. Meyer (Versailles) 17:26.78; 151. Orsello (Oakwood) 17:37.1; 152. Louden (West Liberty-Salem) 17:37.21; 170. Odell (Jonathan Alder) 18:15.2; 171. Thompson (Jonathan Alder) 18:18.22.

Girls Team Results: 1. Minerva 100; 2. Hathaway Brown 110; 3. Athens 142; 4. Woodridge 182; 5. Lexington 194; 6. Akron SVSM 200; 7. CVCA 216; 8. Jonathan Alder 217; 9. Oakwood 218; 10. West Holmes 271; 11. Salem 279; 12. Tallmadge 305; 13. Carroll 330; 14. Waynesville 338; 15. Kenton 366; 16. Napoleon 371; 17. Fairfield Union 390; 18. Tippecanoe 410; 19. Ottawa-Glandorf 441; 20. Sheridan 450.

Area Individual Results: 6. Brown (Bellefontaine) 18:24.81; 16. Clark (Greenon) 18:33.61; 20. Abner (Valley View) 18:42.94; 22. Greiner (Jonathan Alder) 18:46.29; 26. Thurman (Carroll) 18:49.2; 30. Gross (Carroll) 18:52.33; 33. Erbach (Waynesville) 18:59.46; 39. Luker (Jonathan Alder) 19:03.79; 47. Cahill (Oakwood) 19:10.33; 55. Ballin (Brookville) 19:13.29; 65. Erwin (Oakwood) 19:29.19; Ranly (Jonathan Alder) 19:29.82; 72. Brumbaugh (Bethel) 19:47.78; 75. Erwin (Oakwood) 19:53.96; 84. Gallagher-Yerman (Oakwood) 20:04.71; 87. Wynk (Jonathan Alder) 20:06.18; 88. Collins (Tippecanoe) 20:06.37; 99. Turkelson (Waynesville) 20:20.55; 103. Ranly (Tippecanoe) 20:22.22; 104. Dunlap (Oakwood) 20:22.33; 108. Eliopulos (Oakwood) 20:25.64; 109. LaBreck (Tippecanoe) 20:27.25; 112. Williams (Waynesville) 20:31.69; 116. Keferl (Carroll) 20:37.09; 118. Redden (Oakwood) 20:38.02; 129. Hart (Waynesville) 20:56.24; 132. Click (Waynesville) 20:58.21; 137. Streit (Jonathan Alder) 21:02.02; 142. Brandon (Carroll) 21:11.13; 145. Beasley (Jonathan Alder) 21:14.86; 149. Waibel (Tippecanoe) 21:27.71; 151. Beeson (Tippecanoe) 21:30.33; 157. Hall (Carroll) 21:42.81; 159. Davis (Tippecanoe) 21:52.19; 161. Curtiss (Jonathan Alder) 21:58.54; 164. Anderson (Tippecanoe) 22:10.45; 166. Drew (Waynesville) 22:25.88; 171. Poling (Carroll) 22:52.19; 172. Ripperger (Waynesville) 22:54.67; 175. Kramer (Carroll) 23:12.3.

Division III

Boys Team Results: 1. Mount Gilead 109; 2. Convoy Crestview 131; 3. Ottawa Hills 172; 4. Botkins 178; 5. Col. Grove 195; 6. Waynedale 217; 7. Maplewood 226; 8. Tinora 235; 9. Rittman 244; 10. Cedarville 259; 11. Colonel Crawford 263; 12. Fredericktown 287; 13. Rock Hill 299; 14. Russia 311; 15. Minster 332; 16. Dalton 332; 17. Shenandoah 352; 18. Lincolnview 364; 19. Emmanuel Christian 375; 20. Lynchburg-Clay 474.

Area Individual Results: 6. Lehman (Ansonia) 15:30.52; 18. Negley (Mechanicsburg) 15:54.36; 20. Ayers (Coldwater) 15:56.63; 22. Brown (Botkins) 15:58.69; 30. Prenger (Minster) 16:14.04; 39. Schmitmeyer (Russia) 16:20.99; 40. Pohlmann (Marion Local) 16:21.1; 42. Young (Anna) 16:21.94; 46. Ferriman (Dayton Christian) 16:23.8; 50. Stucke (Marion Local) 16:28.68; 52. Doseck (Botkins) 16:29.83; 59. Phlipot (Russia) 16:36.4; 60. Holston (Cedarville) 16:36.41; 73. Kroh (Cedarville) 16:48.46; 82. Thompson (Legacy Christian) 16:54.37; 85. Arnold (Botkins) 16:55.61; 93. Knoerr (Cedarville) 16:59.07; 100. Sultan (Cedarville) 17:03.58; 101. Koenig (Botkins) 17:03.69; 106. Denlinger (National Trail) 17:04.89; 108. Schaadt (Emmanuel Christian) 17:05.36; 113. Cedarleaf (Minster) 17:09.65; 115. Walls (Emmanuel Christian) 17:12.48; 116. Manger (Botkins) 17:12.94; 126. Smith (Russia) 17:18.61; 128. Scales (Emmanuel Christian) 17:21.17; 129. Gutman (Botkins) 17:21.82; 131. Fudge (Emmanuel Christian) 17:23.85; 133. Corona (Minster) 17:25.88; 136. Dirksen (Minster) 17:29.9; 146. Heuker (Botkins) 17:43.3; 152. Strausbaugh (Minster) 17:47.08; 154. Schmitmeyer (Russia) 17:53.84; 156. Baldridge (Russia) 17:55.24; 157. Pinkleton (Emmanuel Christian) 17:55.6; 159. Hoying (Russia) 17:56.28; 164. Wallace (Cedarville) 18:01.31; 166. Long (Cedarville) 18:02.22; 169. Collins (Minster) 18:06.14; 170. Whetstone (Emmanuel Christian) 18:07.69; 171. Sultan (Cedarville) 18:08.85; 175. Sargent (Russia) 18:14.78; 176. Kerrigan (Minster) 18:15.58; 186. White (Emmanuel Christian) 19:29.32.

Girls Team Results: 1. Minster 134; 2. Summit Country Day 140; 3. Rittman 144; 4. West Liberty-Salem 164; 5. Huron 197; 6. Madeira 202; 7. Crestview 220; 8. Fort Frye 242; 9. McDonald 247; 10. Norwayne 268; 11. Mogadore 272; 12. Grandview Heights 275; 13. Ottawa Hills 277; 14. Mechanicsburg 290; 15. Riverdale 313; 16. Patrick Henry 362; 17. Kirtland 366; 18. Lincolnview 368; 19. Tuscarawas Valley 382; 20. Mount Gilead 413.

Area Individual Results: 1. Hamilton (Legacy Christian) 17:43.25; 7. Niekamp (Minster) 18:31.99; 13. Long (Covington) 18:41.04; 20. Bohman (Minster) 18:51.46; 21. Miller (West Liberty-Salem) 18:53.19; 26. Wallen (West Liberty-Salem) 18:58.84; 29. Rodgers (Mechanicsburg) 19:00.35; 39. McCullough (West Liberty-Salem) 19:13.70; 42. Flora (Newton) 19:15.09; 53. Rodgers (Mechanicsburg) 19:30.24; 58. Topp (Minster) 19:43.16; 59. Mark (Cedarville) 19:43.31; 61. Mark (Cedarville), Hirschfeld (New Bremen) 19:47.25; 72. Shultz (Mechanicsburg) 20:03.05; 78. Miller (Fairbanks) 20:08.08; 80. Ludwig (North Union) 20:10.14; 88. Kremer (Minster) 20:16.55; 91. Stammen (Minster) 20:18.94; 99. Smith (West Liberty-Salem) 20:27.69; 114: Leichty (West Liberty-Salem) 20:43.6; 123. Grieshop (Minster) 20:58.79; 136. Eilerman (Minster) 21:26.16; 137. Matthews (West Liberty-Salem) 21:28.48; 146. Shuryan (Mechanicsburg) 21:39.33; 155. Hughes (West Liberty-Salem) 22:01.19; 163. Sexton (Mechanicsburg) 22:28.2.

