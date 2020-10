HS Results 10/8

Brookville 1, Eaton 0

Carroll 5, Chaminade Julienne 1: C. Osterholt (Ca) 2 goals 1 assist, Bailey (Ca) 1 goal 2 assists, Irumva (Ca) goal, Sorenson (Ca) goal; Downey (CJ) goal.

Centerville 8, Wayne 0

Dixie 2, Preble Shawnee 2

Edgewood 2, Ross 0

Fairbanks 10, West Jefferson 0

Fairborn 3, Stebbins 0: Arnold (F) goal, Dierker (F) goal assist, Greene (F) goal.

Fairfield 3, Lakota East 3

Madeira 3, Roger Bacon 0

Monroe 9, Franklin 0

Northmont 6, Springfield 2

Northwest 2, Harrison 0

Oak Hills 2, Lakota West 1

Oakwood 6, Valley View 0

Piqua 4, West Carrollton 2

Sidney 3, Xenia 3

Springboro 2, Miamisburg 1

Sycamore 6, Princeton 2

Talawanda 5, Mount Healthy 0

West Liberty-Salem 12, Madison Plains 0

Wyoming 8, McNicholas 1

Yellow Springs 1, Waynesville 1

Wednesday’s Results

Badin 1, Bethel-Tate 1

Bellefontaine 1, Springfield Shawnee 0

Edgewood 9, Mount Healthy 1

Northwestern 2, Indian Lake 2

Tecumseh 1, Jonathan Alder 1

Girls Soccer

Thursday’s Results

Eaton 3, Brookville 0

Fairbanks 2, West Jefferson 0

Fairfield 2, Lakota East 1

Greenon 7, Southeastern 0

Hamilton 9, Middletown 0

Harrison 5, Northwest 0

Lakota West 3, Oak Hills 2

Mason 4, Colerain 0

Princeton 2, Sycamore 1

Ross 2, Walnut Hills 1

West Liberty-Salem 6, Madison-Plains 1

Wednesday’s Results

Alter 3, Chaminade Julienne 1

Beavercreek 3, Fairmont 0

Carroll 1, Fenwick 1

Centerville 8, Wayne 0

Fairborn 9, Stebbins 0: Thomas (F) 3 goals 3 assists, Baumgardner (F) 3 goals, Newell (F) 1 save shutout.

Loveland 4, Badin 0

McNicholas 2, Roger Bacon 1

Northmont 11, Springfield 0

Northwestern 3, Indian Lake 0

Piqua 9, West Carrollton 0

Sidney 5, Xenia 2

Springfield Shawnee 2, Bellefontaine 1

Tecumseh 6, Jonathan Alder 0

Tippecanoe 10, Greenville 0

Walnut Hills 2, Harrison 0

Boys Golf

DISTRICT TOURNAMENT

Thursday’s Results

Division III

At Beavercreek

Qualifying Teams: Fort Loramie 336 (Ballas 80, Wehrman 79, Meyer 86, Ratermann 91); Seven Hills 342 (Joffe 75, Yang 86, Chen 90, Holden 91).

Individual Qualifiers: Cobb (Anna) 77, Green (Middletown Christian) 78.

SECTIONAL TOURNAMENT

Wednesday’s Results

Division I

At Kings Island

Qualifying Teams: Mason 302 (Wilhelm 77, Golski 77, Hollenback 71, Vonderhaar 77); Loveland 304 (Vallee 74, Jankowski 76, Callahan 75, Moran 79); Lakota East 313 (Sylla 75, Wilson 76, Curry 82, Murphy 80); Sycamore 314 (Hewitt 75, Czerwonka 75, Weyand 81, Dejonckheere 83).

Individual Qualifiers: Miller (Anderson) 73, Makris (Moeller) 75, Horn (Milford) 76, Miller (Anderson) 78.

At Miami Whitewater

Qualifying Teams: St. Xavier 302 (Schuermann 75, Braun 75, Beard 76, Stachler 77); Elder 310 (Caliguri 75, Lammers 75, Mazza 84, Corey 76); Fairfield 335 (Murphy 81, Curran 85, Hathaway 84, Funk 85); LaSalle 336 (Logan 77, Schloss 81, Bobowski 89, Birck 89).

Individual Qualifiers: Hubbard (Hamilton) 83, Baker (Monroe) 83, Leach (Princeton) 84, Goerss (Talawanda) 85.

Girls Golf

DISTRICT TOURNAMENT

Wednesday’s Results

Division II

Qualifying Teams: Alter 336 (Houpt 80, Volk 86, Hoskins 79, Kuntz 91); Fenwick 355 (McNair 92, Wright 81, Hemmelgarn 90, Allen 92).

Individual Qualifiers: Wesson (Ben Logan) 83, Miller (Legacy Christian) 83.

SECTIONAL TOURNAMENT

Wednesday’s Results

Division I

At Yankee Trace

Qualifying Teams: Centerville 302 (Pandya 73, Hayes 80, Rodgers 74, Dickerson 75, Burger 80); Carroll 365 (Goecke 76, Hucke 89, Ochs 97, Green 103); Xenia 366 (Wagner 83, Mardis 81, Nolen 99, Bond 103); Greenville 375 (Jenkinson 73, Slade 108, Fry 107, Reis 87).

Individual Qualifers: Lange (Tippecanoe) 80, Watkins (Bellefontaine) 81, Alfes (Bellbrook) 83, Crawford (Butler) 84.

Girls Volleyball

Thursday’s Results

Bradford 3, National Trail 1

Eaton 3, Brookville 0: Sorrell (E) 16 digs 4 assists, Lammers (E) 19 assists 8 digs, Baumann (E) 18 kills 7 digs.

Mechanicsburg 3, West Liberty-Salem 1: Ehrenborg (M) 15 kills 2 blocks, Blakeman (M) 22 digs 3 aces, Ayars (M) 40 assists 6 digs 6 kills 3 aces.

Monroe 3, Franklin 0: Penewit (M) 8 kills, Poe (M) 7 aces 13 assists, Blair (M) 8 digs.

Tippecanoe 3, Stebbins 0: R. Wildermuth (T) 14 assists 2 blocks 10 digs, Titley (T) 12 digs 3 aces, Husic (T) 4 kills 5 aces 6 digs.

Wednesday’s Results

Monroe 3, Hamilton 2: Brandon (M) 13 kills 2 blocks, Walton (M) 12 digs 3 aces, Poe (M) 27 assists.

Girls Tennis

SECTIONAL TOURNAMENT

Wednesday’s Results

Division I

At Centerville

Singles: 1. Burns (Wilmington) d. MacPherson (Centerville), 6-1 6-0; 3. Dotsenko (Fairmont) d. Hulbert (Springboro), 6-4 6-1. Doubles: 1. Owen/Hinshaw (Centerville) d. Brink/Arora (Bellbrook), 6-1 6-1; 3. Sullivan/Pajari (Springboro) d. Alappatt/Dhaliwal (Centerville), 6-1 3-6 6-3.

Division II

At Centerville

Singles: 1. Hitchcock (Eaton) d. McCloskey (Oakwood), 6-1 6-3; 3. Lampman (Alter) d. Estrada-Sanchez (Chaminade Julienne), 6-1 6-0. Doubles: 1. Hall/Connelly (Oakwood) d. S. Murphy/G. Murphy (Eaton), 6-3 6-0; 3. Pojman/Shope (Alter) d. Murphy/Wilkinson (Eaton), 6-4 6-4.

REPORTING RESULTS

Contact Dayton Daily News, Springfield News-Sun and Journal-News with scores and results as soon as possible after varsity high school athletic contests by email only at COPSports@coxinc.com. Please include any details from your contest that you would like published along with a contact name and phone number.