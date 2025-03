Girls basketball: Divisions IV, V, VI and VII all-Ohio teams announced

2025 Division IV All-Ohio Girls Basketball Teams

Player of the Year: Naomi Benson, Streetsboro

Coach of the Year: Keith Barr, Lancaster Fairfield Union

First Team: Maddie Moody, Kettering Alter, 6-1, sr., 18.8 (points per game); Peyton Mounce, Urbana, 5-10, sr., 26.3; Christian Thompson, Fairfield Union, 6-1, sr., 19.3; Tristan Williams, Shaker Heights Laurel, 5-10, jr., 22.4; Elizabeth Dunmire, Cleveland Villa Angela-St. Joseph, 5-10, jr., 19.5; Eve Schwemley, Shelby, 5-7, sr., 21.5; Hailey Rees, Bellevue, 5-9, sr., 15.5; Makaree Chapman, Lexington, 5-9, sr., 21.0; Ella Hazelrigg, Delaware Buckeye Valley, 6-2, sr., 19.5; Naomi Benson, Streetsboro, 6-3, sr., 19.4.

Second Team: Addison Edgington, Circleville, 6-2, so., 16.8; Kiannah Ingram, Circleville Logan Elm, 5-6, jr., 20.9; Madyson Sokolowski, LaGrange Keystone, 5-5, so., 18.9; Demarionna Branch, Warrensville Heights, 5-8, sr., 18.1; Scarlett Williams, Rossford, 5-7, sr., 16.6; Leila Carter, Columbus International, 5-7, jr., 24.3; Kaliyah Barron, Columbus East, 5-7, sr., 23.1; McKenna Scott, Wintersville Indian Creek, 5-6, sr., 15.3; Aveona Yoder, Millersburg West Holmes, 5-10, sr. 12.0.

Third Team: Zoey Conn, St. Paris Graham, 5-10, so., 15.5; Caitlyn Jefferson, Tipp City Bethel, 5-8, fr., 16.6; Bella Fix, Conneaut, 5-8, sr., 19.5; Camryn VanVlerah, Sandusky Perkins, 5-7, sr., 19.5; Kaitlyn Turinsky, Bellevue, 6-3, jr., 11.9; Jenna Triveri, Canfield, 5-6, jr., 14.4; Emma Krise, Cambridge, 5-10, sr. 19.0; Avery Layman, Batavia, 5-6, so., 16.3; Aliyah Brock, Columbus Eastmoor Academy, 5-6, sr., 16.4; Delilah Rahe, Mogadore Field, 5-10, sr., 15.9.

Special Mention: Grace Walton, Upper Sandusky, 5-2, sr., 13.8; Marley Benson, International, 5-4, fr., 13.2; Avelina Wagner, Buckeye Valley, 5-3, so., 7.5; Caris Risner, Waverly, 5-6, sr., 16.7; Tylee Davis, Hillsboro, 5-9, so., 14.2; Paisley Pryor, McClain, 5-8, so., 17.8; Lucy Luers, Franklin Bishop Fenwick, 6-1, fr., 14.4; Mia Nienaber, Cincinnati McNicholas, 5-7, sr., 11.7; Sarah Riley, Enon Greenon, 5-5, sr., 16.0; Victoria Lynch, Perry, 5-5, sr., 11.4; Vivian Cassell, LaGrange Keystone, 5-8, sr., 11.5; Josey Arnold, Bryan, 5-7, jr., 13.2; Mackenzie Stasa, Wauseon, 5-5, sr., 9.7; Avery Williams, Newark Licking Valley, 5-7, sr., 14.2; Riley Zamensky, New Concord John Glenn, 6-0, sr., 14.0; Brae Roudebush, Carrollton, 5-7, jr.,10.1; Kylie Ujcich, Carrollton, 5-8, jr., 8.9; Aleigha Busse, Duncan Falls Philo, 5-7, sr., 10.8; Myleigh Williams, McConnelsville Morgan, 5-9, jr., 10.0; Briar Cline, Millersburg West Holmes, 5-6, jr., 11.0; Audrey Eaton, Beloit West Branch, 5-8, so., 9.0; Kendall Lower, Canal Fulton Northwest, 5-3, sr., 9.6; Reese Davidson-Chuck, Salem, 5-8, sr., 13.8; Hannah Ward, Mantua Crestwood, 5-10, sr., 15.0; Kherington Stanford, Niles McKinley, 5-9, so., 16.4.

Honorable Mention: London Armstrong, Cincinnati Shroder, 5-1, fr., 17.6; Emilee Hargis, Eaton, 5-4, jr., 14.5 ppg; Caroline Langworthy, Cincinnati Indian Hill, 5-6, sr., 12.6; Blessyn Preston, Dayton Dunbar, 5.2, sr., 17.7; Lucy Thompson, Batavia, 5-10, jr., 12.5; Jazmin Tubbs, Cincinnati DePaul Cristo Rey, 9.1; Sarah Brand, Kettering Alter, 5-7, fr., 8.3; Izzie Arcuri, Kettering Alter, 5-7, fr., 7.6; Brynn Gill, Carlisle, so., 11.3; Jordyn Leary, Cincinnati Mercy McAuley, 7.2; Grace McCafferty, Cincinnati McNicholas, 6-0, jr., 10.5; Avery Minteer, Enon Greenon, 5-5, sr., 14.0; Jordan Wheatley, Cincinnati McNicholas, 5-7, sr., 10.3; Quinlan Zedeker, Bellefontaine, 5-5, sr., 13.5; Evelyn Connor, Dayton Oakwood, 6-0, jr., 15.4; Jayah Martin, Dayton Northridge, 5-10, jr., 17.5; Caroline Roelle, Dayton Oakwood, 5-6, jr., 14.0; Annie Rosfeld, Cincinnati Indian Hill, 5-11, fr., 10.3; Saratina Jackson, South Point, 5-9, sr., 11.5; Mackenzie James-McGuire, Vincent Warren, 5-11, sr., 14.1; Kenya Peck, Gallipolis Gallia Academy, 5-10, sr., 13.4; Maddie Blakeman, Circleville, 5-8, jr., 12.2; Emma Leaming, McArthur Vinton County, 5-8, jr., 10.2; Peighton Bledsoe, Hillsboro, 5-5, sr., 9.1; Larah Henson, Greenfield McClain, 5-10, so., 8.9; Maycee Martindill, Lancaster Fairfield Union, 5-6, jr., 12.7; Morgan Crawford, Cleveland Central Catholic, 5-6, sr., 20.5; Claire Coljohn, Parma Heights Holy Name, 5-8, so., 17.3; Rachel Orbester, Pepper Pike Orange, 5-7, sr., 21.0; Mya Rivera, Elyria Catholic, 5-6, sr., 10.5; Maria Goske, Cleveland Heights Beaumont, 5-7, jr., 16.1; Kendra Hardwick, Oberlin Firelands, 5-6, sr., 14.1; Carly Kray, Ashtabula Edgewood, 5-7, so., 13.0; Brooklyn Barber, LaGrange Keystone, 5-10, sr., 13.7; Faelynn Beckrest, Chesterland West Geauga, 5-5, so., 18.7; Camara Ogletree, Elyria Catholic, 5-7, sr; Jordyn Copley, Oberlin Firelands, 5-10, jr., 11.1; Faith Vencill, Ashtabula Edgewood, 6-1, so., 12.3; Iniya Charlton, Garfield Heights Trinity, 5-5, sr., 10.6; Ja’Tayvea Caldwell, Cleveland Heights, Lutheran East, 5-10, fr., 11.0; Claire Bartlome, Vermilion, 5-8, sr., 14.4; Serena Ramsey, Shelby, 5-11, sr., 10.5; Sadie Larrabee, Kenton, 5-8, sr., 11.1; Sophia Rupp, Wauseon, 6-0, jr., 10.8; Chloe Cicero, Napoleon, 5-4, so., 8.0; Megan Clausing, Caledonia River Valley, 5-3, jr., 9.5; Katelyn Duvall, London, 5-5, jr., 7.1; Baileigh Haughn, Columbus International, 5-7, fr., 11.9; Addison Lambert, London, 5-8, so., 10.5; Ava Roseberry, Caledonia River Valley, 5-8, jr., 9.0; Natalie Walker, Plain City Jonathan Alder, 5-10, sr., 7.0; Jenna Wolf, Columbus Ready, 5-10, so., 12.0; Brooklyn Myers, Gnadenhutten Indian Valley, 5-4, sr., 10.4; Lilian Stoltzfus, Minerva, 5-5, jr., 9.9; Emma Webster, Byesville Meadowbrook, 5-9, sr., 12.7; Elaina Brenly, Warsaw River View, 5-7, jr., 11.5; Avery Daniels, Zanesville Maysville, 5-7, so., 12.8; Cassie Miceli, Gnadenhutten Indian Valley, 5-5, jr., 10.0; Kenzie Headley, East Liverpool, 5-10, sr., 12.5; Kaydence Walker, Wintersville Indian Creek, 5-9, so., 11.0; Emma Shafer, Carrollton, 5-6, jr., 8.2; Evie Barth, Seville Cloverleaf, 5-7, jr., 13.2; Tallie Muniz, Beloit West Branch, 6-0, jr., 7.0; Ally Sharrer, Canal Fulton Northwest, 5-8, so., 11.0; Carlee Bedford, Streetsboro, 6-0, jr., 8.2; Kendall Wilderman, Akron Springfield, 5-7, sr., 20.1; Dakota Graham, Norton, 5-7, jr., 10.9; Alivia Goff, Norton, 5-9, so., 12.6.

2025 Division V All-Ohio Girls Basketball Teams

Player of the Year: Addison Rhodes, Columbiana Crestview

Coach of the Year: Amy Hughes, Portsmouth

First Team: Reagan Licata, Cincinnati Seven Hills, 5-11, sr., 19.8 (points per game); Allie Baker, Chillicothe Huntington, 5-7, sr., 18.7; Sienna Allen, Portsmouth, 6-0, jr., 13.8; Karsyn Erford, Ottawa-Glandorf, 5-8, jr., 14.3; Melodie Blubaugh, Bellville Clear Fork, 5-8, sr., 18.5; Jeniya Bowers, Columbus Africentric, 5-8, jr., 14.6; Jae’Veyonna Brown, Columbus Africentric, 5-9, jr., 21.0; Cally Carpenter, Fredericktown, 5-9, sr., 17.9; Breanna McCabe, Massillon Tuslaw, 5-10, sr., 19.5; Addison Rhodes, Columbiana Crestview, 6-0 jr., 26.1; Ava Maibach, Creston Norwayne, 5-11, jr., 13.7.

Second Team: Katie Berrey, Waynesville, 5-7, jr., 12.4; Jenna Brumbaugh, West Milton Milton-Union, 5-9, sr., 16.1; Jolie Gudorf, Brookville, 6-0, fr., 20.0; Lilly Stukus, Chagrin Falls, 5-8, sr., 15.4; Ava Garbiel, Wickliffe, 5-7, sr., 18.3; Reese Bedingfield, Willard, 5-11, jr., 14.1; Taylor Evans, Amanda-Clearcreek, 5-4, jr., 16.0; Ava Travis, Northridge, 5-7, jr., 19.9; Leah Bourquin, Zoarville Tuscarawas Valley, 5-8, sr. 13.4 ; Lindsey Best, Martins Ferry, 5-8, sr. 18.7.

Third Team: Adalynn Hines, New Madison Tri-Village, 5-5, jr., 17.0; Kamryn Barnitz, Fairland, 5-8, sr., 12.5; Lola Hankins, Ironton, 5-7, sr., 18.5; Daysha Reid, Portsmouth, 5-7, sr., 12.7; Annie Green, Lorain Clearview, 5-5, jr., 17.9; Avery Russell, Chagrin Falls, 5-8, so., 15.2; Anna Lohman, Delta, 5-11, fr., 14.1; Caylin Cox, Johnstown Monroe, 5-9, fr., 16.2; Laken Vinskovich, Union Local, 6-0, jr. 15.5; Sophia Henderson, Richmond Edison, 5-6, jr. 17.8.

Special Mention: Kallie Burger, Bidwell River Valley, 5-3, sr., 15.0; Marly Halcomb, Adena, 5-7, so., 16.9; Addison Godby, Fairland, 6-0, jr., 10.3; Kate Ball, Chesapeake, 5-6, sr., 15.5; Lily Ryder, Alexander, 5-7, so., 15.0; Katelynn Boerger, North Adams, 6-1, sr., 14.6; Peyton May, Wheelersburg, 5-8, jr., 12.1; Lindsee Williams, Minford, 6-3, sr., 13.5; Summer Hastings-Peterson, Canton South, 5-4, sr., 13.3; Luvrain Gaskins, Columbiana Crestview, 6-1, sr., 13.2; Aira Regan, Doylestown Chippewa, 5-9, jr., 10.6; Hannah Froelich, Creston Norwayne, 6-1, fr., 11.1; Whitney Dixon, Cincinnati Madeira, so., 14.8; Miller Spreen, Cincinnati Mariemont, 5-6, jr., 17.8; Maggie Stephenson, Waynesville, 5-6, jr., 10.3; Taylor Wagner, Versailles, 6-1, sr., 10.2; Carmella Sowers, Mentor Lake Catholic, 5-9, sr., 13.5; Goldi Aschkenasy, Beachwood, 5-11, sr., 11.6; Zoey Painter, Andover Pymatuning Valley, 5-5, sr., 11.5; Miley Gericke, Archbold, 5-11, jr., 12.7; Brinley Barnett, Bellville Clear Fork, 5-6, jr., 11.5; Makenna Moritz, Genoa, 5-10, so., 16.9; Brookelynn Tabbert, Oak Harbor, 5-5, so., 14.5; Kaitlyn Kimmet, Ottawa-Glandorf, 5-11, sr., 11.8; Brooke Wiley, Millbury Lake, 5-10, so., 16.0; Kennedy Harrah, North Union, 5-6, jr., 14.5; Kaleigh Norris, Zoarville Tuscarawas Valley, 5-9, sr. 8.7; Lyla Johnson, Zanesville West Muskingum, 5-7, so. 10.0; Giana Chirpas, Martins Ferry, 5-10, so. 13.6; Peyton Nicholson, Magnolia Sandy Valley, 5-5, sr. 14.2; Ava Edwards, Uhrichsville Claymont, 5-3, jr. 14.2.

Honorable Mention: Lily Bushey, Springfield Northwestern, 6-0, fr., 14.9; Briez Kelly, Cincinnati Summit Country Day, 5-7, so., 12.7; Rivers Lemke, Germantown Valley View, 5-6, jr., 9.5; Paisley Phillips, Germantown Valley View, 5-8, fr., 10.5; Katey Litten, Versailles, 5-8, jr., 11.1; Tai Mize, New Madison Tri-Village, 5-4, jr., 12.0; Tori See, Waynesville, 5-10, sr., 9.8; Kaylee Williams, Cincinnati Deer Park, 5-7, sr., 17.2; Brooke Androne, Cincinnati Reading, 5-5, jr., 13.1; Jacqueline Kadel, Casstown Miami East, 5-7, sr., 9.6; Kinley Kummer, Brookville, 5-7, fr.; Stacia Simmons, Cincinnati Clark Montessori, 5-9, jr., 17.9; Sarah Stammen, Versailles, 5-7, sr., 10.1; Avery Whitaker, Waynesville, 5-11, sr., 9.3; Kenna Wilcox, New Madison Tri-Village, 5-7, so., 12.4; Hayley Edwards, Bidwell River Valley, 5-5, jr., 13.5; Reese Ruckel, Chillicothe Southeastern, 6-0, jr., 11.4; Laila Kelley, Piketon, 5-6, so., 11.7; Bailey Russell, Proctorville Fairland, 5-8, jr., 16.0; Emerson White, Ironton, 5-7, sr., 13.2; J’lynn Risner, Ironton Rock Hill, 5-10, sr., 14.2; Ashlah Staten, West Union, 5-6, sr., 11.0; Chloe Dick, New Lexington, 5-10, jr., 16.6; Mia Vastine, Wheelersburg, 5-5, sr., 8.0; Lexi Conkel, Minford, 5-7, sr., 9.6; Hayven Carter, Portsmouth, 5-10, so., 10.1; Keke Woods, Portsmouth, 5-6, so., 12.1; Claire Dahler, Fairview Park, 5-6, fr., 10.9; Zoey Walters, Beachwood, 5-3, fr., 17.2; Alexia Rodriguez, Lorain Clearview, sr., 13.7; Ivy Martin, Burton Berkshire, 5-5, so., 10.4; Avery Budrys-Rini, Mentor Lake Catholic, 5-10, sr., 10.1; Stella Bateman, Burton Berkshire, 5-10, fr., 10.5; Corra Dehart, Findlay Liberty-Benton, 6-3, so., 12.7; Alycia Middlebrooks, Fostoria, 5-10, sr., 14.3; Ayla Grandey, Bluffton, 6-3, sr., 15.1; Kendall Sprow, Delta, 5-7, sr., 12.4; Charlee Forward, Archbold, 5-8, jr., 10.7; Jessica Brown, Huron, 5-5, sr., 10.8; Lyruque Johnson, Fostoria, 5-8, sr., 10.9; Megan Gerken, Findlay Liberty-Benton, 5-11, so., 12.7; Kayleigh Dunham, Paulding, 6-0, so., 10.8; Addisyn Moritz, Genoa, 6-0, jr., 12.5; Selina Deal, Bloomdale Elmwood, 5-8, jr., 13.4; Lauren Baughman, Johnstown Monroe, 6-0, jr., 14.0; Glory Blevins, Richwood North Union, 5-8, fr., 12.4; Sydney Cutler, Milford Center Fairbanks, 5-10, so., 8.3; Peyton Del Cecato, Heath, 5-7, sr., 11.7; Abby Dickson, Utica, 5-5, sr., 11.8; Avah Steele, Mrion Pleasant, 5-9, sr., 10.1; Anna Stroup, London Madison-Plains, 5-7, fr., 14.7; Elli Wallick, Zoarville Tuscarawas Valley, 5-5, so., 10.0; Addy Antonetz, Zanesville West Muskingum, 5-5, sr., 11.0; Ella Wade, Navarre Fairless, 5-8, so., 12.0; Abby Carpenter, Richmond Edison, 5-6, so., 10.3; Maddy Tyson, Barnesville, 5-8, sr., 14.0; Maddie Sedgmer, Cadiz Harrison Central, 6-1, sr., 12.2; Lindse Sidon, Martins Ferry, 5-4, sr., 10.0; Ella Pietranton, Belmont Union Local, 5-5, sr., 11.0; Maddy Roset, Rayland Buckeye Local, 5-5, sr., 10.2; Lauren Doane, Cadiz Harrison Central, 6-0, sr., 9.3; Mandy Cardinal, Garrettsville Garfield, 6-0, jr., 15.0; Jenna Canale, Ravenna Southeast, 5-9, so., 11.5; Destiny Dulkoski, Massillon Tuslaw, 6-1, sr., 13.7; Malia Mizeres, Massillon Tuslaw, 5-8, sr., 11.6; Allie DeMassimo, Creston Norwayne 5-8, jr., 11.2; Elena Moyer, Doylestown Chippewa, 5-9, sr., 10.0; Kristen Campbell, Ravenna Southeast, 5-7, sr., 9.0; Gwen Lowry, Canfield South Range, 5-7, jr., 11.1.

2025 Division VI All-Ohio Girls Basketball Teams

Player of the Year: Lauren Auchmuty, Columbus Grove

Coach of the Year: Faith Williams, Columbia Station Columbia

First Team: Lucy Rosen, Cincinnati Miami Valley Christian Academy, 5-7, sr., 18.3 (points per game); Brenlee Cottrill, Federal Hocking, 5-1, so., 17.5; Honor Hall, Richmond Heights, 5-8, jr., 21.0; Lauren Auchmuty, Columbus Grove, 5-7, sr., 24.1; Elly Evarts, Gibsonburg, 5-9, so., 22.8; Rilynn Jones, Harrod Allen East, 5-7, sr., 21.8; Kayla Larimore, Centerburg, 5-10, sr., 21.6; Tatum Lusher, Grandview Heights, 5-10, jr., 24.0; Emmie Duskey, Beverly Fort Frye, 5-4, sr. 16.9; Zara Harveth, Bellaire, 5-7, sr. 19.6.

Second Team: Bella Cherry, Lewisburg Tri-County North, 5-6, jr., 17.4; Alexis Gibbons, Arcanum, 5-9, sr., 16.0; Brooke Lehmkuhl, Wellington, 6-0, sr., 15.4; Ellie Kline, Convoy Crestview, 5-5, sr., 18.3; Carys Crossland, Hamler Patrick Henry, 5-10, jr., 17.3; Caroline Rohrs, Antwerp, 5-5, sr., 22.5; Maycee Muselin, Elgin, 5-9, so., 25.2; Kat Kelley, West Lafayette Ridgewood, 5-10, so. 17.8; Nadia Lough, Rootstown, 5-11, sr., 12.7; Ava Hulett, Mineral Ridge, 5-8, sr., 18.2; Jameka Brungard, New Middletown Springfield, 5-11, sr., 17.0.

Third Team: Mya Johnson, Richmond Heights, 5-4, sr., 13.0; Kristiana Katic, Kirtland, 5-11, sr.,15.2; Cloe Turk, Orwell Grand Valley, 5-9, so., 14.1; Avae Unrast, Maria Stein Marion Local, 5-6, sr., 12.4; Brooke Frombaugh, Bucyrus Wynford, 5-9, so., 14.2; Zy’Eir Davis, Mansfield Christian, 5-4, jr., 14.4; Zoey Brown, West Jefferson, 5-6, sr., 16.7; Sophie Chard-Peloquin, Newark Catholic, 6-0, sr., 14.2; Abilgail Hardwick, Cardington, 5-6, sr., 14.1; Brenna Leach, Sarahsville Shenandoah, 5-9, jr. 15.6; Madi Singer, Smithville, 5-9, sr., 13.4.

Special Mention: Gracie Bills, Belpre, 5-11, so., 14.5; Raquel Hackney, Ripley, 5-9, jr., 16.2; Emilee Earl, Houston, 6-0, sr., 13.1; Ryley Kleemeyer, Fayetteville Fayetteville-Perry, 5-10, sr., 10.0; Kaitlyn Miller, Columbia Station Columbia, 5-8, sr., 11.4; Natalie Miller, Columbia Station Columbia, 5-10, fr.; 13.7; Ada Christman, Hamler Patrick Henry, 6-2, jr., 11.7; Raegan Heck, Castalia Margaretta, sr., 9.4; Mira Holt, North Robinson Colonel Crawford, 5-7, sr., 9.2; Valery Henry, New London, 5-10, jr., 9.1; Grace Stieber, Monroeville, 5-5, sr., 12.2; Lexi Moore, Haviland Wayne Trace, 6-1, jr., 13.6; Cassidy Lane, Castalia Margaretta, 6-0, jr., 11.9; Aubrey Vitte, Kansas Lakota, 5-5, sr., 12.3; Maliyah Lofton, Harvest Prep, 5-7, jr., 12.6; Mayzie Emery, Monroe Central, 5-5, jr. 13.7; Brynn Lundell, Crooksville, 5-3, sr. 13.3; Jersey Eddy, Lore City Buckeye Trail, 5-7, so. 11.1; Eliana Mason, Bellaire, 5-7, sr. 10.1; Ella Dowler, Beverly Fort Frye, 5-7, so. 10.7; Laynie Matchett, Newcomerstown, 5-7, fr. 12.0; Ava Heinrich, Columbiana, 5-7, sr., 11.5; Lily Belden, Canton Central Catholic, 5-10, jr., 13.3; Aly Wickens, Smithville, 5-9, sr., 12.5; Colbie Curall, Rootstown, 5-10, jr., 10.1.

Honorable Mention: Ava Astorino, West Liberty-Salem, 5-5, jr., 11.9; Hailey Farmer, Cincinnati Miami Valley Christian Academy, 5-5, jr., 14; Leinani Garcia, Lewisburg Tri-County North, 5-5, sr., 13.5; Caroline Long, Arcanum, 5-10, jr., 11.1; Mackenzie Mumaw, Anna, 5-5, so., 8.5; Adyson Bales, Anna, 6-3, so., 9.6; Morgan House, New Paris National Trail, 5-9, jr., 7.5; Peyton Jones, Williamsburg, 5-7, jr., 12.5; Aubrey Unger, Camden Preble Shawnee, 5-6, jr., 10.6; Addison Wallen, West Liberty-Salem, 5-7, fr., 11.5; Braelyn Simpson, Meigs Eastern, 5-11, fr., 13.0; Haley Alloway, Belpre, 5-11, sr., 12.7; Jenna Anson, Coal Grove Dawson-Bryant, 5-9, so., 12.3; Addison Roberts, Mowrystown Whiteoak, 5-7, sr., 10.8; Addy Hauke, Mowrystown Whiteoak, 5-7, so., 10.1; Tabby Schumacher, Sardinia Eastern Brown, 5-9, sr., 9.8; Jaylee Orsborne, Stewart Federal Hocking, 5-6, sr., 11.9; Ella Thompson, Lucasville Valley, 5-6, so., 12.3; Macey Whisman, Portsmouth West, 6-1, so., 14.1; Brayleigh Pistole, Portsmouth West, 5-5, fr., 15.6; Emily Ridgeway, Kirtland, 5-11, sr., 10.5; Alejandra Gil, Willoughby Andrews Osborne Academy, 5-7, so., 17.3; Breanna Rowland, Orwell Grand Valley, 5-5, fr., 9.5; Raquel Dickson, Richmond Heights, 6-1, fr., 10.0; Clara McCown, Oberlin, 5-10, sr., 11.1; Bree Heidecker, Columbia Station Columbia, 5-9, sr., 8.8; Kendall Skiver, Toledo Ottawa Hills, 5-10, fr., 18.4; Reghan Markley, Toledo Christian, 5-7, jr., 16.7; Morgan Baumer, St. Henry, 5-6, jr., 9.5; Caroline Sheldon, Bucyrus Wynford, 5-5, so., 11.9; Nevaeh Metzger, New Washington Buckeye Central, 5-5, sr., 11.1; Marissa Bonham, Mt. Blanchard Riverdale, 10.4; Jenna Reed, Toledo Christian, 5-8, jr., 17.1; Reece Albers, Minster, 5-8, jr., 9.0; Megan Hughes, Rockford Parkway,5-10, so., 11.8; Nova Okuley, Defiance Tinora, 5-6, sr., 12.8; Robin Ehmann, North Robinson Colonel Crawford, 5-9, so., 9.5; Riley Yost, Carey, 5-7, sr., 8.4; Mariah Bonham, Mt. Blanchard Riverdale, 5-9, sr., 13.6; Clara Goecke, Spencerville, 5-9, sr., 14.3; Keira Breese, Van Wert Lincolnview, 5-5, jr., 17.1; Kelsie Bumb, Montpelier, 5-4, sr., 11.6; Janay Carter, Canal Winchester Harvest Prep, 5-9, fr., 11.0; Clara Forrest, Mechanicsburg, 6-0, so., 12.9; Natalie Harrington, Newark Catholic, 6-1, jr., 11.8; Taylor Heizer, Mechanicsburg, 5-7, jr., 11.1; Jenna Mannon, West Jefferson, 5-10, so., 15.4; Sydney Opfer, Howard East Knox, 6-1, sr., 8.9; Faith White, Mount Gilead, 5-7, sr., 12.5; Kierston Latham, West Lafayette Ridgewood, 5-3, sr., 12.8; Emily Moore, Sarahsville Shenandoah, 5-4, so., 13.6; Alexia VanMeter, Crooksville, 5-6, jr., 11.5; Breann Kerr, Newcomerstown, 5-5, so., 8.3; Paige Regula, Sugarcreek Garaway, 5-7, sr., 10.0; Jacey English, Woodsfield Monroe Central, 5-8, jr., 8.2; Ella Ashby, Lore City Buckeye Trail, 5-8, jr., 8.6; Ava Huffman, Beverly Fort Frye, 5-6, so., 8.6; Kylie Geiser, Apple Creek Waynedale, 5-7, jr., 10.1; Hailey Bergosh, Ashland Mapleton, 5-11, sr., 13.0; Ellie Venezia, Columbiana, 5-7, sr., 10.0; Grace Finefrock, Canton Central Catholic, 5-5, so., 13.0; Leah Keib, Smithville, 5-8, jr., 10.8; Grace Dorffer, Dalton, 5-8, jr., 11.7; Alesha Felix, Loudonville, 5-11, sr., 10.1; Addy Germann, Rootstown, 5-2, sr., 9.9.

2025 Division VII All-Ohio Girls Basketball Teams

Player of the Year: Avery Brandewie, Fort Loramie

Coach of the Year: Carla Siegel, Fort Loramie

First Team: Avery Brandewie, Fort Loramie, 5-10, sr., 19.8 (points per game); Taylee Woodbury, Union City Mississinawa Valley, 5-6, sr., 16.7; Abbie Knapp, Franklin Furnace Green, 6-1, so., 27.0; Alyssa Rishty, Tiffin Calvert, 5-11, sr., 23.1; Maggie Pothast, Fort Jennings, 6-1, sr., 18.1; Tatelyn Faraglia, Waynesfield-Goshen, 6-0, sr., 19.9; Lacie Allison, North Baltimore, 5-7, fr., 24.5; Hadli Gillum, Fisher Catholic, 5-11, fr., 15.7; Riley Thomas, Strasburg-Franklin, 5-11, sr. 18.0; Joplin Yoder, Berlin Hiland, 6-0, sr. 17.0.

Second Team: Maggie Anderson, Covington, 6-0, sr., 17.9; Preslei Copper, Dayton Miami Valley School, 5-9, sr., 19.7; Brooke Nelson, South Charleston Southeastern, 5-7, sr., 17.0; Kendall Sury, Waterford, 5-9, sr., 12.0; Libbie Baker, West Unity Hilltop, 6-2, sr., 18.0; Olivia Bishop, Bascom Hopewell-Loudon, 5-9, sr., 16.2; Morgan Kern, McComb, 5-9, so., 17.0; Addy Beard, Delaware Christian, 5-9, sr., 17.6; Faith Thomas, Patriot Prep, 5-6, jr., 19.0; Amelia Morris, Mogadore, 5-7, sr., 13.3; Didi Ryan, Warren JFK, 5-6, so., 17.9.

Third Team: Victoria Mescher, Fort Loramie, 6-0, sr., 11.3; Ali Solomon, Xenia Legacy Christian, 5-9, sr., 14.0; Avery Wagner, Waterford, 6-4, sr., 12.7; De’asia Davis, Willoughby Cornerstone Christian, 5-6, sr., 11.5; Lily Pierre, Elyria Open Door Christian, 5-11, sr., 14.0; Carly Thorbahn, Ottoville, 5-8, sr., 14.5; Riley Trumpower, Lucas, 5-6, fr., 11.6; Izzy Stockmaster, Attica Seneca East, 5-6, jr., 14.5; Emma Kelbley, Fremont St. Joseph Central Catholic, 5-9, sr., 15.6; Elodie Ware, Wellington, 6-0, sr., 15.2; Kaci Tsoras, Shadyside, 5-7, jr. 15.0.

Special Mention: Sydney Ellis, Lancaster Fisher Catholic, 5-2, sr., 8.0; Emma Clary, South Gallia, 5-11, sr., 15.7; Jaylah Smith, Lockland, 5-10, sr., 13.5; Brooklynn Domzalski, Cuyahoga Heights, 5-5, fr., 13.0; Dekotah Barnes, Willoughby Cornerstone Christian, 5-8, sr., 10.3; Ivy Kamanski, Middlefield Cardinal, 5-9, so., 15.3; Kate Burman, Elyria First Baptist Christian, 5-5, jr., 13.0; Alivia Farnham, Edgerton, 6-0, jr., 15.3; Maci Brown, Lakeside Danbury, 5-5, sr., 8.0; Haylee Beachy, Shekinah Christian, 5-7, jr., 11.2; Brooke Huffman, Delaware Christian, 5-9, so., 15.7; Sofia Secrest, Strasburg-Franklin, 5-5, jr. 13.7; Macy Mullett, Berlin Hiland, 5-6 , so. 8.0; Kaylee Hagan, Hannibal River, 5-5, sr. 15.0; Mary Rohde, Steubenville Catholic Central, 5-11, jr., 11.2; Ella Debo, Malvern, 5-8, fr. 13.5; Anna Bowersock, New Matamoras Frontier, 5-6, jr. 13.0; Tatum Derrington, Toronto, 5-8, sr., 12.4; Bella Poppelriter, Wellsville, 5-7, sr., 19.0; Ari Tompkins, Mogadore, 5-5, sr., 8.8; Lauren Church, Bristolville Bristol, so., 12.0; Morgan Himes, Cortland Maplewood, 5-7, jr., 10.4; Isabella Mauro, Berlin Center Western Reserve, 5-11, sr., 13.3.

Honorable Mention: Maria Christian, Cedarville, 5-6, fr., 14.0; Brylii Day, West Alexandria Twin Valley South, 5-10, jr., 12.1; Jillian Geis, Middletown Christian, 5-10, so., 11.5; Alli Graves, Xenia Legacy Christian, 5-7, sr., 9.6; Claudia Hoehne, Russia, 6-2, jr., 10.2; Jaida McGee, Cincinnati College Prep, 5-2, so., 21.7; McKinley Reichert, Jackson Center, 5-10, sr., 12.0; Brooklyn Seubert, Union City Mississinawa Valley, 5-10, jr., 13.2; Charlotte Barga, Ansonia, 5-9, fr., 10.7; Ava Combs, Xenia Legacy Christian, 5-6, so., 11.0; Paige Emrick, Union City Mississinawa Valley, 5-6, jr., 12.4; Felicity Harbour, Pleasant Hill Newton, 6-0, sr., 12.5 ppg, 8.5 rpg; Presley Reese, Jackson Center, 5-9, sr., 10.0; Jordan Ritchie, West Alexandria Twin Valley South, 5-8, sr., 14.2; Maddie Shatto, Fort Loramie, 5-6, so., 9.5; Ryland Workman, South Charleston Southeastern, 5-10, jr., 9.6; Avery Smithberger, Waterford, 5-10, sr., 8.6; Kaitlyn Maynard, Willow Wood Symmes Valley, 5-7, sr., 13.0; Kiersten Rose, Racine Southern, 5-9, jr., 12.2; Emma Emnett, Portsmouth Clay, 5-5, so., 15.5; Rilynn Fouts, Glouster Trimble, 5-8, jr., 14.0; Brooklyn Boyer, New Boston Glenwood, 5-7, sr., 16.2; Laney Strickland, Portsmouth Notre Dame, 6-0, fr., 11.4; Jaysa Bryant, Portsmouth Notre Dame, 5-10, so., 11.4; Matti Hayslip, Franklin Furnace Green, 5-3, so., 13.6; Brooklyn Koester, Ottoville, 5-6, so., 13.1; Olivia Miller, Pettisville, 5-8 sr., 13.7; Addy Colman, Arcadia, 5-5, jr., 10.3; Ava Huffman, Pandora-Gilboa, 5-7, jr., 11.9; Jada Smith, Arlington, 5-9, jr., 11.8; Mackenzie Fortney, Old Fort, 5-7, sr., 10.3; Alexa Snay, Attica Seneca East, 5-10, jr., 13.3; Adison Briner, Edon, 5-9, jr., 10.3; Addison Albers, New Knoxville, 5-11, jr., 12.0; Katie Griffey, Lucas, 5-6, jr., 15.3; Savannah Knueven, Pandora-Gilboa, 5-10, jr., 12.5; Liberty Voges, Arcadia, 5-7, so., 11.6; Olivia Secord, Vanlue, 5-4, sr., 12.2; Kendyll Tolbert, Plymouth, so., 10.6; Mia McDonald, Lakeside Danbury, 5-10, sr., 9.2; Megan Rombach, Tiffin Calvert, 5-8, so., 9.5; Erica Thorbahn, Ottoville, 5-5, sr., 10.4; Jocelyn Noblit, Crestline, 5-3, so., 10.2; Lilly Atkinson, Millersport, 5-9, fr., 14.2; Nakayla Cash, Lancaster Fairfield Christian, 5-5, jr., 11.4; Brynn Flowers, Granville Christian, 5-5, jr., 14.6; Leah Kinley, Genoa Christian, 5-9, sr., 15.5; Zarah Roby, Lancaster Fairfield Christian, 5-9, jr., 16.5; Dea Singh, Wellington, 5-6, so., 12.3; Sydney Snoke, Lancaster Fisher Catholic, 5-10, jr., 10.4; Jayna Reeves, Toronto, 5-7, so., 13.2; Mara Delaney, Steubenville Catholic Central, 5-8, so., 13.8; Ally Miller, Strasburg-Franklin, 6-2, jr., 9.8; Breighlee Moracco, Caldwell, 5-5, so., 12.8; Isabella Higgins, Bowerston Conotton Valley, 5-11, jr., 14.0; Kelsey Dye, New Matamoras Frontier, 5-10, jr., 12.7; Reese Hobbs, Hannibal River 5-5, sr., 10.0; Katie Kuba, Malvern, 5-10, fr., 7.4; Ellie Habeger, Berlin Hiland, 5-10, sr., 7.0; Trish Troyer, Berlin Hiland, 5-7, sr., 8.0; Maclaren Fry, Kidron Central Christian, 5-4, jr., 14.2; Julie Tompkins, Mogadore, 5-4, sr., 8.0; Gabriella Miller, Kinsman Badger, 5-6, sr., 11.8; Gianna Pompelia, Warren JFK, 5-7, jr., 19.5; Claire Urchek, Cortland Maplewood, 5-6, fr., 13.0; Quincy Miller, Berlin Center Western Reserve, 5-5, jr., 12.9.