All-Southwest District high school football teams: Who are the top area players?

DIVISION VII

First Team Offense

Backfield: Colt Coffey, Cedarville, 6-1, 210, sr., RB; Gabe Hart, Fort Loramie, 6-2, 205, sr., QB; Dalson Hayes, Hamilton New Miami, 6-0, 190, sr., RB; Zane Henderson, Ansonia, 5-11,190, sr., RB; Turner Lachey, Sidney Lehman Catholic, 5-10, 170, jr., QB; Trey Sagester; New Madison Tri-Village, 6-3, 160, jr., QB.

Receivers: Maxwell Maurer, Fort Loramie, 6-3, 170, sr.; Evan O’Leary, Sidney Lehman Catholic, 5-10, 180, jr.; CJ Olding, Sidney Lehman Catholic, 5-11, 160, jr.; Griff Richards, New Madison Tri-Village, 6-1, 150, so.

Linemen: Dom Black, New Madison Tri-Village, 6-5, 280, so.; Travis Brooks, De Graff Riverside, 6-3, 340, sr.; Kaden Lee, Sidney Lehman Catholic, 5-11, 205, sr.: Asher Shives, Ansonia, 5-11, 205, sr.

First Team Defense

Linemen: Hayden Carter, South Charleston Southeastern Local, 6-3, 165, sr.; Jordan Dunham, De Graff Riverside, 5-10, 220, sr.; Petey Jones, Cincinnati College Preparatory Academy, 6-0, 245, sr.; Peyton Kelch, Ansonia, 6-1, 230, sr.; Dillon Schmiesing, Sidney Lehman Catholic, 6-0, 190, sr.

Linebackers: Brody Adams, Springfield Catholic Central, 6-4, 225, jr.; Hayden Davis, South Charleston Southeastern Local, 6-1, 210, sr.; Braylon Dunn, De Graff Riverside, 5-9, 200, sr.; Ray Hoying, Fort Loramie, 6-4, 200, jr.; Kaeden Lipps, New Madison Tri-Village, 6-3, 185, sr.; LaBaron Oliver, Cincinnati College Preparatory Academy, 6-1, 205, sr.

Secondary: Lane Bierly, New Madison Tri-Village, 6-2, 165, sr.; Owen Canan, Bradford, 5-8, 160, sr.; Jaelen Griffin, Cincinnati College Preparatory Academy, 5-10, 170, sr.; Josh Schnetzer, Hamilton New Miami, 6-0, 150, sr.

Punter: Griff Roell, West Alexandria Twin Valley South, 6-5, 195, sr.

Co-Offensive players of the year: Trey Sagester, New Madison Tri–Village, Turner Lachey, Sidney Lehman Catholic

Defensive player of the year: Dillon Schmiesing, Sidney Lehman Catholic

Coach of the year: Adam Hall, Ansonia

Second Team Offense

Backfield: Will Mossing, Cedarville, 6-1, 140, jr., QB; Malik Simpson, Cincinnati College Preparatory Academy, 6-0, 205, sr., RB; Caleb Spradling, Union City Mississinawa Valley, 5-8, 155, fr., QB; Reece Wendel, Fort Recovery, 6-0, 175, jr., RB.

Receivers: Carter Eilerman, Fort Loramie, 6-4, 190, sr.; Zeke Hopkins, New Madison Tri-Village, 5-9, 150, sr.; Thomas Hoying, Fort Loramie, 6-1, 155, sr.; Derek Orr, Cedarville, 6-2, 160, jr.

Linemen: Levi Farmer; New Madison Tri-Village, 5-11, 220, jr.; Ty Houser, Union City Mississinawa Valley, 6-3, 235, so.; Hayden Stephens, Hamilton New Miami, 6-1, 220, jr.; Levi Staver, Union City Mississinawa Valley, 5-10, 235, sr.

Second Team Defense

Linemen: Louis Hart, Fort Loramie, 6-1, 195, sr.; Isaiah Johnson, Hamilton New Miami, 6-1, 230, so.; Sir Michael Miller, Cincinnati College Preparatory Academy, 6-4, 235, so.; Quinn Weller, South Charleston Southeastern Local, 6-3, 240, sr.

Linebackers: Isaiah Christian, Cedarville, 5-9, 170, jr.; Eli Grudich, Fort Loramie, 6-1, 170, jr.; Breaker Jutte, Fort Recovery, 6-4, 185, so.; Owen McKee, West Alexandria Twin Valley South, 6-1, 190, so.; Marlan Robertson, Cincinnati College Preparatory Academy, 5-9, 165, so.; Nathan Terrell, Cedarville. 6-1, 205, so.; Bryce Watson, Union City Mississinawa Valley, 5-11, 165, jr.; Brennan Workman, South Charleston Southeastern Local, 6-4, 240, sr.

Secondary: Kendall Anthony, Cincinnati College Preparatory Academy, 6-3, 195, sr.; Xaviar Baird, South Charleston Southeastern Local, 5-10, 170, sr.; Colt Camacho, New Madison Tri-Village: 6-2, 160, fr.; Berkeley Little, Springfield Catholic Central, 5-8, 150, jr.; Colton Pauley, Hamilton New Miami, 5-10, 155, fr.; Mason Weathington, New Madison Tri-Village, 5-9, 160, sr.

DIVISION VI

First Team Offense

Backfield: Elijah Guttman, Cincinnati Country Day, 6-2, 190, sr., QB; Alex Shappie, Anna, 6-3, 185, QB; Demico Harris, St. Bernard St. Bernard-Elmwood Place, 5-7, 200, sr., RB; Lee Thomas, Cincinnati Country Day, 5-10, 195, sr., RB; Justin Thomas , Cincinnati Purcell Marian, 6-1, 190 RB; Zach Osborn, Anna, 5-10, 175, sr., RB.

Receivers: Garrett Chadwell, South Vienna Northeastern, 5-10,180, sr.; Damien Dawson, St. Bernard St. Bernard-Elmwood Place, 5-10, 180, sr.; Day’Lynn Garrett, Covington, 6-0, 150, jr.; Thomas Huckleby, Cincinnati Country Day, 5-5, 150, fr.

Linemen: Zachary Anderson, Cincinnati Miami Valley Christian Academy, 6-1, 235, sr.; James Baker, New Paris National Trail, 6-1, 270 sr.; Lucas Donahue, Cincinnati Country Day, 6-2, 265, jr.; Clark McGowan, Cincinnati Deer Park, 5-11, 265, sr.; Aaron Turner, St. Bernard St. Bernard-Elmwood Place, 6-2 300, sr.

Kicker: Leon Hall Jr., Cincinnati Country Day, 5-10, 260, so.

First Team Defense

Linemen: Lukas Brown, Cincinnati Deer Park, 6-2, 250, sr.; James Hall, St. Bernard St. Bernard-Elmwood Place, 6-4, 200, jr.; Esquire Heard, Cincinnati Purcell Marian, 6-2, 215, sr.; Tristen Malone, Blanchester, 6-2, 240, sr.; Brady Thompson, New Paris National Trail, 6-7, 215 sr.

Linebackers: Noah Aufderhaar, Anna, 6-3, 185, sr.; Ryan Coyle, Cincinnati Country Day, 5-9, 185, sr.; Cody Houseman, South Vienna Northeastern, 5′10,175 , jr.; Sam Reder, Cincinnati Summit Country Day, 5-11, 200, jr.

Secondary: Jeremiah DesJardins, Cincinnati Miami Valley Christian Academy, 5-9, 150, so.; Kevin Guzman, Cincinnati Deer Park, 6-0, 175, sr.; Jahmir Neal, St. Bernard St. Bernard-Elmwood Place, 5-9, 145, sr.; Dameon Williams, Sabina East Clinton, 6-1, 170, sr.; Vinnie Clark Jr., Cincinnati Purcell Marian, 6-2, 180, sr

Punter: Ayden Basham, Blanchester, 5-10, 165, jr.

Offensive player of the year: Demico Harris, St. Bernard Elmwood Place

Co-Defensive players of the year: Ryan Coyle, Cincinnati Country Day, Noah Aufderhaar, Anna

Coach of the year: Kyle Hogan, St. Bernard Elmwood Place

Second Team Offense

Backfield: Lucas Cannady, St. Bernard-Elmwood Place, 6-1, 190, so., QB; Sonny Ward, Cincinnati Purcell Marian, 5-10, 165, sr., QB; Caleb Abshire, Cincinnati Miami Valley Christian Academy, 5-11, 193, so., RB; Zack Creager, New Paris National Trail, 5-3, 145, sr., RB; Awsom Mitchell, North Lewisburg Triad, 6-0, 195, sr., RB; Caleb Sears, Blanchester, 5-8, 150, sr., RB;

Receivers: Morgan Brown, Cincinnati Deer Park, 5-6, 160, fr.; Zach Musselman, Blanchester, 5-8, 150, sr.; Aaron Shappie, Anna, 6-0, 175, sr.; Bryce Snell, Cincinnati Country Day, 6-0, 160, sr.

Linemen: Brady Hopkins, Cincinnati Purcell Marian, 6-2, 320, sr.; Patrick Ramage, Cincinnati Country Day, 6-1, 255, sr.; Owen Roberts, Sabina East Clinton, 5-11, 245, sr.; Mason Stone, St. Bernard St. Bernard-Elmwood Place, 6-2, 300, sr.

Second Team Defense

Linemen: Trenton Havenar, Covington, 5-11, 200, so.; Colton Thomas, North Lewisburg Triad, 6-2, 235, so.; Nolan Wilt, Anna, 6-1, 230, jr.

Linebackers: Jonah Brinkley, New Paris National Trail, 6-2, 190, so.; Cayden Everhart, North Lewisburg Triad, 6-0, 185, sr.; Tyrin Jackson, Cincinnati Purcell Marian, 5-9, 190, sr.; Garrett Leistner, Covington, 6-2, 195, sr.

Secondary: Talon Bousman, New Paris National Trail, 5-8, 150, fr.; Clayton Kimmey, Sabina East Clinton, 6-1, 165, sr.; Terron Vaughn, Cincinnati Purcell Marian, 5-10 165, jr.; Keith Homan, Anna, 6-0, 155, sr

DIVISION V

First Team Offense

Backfield: Alex Amburgy, Waynesville, 6-1, 185, sr., QB; Alex Horney, Jamestown Greeneview, 5-11, 180, sr., QB; Blake Lawson, Carlisle, 5-19, 170, sr., RB; Garrett Lundy, Waynesville, 5-7, 165, sr., RB; Kaleb Miller, Middletown Madison Senior, 5-9, 188, sr., RB/DB; Brody Morton, Camden Preble Shawnee, 6-3, 170, jr., QB;

Receivers: Quest Clay, Lewiston Indian Lake, 5-8, 150, sr.; Trenton Davis, Waynesville, 5-10, 185, sr.; Jack Hamaker, Casstown Miami East, 5-10, 155, so.; Aidan Hopewell, Cincinnati Madeira, 6-1, 185, sr.

Linemen: Trey Holden, Williamsburg, 5-11, 260, jr.; Luke McGill, West Liberty West Liberty-Salem, 6-0, 215, sr.; Blake Midlam, Jamestown Greeneview, 6-0, 230, sr.; Cooper Shrout, Camden Preble Shawnee, 6-4, 280, jr.; Brennan Worley, Waynesville, 6-4, 260, sr.; Simon Zank, West Milton Milton-Union, 6-0, 235, sr.

Kicker: Celtan Walton, Waynesville, 5-7, 155, sr.

First Team Defense Linemen: Cam Bair, West Liberty-Salem, 6-0, 255, sr.; Gavin Henry, Jamestown Greeneview, 6-1, 210, sr.; Julianye Johnson, Middletown Madison, 6-2, 197, sr.; Kaden Marshall, St. Paris Graham, 6-2, 245, sr.; Landen Meehan, Carlisle, 6-2, 220, sr.; Jack Simpson, Cincinnati Mariemont High School, 6-1, 220, jr.|

Linebackers: Jeremy Hamm, Carlisle, 5-10, 190, sr.; Brody Lynch, Camden Preble Shawnee, 6-0, 225, sr.; Cooper Payton, Jamestown Greeneview, 5-10, 185, sr.; Noah Shirk, Lewistown Indian Lake, 5-11, 160, jr.; Finn Warden, Cincinnati Mariemont, 6-0, 180, sr.; Josh Wilcoxon, West Liberty West Liberty-Salem, 5-9, 195, sr.

Secondary: Luke Czarnecki, Williamsburg, 6-2, 200, jr.; Jacob Evans, West Liberty West Liberty-Salem, 6-1, 190, sr.; Payton Mayfield, West Milton Milton-Union, 5-8, 140, sr.; Lucas Miller, Arcanum, 6-0, 170, so.; Brodey Reisinger, Lewiston Indian Lake, 6-2, 175, so.; Reece Smith, Camden Preble Shawnee, 5-11, 175, sr.

Punter: Connor Yeager, Batavia Clermont Northeastern, 6-4, 215, sr.

Offensive player of the year: Alex Amburgy, Waynesville

Defensive player of the year: Brody Lynch, Camden Preble Shawnee

Coach of the year: Ryan Haines, Jamestown Greeneview

Second Team Offense

Backfield: Madden Lillard, Lewistown Indian Lake, 5-10, 160, sr., QB; MJ Macy, Arcanum, 5-9, 170, so., RB; Aaron Mills, Casstown Miami East, 5-10, 165, sr., RB; Chase Walker, Jamestown Greeneview, 5-10, 170, sr., RB; Nick Shifflet, West Liberty West Liberty-Salem, 5-11, 205, sr. QB; Braeden Wallace, Cincinnati Madeira, 5-11, 175, jr., QB.

Receivers: Jayiveon Allen,Cincinnati North College Hill, 6-2, 180, sr.; Jack Bahan, West Liberty West Liberty-Salem, 6-1, 180, sr.; DJ Blair, Norwood, 5-10, 155, sr.; Isaac Blankenship, Camden Preble Shawnee, 6-3, 185, sr.

Linemen: Caleb Neth, Williamsburg, 5-9, 240, jr.; Marvin Paulino, Norwood, 6-1, 266, sr.; Marcus Rayburn, Arcanum, 6-0 275, jr.; Bryant Tinch, Middletown Madison, 6-3, 250, sr.

Kicker: Gideon Cole, West Liberty West Liberty-Salem, sr.

Second Team Defense

Linemen: Juan Barajas, Enon Greenon, 5-10, 210, sr.; Luke Kaiser, Versailles, 6-3, 190, sr.; Truman Knaus, Arcanum, 6-4 220, sr.; Taran Logwood, West Liberty West Liberty-Salem, 6-3, 205, sr.; Jacob Schuler, West Milton Milton-Union, 5-11, 260, jr.; Jesse Williamson, West Milton Milton-Union, 5-11, 270, jr.

Linebackers: Luke Bowsher, Casstown Miami East, 5-10, 195, sr.; Calvin Goodbar, Enon Greenon, 5-11, 215, so.; Josh Groeber, Batavia Clermont Northeastern, 6-0, 200, sr.; Kellen Philpot, Waynesville, 6-0, 215, sr.; Caden Strader, St. Paris Graham, 6-0, 190, sr.; Kevonte Whitaker, Cincinnati North College Hill, 5-10, 150, so.

Secondary: Brayden Cloud, Enon Greenon, 6-1, 195, fr.; Joey Giannoble, Jamestown Greeneview, 5-10, 170, sr.; 1. Troy Harris, Williamsburg, 5-11, 165, sr.; Charlie Lane, West Milton Milton-Union, 6-0, 180, jr.; Hunter O’Dell, Enon Greenon, 5-7, 150, sr.; Brady Schmidt, Batavia Clermont Northeastern, 5-11, 165, jr.

Punter: Caleb Staley, Casstown Miami East, 5-9, 145, sr.

Honorable Mention KJ Gustin, Casstown Miami East; Drake Cosby, Lewiston Indian Lake; Lane Lovely, Camden Preble Shawnee; Kai Ricks, Enon Greenon; Nick Strunk, Norwood; Benjamin Carpenter, West Milton Milton-Union; Brayden Freeman, Arcanum; Xavier Walker, Waynesville; Ross Francis, Versailles; Adam Neu, Waynesville; Jeremy Price, Cincinnati North College Hill; James Schmitmeyer, Versailles; Caleb Sullivan, Waynesville; Seth Lowry, West Milton Milton-Union; Lucas Midlam, Arcanum.

DIVISION IV

First Team Offense

Backfield: Devlan Daniel, Cincinnati Indian Hill, 6-1, 205, so., RB; Joel Hancock, Cincinnati Wyoming, 5-9, 180, sr., RB; Grady Lantz, Urbana, 6-2, 170, so. QB; Brayden Mitchum, Cincinnati Hills Christian Academy, 5-9, 195, sr., RB; Bubba Smart, St. Bernard Roger Bacon, 6-0, 175, jr., QB; Anthony Valenti, Germantown Valley View, 5-11, 165, jr., RB.

Receivers: Josiah Gault, Wyoming, 6-1, 185, so.; Vince Guyer, Roger Bacon, 6-0, 180, sr.; Ja’Dynn Martin, Dayton Northridge, 6-4, 200, sr.; Aaron McFarland, Cleves Taylor, 6-0, 170, jr.; Landen Schultian, Bethel Bethel-Tate, 5-7, 140, jr.; Colton Teepe, Urbana, 6-3, 185, jr.

Linemen: Ben Abbott, Franklin Bishop Fenwick, 6-2, 220, jr.; Trent Brooks, Brookville, 5-10, 285, sr.; Jack Feldmeier, Cincinnati Wyoming, 6-4, 240, sr.; Robert Hayes, Cincinnati Indian Hill, 6-5, 285, sr.; Dakin Johnson, Clarksville Clinton-Massie, 6-3, 255, jr.; Nehemiah Simpson, Germantown Valley View, 6-5, 290, sr

Kicker: Jon Hewitt, Eaton, 6-3, 178, jr.

First Team Defense

Linemen: Mike Branch, Cleves Taylor, 6-3, 215, jr.; Jess Hauer, Cincinnati Wyoming, 6-3, 265, sr.; Luca Kerridge, Germantown Valley View, 6-2, 210, sr.; Jordan Meyers, Brookville, 6-2, 300, sr.; Jake Oliver, Urbana, 6-0, 215, sr.; Drayden Pavey, 6-3, 290, Cincinnati Taft, DL, sr.

Linebackers: Preston Allen, Springfield Northwestern, 6-2, 225, jr.; Ceasar Berryman, Germantown Valley View, 6-0, 210, jr.; Ty Clutter, Clarksville Clinton-Massie, 5-10, 175, sr.; Aaron Dowdell, Taft, 6-0, 220, sr.; Patrick Keefer, Franklin Bishop Fenwick, 6-2, 195, jr.; Connor Watkins, Kettering Alter, 6-2, 185, sr.

Secondary: Nick Arnold, Springfield Kenton Ridge 5-10, 160, sr.; Drew Cripps, Kettering Alter. 6-0, 160, so.; Connor Davis, Reading, 6-2, 200, sr.; Grant Ferguson, Cleves Taylor, 5-10, 178, sr.; Brady Russell, Clarksville Clinton-Massie, 6-1, 170, sr.; Vince Guyer, St. Bernard Roger Bacon, 6-0, 180, sr.

Punter: Carter Rummer, Wyoming, 6-2, 165, sr.

Offensive player of the year: Devlan Daniel, Cincinnati Indian Hill

Defensive player of the year: Drayden Pavey, Cincinnati Taft

Coach of the year: Bob Smith, Dayton Northridge

Second Team Offense

Backfield: Julian Daniels, Springfield Kenton Ridge 6-3 195, jr., QB; Teon Hill, Dayton Northridge, 5-5, 145, sr, RB; Brodie Hopkins, Germantown Valley View, 5-8, 165, so., RB; Brian McGrady, Cincinnati Shroder, 5-7, 165, jr., QB; Jackson Patton, Springfield Kenton Ridge, 5-10, 200, sr., RB; Ried Smith, Springfield Northwestern, 5-10, 175, jr., QB; Monsanna Torbert, 6-0, 160, Cincinnati Taft, so., QB.

Receivers: Conner Bach, Eaton, 6-1, 169, sr.; Colt Cotner, Urbana, 6-3, 245, jr.; Caleb Hall, Springfield Kenton Ridge, 6-0, 190, jr.; Sean Heberling, Franklin Bishop Fenwick, 6-1, 175, jr.; Eddie Holloway, Cincinnati Taft, 5-11, 160, so.; Christian Hutchinson, Cincinnati Shroder, 6-0, 175., jr.

Linemen: Joe Coleman, St. Bernard Roger Bacon, 6-3, 230, jr.; Ryan Massie-Cable, Cleves Taylor, 6-5, 272, so.; Cooper Wilson, Eaton, 6-2, 213, sr.; Camron Moss, Dayton Northridge, 6-3, 245, jr.; Jason Lunsford, Reading, 6-0, 265, jr.; Ben Schaefer Springfield Kenton Ridge, 5-10, 230, sr. Kicker: Brayden Bell, Germantown Valley View, 5-11, 171, sr.

Second Team Defense

Linemen: Talon Armacost, Bethel Bethel-Tate, 6-1, 255, sr.; Jayden Bowden, Cincinnati Shroder, 6-1, 225, sr.; Bryce Brewster, 6-3, 240, Cincinnati Taft, 6-3, 240, jr.; Chayse Mack, Cincinnati Taft, 6-1, 280, jr.; Brody Sarven, Springfield Kenton Ridge, 6-0, 205, sr.; Kenneth Wynn, Dayton Thurgood Marshall, 6-2, 210, sr.

Linebackers: Connar Earles, Springfield Shawnee, 6-0, 180. sr.; Silas Jacob, New Richmond, 5-7, 160, sr.; Brody Lehmann, Cleves Taylor, 5-11, 193, sr.; Penn Picton, Cincinnati Indian Hill, 6-1, 210, sr.; Landen Schaefer, Reading, 6-0, 195, sr.; Jackson Vest, Cincinnati Hills Christian Academy, 6-3, 225, sr.

Secondary: Logan Collier, Springfield Shawnee, 6-2, 175, sr.; Brandon Couch, Eaton, 6-4, 220, sr.; Jahvion Jarman, Cincinnati Taft, 6-0, 170, sr.; Cooper Jepson, Cincinnati Hills Christian Academy, 6-0, 170, sr.; John Keighley, Kettering Alter, 6-1, 170, sr.; Billy Lyons, Cincinnati Wyoming, 6-4, 225, sr.; Jaden Mersman, Bethel Bethel-Tate, 5-10, 185, jr.

Punter: Charlie Hess, Reading, 6-3, 205, sr.

Honorable Mention Dorryen Davis, Dayton Northridge; David Dupee, Cincinnati Wyoming; Noah Jones. Kettering Alter; Charlie Kantz, Cleves Taylor; Jackson Kauffman, Franklin Bishop Fenwick; Jayden Resor, Brookville; Connor Schmuelling, Franklin Bishop Fenwick; Brennan Shaffer, Springfield Kenton Ridge; Peyton Warren, Clarksville Clinton-Massie; Kaden Zantene, Clarksville Clinton-Massie; Eli Welch, Bethel Bethel-Tate; Joe Bruce, Cincinnati Shroder; Eddye Conners, Dayton Northridge; Tyler Martin, Clarksville Clinton-Massie; Preston Orr, Eaton; Gunnar Collett, Dayton Northridge; Austin Hill, Urbana; Max Hoffmann, St. Bernard Roger Bacon; Joe Kilgore, Bethel Bethel-Tate; Adam Kirtley, Cincinnati Taft; Deonte Smith, Dayton Northridge; Presley Stewart, Eaton; Ryan Hutchinson, Dayton Northridge.

Credit: Marcus Hartman Credit: Marcus Hartman

DIVISION III

First Team Offense

Backfield: Carson Harris, Batavia, 5-11, 165, jr., QB; Cale Leitch, Oxford Talawanda, 6-1, 190, Caleb Naumann, Cincinnati McNicholas, 6-0, 200, jr., RB; Emory Severance, Hamilton Ross, 5-11, 180, sr., QB; Tavien St. Clair, Bellefontaine, 6-4, 228, sr, QB; Larkin Thomas, Tipp City Tippecanoe, 5-10, 188, so., QB.

Receivers: Jackson Davis, Tipp City Tippecanoe, 6-0, 185, sr.; Marcus Hughbanks, Batavia, 6-3, 190, jr.; Max Mehlman, Batavia, 6-2, 190, sr.; Demetrius Morris-Williams, Oxford Talawanda, 5-10, 175, jr.; Braylon Newcomb, Bellefontaine, 5-9, 175, sr.; Silas Scott, Cincinnati Hughes, 5-8, 160, sr.

Linemen: Brody Boy, Bellefontaine, 6-0, 185, sr.; Landon Coffey, Oxford Talawanda, 6-6, 295, AJ Graves, Batavia, 6-1, 280, jr.; Blake Holmes, Hamilton Ross, 6-2, 270, sr.; Alex Shellhammer, Tippecanoe, 5-10, 202, sr.; Taylor Turner, Bellbrook, 6-2, 225, sr

Kicker: Riley Ferrin, Bellbrook, 5-11, 170, sr.

First Team Defense

Linemen: Malachi Cumberland, Wilmington, 6-5, 275, sr.; Max Howard, Tipp City Tippecanoe, 6-4, 212, sr.; Jude Omiatek, Bellbrook, 6-2, 215, Bo Tobin, Cincinnati McNicholas, 5-11, 210, sr.

Linebackers: Vontay Calloway, Batavia, 5-11, 195, jr.; ,Collin Isaac, Tipp City Tippecanoe, 5-10, 195, jr; Jesse Keith, Wilmington, 6-3, 215, jr; Preston Pettit, Bellbrook, 5-10,180, sr.; Jayden Temple, Bellefontaine, 6-2, 200, sr.; Kellan Wright, Hamilton Ross, 6-5, 235, sr.

Secondary: Nate Colyer, Cincinnati McNicholas, 5-10, 170, sr.; Andrew Cooke, Franklin, 5-7, 160, jr.; Riley Nicholls, Tipp City Tippecanoe, 6-2, 188, sr.; Eli Stewart, Wilmington, 5-9, 160, jr.; Gavin Thobe, Bellbrook, 6-3, 190, sr.

Punter: Dawson Fitzpatrick, Franklin, 5-9, 165, sr.

Offensive player of the year: Tavien St. Clair, Bellefontaine

Defensive player of the year: Collin Isaac, Tipp City Tippecanoe

Coach of the year: Wayne Stacy, Batavia

Second Team Offense

Backfield: Braden BoBo, Cincinnati McNicholas, 5-9, 175 sr., QB; Jordan Brown, Dayton Meadowdale, 6-1, jr., QB; Lance Cantrell, Oxford Talawanda, 5-11, 185, jr., RB; Elijah Engleman, Cincinnati Hughes, 5-11, 180, sr., QB; Vincent Epifano, Bellbrook, 5-10, 175, jr., RB; Aiden Lowery, Dayton Chaminade Julienne, sr., RB.

Receivers: AJ Gundler, Cincinnati McNicholas,, 5-10, 175, sr.; Cade Havill, Tipp City Tippecanoe, 6-1, 206, so.; Connor Powderly, Cincinnati McNicholas, 6-1, 185, so.; Lucas Powell, Mount Orab Western Brown, 6-0, 210, sr.; Will Strong, Tipp City Tippecanoe, 6-1, 190, jr.

Linemen: Ian Bickert, Tipp City Tippecanoe, 6-2, 241, sr.; Emmanuel Gibbs, Mount Orab Western Brown, 6-1, 235, so.; Grant Herndon, Goshen, 6-0, 190, sr.; Austin Hurst, Franklin, 5-11, 230, jr.; Joe Mulvey, Cincinnati McNicholas, 6-2, 262, jr.

Kicker: Rollie Gabriel, Cincinnati McNicholas, 5-9, 175, sr.

Second Team Defense

Linemen: Ayden Clary, Bellefontaine, 6-3, 210, sr.; Aarionte Crooks, Cincinnati Hughes, 6-6, 220, jr.; Joe Hudson, Chaminade Julienne, 6-3, 190, sr. Chris Preece, Tippecanoe, 5-8, 171, sr; Tristain Sparks, Batavia, 6-3, 210, sr.

Linebackers: Carter Caudill, Bellefontaine, 5-9, 200, jr.; Dearonn Daniel, Dayton Meadowdale, 6-1, 186, fr.; Braydon Isaacs, Franklin, 6-1, 210, jr.; 2. Ulysses Porter, Dayton Dunbar, 5-10, 180, jr.; Bryson Schutte, Wilmington, 6-0, 215, sr.; Tye Spaulding, Mount Orab Western Brown, 6-1, 205, jr.; Blaize Voleker, Cincinnati McNicholas, 6-0, 180, sr.

Secondary: Noah Barrios, Bellbrook, 6-1, 170, jr.; Max Deckard, Tipp City Tippecanoe, 5-10, 160, jr.; Derrick Hardy, Dayton Dunbar, 6-0, 180, jr.; William Wilson, Dayton Dunbar, 5-9, 170, jr.; Ryan Wright, Oxford Talawanda, 6-0, 190, sr.

Honorable Mention Xavier Ison, Batavia; Xavier Melton, Tipp City Tippecanoe; Ethan Stacy, Dayton Chaminade Julienne; Brady Sutton, Mount Orab Western Brown; William Wilson, Dayton Dunbar; Nydrell Wright, Dayton Chaminade Julienne; Griffin Childress, Batavia; Dylan Groves, Wilmington; Owen Baileys, Tipp City Tippecanoe; Luke Achterman, Wilmington; Gavin Newburg, Tipp City Tippecanoe

Credit: Bill Lackey Credit: Bill Lackey

DIVISION II

First Team Offense

Backfield: Justice Burnam, Cincinnati Anderson, 6-1, 190, sr., QB; Cole Koops, Harrison, 5-11, 210, sr., RB; Patrick McLaughlin, Cincinnati La Salle, 5-11, 170, sr., QB; Gavin McManus, Xenia, 6-0 205, sr., QB; Jahmeir Spain, Cincinnati Mt. Healthy, 6-4, 190, sr., QB; Deaunte White, Xenia, 5-10, 180, jr., RB

Receivers: Ace Cooper, Cincinnati Mt. Healthy, 5-10, 165, jr.; Trimonde Henry, Xenia, 6-0, 165, sr.; Trace Jallick, Cincinnati Anderson, 6-3, 195, sr.; Nate Lyman, Kings Mills Kings, 6-2, 190, sr.; Caden Piening, Cincinnati Anderson, 6-5, 235, sr.; Quintin Simmons, Cincinnati Withrow, 6-1, 170, sr.

Linemen: Jermiel Atkins, Trotwood Trotwood-Madison, 6-8, 305, sr.; Luke Carter, Sidney, 6-3, 250, sr.; Jahmir Davis, Cincinnati La Salle, 6-5, 300, sr.; Kage Payne, Kings Mills Kings, 6-3, 280, sr.; Isiah Stoudemire, Riverside Stebbins, 6-4, 314, sr.; Gunnar Stephan, Xenia, 6-2, 280, sr.

Kicker: Brady Stidham, Loveland, 5-11, 168, jr.

First Team Defense

Linemen: Erik Gayle, Cincinnati Withrow, 6-3, 215, sr.; Royce Rachel, Hamilton Badin, 6-0, 230, sr.; Caden Walker, Kings Mills Kings, 6-5, 230, sr.; Kale Webb, Xenia, 6-3, 275, jr.; Logan White, Harrison, 5-10, 250, jr.; Jamarcus Whyce, Trotwood Trotwood-Madison, 6-3, 290, jr.

Linebackers: Ronnie Butler, Xenia, 5-11, 205, sr.; Raishawn Cotton, Cincinnati Mt. Healthy, 5-10, 210, sr.; Braylen Crump, Vandalia Butler, 6-2, 170, sr.; Keymaurie Henderson, Trotwood Trotwood-Madison, 5-11, 190, sr.; Antwoine Higgins, Cincinnati Anderson,6-4, 225, so.; Brady O’Connor, Cincinnati La Salle, 6-3, 210, sr.

Secondary: Ace Alston, Cincinnati Anderson, 5-9, 175, so.; Walter Berry, Cincinnati La Salle, 5-11, 180, sr., Jahmale Clark, Trotwood Trotwood-Madison, 5-9, 158, sr.; Darius Dennis, Trotwood Trotwood-Madison, 6-1, 205, so.; Jayonn Saunders, Cincinnati Anderson, 6-0, 185, sr.; Jai’mier Scott, Cincinnati Mt. Healthy, 6-0, 190, sr

Punter: Jacob Rudowski, Kings Mills Kings, 6-1, 190, jr.

Offensive player of the year: Justice Burnam, Cincinnati Anderson

Defensive player of the year: Ronnie Butler, Xenia

Coach of the year: Pat McLaughlin, Cincinnati La Salle

Second Team Offense

Backfield: Dickie Engel, Harrison, 6-1,190, sr., QB; Lem Grayson, Hamilton Badin, 5-8, 205, jr., RB; Carson Lindholm, Kings Mills Kings, 5-8, 180, sr., RB; Andre McConnell, Riverside Stebbins, 5-10, 170, jr., RB; Devin Nigam, Cincinnati Turpin, 6-5, 225, sr., QB; Durrell Turner, Cincinnati Anderson, 5-8, 185, sr., RB.

Receivers: Mickey Abbatiello, Cincinnati Turpin, 5-9 ,150, sr.; Josh Adelsperger, Harrison, 5-10, 180, jr.; Tayven Crump, Vandalia Butler, 5-10, 150, sr.; Tank Fleming, Sidney, 6-0, 170, sr.; Brylan Miltenberger, Monroe, 6-2, 175, so.; Carlyun Neal, Cincinnati Withrow, 5-11, 175, sr.

Linemen: Austin Haig, Monroe, 6-0, 250, jr.; Kyle Knorpp, Troy, 6-6, 275, sr.; Cam Mathis, Cincinnati Anderson, 6-2, 245, sr.; Colby Quinlan, Harrison, 6-6, 300, jr.; Travis Raines, Harrison, 6-2, 250, sr.; Braden Gunckle, Trenton Edgewood, 6-2, 265, sr.

Kicker: Cameron Stoltz, Troy, 6-1, 180, sr.

Second Team Defense

Linemen: Bariyus Allen, Dayton Belmont, 6-5, 270, so.; Louis Freeman, Xenia, 6-2, 200, jr.; Isaiah Martin, Piqua, 6-5, 219, sr.; Kato Meissner, Kings Mills Kings, 6-3, 245, sr.; Alex Stanyard, Cincinnati Anderson, 6-5, 225, sr.; Myles Terry, Monroe 6-1, 275, sr.

Linebackers: Alex Albrinck, Hamilton Badin, 6-1, 215, jr.; Zach Hoying, Kings Mills Kings, 6-0, 195, sr.; Brody Nickerson, Cincinnati Turpin, 5-11, 210, jr.; Trent Owens, Hamilton Badin, 5-10, 200, jr.; Riley Seibert, Vandalia Butler, 6-2, 210, jr.; Sam VonHagen, Hamilton Badin, 6-0, 180, sr.

Secondary: Xander Arnold, Hamilton Badin, 5-10, 170, sr.; Dylan Hacker, Loveland, 5-11, 175, sr.; Cohen Hering, Harrison, 5-10, 185, sr.; Hezikiah Kelley, Cincinnati Northwest, 6-2, 184, so.; Mark Madden, Cincinnati Withrow, 5-9, 160, jr.; Davon Smith, Vandalia Butler, 5-8, 160, jr.

Punter: Sean Leonard, Xenia, 6-3, 215, sr.

Honorable Mention Aaron Dandrea, Dayton Belmont; Brycen Jones, West Carrollton; Karson Marcum, Monroe; Devin McCormick, Riverside Stebbins; Andre Underwood, Cincinnati Aiken; Jerico Burns, Piqua; Jayel Harris, Cincinnati Withrow; Kinxton Hill, Cincinnati Northwest; Dakota Manson, Troy; Mikelle Moore, Cincinnati Aiken; Kenneth Wilder, Dayton Belmont; Kristian Bonner, Cincinnati Withrow; Deshawn Cunningham, Riverside Stebbins; Shawn Fishwick, Xenia; Reginald Gardner, Dayton Belmont; Max Heis, Cincinnati Turpin; Chylan Ingram, West Carrollton; AJ Anderson, Xenia; Seth Gibson, Butler; Justyn Lyles, Cincinnati Withrow; Patrick Saddler, Cincinnati, Withrow; De’Angelo Johnson, Stebbins; Keyshawn Carter, Fairborn; Jayden Egbert, Cincinnati Anderson; Jayden Harrison, Cincinnati Aiken; Ethan Kent, Hamilton Badin; Tobias Price, Cincinnati Northwest; Brandon Riley, Cincinnati Turpin; Enrique Lopez, Vandalia Butler; Tobias Price, Cincinnati Northwest; Brandon Riley, Cincinnati Turpin; Jordan Bailey, Cincinnati Northwest; Almari Byrd, Fairborn; Max Carver, Loveland; Reid Baker, Cincinnati Anderson; Brycen Deller, Harrison; Jayden Little, Harrison; Sawyer Muchmore, Loveland; Cecil Piner, Xenia; Princeton Roberson, Cincinnati Withrow; Owen Shawler, Piqua; Deymor Thiam, Cincinnati Aiken; Javion Achoe, Cincinnati Withrow; Cristian Corbett, Xenia; Marquez Curtis, Cincinnati Aiken; Kole Dahlke, Loveland; Toriano Johnson, Kings Mills Kings; Jaylein Lilly, Cincinnati Northwest; Ben Markarian, Harrison; Dantrell Moses, Cincinnati Withrow; Mac Reed, Cincinnati Turpin; Dayvion Porter, Dayton Belmont; Travontay Thomas, Cincinnati Northwest; Ke’Maury Tye, Cincinnati Anderson; Andrew Wilson, Fairborn; Ben Sakach, Hamilton Badin; Parker Seibel, Cincinnati Northwest.

DIVISION I

First Team Offense

Backfield: Brock Baker, Kettering Fairmont, 6-4, 215, sr., QB; Logan Doty, Kettering Fairmont, 5-11, 185, so., RB; Tyler George, Fairfield, 5-9, 185, sr., RB; Gracen Goldsmith, Hamilton, 5-10, 208, sr., RB; Matt Ponatoski, Cincinnati Moeller, 6-1, 195, jr., QB; Sam Wiles, West Chester Lakota West, 5-11,174, sr., QB.

Receivers: Jamier Averette-Brown, Huber Heights Wayne, 6-0, 165, so.; Zy’Aire Fletcher, Springfield, 6-6, 221, sr.; Matt Fogler, Cincinnati Moeller, 6-3, 185, sr.; Luka Gilbert, West Chester Lakota West, 6-8, 238, sr.; Max Johnson, Middletown, 6-0, 175, sr.; Jovan Love, Cincinnati Moeller, 6-3, 200, sr..

Linemen: Jayden Clark, Clayton Northmont, 6-4, 305, sr.; Bret Fuller, Kettering Fairmont, 6-1, 255, sr.; Raphael Greene, Cincinnati Winton Woods, 6-5, 330, sr.; Tucker Kattus, Cincinnati St. Xavier, 6-5, 310, sr.; Kuol Kuol, Centerville, 6-6, 260, sr.; Maddox Zeigler, Cincinnati West Clermont, 6-1, 295, sr.

Kicker: Leland Gantz, Centerville, 6-0, 175, sr.

First Team Defense

Linemen: Shelvon Hibbett, Cincinnati Princeton, 6-2, 235, sr.; Mason Keely, Centerville, 6-2, 230, sr.; Delan Massey-Wright, Winton Woods,6-2, 295, sr.; Royce Rogers, Springfield, 6-1, 260, jr.; Trey Verdon, Hamilton, 6-2, 230, sr.; Logan Wilkins, Kettering Fairmont, 6-2, 180, sr.

Linebackers: Grant Beerman, West Chester Lakota West, 6-4, 216, sr.; Kyron Dolby, Springfield, 5-11, 205, sr.; Justin Hill, Cincinnati Winton Woods, 6-3, 230, sr; Paul Nelson, Cincinnati Princeton, 6-3, 220, LB, sr.; Derrick Uran, Cincinnati Elder, 6-2, 190, jr.; Aidan Weimer, Springboro, 6-2, 215, sr.

Secondary: Ja’Kobe Clapper, Cincinnati St. Xavier, 6-2, 215, jr.; Toby Deglow, Kettering Fairmont, 5-8, 165, sr.; Joey Ditullio, Cincinnati Elder, 5-10, 160, sr.; Marlon Reed, Hamilton, 5-10, 155, sr.; Donmiel Rogers, Cincinnati Winton Woods, 5-9, 175, sr.; Jussiah Williams-West, Huber Heights Wayne, 6-2, 175, sr.

Punter: Trent Maxam, Cincinnati St. Xavier, 6-1, 170, sr.

Offensive player of the year: Matt Ponatoski, Cincinnati Moeller

Defensive player of the year: Justin Hill, Cincinnati Winton Woods

Coach of the year: Dave Miller Jr., Kettering Fairmont

Second Team Offense

Backfield: Ryder Hooks, Liberty Township Lakota East, 5-8, 180, jr. RB; Jamison Kitna, Liberty Township Lakota East, 6-2 220, sr., QB; Tyrell Lewis, Huber Heights Wayne, 6-1, 195, sr., QB; Bo Rickman, Cincinnati West Clermont, 6-0, 175, sr., QB; Daniel Vollmer, Cincinnati St. Xavier, 6-2, 220, jr., RB; Landon Young, Cincinnati West Clermont, 6-1, 215, jr., RB.

Receivers: Jaxon Long, Springboro, 6-3, 188, jr.; Landen Miree, Cincinnati Princeton, 6-4, 220, jr.; Zion Neal, Liberty Township Lakota East, 5-9, 165, jr.; RJ Shepherd, Hamilton, 6-0, 175, sr.; Max Supe, Cincinnati Oak Hills, 6-0, 180, sr.; Brayden Wilhite, Springboro, 6-1, 175, sr.

Linemen: Bradan Bailey, Hamilton, 6-2, 260, jr.; Taban Gifford, Kettering Fairmont, 6-0, 285, sr.; Jerome Howe, Springfield, 6-4, 283, sr.; Titus Land, Cincinnati, Moeller, 6-1, 275, sr.; Tyler Meadows, Liberty Township Lakota East, 6-8, 315, sr.; Jonathan White, Cincinnati, Princeton, 6-3, 325, sr.

Kickers: Kofi Adubofuor, West Chester Lakota West, 6-1, 183, jr.; Max Gehring, Kettering Fairmont, 6-2, 181, sr.

Second Team Defense

Linemen: Regan Bonny, Lebanon, 6-3, 225, sr.; Christian Harris, Cincinnati Moeller, 6-1, 275, sr.; Jonah Hayes, Cincinnati Moeller, 6-6, 220, sr.; Jackson Heims, Springfield, 6-2, 225, sr.; Caillou Robinson, Cincinnati West Clermont, 6-2, 250, jr.; Derrick Singletary, Middletown, 6-3, 220, jr.

Linebackers: CJ Bryant, Hamilton, 5-9, 180, jr.; Andre Parker Jr., Cincinnati Princeton; Cohen Reip, Liberty Township Lakota East, 6-2, 230, sr.; Max Rhodes, Cincinnati Oak Hills, 6-1, 220, jr.; Jacob Taylor, Centerville, 6-2, 195, sr.; Cam Thomas, West Chester Lakota West, 6-1, 204, jr.

Secondary: Carter Isaacs, Hamilton, 6-1, 185, sr.; Conner Kruse, Liberty Township Lakota East, 5-10, 175, sr.; Tre Meadows, Cincinnati Sycamore, 6-2, 180, sr.; Brayden Reilly, Cincinnati St. Xavier, 6-3, 190, jr.; Quenta Wafer, Springfield, 6-0, 180, sr.; Andrew Wells, Cincinnati Princeton, 5-11, 180, jr.

Punter: Joe Marquardt, West Chester Lakota West, 6-1, 191, sr.

Honorable Mention Shane Cole, Centerville; Luke Faler, Lebanon; Parker Johnson, Centerville; Isaiah Thompson, Huber Heights Wayne; Jake Britt, Cincinnati St. Xavier; Mattias Brunicardi, Springboro; Isaiah Garrett, Cincinnati Winton Woods; Isaiah Thompson, Huber Heights Wayne; Tyson Davis, West Chester Lakota West; Antonio Hunter, Cincinnati Princeton; Teaunn Hunter, Huber Heights Wayne; Sherrod Lay, Springfield; PJ MacFarlane, Liberty Township Lakota East; Cooper McCutchan, Cincinnati Moeller; Chandler Shield, Middletown; Kamaurri Smith, Huber Heights Wayne; Jeremiah Thornton, Cincinnati Walnut Hills; Cameron Williams, Lebanon; Jack Harper, Springboro; Donnell Johnson, Cincinnati Western Hills; Dayon’k Justice, Cincinnati Western Hills; Noah Juliussen, Lebanon; Chuck Powell, Cincinnati, Moeller; Paxton Tengesdahl, Huber Heights Wayne; Amarion Bryan, Middletown; Ethan Dowden, Morrow Little Miami; Donovan Gayle, Cincinnati Walnut Hills; Thomas Gerke, Cincinnati Moeller; Cordero Honacker, Cincinnati Western Hills; Khy’lek Jarrett, Cincinnati Princeton; Javion Lewis, Huber Heights Wayne; Dreshon Noah, Cincinnati Western Hills; Jared Ross, Cincinnati Walnut Hills; Landen Anderson, Cincinnati Winton Woods; Hunter Davis, Lebanon; Isaiah Doerman, Springboro; Jackson Puckett, Centerville; Aden Reeder, Cincinnati St. Xavier; Skyler Slifer, Kettering Fairmont; Emir Williams, Cincinnati Western Hills; Ziere Alston, Centerville; Noah King, Hamilton; Finn Mason, West Chester Lakota West; Rece Mason, West Chester Lakota West; Jailen Morris, Hamilton; Aden Vaughn, Huber Heights Wayne.