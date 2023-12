Who made the Division VI, VII All-Ohio football teams?

DIVISION VI

Offensive Player of the Year: Michael Osborne, Versailles

Defensive Player of the Year: Rocco Alfieri, Kirtland

Coaches of the Year: Jason Peters, Grandview Heights; Jeff Richards, Bluffton; Jason Wallick, Sugarcreek Garaway

First Team Offense

QB: Austin Buescher, West Jefferson, 6-4, 165, so.; Trevor Vogt, North Robinson Colonel Crawford, 6-1, 175, sr.; Michael Osborne, Versailles, 5-11, 185, sr.; J.J. Miller, Williamsburg, 6-0, 165, sr.; Blake Foos, Attica Seneca East, 6-1, 200, sr.

RB: Henry Ohlinger, Grandview Heights, 6-1, 205, so.; Connor Dawson, Collins Western Reserve, 6-0, 185, jr.; Trenton Barraza, Columbus Grove, 6-2, 175, jr.; Marco Cirigliano, Columbia Station Columbia, 5-10, 185, sr.; Will Beers, Kirtland, 6-0, 175, sr.; Braylon Robertson, BaInbridge Paint Valley, 5-8, 215, jr.; Ian Erb, Mineral Ridge, 6-2, 195, sr.; Dawson Morgan, Rootstown, 5-11, 175, sr.; Lee Thomas, Cincinnati Country Day, 5-10, 190, jr.

WR/TE: Mason Book, West Jefferson, 6-2, 180, sr.; Jenson Garber, Sugarcreek Garaway, 6-0, 160, sr.; Virgil Myers, Zoarville Tuscarawas Valley, 5-10, 150, sr.; Gino Blasini, Kirtland, 6-2, 195, sr.; Dan Boron, Canton Central Catholic, 6-0, 180, sr.; Pierce Ayers, Williamsburg, 5-10, 160, sr.

OL: Hayden Krinn, Mount Gilead, 6-0, 255, sr.; Kalen Skidmore, Bucyrus Wynford, 6-1, 250, sr.; Matt Allomong, Carey, 6-4, 290, sr.; Spencer Ebersbach, Newcomerstown, 6-1, 300, jr.; Matthew Kahley, Kirtland, 6-0, 225, jr.; Nick Novak, Cuyahoga Heights, 6-3, 293, sr.; Dallas McCracken, Hanoverton United, 6-4, 265, sr.; Dominic Barga, Versailles 6-3, 220, sr.

K: Luke Courtney, Hanoverton United, 6-0, 170, sr.; Andrew Zimmerman, Cincinnati Country Day, 6-4, 190, sr.

First Team Defense

DL: Nate Willis, Newark Catholic, 6-2, 240, sr.; Nathan Brodman, Carey, 6-4, 225, sr.; Caleb Cunningham, Ashland Crestview, 6-5, 250, sr.; Graham Baker, Beverly Fort Frye, 5-11, 240, sr.; Alex Reese, Martins Ferry, 6-6, 230, jr.; Will Bates, Kirtland, 5-10, 190, sr.

LB: Blake Elliott, Howard East Knox, 5-11, 190, jr.; Landen Worcester, Bluffton, 5-11, 200, jr.; Wyatt Wallick, Sugarcreek Garaway, 6-0, 185 sr.; Rocco Alfieri, Kirtland, 5-10, 190, sr.; Macguire Boyd, Kirtland, 6-0, 210, sr.; Gavin Richards, Nelsonville-York, 5-8, 170, sr.; Blake Hopkins, Sullivan Black River; 6-0, 175, sr.; James Schmitmeyer, Versailles, 5-10, 165, jr.; Shepard Snell, Cincinnati Country Day, 6-3, 175, sr.

DB: Will Sayle, Kirtland, 6-1, 175, sr.; Devin Graham, Mogadore, 6-2, 165, sr.; A.J. Griesdorn, Versailles, 6-3, 180, sr.; Ryan Coyle, Cincinnati Country Day, 5-10, 175, jr.; Austin Niederkohr, Carey, 6-4, 180, sr.

P: Cam Vickers, Mount Gilead, 6-2, 170, jr.; Eric Groesser, Sullivan Black River, 6-0, 200, sr.

Second Team Offense

QB: AJ Bower, Northmor, 6-1, 175, jr.; Brady Geibel, Sugarcreek Garaway, 6-4, 195, jr.; Jake LaVerde, Kirtland, 6-2, 180, so.; Parker Corbin, Cincinnati Country Day, 5-9, 165, sr.; Braden Keating, New Madison Tri-Village, 6-0, 175, sr.

RB: Cayden Carroll, Grove City Christian, 5-10, 175, jr.; Kaiden Blair, Bucyrus Wynford, 5-10, 180, sr.; Dillon Soehnlen, Sugarcreek Garaway, 5-6, 150, jr.; Tev’n Williams, Martins Ferry, 5-11, 185, jr.; Ty Vickery, Andover Pymatuning Valley, 5-9, 210, jr.; Artie Sonego, Rittman, 5-9, 190, jr.; Gabe McGill, West Liberty-Salem, 5-9, 185, sr.; Reed Wehr, New Madison Tri-Village, 5-10, 170, sr.

WR/TE: Jax Wenger, Galion Northmor, 6-2, 185, jr.; Cameron Pearson, West Jefferson, 5-10, 150, sr.; Julian Washington, Castalia Margaretta, 6-4, 165, so.; Jacob Sanders, Columbia Station Columbia, 5-8, 150, sr.; Alex Ervin, Williamsburg, 6-4, 230, sr.; Tristan Hill, Miamisburg Dayton Christian, 5-11, 165, sr.

OL: Braxton Balog, Collins Western Reserve, 6-0, 210, sr.; Lane Rike, North Robinson Colonel Crawford, 6-1, 200, sr.; Brady Burich, Kirtland, 5-10, 190, sr.; Max Soltis, Middlefield Cardinal, 6-2, 215, jr.; Chase Voge, Columbia Station Columbia, 6-3, 270, jr.; Peyton Bell, Paint Valley, 6-4, 290, sr.; Jonathan Stangl, Canton Central Catholic, 6-8, 315, jr.; Tony Karp, Rootstown, 6-2, 280, sr.

K: Brandon Leal, Kansas Lakota, 6-0, 165, jr.

Second Team Defense

DL: Holtz Maine, Milford Center Fairbanks, 6-5, 225, jr.; Nels Van Gundy, Marion Elgin, 6-3, 190, sr.; Jackson Reifenschneider, Sugarcreek Garaway, 6-3, 240, sr.; Aaron Fortuna, Kirtland, 5-10, 190, sr.; Jayden Hollinger, New Madison Tri-Village, 6-2, 185, sr.; Paul McDonald, Troy Christian, 6-4, 210, sr.

LB: Drew Bingham, Johnstown Northridge, 6-1, 160, sr.; Luke Gnepper, Toledo Ottawa Hills, 6-1, 235, sr.; Grady Gustwiler, Defiance Tinora, 5-10, 175, sr.; Logan Edgar, Bellaire, 6-2, 170, sr.; Sebastian Huck, Beverly Fort Frye, 6-1, 175, sr.; Will Baskey, Mogadore, 6-2, 175, jr.; Kian Hartley, Columbiana, 6-2, 210, sr.; Aiden Stanke, Jackson-Milton, 6-2, 140, sr.; Brayden Koeller, West Alexandria Twin Valley South, 6-0, 180, sr.

DB: Owen Nugent, Grandview Heights, 5-9, 155, so.; Mac Mac Pettigrew, Bellaire, 5-10, 155, sr.; Landen Inman, Nelsonville-York, 5-10, 160, jr.; Noah Finkbine, New Madison Tri-Village, 6-0, 180, so.; Jamison Watts, New Paris National Trail, 6-2, 165, sr.

P: Clay Greuey, Beverly Fort Frye, 6-4, 210, sr.

Third Team Offense

QB: Landon Best, Columbus Grove, 6-0, 145, so.; Ethan Meier, Columbia Station Columbia, 6-2, 190, sr.; Garret Bogart, Bluffton, 6-0, 163, sr.; Logan Strever, Middlefield Cardinal, 5-11, 170, sr.

RB: Joel Gehret, Versailles, 5-10, 200, sr.; Quentin Harrison, Marion Elgin, 5-10, 175, jr.; Wyatt Denney, Cardington, 5-7, 175, so.; Mikey Hess, Newark Catholic, 5-11, 185, jr.; Clayton Miller, Beverly Fort Frye, 6-1, 180, jr.; Carter McConnell, Newcomerstown, 5-10, 205, jr.; Xavier Cunningham, Glouster Trimble, 5-10, 150, sr.; Max Hawkins, Columbiana Crestview, 5-9, 200, jr.

WR/TE: Bracen Davis, Howard East Knox, 5-9, 140, sr.; Johnnie Kinter, Wellington, 6-2, 185, jr.; Gavin Tollett, Columbia Station Columbia, 6-3, 190, sr.; Carson Free, Bainbridge Paint Valley, 6-4, 195, jr.; Tanner Printz, New Madison Tri-Village, 6-1, 175, sr.

OL: Alex Dolby, Howard East Knox, 6-2, 250, sr.; Jaden Patterson, Grove City Christian, 6-3, 320, jr.; Russell Sherman, Marion Elgin, 6-1, 250, sr.; Jack Vicnete, Toledo Ottawa Hills, 6-0, 260, sr.; Paul Day, West Alexandria Twin Valley South, 6-3, 240, sr.; Seth Jesse, New Madison Tri-Village, 5-10, 275, sr.; Patrick Ramage, Cincinnati Country Day, 6-0, 245, jr.; Bryce Thompson, New Paris National Trail, 6-2, 220, sr.

K: Caleb Schnuerer, Galion Northmor, 6-0, 190, sr.; Braxton Morton, North Robinson Colonel Crawford, 5-10, 160, sr.

Third Team Defense

DL: Braddock Lusher, Grandview Heights, 6-2, 220, jr.; Kyle Lathrop, Columbus Grove, 5-9, 180, sr.; Justin Smith, Columbia Station Columbia, 6-6, 200, jr.; Devan Diedrick, Wellington, 6-3, 225, sr.; Caeleb Layton, Nelsonville-York, 6-3, 190, sr.; Austin Sellers, Miamisburg Dayton Christian, 6-2, 185, sr.

LB: Landon Shepard, Marion Elgin, 6-3, 215, jr.; Wyatt Keyt, West Jefferson, 5-7, 150, jr.; Ryan McMichael, North Robinson Colonel Crawford, 6-2, 185, sr.; Gavin Barker, Ashland Crestview, 6-3, 185, jr.; Kaine Smetzer, Castalia Margaretta, 5-10, 189, sr.; Payton Keller, Sugarcreek Garaway, 6-1, 170, sr.; Charlie Parry, Lore City Buckeye Trail, 6-3, 185, sr.; Connor Sheppard, Wellington, 5-8, 150, jr.; Neil Lucariello, Middlefield Cardinal, 6-0, 185, jr.

DB: Hunter Fulk, Northmor, 5-10, 150, sr.; Francis Connors, Cuyahoga Heights, 6-0, 185, sr.; Troy Domen, Middlefield Cardinal, 5-10, 160, sr.; Anthony Coutouzis, Cuyahoga Heights, 5-10, 136, sr.; Kollin Cline, Ashland Mapleton, 5-11, 170., sr.

P: Fletcher Sturgill, Cuyahoga Heights, 5-9, 173, sr.

Honorable Mention

QB: Ryan Croston, Andover Pymatuning Valley, 5-11, 195, jr.; Liam Kuhn, Ashland Crestview, 6-2, 155, so.; Braxton Barnett, Sarahsville Shenandoah, 6-1, 170, so.; Lucas King, Frankfort Adena, 6-4, 200, so.; Zeke Cameron, Mogadore, 6-2, 190, sr.

RB: Rico Smith, Brookfield, 5-7, 180, fr.; Devon Dzik, Cuyahoga Heights, 5-9, 150, jr.; Rocco Pillarelli, Toledo Ottawa Hills, 5-7, 165, so.; Koen Eagon, Lore City Buckeye Trail, 5-10, 160, sr.; Gabe McNeil, Lucasville Valley, 5-10, 165, so.; Levi Jiles, Rock Hill, 5-11, 190, sr.; Kaden Murphy, Coal Grove, 5-8, 165, so.; Case Myers, Ravenna Southeast, 6-2, 185, sr.

WR/TE: Reddick Pillarelli, Toledo Ottawa Hills, 5-11, 180, sr.; Taylor Young, Attica Seneca East, 6-0, 180, jr.; James Rindfuss, Bucyrus Wynford, 5-11, 190, sr.; Jack Perozek, Toledo Ottawa Hills, 6-3, 215, sr.; Brayden Roesti, Defiance Tinora, 6-3, 195, sr.; Hayden Dearth, Bluffton, 6-3, 200, sr.; Tyson Ringler, Ashland Crestview, 6-1, 165, jr.; Brenden Portman, Sarahsville Shenandoah, 5-8, 165, sr.; Gage Cheadle, Chillicothe Southeastern, 6-0, 180, sr.; Alec Thompson, Nelsonville-York, 5-11, 160, so.; Christian Browning, Crooksville, 5-8, 145, jr.; Brady Balestrino, Mineral Ridge, 6-1, 175, jr.; Cade St. Clair, West Salem Northwestern, 6-1, 185, sr.

OL: Joseph Kean, West Jefferson, 6-3, 250, sr.; Dominic Meyer, Versailles, 6-3, 225, sr.; Kylan Mayes, Columbus Grove, 6-1, 240, jr.; Jacob Granger, Bluffton, 6-4, 260, sr.; Dylan Congdon, Zoarville Tuscarawas Valley, 6-8, 280, jr.; Jake Miller, Sugarcreek Garaway, 6-3, 295, sr.; Braxton Ross, Beverly Fort Frye, 6-0, 195, jr.; Shayden Fogle, Martins Ferry, 5-9, 185, sr.; Joey Nixon, Bellaire, 6-0, 250, sr.; Daniel Medinger, Ironton Rock Hill, 6-4, 265, so.; Brett Klaiber, Coal Grove Dawson-Bryant, 6-3, 275, sr.; Trevor Hinkle, Mogadore, 5-11, 200, jr.; Zack Stacy, Mineral Ridge, 6-1, 250, sr.

K: Jack Korinek, Independence, 5-8, 155, sr.; Kyle Basil, Bluffton, 6-2, 183, sr.; Gage Bodey, Castalia Margaretta, 6-0, 172, sr.; Anderson Colon, Sugarcreek Garaway, 5-6,175, jr.

DL: Jaron Nowakowski, Andover Pymatuning Valley, 5-9, 180, jr.; Cam Bair, West Liberty-Salem, 6-0, 235, jr.; Dane Jones, Williamsburg, 6-1, 180, sr.; Brody Sommers, Bluffton, 6-2, 205, jr.; Payne DeGray, North Robinson Colonel Crawford, 6-4, 210, so.; Brady Hastings, Lore City Buckeye Trail, 6-2, 200, sr.; Wyatt Hershberger, Sugarcreek Garaway, 5-10, 225, sr.; Tristan Wood, Lucasville Valley, 6-2, 205, jr.; Hunter Freeman, Chillicothe Paint Valley, 6-2, 250, sr.; Reiston Richards, Nelsonville-York, 5-10, 160, sr.; Mark Miller, Ashland Mapleton, 5-11, 175, sr.; Preston Bello, Ravenna Southeast, 5-11, 260, sr.; Matt Koriorynsky, Campbell Memorial, 6-1, 275, sr.; Nick Stephenson, Mogadore, 6-5, 185, jr.; Justin Matheney, Rittman, 6-1, 195, sr.

LB: Nolan Sasack, Wellington, 6-1, 205, sr.; Kaiden Kirila, Brookfield, 6-0, 215, sr.; Josh Wilcoxon, West Liberty-Salem, 5-9, 190, jr.; Ross Francis, Versailles, 5-9, 180, jr.; Conner Norden, Carey, 6-0, 175, sr.; Landon Auchmuty, Columbus Grove, 5-8, 185, sr.; Ross Schultheis, Beverly Fort Frye, 5-10, 175, sr.; Andrew Leiffer, Martins Ferry, 5-10, 185, sr.; Graham Campbell, Bellaire, 5-9, 165, so.; Morgan Breniser, Chillicothe Huntington, 6-1, 185, sr.; Colton Yoakum, Bainbridge Paint Valley, 6-0, 220, jr.; Mason Hart, Glouster Trimble, 5-10, 170, jr.; Brian Youngblood, Rootstown, 5-10, 180, jr.; Preston Holbrook, Mineral Ridge, 5-10, 190, soph.; Baylor Weiser, Loudonville, 5-11, 185, sr.

DB: AJ Landon, Milford Center Fairbanks, 6-0, 180, sr.; Cayden Mitchell, Jackson-Milton, sr.; Zach Unger, Cuyahoga Heights, 6-0, 145, jr.; Zach Reynolds, Columbus Grove, 6-2, 175, sr.; Carson Kruse, Bluffton, 5-11, 173, jr.; Kayden Radzik, Defiance Tinora, 6-0, 175, sr.; Bryndan Riddle, Beverly Fort Frye, 5-11, 160, sr.; Weston Miley, Sarahsville Shenandoah, 6-3, 180, sr.; Anthony Stamper, 5-10, 165, jr.; Devin Bloomfield, Coal Grove, 5-10, 170, sr.; Braylin Shutts, Glouster Trimble, 5-9, 145, sr.

P: Frank Rupnik, Troy Christian, 6-6, 220, sr.; Brady Cottrell, Crooksville, 6-0, 210, Sr.; Jaekyn Ridout, Lucasville Valley, 5-10, 165, Jr.

DIVISION VII

Offensive Player of the Year: Greyson Siders, Dalton

Defensive Players of the Year: Landon Arling, Maria Stein Marion Local; Brandon Oldaker, Reedsville Eastern

Coaches of the Year: Tim Goodwin, Maria Stein Marion Local; Scott Tomlison, Beaver Eastern; Tylor Nester, Monroeville

First Team Offense

QB: Carson Parker, Lima Central Catholic, 6-3, 215, sr.; Carson Altimus, Antwerp, 6-1, 171, sr.; Justin Knouff, Maria Stein Marion Local, 6-1, 175, jr.; Jared Witherow, Malvern, 6-4, 185, jr.; Cale Bender, Caldwell, 5-10, 175, sr.; Dylan Morton, Beaver Eastern, 6-0, 230, sr.

RB: Danny Blair, Lancaster Fairfield Christian Academy, 5-10, 175, jr.; Cole Delaughder, Danville, 6-2, 215, sr.; Braxton Althauser, McComb, 5-9, 160, sr.; Norris McKinley, Sciotoville East, 5-11, 175, sr.; Greyson Siders, Dalton, 5-11, 190, sr.; Keegen Weiss, Ansonia, 5-10, 205, sr.; Rico Johnson, Cincinnati College Preparatory Academy, 5-9, 185, sr.

WR/TE: Hyde O’Rielly, Lancaster Fisher Catholic, 6-3, 182, jr.; Victor Hoelscher, Maria Stein Marion Local, 6-2, 170, jr.; Blake Berrier, Bascom Hopewell-Loudon, 6-2, 185, sr.; Carter Eilerman, Fort Loramie, 6-3, 195, jr.; Landon Brewer, Antwerp, 6-4, 180, sr.

OL: Kyle Ungruhn, Maria Stein Marion Local, 6-4, 245, jr.; Brayden Spitler, Lucas, 6-2, 217, sr.; Nick Bormuth, McComb, 6-5, 265, sr.; Jase Norman, Caldwell, 6-2, 275, sr.; Brewer Tomlison, Beaver Eastern, 6-2, 270, so.; Grayson Lehman, Dalton, 6-4, 285, sr.; Lucas Dattilo, New Middletown Springfield, 5-10, 222, sr.

K: Carson Bills, Maria Stein Marion Local, 6-1, 155, jr.

First Team Defense

DL: Grant Smith, Hamler Patrick Henry, 6-2, 205, soph.; Ethan Crock, Caldwell, 6-3, 205, jr.; Jase Miller, Waterford, 6-4, 240, sr.; Collin Jones, Dalton, 6-0, 225, sr.; Vinny Perry, Lowellville, 5-11, 235, sr.; Brody Adams, Springfield Catholic Central, 6-3, 215, so.;

LB: Walker Weckesser, Danville, 6-0, 195, sr.; Nathan Thiel, Morral Ridgedale, 6-3, 195, sr.; Landon Arling, Maria Stein Marion Local, 6-0, 170, sr.; Landon Sherwood, New Washington Buckeye Central, 5-11, 180, sr.; Brayden Rauch, Steubenville Catholic Central, 5-11, 205, sr.; Brandon Oldaker, Reedsville Eastern, 6-4, 253, sr.; Nathan Hemberger, Berlin Center Western Reserve, 6-1, 210, jr.; Garrett Stammen, Ansonia, 6-1, 215, sr.

DB: Evan Benfer, Monroeville, 6-0, 165, jr.; Aiden Filby, Toronto, 6-2, 172, jr.; Cade Mullet, Dalton, 5-9, 170, sr.; Jaelen Griffin, Cincinnati College Preparatory Academy, 5-11, 175, jr.; Gavin Murphy, Reedsville Eastern, 6-3, 193, jr.

P: Trevor Siefke, Lisbon David Anderson, 6-1, 155, sr.

Second Team Offense

QB: Evan Kreais, Bascom Hopewell-Loudon, 6-4, 170, sr.; Drew Breitgam, Waynesfield-Goshen, 5-10, 160, sr.; Tucker Howell, Woodsfield Monroe Central, 6-1, 185, sr.; Kabel Isaly, Hannibal River, 5-10, 165, sr.; Michael Ballone, Lowellville, 5-9, 150, sr.; Luke Henning, Berlin Center Western Reserve, 5-10 180, sr.

RB: Logan Toms, Lucas, 6-1, 180, sr.; Josh Pocos, Norwalk St. Paul, 5-11, 195, sr.; Alex Sanders, Upper Scioto Valley, 6-1, 200, sr.; Dom Bouscher, Toronto, 6-2, 172, sr.; James Gadomski, Fairport Harbor Fairport Harding, 6-2, 185, sr.; Rylee Barrett, Reedsville Eastern, 5-9, 175, sr.; Jordan Davis, Portsmouth Notre Dame, 5-6, 180, sr.

WR/TE: Landon Johnson, Hamler Patrick Henry, 5-10, 170, sr.; Dylan Phillips, Malvern, 6-2, 175, sr.; Josh Flora, Cedarville, 6-0, 165, sr.; Hudson Hill, Bradford, 6-0, 155, sr.; Turner Lachey, Sidney Lehman Catholic, 5-10, 160, so.; Brennon Workman, South Charleston Southeastern Local, 6-3, 210, jr.

OL: Isaac Clingman, Monroeville, 6-0, 200, sr.; Noah Kubitz, Bascom Hopewell-Loudon, 5-11, 220, sr.; Cayden Benton, Toronto, 6-7, 261, sr.; Roger Hoying, Fort Loramie, 6-0, 265, sr.; Petey Jones, Cincinnati College Preparatory Academy, 6-0, 250, jr.; Ayden Phelps, DeGraff Riverside, 6-1, 250, sr.

K: Aidan Culler, Lucas, 6-1, 185, sr.

Second Team Defense

DL: Tristan Nickoli, Norwalk St. Paul, 5-8, 185, jr.; Wilson Grubb, McComb, 5-9, 180, sr.; Peyton Rauch, Steubenville Catholic Central, 6-2, 230, jr.; Isaac Burnett, Berlin Center Western Reserve, 6-3, 235., jr.; Alex Bradshaw, Fayetteville-Perry, 6-2, 160, jr.; Nate Copas, DeGraff Riverside, 6-0, 170, sr.

LB: Jericho Etok, Columbus Crusaders, 6-1, 200, sr.; Dan Hockensmith, Lucas, 5-9, 201, jr.; Luke Smith, Bowerston Conotton Valley, 5-8, 150, jr.; Cole Micker, Shadyside, 5-10, 175, sr.; Colten Jones, Waterford, 5-9, 170, jr.; Ryan Exline, Salineville Southern, 5-11, sr.; Alex Hess, Dalton, 5-10, 180, jr.; Anthony Ibarra, Union City Mississinawa Valley, 5-11, 210, sr.

DB: Michael Marshall, Bridgeport, 5-10, 160, sr.; Bryer Boeshart, Danville, 6-0, 195, sr.; Lincoln Creager, Hamler Patrick Henry, 6-2, 180, jr.; Chase Woodruff, McComb, 5-11, 170, sr.; Jahmir Neal, Bernard-Elmwood Place, 5-9, 150, jr.

P: Daniel Bolster, Steubenville Catholic Central, 6-1, 150, sr.

Third Team Offense

QB: Austin Bauer, Columbus Crusaders, 6-4, 175, sr.; Brendan Bernath, Zanesville Bishop Rosecrans, 5-11, 175, sr.; Jayden Roland, Mechanicsburg, 5-9, 175, sr.; Donovan O’Leary, Sidney Lehman Catholic, 6-5, 215, sr.

RB: Houston Miranda, Hamler Patrick Henry, 5-11, 180, sr.; Braylon Martinez, Bascom Hopewell-Loudon, 5-10, 175, jr.; Landyn Reinsmith, Beaver Eastern, 6-0, 190, sr.; Santino Rivera-Ocasio, Lowellville, 5-10, 170, sr.; Dante Gentile, New Middletown Springfield, 5-9, 165, jr.; Demico Harris, St. Bernard-Elmwood Place, 5-6, 190, jr.; Dominik Stotler, DeGraff Riverside, 5-8, 140, sr.

WR/TE: Rusty Hutchinson, Lancaster Fairfield Christian Academy, 5-5, 140, so.; Tyler Cross, Cedarville, 6-1, 160, sr.; Matthew Quatman, Lima Central Catholic, 5-11, 175, jr.; Dalton Jordan, Waynesfield-Goshen, 6-0, 160, sr.; Abe Delano, Defiance Ayersville, 6-3, 215, sr.; James Niemeyer, Minster, 6-2, 160, jr.; Brooks Bower, Bowerston Conotton Valley, 5-10, 175, jr.

OL: Gavyn Lepley, Danville, 5-10, 225, sr.; Zach Babiczuk, Malvern, 6-2, 235, sr.; James Sheets, South Gallia, 6-3, 285, jr.; Logan Presco, McDonald, 5-9, 260, sr.; Chase Baldwin, Cedarville, 6-1, 270, sr.; Travis Brooks, DeGraff Riverside, 6-3, 330, jr.; Jared Schmitmeyer, Ansonia, 5-8, 175, sr.

K: Isaac Bender, DeGraff Riverside, 5-7, 175, jr.

Third Team Defense

DL: Brayden Townsend, Morral Ridgedale, 6-3, 205, jr.; Caleb Lucas, Danville, 6-2, 215, jr.; Kaleb Debrah, Lancaster Fairfield Christian Academy, 5-8, 165, so.; Evan Ricketts, Morral Ridgedale, 6-4, 195, so.; Chris’Jen Dickey, Cincinnati College Preparatory Academy, 5-10, 270, sr.; Tucker Miller, Bradford, 6-3, 210, sr.; Simon Partington, Maria Stein Marion Local, 5-10 200, sr.

LB: Simon Messerly, Lancaster Fisher Catholic, 6-3, 184, sr.; Lane Poland, Mechanicsburg, 6-2, 165, sr.; Caden Falke, Lima Central Catholic, 6-0, 195, soph.; James Palmer, Beallsville, 5-10, 150, sr.; D.J. Dambolena, Fairport Harbor Fairport Harding, 6-0, so.; Brock McCumber, Fort Loramie, 6-0, 190, sr.; Trey Schmelzer, Bradford, 5-8, 175, sr.; C.J. Wilt, South Charleston Southeastern, 5-11, 190, sr.

DB: Jan Castellano, Fairport Harbor Fairport Harding, 5-6, 130, so.; Jonah Asebrook, South Charleston Southeastern, 5-10, 170, sr.; Landyn Bowman, Ansonia, 5-9, 151, sr.; Maxwell Maurer, Fort Loramie, 6-2, 180, jr.

P: Jake Winter, Cedarville, 6-1, 195, sr.

Honorable Mention

QB: Grant Keefer, Lancaster Fisher Catholic, 5-11, 159, jr.; Damien Dawson, Lockland, 5-10, 185, jr.; Kyler Sapp, Edon, 6-1, 190, jr.; Derex Dean, New Washington Buckeye Central, 5-11, 170, sr.; Russ Dickinson, Toronto, 6-0, 184, jr.; Josiah Smith, Racine Southern, 6-0, 190, sr.; Logan Doughty, Corning Miller, 6-2, 160, jr.; Ethan Kingrey, Portsmouth Notre Dame, 6-1, 185, so.

RB: Henry Wanger, Ashtabula St. John, 5-11, 209, sr.; Colten Vanwinkle, Lewisburg Tri-County North, 6-1, 205, sr.; Joe Burt, Pioneer North Central, 6-0, 180, sr.; Taurean Knueven, Defiance Ayersville, 5-01, 185, jr.; Jacob Rombach, Tiffin Calvert, 6-4, 182, sr.; Landen Roeder, Monroeville, 5-7, 155, jr.; BJ Fallon, Steubenville Catholic Central, 5-10, 150, sr.; Brody Zemba, Zanesville Bishop Rosecrans, 6-0, 170, so.; Noah Smith, Bowerston Conotton Valley, 5-9, 170, sr.; Kaden Johnson, Hannibal River, 6-0, 240, sr.; Will Jones, Symmes Valley, 6-3, 175, Jr.; Layne Wright, South Gallia, 6-1, 185, So.; Gavan Smith, Reedsville Eastern, 5-10, 185, Jr.; Zander Bice, Corning Miller, 5-8, 175, So.; Jack Darney, Berlin Center Western Reserve, 6-0, 170, jr.; Sammy Tomlinson, Dalton, 5-9, 170, jr.

WR/TE: Tyler Cross, Cedarville, 6-1, 160, sr.; Aiden Morris, Pandora-Gilboa, 6-0, 170, sr.; Beau Eggleston, Convoy Crestview, 6-0, 160, so.; Trent Siefker, Leipsic, 6-0, 168, sr.; Max Radabaugh, Edon, 6-0, 160, jr.; Billy Clouse, Tiffin Calvert, 6-2, 195, sr.; Billy Bourk, Lima Central Catholic, 6-6, 193, sr.; Blake Schaub, Monroeville, 6-5, 198, sr.; Heath Jensen, New Washington Buckeye Central, 5-11, 155, sr.; Rodney Smith, Malvern, 6-1 165, jr.; Dylan Wheeler, Caldwell, 5-10, 180, sr.; Carter Knowlton, Woodsfield Monroe Central, 6-0, 170, sr.; Brooks Bower, Bowerston Conotton Valley, 5-10, 175, jr.; Mason Marchbank, Toronto, 6-3, 213, jr.; Max Roberts, Waterford, 6-1, 185, jr.; Caden McDougle, Waterford, 6-1, 175, sr.; Jace White, Beaver Eastern, 6-0, 165, sr.; Luke Cassidy, Portsmouth Notre Dame, 6-1, 175, so.; Logan Stauffer, Lisbon David Anderson, 6-1, 165 sr.; Dylan Sheely, New Middletown Springfield, 5-10, 145, sr.; Braylen Dabney, Lowellville, 5-6, 150, sr.

OL: Wyatt Adams, Sugar Grove Berne Union, 6-1, 180, sr.; Jake Fischer, Pandora-Gilboa, 6-0, 230, sr.; Ethan Zeisloft, Leipsic, 6-1, 206, sr.; Syris Gale, Antwerp, 5-10, 225, sr.; Will Frimel, Minster, 5-10, 220, jr.; Lucas Recker, Tiffin Calvert, 6-5, 272, sr.; Owen DeWeese, McComb, 6-0, 215, sr.; Wyatt Berry, Arlington, 6-1, 219, sr.; Gavin Schwiebert, Hamler Patrick Henry, 6-4, 225, sr.; Eli Fackler, Montpelier, 6-2, 205, sr.; Xander Smith, Antwerp, 6-0, 230, sr.; Adam Winner, Maria Stein Marion Local, 6-1, 190, jr.; Tyler Baxter, Norwalk St. Paul, 6-2, 205, sr.; Bren Jones, New Washington Buckeye Central, 6-0, 245, sr.; Sam Hansen, Gibsonburg, 6-,1 225, sr.; Chance Miller, Malvern, 6-2, 205, sr.; Cale Chaisson, Toronto, 6-0, 242, sr.; Kody Carver, Steubenville Catholic Central, 5-11, 250, sr.; Rohwan Gilmore, Reedsville Eastern, 6-3, 260, jr.; Jake Edwards, Portsmouth Notre Dame, 6-2, 235, sr.; Anthony Paolella, Windham, 5-10, 230, sr.; Nick Donatelli, Lowellville, 5-11, 245, sr.

K: Landon Stein, Monroeville, 6-0 160, jr.; Ryan Runyon, Malvern, 5-9, 160, sr.; Corey Elson, Corning Miller, 5-9, 160, sr.; Riley Littler, Warren JFK, 6-2, 175, sr.

DL: Aiden Ewald, Bascom Hopewell-Loudon, 6-0, 230, so.; Carter Wolph, Tiffin Calvert, 6-3, 209, jr.; Quinn Westhoven, Leipsic, 6-3, 204, jr.; Ray Caudill, Lucas, 5-10, 202, jr.; Cohen Meyer, Pioneer North Central, 6-4, 185, sr.; Cohen Hitzeman, Antwerp, 6-0, 206, sr.; Cameron Vaney, Pioneer North Central, 5-10, 175, sr.; Ian Homan, Minster, 6-3, 200, jr.; Kyle Bossert, Malvern, 6-3, 255, sr.; Heath Thomas, Toronto, 6-3, 228, so.; Xander Daniels, Zanesville Bishop Rosecrans, 6-4, 275, sr.; Brendan Grimm, Steubenville Catholic Central, 6-0, 180, sr.; Noah Chase, Salineville Southern, 6-4, 255, jr.; Jake O’Donnell, New Middletown Springfield, 6-0, 180, sr.; Casey Gordon, Lowellville, 5-10, 180, sr.

LB: Ryan Williams, Ashtabula St. John, 5-10, 217, jr.; Braylon Dunn, DeGraff Riverside, 5-9, 200, jr.; Brayden Smith, St. Bernard-Elmwood Place, 5-11, 200, sr.; Andrew Miller, Pandora-Gilboa, 6-0, 210, jr.; Brady Clark, Defiance Ayersville, 6-1, 210, sr.; Dominic Schwartz, St. Henry, 6-2, 195, sr.; Adam Kreais, Bascom Hopewell-Loudon, 6-3, 195, sr.; Isaac Kline, Convoy Crestview, 5-9, 160, sr.; Brad Miehls, McComb, 5-10, 180, jr.; Garrett Wykes, Arlington, 5-8, 160, sr.; Reid Lichty, Antwerp, 5-10, 175, sr.; Cohen Hulbert, Edon, 6-1, 205, jr.; Drew Lause, Maria Stein Marion Local, 6-0, 190, jr.; Evan England, Sycamore Mohawk, 5-9, 165, sr.; Cal Warnement, Tiffin Clavert, 6-0, 175, jr.; Jack Caldwell, Elmore Woodmore, 6-1, 200, sr.; Luke Tucker, Strasburg, 5-10, 195, sr.; Drake Bouscher, Toronto, 5-10, 182, fr.; Jonah Moracco, Caldwell, 5-9, 145, so.; Dalton Philips, Woodsfield Monroe Central, 5-11, 195, sr.; Caiden Mount, Symmes Valley, 5-9, 195, jr.; E.J. Siders, South Gallia, 6-0, 185, sr.; Wyatt Kuboff, New Middletown Springfield, 5-9, 185, jr.; Joey Sigworth, Berlin Center Western Reserve, 5-9, sr.; Braylen Jarvis, Jeromesville Hillsdale, 6-1, 190, sr.

DB: Jason Wells, Millersport, 6-0, 150, so.; Anthony Severino, Ashtabula St. John, 5-8, 163, so.; Michael Shockey, DeGraff Riverside, 5-10, 140, sr.; Quin Schroeder, Leipsic, 5-9, 158, sr.; Cam Fuller, Antwerp, 5-8, 153, sr.; Troy Homan, Ft. Recovery, 6-0, 180, sr.; Isaac Stoner, Arcadia, 5-10, 175, so.; Graysen Jackson, Lucas, 6-1, 175, sr.; Kam Smith, Montpelier, 5-10, 185, jr.; Kaleb Bish, Sycamore Mohawk, 5-11, 170, jr.; Nolan Dickinson, Toronto, 5-11, 168, sr.; Tommy Pergi, Steubenville Catholic Central, 6-1, 165, jr.; Ben Wach, Shadyside, 5-10, 165, sr.; Brycen Stanley, South Gallia, 5-11, 175, sr.; Tyler Hill, Reedsville Eastern, 5-9, 160, jr.; Teagan Werner, Beaver Eastern, 5-9, 150, sr.; Ian Odille, Warren JFK, 6-0, 180, jr.; Landon Esenwein, Lowellville, 5-10, 150, sr.; Zach Shobel, McDonald, 5-11, 165, sr.

P: Brayden Chester, Sycamore Mohawk, 6-0, 190, sr.; Mason Cavinee, Arlington, 6-0, 241, sr.