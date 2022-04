H.S. Results 4/23

Badin 16, North Canton Hoover 8

Beavercreek 3, Bellbrook 1

Ben Logan 7, Tecumseh 3: BL: Arn W 9 K, Schneider 2-3 2B. T: Cassell 2-4.

Brookville 13, Oakwood 11

Butler 14, Springboro 7

Catholic Central 6, Urbana 5

Chaminade Julienne 13, Greenville 3

CHCA 8, Talawanda 4

Fairfield 6, Colerain 1

Fenwick 11, Northwestern 1

Greeneview 19, West Jefferson 5

Hamilton 21, Edgewood 13

Harrison 10, Wilmington 0

Indian Lake 4, Fort Loramie 3

Kenton Ridge 8, North Union 6

Lebanon 3, LaSalle 2

Lehman Catholic 11, Fairlawn 1

Marysville 14, Triad 3

McNicholas 9, Grace Christian 7

Middletown 2, Ironton 1

Middletown Madison 6, Middletown Christian 4

Milford 7, Lakota West 1

Monroe 6, Oakwood 2

Newton 3, Yellow Springs 1

Newton 11, Yellow Springs 2

Northeastern 4, Fairborn 1: F: Hill 2B, Long 2B, Butler 2B.

Piqua 11, Findlay 1

Reading 14, Mount Healthy 0

Ross 17, Northwest 5

Russia 14, Riverside 0

Seven Hills 12, Mount Healthy 0

Southeastern 11, Triad 3

Sycamore 10, Loveland 0

Tippecanoe 9, Eaton 1

Troy 4, Wayne 0

Troy Christian 8, Northridge 2

Troy Christian 7, Northridge 0

Friday’s Results

Ansonia 16, Fairlawn 0

Arcanum 3, Russia 2

Bellbrook 6, Oakwood 2

Ben Logan 9, Jonathan Alder 8

Bradford 8, Bethel 2

Butler 5, West Carrollton 1

CHCA 3, Franklin 1

Dixie 6, Milton-Union 5

Fairfield 4, Lakota East 1

Grace Christian 9, Hamilton 8

Greeneview 5, Catholic Central 3

Greenon 20, Madison Plains 8

Kenton Ridge 3, Northwester 0

Lakota West 12, Colerain 2

Lebanon 3, Walnut Hills 0

London 5, Graham 3

Mason 2, Princeton 1

Middletown Madison 4, Brookville 3

Moeller 4, Badin 3

Northeastern 3, Fairbanks 1

Northwest 23, Mount Healthy 0

Oak Hills 4, Sycamore 3

Riverside 3, Miami East 2

Ross 5, Harrison 2

Talawanda 10, Edgewood 0

Tecumseh 5, Indian Lake 3: T: Bremer HR. IL: Lones 2-3.

Tippecanoe 14, Fairborn 1

Tri-County North 14, Yellow Springs 0

Troy 6, Sidney 1

Urbana 11, Springfield Shawnee 7

Versailles 12, Anna 7: V: Ruhenkamp 2-4 2 RS, McEldowney 2B 4 RS, Stoaver 3-4 HR 3 RS 4 RBI. A: Albers 2-5, Cobb 2-4 2 RS, Aufderhaar 3-5 2 2B 5 RBI.

Waynesville 4, Monroe 2

West Jefferson 5, Triad 4

Softball

Saturday’s Results

Arcanum 9, Talawanda 1

Arcanum 6, Talawanda 5

Badin 9, Kenton Ridge 8: B: Beeber 3-3 2B 3 RBI, Feenstra W 2-4, Klaiber 4-4 HR 3 RBI. KR: Dobyns 3-4 2B.

Beavercreek 6, Centerville 2

Ben Logan 8, Tecumseh 6: T: Moore 3-4 2B 3B 2 RS, Franks 3-4 2B 4 RBI, Strouse 2-4 3B 2 RS.

Bradford 5, Greenville 3

Brookville 11, Tri-County North 3

Butler 11, Newton 0

Butler 7, Graham 3

Carlisle 2, Kenton Ridge 1

Carlisle 11, Badin 0: C: Adkin W.

Covington 10, Xenia 0

Eaton 13, Oakwood 1

Fort Loramie 1, Franklin Monroe 0

Graham 21, Covington 7

Goshen 12, Middletown 1

Greenville 12, Wayne 2

Heath 9, North Union 8

Indian Lake 20, Clinton-Massie 5

Indian Lake 8, Clinton-Massie 3

Lakota West 9, Centerville 1

Miami East 12, Troy 7

Middletown Madison 10, Valley View 2

Middletown Madison 6, Valley View 5

Northmont 7, Versailles 4

Northmont 8, Versailles 5

Northwestern 9, Newton 4

Parkway 12, Franklin Monroe 4

Piqua 14, West Carrollton 2

Princeton 7, Walnut Hills 6

Riverside 2, Northwestern 0

Springfield Shawnee 15, Fort Loramie 2

Springfield Shawnee 9, Parkway 5

St. Ursula 18, Northwest 0

St. Ursula 23, Northwest 0

Teahs Valley 8, North Union 1

Tri-County North 4, Brookville 2

Troy 8, Miami East 5

Xenia 8, Riverside 7

Friday’s Results

Arcanum 11, Ansonia 0

Bradford 11, Houston 2

Brookville 7, Middletown Madison 3

Eaton 10, Valley View 1

Fairbanks 14, Northeastern 3

Fairborn 6, Tippecanoe 5: F: Walters 2B, Offill W, Webb S.

Fairfield 13, Sycamore 1

Greenville 8, Xenia 2

Hamilton 13, Princeton 1

Harrison 16, Northwest 2

Indian Lake 9, Tecumseh 5: T: Hill 2-4 2 RBI, Franks 2B 3 RBI, Strouse 2B.

Jonathan Alder 9, Ben Logan 3

Kenton Ridge 7, Northwestern 1

Lakota West 13, Colerain 3

London 13, Graham 6

Madison Plains 12, Greenon 2

Mason 1, Oak Hills 0

Mechanicsburg 11, West Liberty-Salem 1

North Union 2, Bellefontaine 0

Russia 10, Newton 0

Springboro 9, Springfield 5

Troy 14, Sidney 1

Versailles 13, Newton 3

West Jefferson 10, Triad 0

Boys Tennis

Saturday’s Results

Coaches Cup Tournament

Team Results: Oakwood 34; Springboro 34; Centerville 27; Tippecanoe 24; Bellbrook 24; Chaminade Julienne 16; Miamisburg 14.

Individual Results: R. Dore (S) d. Boyce (O) 8-5; Morasco (B) d. McCloskey (O) 8-3; Ritschell (O) d. Weatherspoon (CJ) 8-2; Galbraith/Ross (C) d. Kennedy/Satter (S) 8-4; Rich/Smallwood (O) d. Purtiman/Fisher (S) 8-1.

Friday’s Results

Chaminade Julienne 3, Valley View Blue 2: Zelinski (CJ) def. Zechar (V) 6-1, 6-0; Dickman (CJ) def. Stamper (V) 6-1, 6-1; Weatherspoon (CJ) def. Cummings (V) 6-1, 6-1; Dalton/Powell (V) def. Frank/Hafstetter (CJ) 6-3, 6-1; Laycock/Lemke (V) def. Caldwell/Grilliot (CJ) 6-2, 6-3.

Dayton Christian 5, Stivers 0

St. Xavier 4, Tippecanoe 1

Troy 3, Greenville 2: Masunaga(T) d Marchal(G) 7-6(3), 7-5; Johnston(T) d Abell(G) 7-5, 6-2; Pierre(G) d Lambardo(T) 6-0, 6-1; Middlestetter/Read(G) d Burns/Miller 6-4, 6-1; Gluck/Whitehead(T) d Getting/Snyde(G) 7-5, 1-6, 6-3.

Valley View White 5, Monroe 0: Preciado (V) def. Vogt (M) 6-2, 6-3; Cordell (V) def. Hesson (M) 6-2, 6-1; Barnett (V) def. Vogt (M) 6-1, 6-0; Neal/Richter (V) def. Garde/Grapt (M) 6-2, 6-3; Jirka/Orozco (V) def. Merritt/Heintzelman (M) 6-3, 6-1.

Sidney Tournament

Team Results: 1. Sidney 25; 2. Northwestern 23; 3. Lehman Catholic 14; 4. Tecumseh 9.

REPORTING RESULTS

