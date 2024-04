H.S. Results 4/1: Fyffe homers twice, drives in 8 runs for Kenton Ridge

Monday’s Results

Arcanum 7, St. Henry 4: A: Quigney 1-3 2 RBI, Burke 1-3 RBI.

Butler 8, Greenville 0

Centerville 8, St. Xavier 5

Colerain 5, Princeton 2

Fairbanks 5, Mechanicsburg 1: M: Eyink 2-3 RBI.

Fairborn 7, West Carrollton 1: F: Harris W 8 K, 2-4 2 RBI, Reeser 1-3 2 RBI, Osborne 2-3 3B RBI.

Fairfield 7, Lakota West 5: F: Wagster 2-5 2B 2 RBI, Cline 1-3 2 RBI.

Fairmont 5, Tippecanoe 0

Greenon 12, Catholic Central 0: G: Evans 3-3 3 RBI, Holbrook 2-3 2 RBI, Edwards W 14 K.

Kenton Ridge 11, Bellefontaine 0

La Salle 8, Miamisburg 1

London 5, Tecumseh 4

Mason 6, Lakota East 5

Middletown Madison 7, National Trail 5: MM: Johnson 2-4 3 RBI, Robertson 2-3 RBI, Lindsey 2-4 2B.

Oak Hills 9, Hamilton 4

Riverside 5, Ansonia 0: R: Stotler 2-3 2 RBI, King 1-2 RBI, Shockey 1-2 RBI.

Sycamore 1, Middletown 0

Troy 7, Xenia 2: T: Kaiser 2-3 2B 2 RBI, Hoke 1-4 2 RBI, Akins 2-4 2 RBI.

West Jefferson 12, Northeastern 0

West Liberty-Salem 10, Triad 0

Softball

Monday’s Results

Arcanum 24, Preble Shawnee 4: A: Byrne 2-2 HR 5 RBI, Gerbig 3-5 3 2B 5 RBI, Fout 2-4 3 RBI. PS: Klapper 1-3 2 RBI, Deaton 1-3 RBI.

Badin 8, McNicholas 3

Butler 6, Greenville 5

Carlisle 7, Midlakes Phelps (NY) 3

Carroll 11, Fenwick 0: C: Springer 2-5 2B 3B RBI, Browning 3-4 3 RBI, Brust 3-4 3 RBI.

Eaton 6, Middletown Madison 0

Fairfield 15, Middletown 0: F: Spence 2-3 HR 3 RBI, Clark 2-3 3 RBI, Huey 1-2 2B 2 RBI.

Hamilton 8, Sycamore 1: H: Thieken 2-3 2B HR 4 RBI, Hoyte 2-4 2B RBI, Shappacher W 15 K.

Kenton Ridge 12, Bellefontaine 3: KR: Fyffe 3-3 2B 2 HR 8 RBI, Davis 1-4 HR 2 RBI, Tyson W 5 K.

Lakota West 11, Princeton 1

London 5, Tecumseh 3

Mariemont 14, New Miami 13

Mason 4, Lakota East 2

Mount Notre Dame 8, Ross 6

Oak Hills 5, Colerain 3

Southeastern 14, Greeneview 1: G: Dean 1-2 2B RBI. G: Wells 2-3 2B HR 6 RBI, Tehan 3-4 3 RBI, Vanover 1-2 2 RBI.

Springboro 12, Fairmont 7

Springfield Shawnee 2, Northwestern 1: SS: Simpson 1-4 RBI, Trimmer W 9 K. N: Harris 1-3 RBI.

Tri-Village 11, Brookville 1: B: Davidson 1-3 RBI.

Troy 21, Xenia 2

Valley View 23, Oakwood 8: VV: Coleman 4-5 2B 2 HR 5 RBI, Vitigoy 1-2 HR 3 RBI, Shell 4-5 3 RBI.

Boys Tennis

Monday’s Results

Tippecanoe 5, Elder 0: Von Krosigk d. Eddingfield 7-5, 6-3; Davis d. Philipot 6-0, 6-1; Darner d. Steiner 6-2, 6-1; List/Vonderheide d. Meade/Godfrey 6-4, 4-6, 6-3; Hoover/Blake d. Saupe/Hater 6-4, 6-1.

Troy 5, Beavercreek 0

Boys Volleyball

Monday’s Results

Trotwood 3, Stivers 2

