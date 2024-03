Girls basketball: Which area players were named to all-district teams?

First Team: Kailee Bransford, Cincinnati Mount Notre Dame, 5-7, jr., 12.3 ppg, 2.4 apg; Selena Frost, West Carrollton, 5-7, sr., 17.1 ppg, 5.1 rpg; Mari Gerton, Cincinnati Princeton, 5-8, jr., 21.9 ppg, 3.1 apg, 3.1 spg; Layla Hale, Cincinnati West Clermont, 6-0, so., 16.1 ppg, 5.9 rpg; Kassie Ingram, Kings Mill Kings, 5-11, sr., 20.6 ppg, 6.9 rpg; Bryn Martin, Springboro, 6-1, jr., 20.8 ppg, 4.5 apg, 4.5 rpg; Madison Parrish, Mason, 6-0, jr., 16.8 ppg, 4.0 rpg; Alli Robertson, Harrison, 6-0, jr., 23.0 ppg, 12.1 rpg; Taylor Scohy, Bellbrook, 5-9, sr., 18.0 ppg, 3.5 spg; Kaylah Thornton, Kettering Fairmont, 5-7, so., 17.0 ppg 6.3 rpg, 4.7 spg.

Player of the Year: Bryn Martin, Springboro

Coach of the Year: Rob Matula, Mason

Second Team: Celina Blount, Liberty Township Lakota East, 6-2, sr., 11.0 ppg, 4.0 bpg; Nyha Chambers, Huber Heights Wayne, 5-7, sr., 12.0 ppg, 5.4 rpg; Kiara Hudgins, Sidney, 5-4, sr., 11.7 ppg, 3.4 spg, 3.1 apg; Peyton Shafer, Goshen, 5-9, sr., 18.9 ppg, 3.9 apg; Daniah Trammell, Cincinnati Winton Woods, 6-1, jr., 16.4 ppg, 9.3 rpg; Aniya Trent, Springboro, 6-3, jr, 9.0 ppg, 7.2 rpg.

Third Team: Olivia Fischer, Mount Orab Western Brown, 5-9, sr., 17.1 ppg, 4.0 rpg; Katie Fox, West Chester Lakota West, 5-10, so., 13.4 ppg, 3.2 apg; Emily Grim, Centerville, 6-0, sr., 11.0 ppg, 6.0 rpg; Alley Haas, Miamisburg, 5-8, sr., 12.0 ppg, 5.0 rpg; Lanie Lipps, Hamilton Ross, 5-4, jr., 17.4 ppg, 3.7 spg; Charlotte Pauling, Beavercreek, 5-10, sr., 10.5 ppg, 5.8 rpg.

Honroable Mention: Lilli Leopard, Beavercreek; Jordan Frantz, Alayna Meyer, Bellbrook; Caroline McDowell, Centerville; Laila Harrison, Grace Pitzer, Cincinnati Mount Notre Dame; Ava Kammerer, Cincinnati Oak Hills; Kali Fortson, Mackenzie Givens, Cincinnati Princeton; Edmyra Sanders, Cincinnati Western Hills; Tatiyana Berry, Tyriana Berry, Cincinnati Withrow; Brooke Haywood; Dayton Chaminade Julienne; Nalayna Cosby, Dayton Ponitz; Brooklyn Kimball, Fairborn; Myka Richardson, Fairfield; Aubrie Huxel, Goshen; Carmen Bosse, Myah Boze, Hamilton Ross; Shelby Piepmeier, Abby Smith, Harrison; Imani Frazier, Huber Heights Wayne; Elise Marchal, Kings Mill Kings; Brooke Asher, Emma Fohl, Liberty Township Lakota East; Braylyn Mattox, Jordan Mueller, Maddie Mueller, Lebanon; Anna Habra, Mason; Jamia Jones, Middletown; Violet Shuluga, Gabby Chadwell, Milford; Paityn Corthell, Monroe; Bella Houillion, Morrow Little Miami; Alyssa Campbell, Mount Orab Western Brown; Aubrey Fritz, Riverside Stebbins; Jordan Scully, Larkyn Vordemark, Sidney; Chloe Downing, Springboro; Day’veonna Boynton, Milly Portis, Springfield; Rylie Homan, Trenton Edgewood; Kiyah Baker, Troy; Lauren Dady, Natalie Schoenherr, Noel Smith, Vandalia-Butler; Caroline Bayliff, Lily Johnson, West Chester Lakota West; Alaiya Meaux, Xenia.

DIVISION II

First Team: Terrah Adams, Cincinnati Woodward, 6-1, Sr., 15.2 ppg, 14.9 rpg; Dee Alexander, Cincinnati Purcell Marian, 6-1, jr., 19.0 ppg, 8.0 rpg, 4.0 apg; Kensie Black, Franklin, 5-7, sr., 16.7 ppg, 7.5 rpg, 4.1 spg; Gracie Cosgrove, Hamilton Badin, 5-9, Jr., 17.0 ppg; Braelyn Even, Hamilton Badin, 5-10, so., 14.0 ppg, 8.0 rpg, 4.6 apg; Kiera Healy, Dayton Carroll, 6-0, so., 14.0 ppg, 8.0 rpg; Ky’Aira Miller, Cincinnati Purcell Marian, 5-8, jr., 13.0 ppg, 4.0 apg; Willow Montag, Cleves Taylor, 5-6, so., 14.5 ppg, 4.2 apg, 4.5 spg; Peyton Mounce, Urbana, 5-10, jr., 22.1 ppg, 11.1 rpg, 4.9 apg; Zhieyah Rolack, Dayton Meadowdale, 5-11, sr., 26.3 ppg, 15.1 rpg.

Player of the Year: Dee Alexander, Cincinnati Purcell Marian

Coach of the Year: Antoine Sain, Dayton Northridge

Second team: Ashley Bowden, Dayton Oakwood, 5-7, jr., 12.2 ppg, 2.8 spg; Alex Dixon, Urbana, 5-7, so., 16.0 ppg, 3.8 apg; Arielle Gee, Cincinnati Woodward, 5-8, jr., 18.3 ppg, 9.6 rpg; Jayah Martin, Dayton Northridge, 6-0, so., 13.2 ppg, 8.0 rpg; Jayda Mosley, Purcell Marian, 5-8, sr., 10.0 ppg; Lila Svendsen, Cincinnati Wyoming, 5-9 jr., 15.2 ppg, 5.5 rpg.

Third team: Janiyah Allen, Cincinnati Aiken, 5-4, jr., 18.9 ppg, 6.2 spg; Miya Nance, Wilmington, 5-5, fr., 13.8 ppg, 3.5 apg; Mia Nienaber, Cincinnati McNicholas, 5-8, jr., 14.5 ppg; Janiyah Middlebrook, Dayton Meadowdale, 5-10, so., 18.6 ppg, 13.5 rpg; Sammy Russell, New Carlisle Tecumseh, 5-9, so., 18.6 ppg, 8.2 rpg; Makayla Williams, Dayton Thurgood Marshall, 5-8, sr., 20.0 ppg, 8.0 rpg.

Honorable mention: Averie Layman, Macy McHenry, Lucy Thompson, Batavia; Tiffany Boop, Lexi Robinson, Quinlan Zedeker, Bellefontaine; Georgia Bates, Mia Stahler, Bellefontaine Benjamin Logan; Alainia Eldridge, Carlisle; JaKyree Robinson, Kaniah Woods, Cincinnati Aiken; Mackenzie Jenkins, Cincinnati Hughes; Ady Kreimer, Jordan Leary, Cincinnati Mercy McAuley; Jordan Wheatley, Cincinnati McNicholas; Samaya Wilkins, McKenzie Jones, Cincinnati Purcell Marian; Nina Calloway, Jalisa Knowles, Cincinnati Shroder; Katherine Rutherford, Cincinnati Wyoming; Hannah Bowman, Hailey Myers, Clarksville Clinton-Massie; Maura Petrovic, Eva Snyder, Dayton Carroll; Javonah Jordan, Dayton Northridge; Evelyn Connor, Caroline Roelle, Dayton Oakwood; Morganne Postell, Samarra Gibson, Dayton Thurgood Marshall; Olivia Orr, Eaton; Rivers Lemke, Germantown Valley View; Megan Lind, Greenville; Ashley Pate, Hamilton Badin; Mackenzie Dixon, Haylee Edwards, Lewistown Indian Lake; Lauren Byrd, Natalee Risner, Springfield Northwestern; Morgan Rohling, St. Bernard Roger Bacon; Zoey Conn, St. Paris Graham; Laney Cleckner, Courtney Post, Tipp City Tippecanoe; Christian Brooks-Moore, Donasia Cummings, Trotwood-Madison; Elle Martin, Wilmington.

DIVISION III

First Team: Katie Berrey, Waynesville, 5-7, so., 11.7 ppg, 3.3 apg; Sierra Brinson, New Lebanon Dixie, 5-11, sr., 19.5 ppg, 9.9 rpg; Jenna Brumbaugh, West Milton Milton-Union, 5-6, jr., 16.9 ppg, 6.5 rpg; Maryn Gross, Casstown Miami East, 5-6, sr., 9.9 ppg, 3.6 spg; Maddie Moody, Kettering Alter, 6-0, jr., 17.4 ppg, 8,3 rpg; Riley Smith, Kettering Alter, 6-2, Sr., 14.6 ppg, 5.9 rpg; Maggie Stephenson, Waynesville, 5-7, so., 11.6 ppg, 5.3 spg; Kylie Wells, Middletown Madison, 6-0, sr., 14.1 ppg, 10.8 rpg; Elizabeth Zimmerman, Cincinnati Country Day, 5-8, sr., 14.9 ppg, 6.1 rpg, 4.1 spg; Megan Zimmerman, Cincinnati Country Day, 5-8, sr., 19.6 ppg, 8.2 rpg, 4.6 spg.

Co-Players of the Year: Maddie Moody, Kettering Alter; Megan Zimmerman, Cincinnati Country Day

Co-Coaches of the Year: Kevin Evans, Casstown Miami East; Tim Gabbard, Waynesville

Second team: Jenna Dirksen, Versailles, 5-9, sr., 9.3 ppg, 4.4 rpg; Alexis Gibbons, Arcanum, 5-11, jr., 12.3 ppg, 4.5 rpg; Ashlee Haupt, Brookville, 5-9, sr., 14.5 ppg, 3.3 spg; Lauren Runyon, Sabina East Clinton, 5-11, sr., 13.4 ppg, 9.0 rpg; Kaylee Williams, Cincinnati Deer Park, 5-6, jr., 14.4 ppg, 10.2 rpg; Ali Winchester, Norwood, 5-4, sr., 17.4 ppg, 3.6 apg.

Third team: Brenna Cobb, Anna, 5-5, sr., 13.8 ppg, 3.6 spg; Whitney Dixon, Cincinnati Madeira, fr., 12.5 ppg, 6.5 rpg; Hannah Mayse, Kettering Alter, 5-8, sr., 7.1 ppg, 4.7 rpg; McKayah Musselman, Casstown Miami East, 6-0, sr., 9.9 ppg, 6.9 rpg; Sarah Riley, Enon Greenon, 5-6, jr., 13.0 ppg, 4.6 apg; Lilly Weaver, West Liberty West Liberty-Salem, 5-6, sr., 11.4 ppg, 4.9 rpg.

Honorable mention: Caroline Long, Arcanum; Emma Yaeger, Batavia Clermont Northeastern; Zoey Sandker, Bethel-Bethel Tate; Kaylee Coyle, Blanchester; Ashleigh Mondello-Garrett, Camden Preble Shawnee; Logan Phillips, Casstown Miami East; Jeriyah Clark, Rodnora Jones, Amor Leath, Cincinnati Gamble Montessori; Zoe Abroms, Alexa Hacker, Cincinnati Madeira; Lindsey Frye, Miller Spreen, Cincinnati Mariemont; Reagan Lacata, Sophie Wiles, Cincinnati Seven Hills; Bobbie Rowland, Ja’Kyra Thompson, Cincinnati Taft; Allie Hundley, Avery Minteer, Enon Greenon; Gabrielle Ernst, Morgan Preston, Georgetown; Emilee Earl, Katie Maier, Houston; Daylee Sandlin, Monet Vest, Jamestown Greeneview; Da’Shai Shepard, Kettering Alter; Isabella Ferriman, Miamisburg Dayton Christian; Emily Webb, Middletown Madison; Mia Hankerson, Brooke Androne, Reading; Kylie Jones, Norwood; Katey Litten, Allison Schwartz, Taylor Wagner, Versailles; Tori See, Emme Greely, Avery Whitaker, Waynesville; Ava Astorino, West Liberty West Liberty-Salem; Ava Berberich, West Milton Milton-Union; Peyton Jones, Ava Watts, Williamsburg.

DIVISION IV

First Team: Maggie Anderson, Covington, 6-0, jr., 13.6 ppg, 6.0 rpg; Bella Black, New Madison Tri-Village, 5-10, sr., 12.9 ppg, 8.3 rpg; Avery Brandewie, Fort Loramie, 5-10, jr., 10.5 ppg, 6.0 rpg; Kynnedi Hager, New Madison Tri-Village, 6-3, so., 13.5 ppg, 9.7 rpg; Victoria Mescher, Fort Loramie, 6-0, jr., 10.5 ppg, 5.3 rpg; Brooke Nelson, South Charleston Southeastern, 5-7, jr., 19.7 ppg, 4.8 rpg; Roni Poling, Russia, 6-0, sr., 13.0 ppg, 10 rpg; Brenna Price, Union City Mississinawa Valley, 5-8, jr., 11.7 ppg, 9.0 rpg; Jordyn Smoot, Springfield Catholic Central, 5-9, sr., 18.3 ppg, 8.9 rpg, 3.9 spg; Taylee Woodbury, Union City Mississinawa Valley, 5-4, jr., 15.0 ppg, 7.2 apg, 3.9 spg.

Player of the Year: Taylee Woodbury, Union City Mississinawa Valley

Coach of the Year: Michael Paige, Union City Mississinawa Valley

Second team: Reese Hess, Newton, 5-6, sr., 14.0 ppg, 4.0 spg; Summer Hoying, Fort Loramie, 5-11, sr., 9.5 ppg, 5.5 rpg; Jaida McGee, Cincinnati College Prep, 5-0, fr., 18.5 ppg, 3.2 spg; Molly Mossing, Cedarville, 6-0, sr., 16.5 ppg, 6.9 rpg; McKinley Reichert, Jackson Center, 5-10, jr., 14.0 ppg, 7.0 rpg; Ali Solomon, Xenia Legacy Christian, 5-8, jr., 11.5 ppg, 4.5 apg.

Third team: Carlie Besecker, Covington, 5-11, sr., 10.1 ppg, 7.4 rpg; Bella Cherry, Lewisburg Tri-County North, 5-6, so., 13.5 ppg, 4.4 spg; Serena Cyprien, Cincinnati Christian, 5-2, so., 10.3 ppg, 4.5 spg; Sydnee DeLong, New Madison Tri-Village, 5-8, so., 9.7 ppg; Delana Pitts, Botkins, 5-7, jr., 11.1 ppg, 7.6 rpg, 3.2 apg; MacKenzea Townsend, Union City Mississinawa Valley, 6-0, sr., 10.1 ppg, 7.7 rpg.

Honorable mention: London Reichert, Bailey Schmit, Ansonia; Abigail Reinhard, Bellefontaine Calvary Christian; Camdyn Paul, Botkins; Ayden Rodgers, Cedarville; Kaylin Davis Cincinnati Christian; Aundrea Dangerfield, Nyeemah Pickens, Jazmin Tubbs, Daizya White, Cincinnati DePaul Cristo Rey; Jaylah Smith, Cincinnati Lockland; Gracie Anderson, Delaney Murphy, Covington; Ryley Kleemeyer, Fayetteville-Perry; Skyler Albers, Fort Loramie; Addie Beiderman, Presley Reese, Jackson Center; Hannah Webster, Lewisburg Tri-County North; Hannah Henderson, New Paris National Trail; Brooklyn Manning, Ripley ULH; Avery Perk, Emma Saylor, Riverside; Hazel Francis, Russia; Mara O’Leary, Sidney Lehman Catholic; Brooklyn Lavy, Troy Christian; Alayna Allport, Ava Combs, Audrey Stanley, Xenia Legacy Christian.