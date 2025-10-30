Trick or treat times for Hamilton, Middletown and other Butler County cities and townships

Beggars Night, or trick-or-treat night, will be held in many communities Oct. 25-31. Here are the times for various localities.

BUTLER COUNTY

Fairfield: 6-8 p.m. Friday

Fairfield Twp.: 6-8 p.m. Friday

Hamilton: 6-8 p.m. Friday

Hanover Twp.: 6-8 p.m. Friday

Liberty Twp.: 6-8 p.m. Friday

Madison Twp.: 5:30-7 p.m. Friday

Middletown: 6-8 p.m. Friday

Milford Twp.: 6-7:30 p.m. Friday

Monroe: 6-8 p.m. Friday

Oxford: 5:30-7:30 p.m. Friday

Ross Twp.: 6-8 p.m. Friday

Trenton: 6-8 p.m. Friday

West Chester Twp.: 6-8 p.m. Friday

PREBLE COUNTY

Eaton: 6-8 p.m. Thursday

Lewisburg: 6-7:30 p.m. Friday

West Alexandria: 6:30-8 p.m. Thursday

WARREN COUNTY

Carlisle: 6-8 p.m. Friday

Clearcreek Twp.: 6-8 p.m. Friday

Franklin: 6-8 p.m. Friday

Franklin Twp.: 6-8 p.m. Friday

Lebanon: 5:30-7:30 p.m. Friday

Mason: 6-8 p.m. Friday

Springboro: 6-8 p.m. Friday

Turtlecreek Twp.: 5:30-7:30 p.m. Friday

Wayne Twp.: 5:30-7 p.m. Friday

Waynesville: 6-8 p.m. Friday

Did we miss your area? To have your Trick-or-treat times published, please email amy.burzynski@coxinc.com.

