Trick or treat times for Hamilton, Middletown and other Butler County cities and townships

Beggars Night, or trick-or-treat night, will be held in many communities Oct. 25-31. Here are the times for various localities.
BUTLER COUNTY
Fairfield: 6-8 p.m. Friday
Fairfield Twp.: 6-8 p.m. Friday
Hamilton: 6-8 p.m. Friday
Hanover Twp.: 6-8 p.m. Friday
Liberty Twp.: 6-8 p.m. Friday
Madison Twp.: 5:30-7 p.m. Friday
Middletown: 6-8 p.m. Friday
Milford Twp.: 6-7:30 p.m. Friday
Monroe: 6-8 p.m. Friday
Oxford: 5:30-7:30 p.m. Friday
Ross Twp.: 6-8 p.m. Friday
Trenton: 6-8 p.m. Friday
West Chester Twp.: 6-8 p.m. Friday
PREBLE COUNTY
Eaton: 6-8 p.m. Thursday
Lewisburg: 6-7:30 p.m. Friday
West Alexandria: 6:30-8 p.m. Thursday
WARREN COUNTY
Carlisle: 6-8 p.m. Friday
Clearcreek Twp.: 6-8 p.m. Friday
Franklin: 6-8 p.m. Friday
Franklin Twp.: 6-8 p.m. Friday
Lebanon: 5:30-7:30 p.m. Friday
Mason: 6-8 p.m. Friday
Springboro: 6-8 p.m. Friday
Turtlecreek Twp.: 5:30-7:30 p.m. Friday
Wayne Twp.: 5:30-7 p.m. Friday
Waynesville: 6-8 p.m. Friday
Did we miss your area? To have your Trick-or-treat times published, please email amy.burzynski@coxinc.com.
