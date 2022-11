High School Football: Division IV, V, VI and VII all-district teams announced

Linemen: Theo Davis, Cincinnati Wyoming, 6-4, 220, sr.; AJ Howard, Cincinnati Wyoming, 6-0, 260, sr., Ryan Stevens, St. Paris Graham, 6-1, 260, sr.; Mathew Swisher, Franklin Bishop Fenwick, 6-1, 225, jr.; Owen Trick, Clarksville Clinton-Massie, 6-2, 265, sr.; Breydon Webb, Urbana, 6-4, 275, jr.

Kicker: Derek Morris, Franklin Bishop Fenwick, 6-1, 190, jr.

First Team Defense

Linemen: Joel Allen, Cincinnati Wyoming, 6-1, 270, sr.; Lance Byndon, Cincinnati Taft, 6-3, 250, sr.; Joseph Cobins, Dayton Northridge, 6-3, 235, jr.; Zach Potter, Franklin Bishop Fenwick, 6-5, 250, sr.; Brady Rice, Eaton, 6-4, 255, sr.; Elias Rudolph, Cincinnati Taft, 6-5, 220, jr.

Linebackers: Grant Booth, Cleves Taylor, 6-3, 205, sr.; Kent Guyer, St. Bernard Roger Bacon, 6-0, 190, sr.; Jeremy Henry, Dayton Northridge, 6-1, 205, sr.; Gavan Hunter, Clarksville Clinton-Massie, 5-9, 175, sr.; Rayvon Rogan, Urbana, 5-9, 185, sr.; Kale Shaffer, Franklin Bishop Fenwick, 6-2, 225, sr.; Nick Wilkowski, Cincinnati Hills Christian Academy, sr.

Secondary: Tayshawn Banks, Cincinnati Taft, 6-1, 175, jr.; Jay’Quan Bostic, Cincinnati Taft, 6-3, 180, jr.; Jayden Kelly, Dayton Northridge, 5-8, 155, sr.; TJ Meeks, Springfield Shawnee, 5-9, 170, jr.; Matty Mitchell, Cincinnati Wyoming, 5-10, 170, sr.; Beamer Walker, St. Bernard Roger Bacon, 6-0, 170, sr.

Punter: Alex Grace, Cincinnati Indian Hill, 6-4, 180, jr.

Offensive player of the year: CJ Hester, Wyoming

Defensive player of the year: Elias Rudolph, Cincinnati Taft

Coach of the year: Carleton Cotner, Urbana

Second Team Offense

Backfield: Kam Allen, Bellefontaine Benjamin Logan, 5-10, 160, sr., QB; Trevor Berry, Bellefontaine Benjamin Logan, 6-0, 205, sr., Brock Ebright, Eaton, 5-10, 170, sr., QB; RJ Griffin, Springfield Shawnee, 6-3, 200, sr., QB; RB; Gavin Higgins, Springfield Kenton Ridge, 5-9, 165, sr., Javier Ison, Cincinnati Taft, 5-11, 205, sr., QB; Leland Jones-Royalty, Cleves Taylor, 5-9, 165, sr., RB; Brayden Mitchum, Cincinnati Hills Christian Academy, so., RB; Cameron Snider, Bethel Bethel-Tate, 6-1, 160, jr., QB; Jordan Vann, Franklin Bishop Fenwick, 6-0, 180, fr., RB.

Receivers: Dayjaun Anderson, Dayton Ponitz Tech, 6-2, 180, sr.; Ed Boehmer, Springfield Shawnee, 5-10, 165, jr.; Max Mehlman, Batavia, 6-1, 185, so.; Leslie Orr, Eaton, 6-2, 170, jr.; Will Svendsen, Cincinnati Wyoming, 6-1, 180, sr.; Sam Whitten, Bellefontaine Benjamin Logan, 5-11, 170, sr.

Linemen: Joseph Allen, Dayton Ponitz Tech, 6-1, 260, sr.; Adam Frisch, Clarksville Clinton-Massie, 6-0, 225, sr.; Lucas Hawkins, Dayton Northridge, 6-0, 270, sr.; Luke Hemmelgarn, Bellefontaine Benjamin Logan, OL, 6-4, 270, sr.; Spencer Meiring, Franklin Bishop Fenwick, 6-0, 280, jr.; Zac Schaffer, Eaton, 6-2, 240, sr; Bradyn Schmidt, St. Bernard Roger Bacon, 6-0, 275, sr.

Kicker: Carter Rummer, Cincinnati Wyoming, 6-0, 140, so.

Second Team Defense

Linemen: Talon Armacost, Bethel Bethel-Tate, 6-0, 210, so.; Connor Cole, Fenwick, 6-4, 230, sr.; Shane Davenport, Urbana, 6-2, 195, sr.; Allon Hill, St. Bernard Roger Bacon, 6-3, 245, sr.; Geneo Jackson, Cincinnati Taft, 6-3, 200, sr.; Thomus Morgan, Springfield Shawnee, 6-1, 200, jr.

Linebackers: Brady Bumgardner, Springfield Shawnee, 6-3, 200, jr.; Nolan Darnell, Bethel Bethel-Tate, 5-10, 190, jr.; Jacob Davis, Franklin Bishop Fenwick, 5-10, 170, sr.; Devon Rader, Eaton, 5-11, 212, jr.; Henry Reifschneider, Kettering Alter, 6-0, 195, jr.; Dai’Vontay Young, Dayton Dunbar, 5-11, 190, jr.

Secondary: Preston Bothel, Bellefontaine Benjamin Logan, 5-11, 185, sr.; Heath Jones, Springfield Kenton Ridge, 6-0, 175, jr.; Keegan Lamb, Clarksville Clinton-Massie, 5-9, 170, sr.; Bryce Pierce, Franklin Bishop Fenwick, 6-3, 185, sr.

Punter: Drew Michael, Eaton, 5-11, 178, sr.

Honorable Mention: Max Guyer, Springfield Shawnee; Logan Mullert, Cincinnati Hills Christian Academy; Ty Doll, Roger Bacon; Cameron Miller, Cincinnati Hills Christian Academy; Darian Dixon, Springfield Shawnee; Ean McGuinness, Clarksville Clinton-Massie; Brady Nix, Cincinnati Hills Christian Academy; Richard Allen, St. Bernard Roger Bacon; Landon Key, Urbana; Jahmar Richardson, Cincinnati Taft; Marcus Tyree, Dayton Northridge; Reid Tintsman, Eaton.

DIVISION V

First Team Offense

Backfield: Alex Davis, Cincinnati Summit Country Day, 6-1, 180, sr., QB; David Dorsten, Mariemont, 6-0, 185, sr., QB; Caden Henson, Germantown Valley View, Junior, 6-3, 180, QB; Cade Houseman, Springfield Northeastern, 6-0, 185, sr., QB; Jake Clark, Germantown Valley View, 5-11, 195, sr., RB; Tim Davis, Brookville, 5-10, 160, sr., RB; Brayden Doran, Camden Preble Shawnee, 5-8, 170, sr., RB; Nick Heisser, Madeira, 6-1, 210, sr., RB; Jake Mott, Batavia Clermont Northeastern, 5-10, 195, sr., RB.; Blaise Sizer, Waynesville, 6-4, 195, sr., QB; Brent Thompson, Cincinnati Gamble Montessori, 6-0, 215, jr., RB.

Receivers: Max Autry, Madeira, 5-11, 190, sr.; Blake Brumbaugh, West Milton Milton-Union, 6-1, 180, sr.; Jacob Carrico, Cincinnati Summit Country Day, 5-11, 170, sr.; Dylan Haggy, Springfield Northeastern, 6-0, 173, sr.; Jonathan Ricketts, Carlisle, 6-2, 165, sr.; Bryce Sipple, Blanchester, 6-1, 185, jr.

Linemen: Chasen Allison, Blanchester, 6-1, 270, sr.; Jase Bromagen, Germantown Valley View, Senior, 6-4, 225, sr.; Dirk Konrad, Reading, jr.; Ethan Lane, West Milton Milton-Union, 6-4, 285, sr.; Max Mobley, Madeira, 6-2, 265, sr.; Bronson Stacy, Brookville, 6-3, 240, sr.

Kicker: Sean Leonard, Jamestown Greeneview, 6-2, 190, so.

First Team Defense

Linemen: Jake Brown, West Milton Milton-Union, 5-10, 240, sr.; Conner Cravaack, Madeira, 6-5, 225, sr.; Desmond Davis, Cincinnati Gamble Montessori, 6-4, 250, jr.; Grant Edgington, Madeira, 6-3, 275, sr.; Ya’Va Harris, Cincinnati Purcell Marian, 5-10, 211, sr.; Hawkeye Hickman, Jamestown Greeneview, 6-0, 235, sr.; Lawson Wade, Mariemont, 6-2, 265, jr.; Matt Wilkerson, Waynesville, 6-4, 230, jr.

Linebackers: Gavin Degroat, Germantown Valley View, 6-0, 205, sr.; Vincent Eadicicco, Reading, 6-0, 195, sr.; Bradyn Gibbs, Germantown Valley View, 6-1, 175, sr.; Dylan Horsley, Norwood, 6-0, 185, sr.; Michael Mulvihill, Blanchester, 6-2, 195, so; Connor Yates, West Milton Milton-Union, 6-5, 210, sr.

Secondary: Antwon Brooks, Reading, sr.; Cooper Brown, West Milton Milton-Union, 6-4, 186, sr.; Grady Hutchinson, Camden Preble Shawnee, 6-0, 200, sr.; Keegan Mehr, Brookville, 6-0, 160, jr.; Isaac Morrison, Lewistown Indian Lake, 6-2, 165, sr.; Jayonn Saunders, Cincinnati Purcell Marian, 5-7, 136, so.; Austin Stidham, Germantown Valley View, 5-8, 165, sr.

Punter: Connor Yeager, Batavia Clermont Northeastern, 6-4, 200, so.

Offensive player of the year: Blake Brumbaugh, West Milton Milton-Union

Defensive player of the year: Mike Mulvihill, Blanchester

Coach of the year: Jake Buchholtz, Springfield Northeastern

Second Team Offense

Backfield: Nathan Morter, West Milton Milton-Union, 6-0, 195, sr., QB; Brody Morton, Camden Preble Shawnee, 5-11, 140, fr., QB; Deon Coulter, Cincinnati Gamble Montessori, 5-10, 180, jr., RB; Michael Elam, West Milton Milton-Union, 5-10, 180, sr., RB.; Brock Mansfield, Springfield Northwestern, 5-11, 200, sr., QB; Jahkrien Oliver, Cincinnati Clark Montessori, 5-5, 160, sr., RB.; Dameon Williams, Sabina East Clinton, 6-1, 160, so., RB.

Receivers: Braeden Austin, Cincinnati Summit Country Day, 5-10, 153, sr.; Connor Berrey, Waynesville, 5-11, 170, jr., sr.; Grant Brown, Batavia Clermont Northeastern, 6-0, 180, sr.; Sayge Stephenson, Camden Preble Shawnee, 5-8, 155, sr.; Carter Williams, Jamestown Greeneview, 6-2, 195, sr.

Linemen: Trevor Brazina, West Milton Milton-Union, 6-0, 230, sr.; Ty Goodwin, Blanchester, 6-1, 210, sr.; Paul Hackney, Jamestown Greeneview, 5-9, 220, sr.; Damario Pendleton, Middletown Madison Senior, 6-0, 240, sr.; Evan Riley, Camden Preble Shawnee, 6-1, 235, sr.; Landen Taylor, Norwood, 5-10, 215, sr.

Kicker: Mason Grudich, West Milton Milton-Union, 5-8, 165, sr.

Second Team Defense

Linemen: Hunter Albright, Springfield Northeastern, 5-11, 213, sr.; Aiden Heimer, Brookville, 6-0, 220, sr.; Mark Morgan, Mariemont, 6-2, 190, sr.; Cade Sears, Germantown Valley View, 5-10, 175, sr.; Aiden Walters, Camden Preble Shawnee, 5-11, 190, sr.

Linebackers: Ozzie Gregg, West Milton Milton-Union, 5-11, 176, sr.; Garrett Lundy, Waynesville, 5-7, 140, so.; Brody Lynch, Camden Preble Shawnee, 5-10, 215, so.; Cooper Payton, Jamestown Greeneview, 5-9, 170, so.; Isaiah Smart, Cincinnati Clark Montessori, 6-2, 230, sr.; Zack Stevens, Enon Greenon, 6-4, 200, sr.

Secondary: Walt Adams, Brookville, 5-10, 165, so.; C.J. Boothby, Batavia Clermont Northeastern, 6-0, 165, sr.; Jaycee Houston, Cincinnati Gamble Montessori, 6-3, 175, fr.; Donovan Mathews, Cincinnati Summit Country Day, 5-11, 175lbs., jr.; Evan Morgan, Mariemont, 6-2, 175, sr., Will Reichley, Jamestown, Greeneview, 6-4, 175, sr.; Joe Stone, Waynesville, 6-0, 185, sr.

Punter: Jarrod Mays, Jamestown Greeneview, 5-10, 225, sr.

Honorable Mention: Jermell Jackson, Norwood; Daven Gibson, Cincinnati Clark Montessori; Jeremy Sanders, Norwood; Glenn Peacock, Sabina East Clinton; Brett Snyder, Waynesville; Jesse Kurtz, West Milton Milton-Union; Nick Wirick, Enon Greenon; Preston Allen, Springfield Northwestern; Nathan Haertling, Enon Greenon; Graham Hodge, Cincinnati Summit Country Day; Colton Hultgren, West Milton Milton-Union; Cody Kidd, Blanchester; Gunner Leonard, Springfield Northeastern; Carson Rust, Enon Greenon; JD Long, Mariemont; Andrew McIntosh, Batavia; Logan Sandlin, Jamestown Greeneview; Dustin Trace, Blanchester; Ryan Eshler, Waynesville.

DIVISION VI

First Team Offense

Backfield: Braden Keating, New Madison Tri-Village, 5-10, 160, jr. QB; Cais Kingsley, West Alexandria Twin Valley South, 5-10, 165, jr., RB; Joel Gehret, Versailles, 5-10, 190, jr., RB; Kendall Luckett, Deer Park, 6-0, 200, sr., RB; Gabe McGill, West Liberty-Salem, 5-9, 165, jr., RB; JJ Miller, Williamsburg, 5-11, 165, jr., QB; Awesom Mitchell, North Lewisburg Triad, 5-11, 185, so., RB; Preston Sellers, Dayton Christian, 5-10, 195, sr., QB; Reed Wehr, New Madison Tri-Village, 5-7, 170, RB.

Receivers: Alex Ervin, Williamsburg, 6-4, 235, jr.; Titus Gehret, Versailles, 6-0, 205, sr.; Michael Osborne, Versailles, 5-11, 170, jr.; Tanner Printz, New Madison Tri-Village, 6-0, 160, jr.

Linemen: Caleb Coolman, Dayton Christian, 6-3, 305, sr.; Paul Day, West Alexandria Twin Valley South, 6-1, 225, jr.; Wylie Harbour, West Liberty-Salem, 5-9, 250, sr.; Dillan Plush, New Madison Tri-Village, 6-1, 220, sr.; Sean Roberts, New Paris National Trail, 6-0, 255, sr.; Lucas Stammen, Versailles, 5-10, 185, sr.; Michael Warner, North Lewisburg Triad, 5-9, 250, sr.; Blake Weyant, New Madison Tri-Village, 6-1, 345, sr.

Kicker: Graham Sorg, Cincinnati Country Day, 5-11, 170, sr.

First Team Defense

Linemen: Gage McQueen, West Alexandria Twin Valley South, 5-11, 250, sr.; Seth Cook, New Madison Tri-Village, 6-2, 180, sr.; Jared Lyons, Versailles, 6-0, 215, sr.; Austin Sellers, Dayton Christian, 6-1, 175, jr.

Linebackers: Jacob Rayburn, Arcanum, 5-9, 170, sr.; Brayden Koeller, West Alexandria Twin Valley South, 5-10, 170, jr.; Shepard Snell, Cincinnati Country Day, 6-3, 175, jr.; Austin Rismiller, New Madison Tri-Village, 6-3, 210, sr.; Josh Wilcoxon, West Liberty-Salem, 5-9, 185, so.

Secondary: Brandon Anderson, Deer Park, 5-9, 160, sr.; Ben Browning, New Paris National Trail, 5-10, 170, sr.; Cole Bishop, West Alexandria Twin Valley South, 6-0, 170, jr.; Justin Finkbine, New Madison Tri-Village, 6-5, 190, sr.; Ryan Coyle, Cincinnati Country Day, 5-9, 170, so.; Justin Oliver, Dayton Christian, 5-9, 160, sr.; Jamison Watts, New Paris National Trail, 6-0, 165, jr.

Punters: Drew DeWitt, New Paris National Trail, 6-4, 210, jr.; Eric Allison, West Alexandria Twin Valley South, 6-5, 175, sr.

Offensive player of the year: Braden Keating, New Madison Tri-Village

Defensive player of the year: Brayden Koeller, West Alexandria Twin Valley South

Coach of the year: Matthew Hopkins, New Madison Tri-Village

Honorable Mention: Jasean Denson, Deer Park; Chase Ruebush, New Paris National Trail; Clark McGowen, Deer Park; Christian Cantrell, New Madison Tri-Village; Merrick May, Dayton Christian; Sebastian Deer Park; , Sr., Cameron Gilreath, Deer Park; Dys’Son Wilcox, Dayton Christian; Brody Armor, Deer Park.

DIVISION VII

First Team Offense

Backfield: Daniel Kamara, Springfield Catholic Central, 5-9, 170, jr., RB; Exzaviar Moody, Ansonia, 5-11, 195, sr; Caleb Maurer, Fort Loramie, 6-1, 170, sr., QB; Greg Miller, St. Bernard-Elmwood Place, 6-1, 230 sr., RB; Myles Platfoot, De Graff Riverside, 6-0, 175, jr., QB; Jackson Pyles, Cedarville, 6-0, 170, jr., QB; Colten Vanwinkle, Lewisburg Tri-County North, 6-0, 215, jr., RB.

Receivers: Logan Eilerman, Fort Loramie, 6-4, 210, sr.; Josh Flora, Cedarville, 6-0, 160, jr.; Jackson Howdyshell, Cedarville, 6-2, 200, jr.; Christian McGee, Fort Loramie, 6-3, 170, sr.

Linemen: Chase Baldwin, Cedarville, 6-0, 265, jr.; Chris’Jen Dickey, Cincinnati College Preparatory Academy, 5-10, 250, jr.; Ivan Escamilla, Springfield Catholic Central, 6-1, 255, sr., Caleb Finney, South Charleston Southeastern Local, 5-11, 210, sr.; Roger Hoying, Fort Loramie, 6-0, 260, jr.; Kaleb Schindewolf, De Graff Riverside, 6-4, 260, sr., Jason Stover, Ansonia, 5-9, 250, sr.

Kicker: Tyler Young, Springfield Catholic Central, 5-10, 175, sr.

First Team Defense

Linemen: Donald Bailey, Cincinnati College Preparatory Academy, 6-4, 215, sr.; Damian Bruns, Fort Loramie, 6-6, 215, jr.; Ethan Geiger, Cincinnati Miami Valley Christian Academy, 6-3, 250, sr., Eyan Hackler, Ansonia, 5-7, 210, sr.; Daymeon Pennington, Hamilton New Miami, 6-1, 265, sr.; Trent Trobridge, Union City Mississinawa Valley, 5-9, 170, jr.; Omarion Turnage, Cincinnati College Preparatory Academy, 6-3, 275, sr.

Linebackers: Nate Boerger, Fort Loramie, 5-11, 190, sr.; Demico Harris, St. Bernard-Elmwood Place, 5-6, 200, so.; Calvin Hoying, Fort Loramie, 6-3, 240, sr.; Anthony Ibarra, Union City Missinawa Valley, 5-11, 210, jr.; Rico Johnson, Cincinnati College Preparatory Academy, 5-10, 185, jr.; Isaac Raterman, Fort Loramie, 6-4, 200, sr.; Darrien Stapleton, Springfield Catholic Central, 5-11, 180, jr.; CJ Wilt, South Charleston Southeastern Local, 5-10, 175, jr.

Secondary: Simon Godwin, De Graff Riverside, 5-6, 150, sr.; Jaelen Griffin, Cincinnati College Preparatory Academy, 6-0, 175, so.; Noah Kroger, Cincinnati Miami Valley Christian Academy, 6-1, 150, jr.; Elijah Snow, Cincinnati Miami Valley Christian Academy; 5-8, 165, sr.

Offensive player of the year: Logan Eilerman, Fort Loramie

Defensive player of the year: Calvin Hoying, Fort Loramie

Coach of the year: Adam Hall, Ansonia

Honorable Mention: Hayden Davis, South Charleston Southeastern Local, Logan Flory, Lewisburg Tri-County North; Jackson Miller, Cedarville; Matt Pisano, Union City Mississinawa Valley; Ian Schmitmeyer, Ansonia; Keegen Weiss, Ansonia; Dylan Wehrkamp, Union City Mississinawa Valley.