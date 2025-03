Boys basketball: Which area players made the All-Southwest Ohio boys basketball teams?

First Team: Evan Gentile, Kettering Fairmont, 6-2, sr., 19 ppg, 6 rpg, 3 apg; Kieran Granville-Britten, Cincinnati Princeton, 6-9 sr., 11 ppg, 8.5 rpg; Ethan Greenberg, Centerville, 6-4, sr., 16.8 ppg, 5.7 rpg, 3.1 apg; Carson Gutmann, Springboro, 6-6, sr., 16 ppg, 5 rpg; Alex Kazanecki, Cincinnati Moeller, 6-5, sr., 17.1 ppg, 6.4 rpg; Trey Perry, Liberty Township Lakota East, 6-1, senior, 22.2 ppg, 4.3 apg; Nate Riep, Cincinnati Oak Hills, 6-6, sr., 15.1 ppg, 7.0 rpg; Josh Tyson, West Chester Lakota West, 6-3, so., 16.2 ppg; Jacob Wassler, Cincinnati St. Xavier, 6-10, sr., 12 ppg, 7 rpg, 3 apg; Cam Williams, Cincinnati Elder, 6-2, jr., 14.6 ppg, 2.8 apg.

Player of the Year: Alex Kazanecki, Cincinnati Moeller

Coach of the Year: Ryan Fleming, Cincinnati St. Xavier

Second team: Charles Cunningham, Springfield, 5-9, jr., 14.1 ppg, 2.1 spg; Bryce Curry, West Chester Lakota West, 6-4, so., 12.2 ppg, 1.8 apg; Carson Duke, Union Township West Clermont, 5-10, jr., 17.9 ppg, 3.0 apg, 2.0 spg; Eli Greenberg, Centerville, 6-4, sr., 14.6 ppg, 4.2 rpg, 3.6 apg; Seydou Keita, Cincinnati Western Hills, 6-6, sr., 16.8 ppg, 11 rpg; Michael Lewis, Fairfield, 6-0, sr., 15 ppg, 3.4 apg; Myles Perkins, Huber Heights Wayne, 6-0, sr., 14.1 ppg; Rognny Santiago-Lugo, Cincinnati Princeton, 6-2, jr., 12.2 ppg; Isaiah-Michael Williams, Beavercreek, 6-3, sr., 22.2 ppg, 7.3 rpg, 3.9 apg; Donovan Waleskowski, Cincinnati St. Xavier, 6-5, sr., 13 ppg;

Third team: Cam Arrington, Milford, 6-0, sr., 12.1 ppg, 3.0 rpg; Brock Baker, Kettering Fairmont, 6-5, sr., 13 ppg, 4 apg; Jashawn Coffey, Lebanon, 6-1, fr., 16 ppg, 3.9 apg; Daviawne Crim, Fairfield, 6-2, sr., 14.2 ppg, 2.3 apg; Samuel Iamde, Cincinnati Sycamore, 6-6, sr., 14 ppg, 5.6 rpg; Henry Maginn, Cincinnati Oak Hills, 6-1, sr., 13.3 ppg, 2.0 apg; Elijah Rice, Springfield, 6-4. jr., 11.5 ppg, 4.8 rpg; Carter Sellars, Morrow Little Miami, 6-6, sr., 13.6 ppg, 8.1 rpg; Chandler Shields, Middletown, 6-4, sr., 12 ppg, 5.1 rpg; Nick Wogenstahl, Cincinnati Western Hills 17.4 ppg, 3 apg, 3 spg.

Honorable mention: Sam Keely, Cohen Ellis, Centerville; Alex Dugan, Cincinnati Elder; Brady Franz, Cincinnati Moeller; A’Mire Gill, Sebastian Jordan-Ramos, Cincinnati Princeton; Brayden Reilly, Cincinnati St. Xavier; Charlie Stoffregen, Ty Austin, Cincinnati Walnut Hills; Tyson Satterwhite, Markeece Mitchell, Cincinnati Western Hills; Gabe Clemmons, Fairfield; Peyton Davis, Jordan Johnson-Perdomo, Hamilton; Jay’Sean Price, Isaiah Thompson, Huber Heights Wayne; Jayden McGraw, Kettering Fairmont; Matt Weber, Lebanon; Jeremiah Landers, Michael Maldonado, Ny’jhere Arajuo, Middletown; Sloan Gormley, Milford; Jaden Rambo, Yuvi Bimwal, Springboro; LJ Green, Isaiah Meade-Moss, West Chester Lakota West.

DIVISION II

First Team: Tommy Clark, Kings Mills Kings, 6-3, sr., 20 ppg, 4.5 apg, 2.8 spg; B.J. Hatcher, Clayton Northmont, 6-1, sr., 15 ppg, 2 spg; Andrew Hoerner, Miamisburg, 6-9, sr., 20.4 ppg, 10 rpg; Chase Martin, Loveland, 6-0, jr., 17.4 ppg, 5 rpg, 3.1 apg; A’Zon Steele, Sidney, 5-10, sr., 16 ppg, 3.8 apg, 1.5 spg; Christian Wilkins, Cincinnati Winton Woods, 6-4, sr., 15 ppg, 1.8 spg;

Player of the Year: Andrew Hoerner, Miamisburg

Coach of the Year: Mike Pilgrim, Cincinnati Winton Woods

Second team: Isaac Burns, Troy, 6-7, sr., 12 ppg, 7 rpg, 1.7 bpg; Jayce Daniel, Sidney, 6-2, sr., 15.2 ppg, 5.0 rpg; Nate Dawson, Cincinnati Winton Woods, 6-2, jr., 10.1 ppg, 3.0 apg, 3.9 spg; Nate Lyman, Kings Mills Kings, 6-3, sr., 13.9 ppg, 5.7 rpg, 2.6 apg; Tucker Ward, Harrison, 6-0, jr., 16 ppg, 5.3 rpg, 2.5 apg; Emontae Weah, Cincinnati Winton Woods, 6-7, sr., 12 ppg, 8.3 rpg;

Third team: Victor Drummond, Clayton Northmont, 6-1, sr., 15 ppg, 2 spg; Bryce Haught, Troy, 6-2, sr., 12 ppg, 5.5 rpg, 2.4 apg; Trace Jallick, Cincinnati Anderson, 6-3, sr., 14 ppg, 4.3 apg; Frank Latham, Cincinnati Winton Woods, 6-4, sr., 9 ppg, 8 rpg; Billy Osmanski, Miamisburg, 6-0, sr., 10.4 ppg, 2.4 apg; Julius Spradling, Sidney, 5-10, sr., 14 ppg, 5.2 rpg, 2.4 apg.

Honorable mention: Toby Strausbaugh, Anderson; Cashawn Ingram, Cincinnati Winton Woods; Cameron Tyree, Clayton Northmont; Myles Baker, Kings Mills Kings; Ethan New, Sidney.

DIVISION III

First Team: Jaiden Arnold, Cincinnati Aiken, 6-0, sr., 19.9 ppg, 4.7 apg, 2.4 spg; Jermierl Atkins, Trotwood-Madison, 6-8, sr., 16 ppg, 11 rpb, 5 bpg; C.J. Bailey, Tipp City Tippecanoe, 6-2, jr., 18 pg, 5.1 rpg, 4.7 apg; Dasai Bronson, Cincinnati Northwest, 6-1, jr., 19.6 ppg, 4.5 apg, 2.3 spg; Kai Cook, Franklin, 6-0 sr., 24.1 ppg, 5.5 rg, 2.7 apg, 2.6 spg; Cooper Ollis, Hamilton Badin, 6-2, sr., 14.6 ppg, 2 apg; Chase Stafford, New Carlisle Tecumseh, 5-10, jr., 23.3 ppg, 4.1 apg, 2.7 spg; Grant Waters, Cincinnati McNicholas, 6-2, so., 18 ppg, 2 apg.

Player of the Year: Jaiden Arnold, Cincinnati Aiken

Coach of the Year: Casey Popplewell, Monroe

Second team: James Burnett, Cincinnati Aiken, 5-10, sr., 18 ppg, 5.1 rpg, 3 spg; Isaac Hooper, Cincinnati Turpin, 5-9, sr., 13 ppg, 3.1 apg; Joseph Ingram, West Carrollton, 6-7, jr., 16.4 ppg, 10.3 rpg; Cale Leitch, Oxford Talawanda, 6-3, sr. 14.2 ppg, 2.4 apg; MJ Mapp, Monroe, 6-5, sr., 15.2 ppg, 6 rpg; Braylon Settelmayer, Goshen, 5-9, so., 13.2 ppg, 7.8 apg; Ben Voegele, Hamilton Ross, 6-2, sr., 15.5 ppg, 6 rpg; Austin Webb, Bellbrook, 6-1, sr., 15.9 ppg, 2.4 apg.

Third team: Drae Arnold, Cincinnati La Salle, 6-1, sr., 11.7 ppg, 3.0 rpg; Connor Gulley, Mt. Orab Western Brown, 6-1, jr., 17.2 ppg, 4.1 rpg; Le’Shawn Hall, Cincinnati Hughes, 5-11, fr., 15.8 ppg, 5.2 rpg, 5.3 apg; Chylan Ingram, West Carrollton, 6-7, sr., 14.3 ppg, 12.2 rpg; Isaiah Martin, Piqua, 6-6, sr., 10.4 ppg, 10.2 rpg; Keegan Sullivan, Trenton Edgewood, 6-3, jr., 13 ppg, 3.5 rpg; Zach Tipps, Dayton Carroll, 6-5, sr., 10.8 ppg, 8 rpg; Colin Turner, Tipp City Tippecanoe, 6-2, jr., 7.8 ppg, 6.8 rpg, 3.2 apg.

Honorable mention: Carson Harris, Brett McKeon, Batavia; CJ Scohy, Bellbrook; Elijah Engleman, Cincinnati Hughes; Charlie Clark, Cincinnati McNicholas; De’ondrea Chambers, Cincinnati Mt. Healthy; Mykel Youmans, Cincinnati Northwest; Fabian Coker, Cincinnati Withrow; Bryce Lively, Cincinnati Woodward; Dayvion Porter, Jason Maddickes, Dayton Belmont; Dominic Sampson, Dayton Ponitz; Graham Roark, Karson Alderman, Goshen; Eli Stroud, Hamilton Badin; Peyton Hendricks, Will Schaefer, Hamilton Ross; Kemper Atha, Monroe; Preston Zumwalt, Tipp City Tippecanoe; Kale Reynolds, Tyson Dailey, Trenton Edgewood; Daveon Arnold, Darius Dennis, Je’Carious Reaves, Trotwood-Madison.

DIVISION IV

First Team: Brady Conner, Kettering Alter, 6-6, sr., 11.1 ppg, 5.3 apg, 1.6 spg; Griffin Davis, Bethel-Tate, 6-4, sr., 18.1 ppg, 7.1 rpg, 3 apg; Brody Denny, Germantown Valley View, 6-0, so., 24.4 ppg, 3.5 apg, 3.1 spg; R.J. Greer, Kettering Alter, 6-3, sr., 18.9 ppg, 2.8 apg, 2.1 spg; Keion Griffin, Cincinnati Taft, 6-4, so., 17.9 ppg, 5.3 rpg, 2.2 spg; Jaydann Martin, Dayton Northridge, 6-4, sr., 17.0 ppg, 6.0 rpg, 2 apg; Griffin Ridner-Richard, Cincinnati Hills Christian Academy, 6-5, jr., 16.1 ppg, 8.5 rpg, 2.8 apg; Kellen Wiley, Wyoming, 6-3, jr., 16.6 ppg, 4.4 rpg, 5 apg.

Player of the Year: R.J. Greer, Kettering Alter

Coach of the Year: Jeff Lisath, Dayton Northridge

Second team: Conner Bach, Eaton, 6-1, sr., 22.3 ppg, 5.3 rpg; AJ Dean, Cincinnati Taylor, 5-9, jr., 17.9 ppg, 4.2 apg, 2 spg; Ty Fritz, Germantown Valley View, 6-5, so., 15.6 ppg, 12 rpg, 2.5 apg; Darren Gray, Wyoming, 5-11, jr., 13 ppg, 4.5 rpg, 5 apg; Owen Hoerstin, Dayton Oakwood, 6-2, jr., 16.7 ppg, 6.3 rpg; Jair Mundy, Bellefontaine, 6-4, jr., 14 ppg, 8 rpg, 2 spg; Luke Rubin, Dayton Oakwood, 5-10, sr., 16.2 ppg, 6.2 apg, 2.4 spg; Luke Sanders, 6-3, sr., Cincinnati Hills Christian Academy, 20.4 ppg, 4.8 rpg, 1.6 apg.

Third team: Connor Davis, Reading, 6-2, sr., 14.6 ppg, 10 rpg; Will Duba, Franklin Fenwick, 6-1, jr., 10.9 ppg, 3.4 rpg; Dominick King, Brookville, 5-11, sr., 11.9 ppg, 5.5 rpg, 4.6 apg; Mason McDermott, Springfield Northwestern, 5-11, so., 17.3 ppg, 3.6 apg, 2.6 spg; ZiAyrious Petaway, Cincinnati Shroder, 5-6, jr., 19.4 ppg, 4.1 spg, 3.7 apg; Monsanna Torbert, Cincinnati Taft, 6-2, so., 14.7 ppg, 3.5 apg, 2.4 spg; Charlie Uhl, Kettering Alter, 6-8, sr., 8.5 ppg, 5.1 rpg; Keonte Smith, Dayton Northridge, 6-4, fr., 12.6 ppg, 4.7 rpg, 2.4 bpg.

Honorable mention: Carter Moss, Bethel-Tate; Braeden Smart, Brookville; Jayden McNeill, Cincinnati Gamble Montessori; Jason Caimano, Cincinnati Hills Christian Academy; William Bennett, Rocco DiSanto, Cincinnati Indian Hill; Noah Wentz, Cincinnati Taylor; Cale Wilson, Clarksville Clinton-Massie; Deonte Smith, Justyce Taylor, Dayton Dunbar; Dayton Northridge; Norman Spearman, Dayton Thurgood Marshall; Aaron Rogers, Eaton; Joey Costello, Franklin Fenwick; Preston Dykes, Grant Hess, Anthony Wolf, New Richmond; Michael Noszka, St. Bernard Roger Bacon; Xavier White, Springfield Kenton Ridge; Holton Massie, Kyle Dingeman, Springfield Shawnee; Michael Halleg, Cameron Ahrens, Tipp City Bethel; Grady Lantz, Urbana; Cam Griffith, Jayceon Kibler, Wilmington; Devin Evans, Carlyle Billingsley, Wyoming.

DIVISION V

First Team: Drake Aherns, Versailles, 6-2, jr., 14.9 ppg, 5.9 apg, 5 rpg; Brayden Kidd, Miamisburg Dayton Christian, 6-1, jr., 15.4 pg, 2 spg; Max Joiner, Cincinnati Summit Country Day, 6-4, fr., 16 ppg, 9 rpg, 3 bpg; Blake Lawson, Carlisle, 5-10, sr., 17 ppg, 3 apg; Brodey Reisinger, Indian Lake, 6-4, so., 20.1 ppg, 9.1 rpg, 2.2 apg; Sam Stalzer, Cincinnati Mariemont, 6-3, jr., 18 ppg, 4.5 apg; Cayleb Walters, Cincinnati Summit Country Day, 6-2, sr., 13 ppg, 4 apg, 3 spg; Connor Yeager, Clermont Northeastern, 6-5, sr., 16.6 ppg, 17.9 rpg, 3.3 apg.

Player of the Year: Blake Lawson, Carlisle

Coach of the Year: Kevin MItchell, Cincinnati Oyler

Second team: Montez Crutchfield, Cincinnati Oyler, 6-6, jr., 20.6 ppg, 13 rpg, 3 bpg; Devohn Ealy, Cincinnati Oyler, 5-10, jr., 17.8 ppg, 7 apg, 6 spg; Landon Flatter, Arcanum, 5-11, sr., 15.5 ppg, 2.2 apg; Blake Monnin, Versailles, 6-1, so., 11.8 ppg, 2.3 apg, 1.2 spg; Brayden Robinette, Camden Preble Shawnee, 6-2, sr., 12.7 ppg, 5 rpg, 2.3 spg; Brendon Rowe, Carlisle, 6-3, sr., 16.4 ppg, 6.7 rpg, 2 apg; Chris Washington, Cincinnati Purcell Marian, 5-9, so., 22 ppg, 5.3 rpg, 3.6 apg; Terrance Yarbrough, Cincinnati Seven Hills, 6-0, sr., 19 ppg, 3.8 apg, 3.8 spg.

Third team: Grady Bowman, Enon Greenon, 6-2, sr., 16.6 ppg, 5.5 rpg; Shaun Burgon, Dayton Stivers, 6-6, sr., 11.1 ppg, 5 rpg; Grady Combs, Middletown Madison, 6-0, sr., 17 ppg, 5.3 rpg; Brody Fisher, Williamsburg, 6-2, jr., 13.7 ppg, 8.6 rpg, 3.6 apg; Luke Miller, New Lebanon Dixie, 6-2, sr., 13.5 ppg, 5.2 rpg; Brody Morton, Camden Preble Shawnee, 6-3, jr., 12.7 ppg, 5 rpg, 2.3 spg; Isaiah Reams, West Liberty-Salem, 6-4, sr., 10.7 rpg, 5.1 rpg, 1.5 apg; Lucas Rocha, Waynesville, 5-9, jr., 15.1 ppg, 1.8 spg.

Honorable mention: Cameron Ball, Arcanum; Kaden Francis, Casstown Miami East; Branden Cox, Cincinnati Christian; Emani Foster, Anthony Robinson-Austin, Cincinnati Clark Montessori; Bo Deeter, Cincinnati Mariemont; Adrian Benton, Brandon Wise, Cincinnati Finneytown; Bern Reed, Cincinnati Madeira; Matthew Wright, Vinny Clark, Cincinnati Purcell Marian; Robert Hamilton, Cincinnati Oyler; Tim Martin, Cincinnati Summit Country Day; Brady Schmidt, Clermont Northeastern; Amazon Jenkins, Gavin Wright, Dayton Stivers; Will Climie, Alex Horney, Jamestown Greeneview; Avery Pequignot, Indian Lake; Kaleb Miller, Middletown Madison; Damian Dawson, St. Bernard-Elmwood Place; Brody Jenkins, Breyton Reisinger, St. Paris Graham; Jace Warren, Versailles; Bradley Myers, Kian Stamper, Williamsburg.

DIVISION VI

First Team: Gavin French, Cincinnati Miami Valley Christian Academy, 6-3, sr., 19 ppg, 5 rpg; Jacob Feroze, Anna, 5-10, sr., 10.2 ppg, 2.4 apg; Trey Sagester, New Madison Tri-Village, 6-3, jr., 23 ppg, 5.7 rpg, 3.4 spg, 3.3 apg; Bryce Snell, Cincinnati Country Day, 6-0, sr., 23 ppg, 5.6 apg, 5.4 spg; Riston Taylor, Troy Christian, 6-3, jr., 13.8 ppg, 5.5 rpg, 2 apg.

Player of the Year: Trey Sagester, New Madison Tri-Village

Coach of the Year: Ryan Wagoner, Cincinnati Miami Valley Christian Academy

Second team: Dom Black, New Madison Tri-Village, 6-6, so., 11.7 ppg, 7.9 rpg, 2.3 apg; Landen Forbes, Felicity Franklin, 6-2, sr., 12.5 ppg, 8.9 rpg; Brady Wenning, Anna, 6-4, jr., 10.1 ppg, 4.2 rpg; Aiden Werner, Georgetown, 6-3, sr., 14.6 ppg, 9 rpg; 2.6 apg; Antonio White, Cincinnati Deer Park, 6-1, jr., 21.1 ppg, 3.7 apg, 3 spg.

Third team: Noah Finkbine, New Madison Tri-Village, 6-3, jr., 10 ppg, 5.8 rpg, 3.5 apg; Casey Heap, Cincinnati Miami Valley Christian Academy, 6-2, jr., 16 ppg, 5 rpg, 3 apg; Kellen Laird, New Paris National Trail, 5-9, jr., 12.1 ppg, 7.4 rpg, 4.2 apg; Trent Ray, West Alexandria Twin Valley South, 6-2, so., 15 ppg, 7 rpg, 2.2 apg; Jaxon Woods, DeGraff Riverside, 6-2, sr., 17 ppg, 9.7 rpg, 1.5 bpg.

Honorable mention: Thomas Cook, Olisah Oynah, Centerville Miami Valley School; Kaden Cromer, Blanchester; Jordan Blevins, Zander Marlow, Felicity-Franklin; Briggs Overman, Fort Recovery; Austin Miles, Georgetown; Skylar Boman, Houston; Griffin Richards, New Madison Tri-Village; Tayden Blevins, New Paris National Trail; Aiden Neer, Rhett Lough, Noah Federinko, Springfield Northeastern; Griffin Roel, Aidan White, West Alexandria Twin Valley South.

DIVISION VII

First Team: Eric Brenner, Pitsburg Franklin Monroe, 6-3, sr., 16.3 ppg, 5 rpg, 1.7 spg; Vince Borchers, Russia, 6-2, sr., 13.5 ppg, 6 rpg, 4.5 apg, 3.1 spg; Owen Canan, Bradford, 5-9, sr., 19.7 ppg, 3.6 apg, 2.3 spg; Braylon Cordonnier, Russia, 6-4, sr., 15 ppg, 2 apg; JayMear Davis, Cincinnati College Preparatory Academy, 6-2, sr., 24.8 ppg, 7.4 rpg; Collin Dosek, Botkins, 6-0, sr., 14.8 ppg, 5.9 rpg, 3.5 apg, 2.4 spg; Shane Frantz, Sidney Lehman Catholic, 6-5, so., 14.3 ppg, 6.1 rpg; Reed Platfood, Jackson Center, 6-7, sr., 15 ppg, 8.5 rpg, 2.9 apg.

Co-Players of the Year: Braylon Cordonnier and Vince Borchers, Russia

Coach of the Year: Spencer Cordonnier, Russia

Second team: EB Fall, Pitsburg Franklin-Monroe, 6-3, sr., 13.2 ppg, 7.6 rpg, 3.2 apg; Dante Farley Jr., Lockland, 6-3, jr., 15 ppg, 13 rpg, 3 bpg; Dominic Francis, Russia, 6-6, sr., 11 ppg, 6 rpg, 1.5 bpg; Keegan Guenther, Springfield Catholic Central, 6-4, jr., 16.8 ppg, 10.1 rpg, 2.2 apg; Kris McNeil, South Charleston Southeastern, 6-4, so., 15 ppg, 8 rpg, 1.9 apg; Jacob Thompson, Xenia Legacy Christian Academy, 6-0, jr., 20.9 ppg, 12.2 rpg, 1.6 bpg; Brayden Trimbach, Yellow Springs, 6-3, fr., 23 ppg, 5.4 rpg, 1.9 apg; Nate Van Loo, Cedarville, 6-1, jr., 13.2 ppg, 5.1 rpg; 4.1 apg.

Third team: Alex Bradshaw, Fayetteville-Perry, 6-3, sr., 15.3 ppg, 7 rpg, 3.9 apg; Ben Hamilton, Union City Mississinawa Valley, 6-6, fr., 10.6 ppg, 10.9 rpg; 2.2 bpg; Nate Hudson, Springfield Emmanuel Christian Academy, 6-3, jr., 14.5 ppg, 4.5 rpg; Max Maurer, Fort Loramie, 6-2, sr., 9.5 ppg, 4.4 rpg, 2.8 apg; Max Newhouse, Pleasant Hill Newton, 6-5, jr., 11 ppg, 10 rpg; Cing Scott, Union City Mississinawa Valley, 6-1, so., 13.8 ppg, 1.9 apg; Zac Thompson, Springfield Catholic Central, 6-7, sr., 13.9 ppg, 11 rpg, 2.5 apg; Benjamin York, Russia, 6-5, sr., 10 ppg, 4 rpg, 2.2 apg.

Honorable mention: Eli Pitts, Botkins; Rallie Wirrig, Bradford; Garret Maddy, Fairlawn; Charlie Coffman, Brody Feldhaus, Fayetteville-Perry; Lucas Heitkamp, Preston Serr, Jackson Center; Travis Williamson, Lewisburg Tri-County North; Caleb Skaggs, Middletown Christian; Da’Ron Pride, Turner Lachey, Sidney Lehman Catholic; Jae Ferryman, Gus Carrier, Springfield Emmanuel Christian Academy; Berkeley Little, Springfield Catholic Central; Brennan Workman, South Charleston Southeastern.