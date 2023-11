LAMB (Dieringer), Mary Louise



Age 93, of Arcanum, OH, passed away November 21, 2023. Private Graveside at the convenience of the family Kreitzer Funeral Home, 204 N. Main St., Arcanum, OH.



View the obituary on Legacy.com

Funeral Home Information

Kreitzer Funeral Home - Arcanum

204 N. Main St.

Arcanum, OH

45304

https://www.kreitzerfuneralhome.com/?utm_campaign=legacytraffic&utm_source=legacy&utm_medium=referral