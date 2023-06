Where are Butler County athletes going to college?

Butler County high school student-athlete college commitments (list taken from conference websites and announcement of commitment):

Baseball — Braylon Bailey, Middletown, Wilmington College; RJ Anderson, Middletown, Miami University Middletown; Carson French, Lakota East, University of Cincinnati; Braeden Fry, Lakota East, Ohio Christian University; Ethan Gagliardo, Lakota East, Miami University Middletown; Danny Sergent, Lakota East, Ohio Northern University; Drew Tower, Lakota East, Wilmington College; Alex Bemis, Monroe, Gannon; Brady Heagen, Monroe, Otterbein; Aiden Sargent, Monroe, Miami Middletown; Colton Hunt, Edgewood, Ashland University; Ashton Hopewell, Badin, Danville Area CC; Lucas Moore, Badin, University of Louisville; Nik Copenhaver, Badin, Vanderbilt University, Justin Hoevel, Badin, Lincoln Trail; Aiden Van De Hatert, Badin, Lincoln Trail; Rodney Rachel, Badin, Lincoln Trail; Brycen Fox, Badin, Mount Union; Caleb Jackson, Badin, Bluffton; Diego DeCello, Badin, Marietta; Corbin Ausman, Badin, Frontier; Sean Miller, Badin, Manchester University; Ethan Stone, Hamilton, Thomas More; Jordan Zapata, Hamilton, Miami University Middletown.

Boys basketball — Lebron Bennie-Powell, Lakota East, Franklin College; Darius Cunningham, Middletown, Clark State College; Izaiah Day, Middletown, Taylor University; Nate Dudukovich, Lakota West, Thomas More University; Charles Hollandsworth, Middletown, Defiance College; Jaylen Jenkins, Lakota West, Defiance College; Jack Kronauge, Lakota East, Rollins College; Jason Lavender, Lakota West, Mt. St. Joseph University; Julian Mitchell, Lakota East, Taylor University; Keatrick Thomas, Middletown, Clark State College; Peyton Smith, Edgewood, Bluffton University; Cooper Matthews, Hamilton, Franklin College.

Boys golf — Spencer Curran, Fairfield, Spring Arbor University; Ben Myers, Middletown, Miami University Middletown.

Boys lacrosse — Carter Barrett, Lakota West, University of Cumberlands.

Boys soccer — Tanner Back, Middletown, Trine University; Kobe Foster, Lakota East, Indiana University East; Keylin Hyman, Middletown, Indiana University East; Zach Johnson, Middletown, Bluffton University; Ethan Volk, Monroe, Mt. Saint Joseph; Ashton Benner, Edgewood, Mt. St. Joseph University; Jaiden Earls, Ross, Ohio Northern University; Noah Neu, Cincinnati Christian, Anderson University; Aiden Gabbard, Hamilton, Penn State at Kensington.

Boys tennis — Anthony Shalakov, Lakota West, US Military Academy.

Boys track — Nicholas Costas, Lakota West, Tiffin University; Jack Ferguson, Lakota West, Wittenberg University; Max Martindale, Lakota West, Wittenberg University; Brayden Rice, Lakota West, Ashland University; Jacob Crowthers, Edgewood, Minot State University; Henry Hoblitzell, Talawanda, Miami University; Logan Howard, Talawanda, Thomas More University; Anthony Roseman, Hamilton, Thomas More.

Boys wrestling — Tyler Bryant, Lakota East, Mt. St. Joseph University; Cooper Skelton, Lakota West, Ohio University; Laban Green, Monroe, Wabash; Bobby Dadabbo, Hamilton, Ohio Wesleyan.

Cheerleading — Gavin Usrey, Lakota West, University of Kentucky; Reese Mershad, Middletown, University of Cincinnati; Lonny Pennington, Middletown, Central State University; Gracie Richter, Monroe, Northern Kentucky University.

Football — Kofi Bobie, Lakota West, Centre College; Mitch Bolden, Lakota West, US Military Academy; Michael Brankamp, Lakota West, Centre College; Ronan Casanova, Middletown, Marist University; Lemond Chambers, Middletown, University of Findlay; Ray Coney, Fairfield, East Tennessee State; Jordan Jackson, Fairfield, West Virginia; Josiah Jackson, Fairfield, West Virginia; James Thomas, Fairfield, Bowling Green State; Luis Canedo, Fairfield, Flyght Prep Academy; Kavi Bivins, Fairfield, Central State; Dalton Davis, Fairfield, Iowa Community College; Mike Figgins, Fairfield, Flyght Prep Academy; Isaiah Glover, Fairfield, Walsh; Matthew Humbarger, Fairfield, Notre Dame College; Ki’Arran Love, Fairfield, University of Indianapolis; Harrison Mensah, Fairfield, Central State; Collin Robinson, Fairfield, Thomas More; Matt Toledo, Fairfield, Notre Dame College; Hassan Robertson, Hamilton, Notre Dame College; Sam Darla, Lakota West, Otterbein University; Kellen Davis, Middletown, University of the Cumberlands; Josh Fussell, Lakota West, Northwestern University; Malik Hartford, Lakota West, The Ohio State University; Scott Johnson, Lakota West, Hanover College; Alex Key, Lakota West, Marian University; Aaron Khayo, Lakota West, Mount Saint Joseph University; Majaden Lewis, Middletown, University of Findlay; Ben Minich, Lakota West, University of Notre Dame; DeMarco Powell, Middletown, University of Cumberlands; Christian Printup, Middletown, University of Cumberlands; Austin Siereveld, Lakota East, The Ohio State University; Bryce Taylor, Lakota East, Lake Erie College; Aidan Troutman, Lakota East, Hanover College; Bryson Bastin, Ross, Thomas More University; Tavionne Crosby, Edgewood, Wilmington College; Mason Green, Edgewood, Indiana State University; Ryan Iams, Ross, University of Indianapolis; Evan Swartz, Edgewood, Wittenberg University; Jake Valerio, Edgewood, Wittenberg University; Jaye Warren, Ross, Mt. St. Joseph University; Jackson Martin, Badin, Dayton; Reece Anzalone, Badin, Findlay; Braedyn Moore, Badin, Wisconsin; Kaden Starks, Badin, Georgetown, Ky.; Daymeon Pennington, New Miami, Ohio Wesleyan; Ebony Curry Jr., Hamilton, Youngstown State; Gabe Verdon, Hamilton, Lock Haven; Kaden Bennett, Hamilton, Flyght Prep Academy; Jaylan Garrett, Hamilton, Iowa Western CC.

Girls basketball — Derranae Aldridge, Middletown, Hocking College; Madison French, Lakota East, Miami University; Star Owens, Lakota West, Hiram College; Savannah Smith, Lakota East, Hillsdale College; Allie Stueve, Middletown, Indiana University East; Paige Frazier, Monroe, Miami Middletown; Alexis Lovejoy, Monroe, Wooster; Jessica Moore, Edgewood, Bluffton University.

Girls crew — Payton Woody, Lakota East, Indiana University.

Girls cross country — Kayla Compton, Fairfield, Wright State University; Lauren Mang, Lakota West, Northern Kentucky University; Jocelyn Willis, Lakota East, University of Cincinnati.

Girls lacrosse — Amelia Shirk, Lakota East, Lake Erie College; Anna Wells, Lakota West, Thomas More University.

Girls soccer — Morgan Blanchet, Lakota West, Thomas More University; Camryn Broz, Lakota West, University of Cumberlands; Lucy Carlin, Lakota East, The College of Wooster; Erica Cox, Lakota East, Eastern Kentucky University; Asia Espiritu, Middletown, West Liberty University; Leah Fisher, Lakota West, Ohio Dominican University; Shelby Parker, Hamilton, Terra State University; Olivia Rogers, Middletown, Indiana East University; Lindsey Bevak, Monroe, Mt. Saint Joseph; Samantha Chaney, Monroe, Mt. Saint Joseph; Ava Gray, Madison, Austin Peay; Rylie McKinney, Monroe, Marshall; Brooklynn Miltenberger, Monroe, Xavier; Keirra Thompson, Monroe, Siena Heights; Chelsey Hair, Ross, Hanover College; Savannah Holmes, Ross, Kent State University; Estella Varner, Ross, Mt. St. Joseph University.

Girls swimming — Sara Glosson, Lakota West, University of Toledo; Julianne Hobson, Edgewood, Davis & Elkins College; Maren Patterson, Talawanda, Queens University of Charlotte; Alaina Reynek, Ross, Wilmington College.

Girls track — Haley Troy, Lakota West, Wittenberg University; Haley O’Brien, Talawanda, Wright State University.

Girls triathlon — Morgan Barnes, Ross, Lenoir-Rhyne University.

Girls volleyball — Natalie Dieball, Lakota East, Ohio Wesleyan University; Henlie Krause, Fairfield, Ashland University; Emma Sicking, Fairfield, Mount St. Joseph University; Kaileigh Schneberger, Ross, Wilmington College; Mallory Witsken, Edgewood, Mt. St. Joseph University; Emma Weiseman, Monroe, Marietta; Kate Oates, Cincinnati Christian, Hope College.

Softball — Tionna Bright, Lakota West, Notre Dame College; Leilah Ferrari, Lakota West, Denison University; Tessa Koziel, Lakota East, Miami University Hamilton; Alayna Crouch, Ross, Thomas More University; Lilly Iden, Talawanda, Hope College; Adisyn Johnson, Ross, Thomas More University; Halee McDade, Talawanda, Bluffton University; Maddie Webb, Edgewood, University of Southern Maine CC; Erin Beeber, Badin, Marietta; Katelyn Polido, Hamilton, Edison State; Jaycee Taylor, Hamilton, Edison State.