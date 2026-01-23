Sports on TV for Jan. 23, 2026: Ohio State men’s basketball faces Michigan on FOX

(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Friday, Jan. 23
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
5:30 p.m.
ESPN2 — Saint Louis at St. Bonaventure
6 p.m.
FS1 — Indiana at Rutgers
7 p.m.
CBSSN — UMass at Buffalo
8 p.m.
ESPNU — Akron at Ohio
FOX — Ohio St. at Michigan
FS1 — Marquette at Butler
10 p.m.
FS1 — Utah St. at Colorado St.
COLLEGE GYMNASTICS (WOMEN’S)
7 p.m.
SECN — Georgia at Oklahoma
7:30 p.m.
ESPN2 — Kentucky at LSU
8:45 p.m.
SECN — Florida at Auburn
GOLF
4 p.m.
GOLF — PGA Tour: The American Express, Second Round, Pete Dye Stadium Course, La Quinta, Calif.
7 p.m.
GOLF — PGA Tour Champions: The Mitsubishi Electric Championship at Hualalai, Second Round, Hualalai Golf Club, Kaupulehu, Hawaii
2 a.m. (Saturday)
GOLF — DP World Tour: The Hero Dubai Desert Classic, Third Round, Emirates Golf Club, Dubai, United Arab Emirates
NBA BASKETBALL
7 p.m.
PRIME VIDEO — Houston at Detroit
9:30 p.m.
PRIME VIDEO — Denver at Milwaukee
NHL HOCKEY
7 p.m.
ESPN — Tampa Bay at Chicago
TENNIS
3 a.m.
ESPN2 — ATP/WTA: The Australian Open, Third Round, Melbourne, Australia
9 p.m.
ESPN2 — ATP/WTA: The Australian Open, Third Round, Melbourne, Australia
3 a.m. (Saturday)
ESPN2 — ATP/WTA: The Australian Open, Third Round, Melbourne, Australia