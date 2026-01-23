Sports on TV for Jan. 23, 2026: Ohio State men’s basketball faces Michigan on FOX

Ohio State center Christoph Tilly, right, reaches for a loose ball in front of Minnesota guard Langston Reynolds during the second half of an NCAA college basketball game in Columbus, Ohio, Tuesday, Jan. 20, 2026. (AP Photo/Paul Vernon)

Credit: AP

Credit: AP

Ohio State center Christoph Tilly, right, reaches for a loose ball in front of Minnesota guard Langston Reynolds during the second half of an NCAA college basketball game in Columbus, Ohio, Tuesday, Jan. 20, 2026. (AP Photo/Paul Vernon)
Sports
58 minutes ago
X

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Friday, Jan. 23

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

5:30 p.m.

ESPN2 — Saint Louis at St. Bonaventure

6 p.m.

FS1 — Indiana at Rutgers

7 p.m.

CBSSN — UMass at Buffalo

8 p.m.

ESPNU — Akron at Ohio

FOX — Ohio St. at Michigan

FS1 — Marquette at Butler

10 p.m.

FS1 — Utah St. at Colorado St.

COLLEGE GYMNASTICS (WOMEN’S)

7 p.m.

SECN — Georgia at Oklahoma

7:30 p.m.

ESPN2 — Kentucky at LSU

8:45 p.m.

SECN — Florida at Auburn

GOLF

4 p.m.

GOLF — PGA Tour: The American Express, Second Round, Pete Dye Stadium Course, La Quinta, Calif.

7 p.m.

GOLF — PGA Tour Champions: The Mitsubishi Electric Championship at Hualalai, Second Round, Hualalai Golf Club, Kaupulehu, Hawaii

2 a.m. (Saturday)

GOLF — DP World Tour: The Hero Dubai Desert Classic, Third Round, Emirates Golf Club, Dubai, United Arab Emirates

NBA BASKETBALL

7 p.m.

PRIME VIDEO — Houston at Detroit

9:30 p.m.

PRIME VIDEO — Denver at Milwaukee

NHL HOCKEY

7 p.m.

ESPN — Tampa Bay at Chicago

TENNIS

3 a.m.

ESPN2 — ATP/WTA: The Australian Open, Third Round, Melbourne, Australia

9 p.m.

ESPN2 — ATP/WTA: The Australian Open, Third Round, Melbourne, Australia

3 a.m. (Saturday)

ESPN2 — ATP/WTA: The Australian Open, Third Round, Melbourne, Australia

In Other News
1
Athlete of the Week: Will Climie, Greeneview
2
Boys basketball: Centerville holds onto GWOC lead, snaps Fairmont’s win...
3
Transfer portal: Who has committed to Miami?
4
Sports on TV for Jan. 22, 2026: Australian Open coverage continues on...
5
Girls basketball: Fairmont closes in on GWOC title with win over...