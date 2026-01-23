Prep Results 1/22: Miami East stays unbeaten in the TRC

Miami East girls basketball defeated Troy Christian 54-26 on Thursday, improving to 12-0 in the Three Rivers Conference and 14-3 overall.
PREP RESULTS
Boys Basketball
Thursday’s Results
Centerville 50, Fairmont 49
Girls Basketball
Thursday’s Results
Ansonia 53, Preble Shawnee 25
Bethel 72, Northridge 51
Cin. Christian 60, Thurgood Marshall 20
Dixie 27, National Trail 22
Edgewood 38, Mt. Healthy 26
Fort Recovery 48, Coldwater 46: C: Heyne 17, B. Knapke 15, M. Knapke 11.
Harvest Prep 63, Urbana 49
Marion Local 48, New Bremen 34
Meadowdale 65, Ponitz 51
Miami East 54, Troy Christian 26
Milton-Union 57, Covington 38: MU: Case 18, Firks 17, Copp 10.
Minster 44, Parkway 21: M: Belcher 13, Albers 10, Dirksen 10.
Newton 48, Tri-County North 34
Oakwood 54, Waynesville 46
Ottawa-Glandorf 79, St. Marys 60: SM: Fulmer 18, Reineke 11.
Riverside 45, Lehman Catholic 36
St. Henry 56, Delphos St. John’s 24
Tri-Village 66, Franklin Monroe 11
Trotwood 43, Belmont 32
Valley View 69, Dayton Christian 28: VV: Phillips 13, Stevens 12, Henson 10.
Versailles 60, New Knoxville 32: V: Litten 17, Hager 11. NK: Av. Albers 12, Ad. Albers 10.
Western Hills 75, Stivers 41
Wednesday’s Results
Beavercreek 58, Wayne 54
Bellbrook 47, Badin 43, OT: Be: Bunsold 21, Fabrick 11. Ba: Even 20, Sakach 10.
Butler 40, Troy 27
Chaminade Julienne 70, Miami East 45
Cin. Christian 46, Seven Hills 44, OT
Fairbanks 64, Triad 12
Fairmont 54, Springboro 46: F: Hargrave 17. S: Jones 20.
Greenville 47, Xenia 14
Lakota East 55, Middletown 12: LE: Sturgill 17.
Mason 63, Fairfield 39
Monroe 51, Harrison 27
New Miami 32, SBEP 23
Oak Hills 49, Colerain 31
Princeton 48, Sycamore 34
Sidney 45, West Carrollton 35: S: Fenton 13, Foy 11, Shroyer 10.
Springfield Shawnee 59, Dunbar 13: SS: Wilson 18, Blackburn 11.
Tippecanoe 38, Stebbins 34
West Jefferson 42, Northeastern 34
Boys Bowling
Thursday’s Results
Beavercreek 2820, Wayne 2027
Purcell Marian 1908, Cin. Christian 1650
Wednesday’s Results
Wilmington 2726, Clinton-Massie 2373: W: Fisher 469 series, Brown 408 series.
Girls Bowling
Thursday’s Results
Beavercreek 2287, Wayne 1699
Cin. Christian 1461, Purcell Marian 1446
Wednesday’s Results
Wilmington 2395, Clinton-Massie 2190: W: Comberger 438 series, Rhoads 390 series.
Boys Wrestling
Thursday’s Results
Clinton-Massie 49, Wilmington 28
Wednesday’s Results
Fairmont 39, Centerville 32
Springboro 57, Lebanon 9
