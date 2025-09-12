H.S. Results 9/11: Tipp boys soccer unbeaten conference streak reaches 100 games

PREP RESULTS
Football
Week 4
Thursday’s Results
Edgewood 28, Fenwick 14
Lehman Catholic 34, Northridge 16
Purcell Marian 22, Hughes 14
Withrow 49, Dunbar 12
BOX SCORES
EDGEWOOD 28, FENWICK 14
Second Quarter
F: Heberling 27 pass from Halcomb (kick).
E: Breedlove 11 run (kick).
Fourth Quarter
E: Fall 59 run (kick fail).
E: O’Banion 58 run (pass).
E: O’Banion 40 run (kick).
F: Halcomb 44 pass from O’Connor (kick).
Boys Soccer
Thursday’s Results
Badin 3, Waynesville 0: B: Hilgeman 2 goals, Hartman goal, Parr shutout.
Bellbrook 8, Edgewood 0: B: Markland 3 goals.
Botkins 15, Fairlawn 0
Butler 6, Piqua 0
Carlisle 3, Middletown Madison 0: C: Sams 2 goals, Anadres goal, Fox/Liggett shutout.
Carroll 3, Northmont 2: C: Fedorisin 2 goals, Sproles goal, Wagner 2 assists. N: Graham goal assist, Wilson goal.
Emmanuel Christian 1, Middletown Christian 1
Fairbanks 7, West Jefferson 0
Fairborn 7, Sidney 2: S: Danklefsen goal assist, Robinson goal.
Franklin 2, Ross 2: R: Damron goal, Holmes goal.
Hamilton 2, Oak Hills 1: H: Vasquez goal, Brown goal.
Indian Lake 6, Marion Harding 0
Jackson Center 4, Spencerville 0
Lakota West 1, Lakota East 0: LW: Washington goal, Sexton assist, Kren shutout.
Mason 6, Fairfield 0
Monroe 3, Talawanda 0
Oakwood 2, Brookville 1
Preble Shawnee 5, Franklin Monroe 0
Stebbins 8, Greenville 0
Tippecanoe 9, West Carrollton 0: T: Smith 2 goals, Mader goal assist, Stout/Venters shutout.
Troy 10, Xenia 0
West Clermont 1, Lebanon 0
Wilmington 2, Batavia 2
Wednesday’s Results
Ben Logan 5, Lincolnview 0: BL: Todd 2 goals, Jordan goal assist, McWade goal assist.
Springboro 8, Miamisburg 0
Girls Soccer
Thursday’s Results
Ben Logan 2, Allen East 1: BL: Varner 2 goals, Hays assist.
Eaton 0, Waynesville 0: E: Moore shutout.
Greeneview 7, Catholic Central 0: G: Sandlin 2 goals 3 assists, Simpson 2 goals 1 assist, Leonard 2 goals.
Legacy Christian 6, Landmark Christian 2
Lehman Catholic 1, Miami East 0
Mason 1, Fairfield 0
Middletown 2, Princeton 1: M: Mills goal, Cooper goal.
National Trail 3, Milton-Union 2: NT: Thompson 3 goals.
Newton 5, Twin Valley South 0
Northwestern 9, Northeastern 0: Nw: Deards 3 goals, Boggs 2 goals, Roseberry 1 goal 2 assists.
Oak Hills 10, Hamilton 0
Oakwood 4, Brookville 0: O: Meador 2 goals 1 assist, Darr goal assist, Camacho shutout.
Ross 8, Franklin 0
Springfield Shawnee 1, Xenia 0
Talawanda 0, Monroe 0
Valley View 2, Dayton Christian 0: VV: Bell goal, Sorrell goal, DeGroat shutout.
Wednesday’s Results
Badin 3, Chaminade Julienne 0: B: Rhodis goal, Nieman goal, McFarland goal.
Beavercreek 10, Wayne 0: B: Walker 2 goals, Ashworth 2 goals, Miller/Nerderman shutout.
Bellefontaine 14, Pleasant 0: B: Shumaker 7 goals 1 assist, Fogan/Whitaker shutout.
Carroll 4, Fenwick 1
Centerville 2, Fairmont 1
Graham 6, West Jefferson 2: G: McAlexander 3 goals, Erter 2 goals 1 assist, Turner goal assist.
Northmont 6, Springfield 0
Sidney 10, West Carrollton 0: S: Haynes 2 goals.
Springboro 2, Miamisburg 0: S: Buckholtz goal, Gill goal, Schaaf shutout.
Tri-County North 3, Dixie 0
Troy 2, Butler 2
Girls Tennis
Thursday’s Results
Chaminade Julienne 4, Alter 1: Harsman (CJ) d. Bigby 6-0 6-0; Powers (CJ) d. Carpenter 6-0 6-3 ret.; Newsom (CJ) d. Burger 6-7 6-4 6-3. Gilman/Jones (CJ) d. Brandt/Schoen 6-4 3-6 6-4; Paul/Doorley (A) d. Rodgers/Good 6-1 6-4.
Fenwick 5, Badin 0
Greenville 5, Piqua 0
Milton-Union 4, Bellefontaine 1
Monroe 3, Ross 2
Oakwood 5, Waynesville 0
Talawanda 3, Bellbrook 2
Tippecanoe 5, Sidney 0
Troy 5, Fairborn 0
Valley View 3, Carlisle 2
Wednesday’s Results
Bellbrook 4, Greenville 1
Centerville 4, Tecumseh 1
Eaton 4, Milton-Union 1
Franklin 5, Edgewood 0
Greeneview 3, Xenia 2
Harrison 3, Talawanda 2
Kenton Ridge 4, Sidney 1
London 5, Bishop Ready 0
Miami Valley 5, Alter 0
Middletown Madison 3, Monroe 2
Piqua 4, West Carrollton 1
Ross 4, Colerain 1
Troy 4, Wayne 1
Valley View 3, Stivers 2
Boys Golf
Thursday’s Results
New Bremen 179, New Knoxville 187: NB: Pape 43, Lennartz 45.
St. Henry 167, Fort Recovery 172
Versailles 169, Marion Local 170: V: Wagner 36, Phlipot 40.
Wednesday’s Results
Badin 165, Moeller 166: B: Helmer 36.
London 183, Urbana 188
Sidney 162, Piqua 179: S: Goffena 40, Scully 40.
Twin Valley South 184, Dixie 187: TVS: White 42, Howard 43.
Girls Golf
Thursday’s Results
Fenwick 178, Lebanon 184
Fort Loramie 200, New Bremen 211: FL: Schafer 48.
Greenville 202, Russia 216: G: Cox 40, Brinley 42.
Lakota East 166, Mason 183, Lakota West 214: LE: Loving 40.
Miami East 200, Riverside 212: ME: Stevens 45, Potter 50.
Wednesday’s Results
Greenville 192, Piqua 219: G: Chrisman 43, Cox 45.
Girls Volleyball
Thursday’s Results
Ansonia 3, Bradford 1
Houston 3, Botkins 2
Jackson Center 3, Fairlawn 0
Lakota East 3, Lakota West 2
Marion Local 3, Parkway 1
Miami Valley 3, Horizon Academy 0
Russia 3, Fort Loramie 2
St. Henry 3, Coldwater 0
Tecumseh 3, Urbana 0
Tippecanoe 3, Butler 0: T: Clawson 12 kills, Morris 30 assists, Siefring 28 digs.
Versailles 3, Minster 0
Xenia 3, Fairborn 0
Wednesday’s Results
Ponitz 3, Stivers 2
Trotwood 3, Dunbar 0
