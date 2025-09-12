H.S. Results 9/11: Tipp boys soccer unbeaten conference streak reaches 100 games

ajc.com

High School Sports
17 minutes ago
PREP RESULTS

Football

Week 4

Thursday’s Results

Edgewood 28, Fenwick 14

Lehman Catholic 34, Northridge 16

Purcell Marian 22, Hughes 14

Withrow 49, Dunbar 12

BOX SCORES

EDGEWOOD 28, FENWICK 14

Second Quarter

F: Heberling 27 pass from Halcomb (kick).

E: Breedlove 11 run (kick).

Fourth Quarter

E: Fall 59 run (kick fail).

E: O’Banion 58 run (pass).

E: O’Banion 40 run (kick).

F: Halcomb 44 pass from O’Connor (kick).

Boys Soccer

Thursday’s Results

Badin 3, Waynesville 0: B: Hilgeman 2 goals, Hartman goal, Parr shutout.

Bellbrook 8, Edgewood 0: B: Markland 3 goals.

Botkins 15, Fairlawn 0

Butler 6, Piqua 0

Carlisle 3, Middletown Madison 0: C: Sams 2 goals, Anadres goal, Fox/Liggett shutout.

Carroll 3, Northmont 2: C: Fedorisin 2 goals, Sproles goal, Wagner 2 assists. N: Graham goal assist, Wilson goal.

Emmanuel Christian 1, Middletown Christian 1

Fairbanks 7, West Jefferson 0

Fairborn 7, Sidney 2: S: Danklefsen goal assist, Robinson goal.

Franklin 2, Ross 2: R: Damron goal, Holmes goal.

Hamilton 2, Oak Hills 1: H: Vasquez goal, Brown goal.

Indian Lake 6, Marion Harding 0

Jackson Center 4, Spencerville 0

Lakota West 1, Lakota East 0: LW: Washington goal, Sexton assist, Kren shutout.

Mason 6, Fairfield 0

Monroe 3, Talawanda 0

Oakwood 2, Brookville 1

Preble Shawnee 5, Franklin Monroe 0

Stebbins 8, Greenville 0

Tippecanoe 9, West Carrollton 0: T: Smith 2 goals, Mader goal assist, Stout/Venters shutout.

Troy 10, Xenia 0

West Clermont 1, Lebanon 0

Wilmington 2, Batavia 2

Wednesday’s Results

Ben Logan 5, Lincolnview 0: BL: Todd 2 goals, Jordan goal assist, McWade goal assist.

Springboro 8, Miamisburg 0

Girls Soccer

Thursday’s Results

Ben Logan 2, Allen East 1: BL: Varner 2 goals, Hays assist.

Eaton 0, Waynesville 0: E: Moore shutout.

Greeneview 7, Catholic Central 0: G: Sandlin 2 goals 3 assists, Simpson 2 goals 1 assist, Leonard 2 goals.

Legacy Christian 6, Landmark Christian 2

Lehman Catholic 1, Miami East 0

Mason 1, Fairfield 0

Middletown 2, Princeton 1: M: Mills goal, Cooper goal.

National Trail 3, Milton-Union 2: NT: Thompson 3 goals.

Newton 5, Twin Valley South 0

Northwestern 9, Northeastern 0: Nw: Deards 3 goals, Boggs 2 goals, Roseberry 1 goal 2 assists.

Oak Hills 10, Hamilton 0

Oakwood 4, Brookville 0: O: Meador 2 goals 1 assist, Darr goal assist, Camacho shutout.

Ross 8, Franklin 0

Springfield Shawnee 1, Xenia 0

Talawanda 0, Monroe 0

Valley View 2, Dayton Christian 0: VV: Bell goal, Sorrell goal, DeGroat shutout.

Wednesday’s Results

Badin 3, Chaminade Julienne 0: B: Rhodis goal, Nieman goal, McFarland goal.

Beavercreek 10, Wayne 0: B: Walker 2 goals, Ashworth 2 goals, Miller/Nerderman shutout.

Bellefontaine 14, Pleasant 0: B: Shumaker 7 goals 1 assist, Fogan/Whitaker shutout.

Carroll 4, Fenwick 1

Centerville 2, Fairmont 1

Graham 6, West Jefferson 2: G: McAlexander 3 goals, Erter 2 goals 1 assist, Turner goal assist.

Northmont 6, Springfield 0

Sidney 10, West Carrollton 0: S: Haynes 2 goals.

Springboro 2, Miamisburg 0: S: Buckholtz goal, Gill goal, Schaaf shutout.

Tri-County North 3, Dixie 0

Troy 2, Butler 2

Girls Tennis

Thursday’s Results

Chaminade Julienne 4, Alter 1: Harsman (CJ) d. Bigby 6-0 6-0; Powers (CJ) d. Carpenter 6-0 6-3 ret.; Newsom (CJ) d. Burger 6-7 6-4 6-3. Gilman/Jones (CJ) d. Brandt/Schoen 6-4 3-6 6-4; Paul/Doorley (A) d. Rodgers/Good 6-1 6-4.

Fenwick 5, Badin 0

Greenville 5, Piqua 0

Milton-Union 4, Bellefontaine 1

Monroe 3, Ross 2

Oakwood 5, Waynesville 0

Talawanda 3, Bellbrook 2

Tippecanoe 5, Sidney 0

Troy 5, Fairborn 0

Valley View 3, Carlisle 2

Wednesday’s Results

Bellbrook 4, Greenville 1

Centerville 4, Tecumseh 1

Eaton 4, Milton-Union 1

Franklin 5, Edgewood 0

Greeneview 3, Xenia 2

Harrison 3, Talawanda 2

Kenton Ridge 4, Sidney 1

London 5, Bishop Ready 0

Miami Valley 5, Alter 0

Middletown Madison 3, Monroe 2

Piqua 4, West Carrollton 1

Ross 4, Colerain 1

Troy 4, Wayne 1

Valley View 3, Stivers 2

Boys Golf

Thursday’s Results

New Bremen 179, New Knoxville 187: NB: Pape 43, Lennartz 45.

St. Henry 167, Fort Recovery 172

Versailles 169, Marion Local 170: V: Wagner 36, Phlipot 40.

Wednesday’s Results

Badin 165, Moeller 166: B: Helmer 36.

London 183, Urbana 188

Sidney 162, Piqua 179: S: Goffena 40, Scully 40.

Twin Valley South 184, Dixie 187: TVS: White 42, Howard 43.

Girls Golf

Thursday’s Results

Fenwick 178, Lebanon 184

Fort Loramie 200, New Bremen 211: FL: Schafer 48.

Greenville 202, Russia 216: G: Cox 40, Brinley 42.

Lakota East 166, Mason 183, Lakota West 214: LE: Loving 40.

Miami East 200, Riverside 212: ME: Stevens 45, Potter 50.

Wednesday’s Results

Greenville 192, Piqua 219: G: Chrisman 43, Cox 45.

Girls Volleyball

Thursday’s Results

Ansonia 3, Bradford 1

Houston 3, Botkins 2

Jackson Center 3, Fairlawn 0

Lakota East 3, Lakota West 2

Marion Local 3, Parkway 1

Miami Valley 3, Horizon Academy 0

Russia 3, Fort Loramie 2

St. Henry 3, Coldwater 0

Tecumseh 3, Urbana 0

Tippecanoe 3, Butler 0: T: Clawson 12 kills, Morris 30 assists, Siefring 28 digs.

Versailles 3, Minster 0

Xenia 3, Fairborn 0

Wednesday’s Results

Ponitz 3, Stivers 2

Trotwood 3, Dunbar 0

REPORTING RESULTS

Contact Dayton Daily News, Springfield News-Sun and Journal-News with scores and results as soon as possible after varsity high school athletic contests by email only at COPSports@coxinc.com. Please include any details from your contest that you would like published along with a contact name and phone number.

