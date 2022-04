H.S. Results 4/12: Badin coach reaches milestone

Baseball

Tuesday’s Results

Anderson 5, Lebanon 4

Ansonia 6, Tri-Village 2

Arcanum 12, Mississinawa Valley 1

Badin 15, Carroll 2

Beavercreek 9, Springfield 5

Bellefontaine 6, Springfield Shawnee 4

Bethel 6, Miami East 5: B: Schroeder GW-RBI, Gray S.

Botkins 4, Houston 0: B: Cisco W 6 K, Hall 2-4 RS, Free 1-2 2B RBI.

Carlisle 6, Bellbrook 2

Centerville 10, Miamisburg 6: C: Gearhart W.

Chaminade Julienne 12, Bellbrook 5

CIn. Christian 11, Norwood 2: CC: Selvie 2-4 RBI 2 RS, Henson 2-2 2 RBI.

Coldwater 8, Marion Local 3: C: Hrycko 4-4, Blasingame 2B, Bruggeman W. ML: Pohlman 2-2.

Defiance 6, St. Marys 2

Delphos SJ’s 4, Minster 1

Fairbanks 10, Cedarville 0

Fairborn 9, Alter 7: F: Anderson 3-4, Bailey 3-4 2B.

Greenon 2, Mechanicsburg 1: M: Conley 2B RS, Edwards 14 K.

Fort Recovery 8, Parkway 3

Harrison 10, Talawanda 1

Lakota East 11, Colerain 4

Marysville 5, London 1

McNicholas 9, New Richmond 6

Newton 6, Dixie 4

North Union 5, Graham 4

Northridge 7, Milton-Union 1

Riverside 11, Covington 0

Russia 5, Fort Loramie 2: R: Cordonnier 3B 3 RBI, Phlipot W 5 K.

Southeastern 1, Northeastern 0

Springboro 6, St. Xavier 5: S: Poole 2B HR 4 RBI, Pheanis W.

St. Henry 2, New Bremen 1

Sycamore 3, Hamilton 2

Tecumseh 6, Kenton Ridge 4: T: Kitchens 2 2B.

Tippecanoe 5, West Carrollton 0

Tri-County North 8, Preble Shawnee 4

Troy Christian 12, Lehman Catholic 1: TC: Simmons W 9 K, Day 3-4 2 2B 3B 4 RBI, Major HR 3 RBI.

Twin Valley South 4, National Trail 3: TVS: Ulrich W 6 K, Miller S 3 K.

Versailles 10, New Knoxville 0

West Jefferson 7, Catholic Central 5

Xenia 4, Piqua 2

Monday’s Results

Chaminade Julienne 5, Carroll 2: CJ: Eversole W 7 K, Frasure 2-2 2B HR 3 RBI, Peltier 2B RBI 2 RS.

Delphos SJ’s 15, Kalida 1: DSJ: Metzger W, Gerker 2-3 2B 3 RBI.

Troy 6, North Paulding 1

Softball

Tuesday’s Results

Ansonia 13, Tri-Village 0: A: Burns W 10 K.

Arcanum 15, Mississinawa Valley 0

Beavercreek 6, Lebanon 4

Bradford 7, Franklin Monroe 0

Butler 11, Sidney 0

Butler 14, Sidney 4

Carlisle 11, Brookville 0

Centerville 10, Springfield 1: C: Arnold W 17 K, Hopf 3-3 2 2B 3 RBI, Arnold 3-4 HR 5 RBI.

Clark Montessori 16, Cin. Christian 11: CC: Trissell 3 RBI.

Coldwater 3, Marion Local 0

Covington 3, Riverside 2

Defiance 3, St. Marys 0

Eaton 15, Franklin 8

Fort Recovery 7, Parkway 3

Greenville 19, Stebbins 0

Greenville 14, Stebbins 2

Houston 11, Botkins 1

Jonathan Alder 9, Bellefontaine 1: B: Clifton RBI.

Kenton Ridge 11, Tecumseh 7: KR: Ropp W 3-5 2B HR 3 RBI, Dobyns 3-4 2B 3 RS 4 RBI, Wright 3-5 2 2B 3 RS 4 RBI. T: Strouse 2-3 2B 2 RS 2 RBI, Franks 3-3, Hill 3-3 2 RBI.

Lakota East 8, Hamilton 4

Legacy Christian 20, Middletown Christian 10

Little Miami 5, Talawanda 3: T: McDade 3-3 RBI, Dsuban 2B.

Mason 17, Princeton 2

McAuley 6, Harrison 0

Mechanicsburg 11, Greenon 1

Minster 13, Allen East 2

North Baltimore 11, Newton 1

North Union 10, Graham 0

Northeastern 3, Southeastern 2

Oak Hills 1, Lakota West 0

Russia 13, Lehman Catholic 0

Rossford 14, Newton 7

Springboro 13, Waynesville 4

Springfield Shawnee 8, Northmont 5: SS: Wills 2-4 2B 3 RBI, Pierson 2-3 RBI, Ross 2-4 RBI.

St. Henry 4, New Bremen 3

Tri-County North 6, Preble Shawnee 1: TCN: Hemp W.

West Jefferson 7, Catholic Central 1

West Liberty-Salem 8, Madison Plains 0: WLS: Wilcoxon 2B 4 RBI, Wallace W 2 RBI.

Xenia 6, Piqua 3: P: Toopes HR.

Monday’s Results

Parkway 15, South Adams 5

Track & Field

Tuesday’s Results

Ohio Heritage Conference North Meet

Boys Team Results: Mechanicsburg 181; West Liberty-Salem B 124; West Liberty-Salem 90; West Jefferson 77; Triad 24.

Girls Team Results: West Liberty-Salem 191; Mechanicsburg 118; Triad 89; West Jefferson 60; West Liberty-Salem B 16.

Boys Tennis

Tuesday’s Results

Chaminade Julienne 5, Badin 0: Zelinski d. Combs 6-2 6-1; Dickman d. Poehner 6-2 6-1; Weatherspoon d. Zettler 6-1 6-0; Hofstetter/Frank d. Wilson/Karrisch 6-4 6-2; Wendling/Thomas d. Wesner/Richardson 6-1 6-0.

Colerain 4, Middletown 1

Covington Catholic (Ky) 4, Centerville Gold 1: Pool (CC) def. Ross 6-1, 6-0; Galbraith (C) def. Kyntchev 6-2, 6-2; Ikeda (CC) def. Xiao 6-3, 6-1; Hussey-Yeageri (CC) def. Jaiprasad-Edwards 6-1, 6-0; Warner-Christenson, Kalei (CC) def. Kunst-Hardie 6-3, 3-6, 10-8.

Greeneview 3, Wilmington 2

Greenville 5, Butler 0

Jonathan Alder 5, Tecumseh 0: Zang def Williams 6-0, 6-0; Welsch def Green 6-0, 6-0; VanKirk def Guzman 6-0, 6-0; Hecht/Honigford def Bledsoe/Negrette 6-0, 6-0; Cox/Hess def Jones/Lian 6-1, 6-1.

Lakota West 5, Hamilton 0

Lehman Catholic 3, Milton-Union 2: Gilardi(LC) def Kress(MU) 6-3,5-7,6-2; Iddings(MU) def. Pannapara(LC) 6-2, 6-3; Jones(LC) def Hines(MU) 5-7,6-2,6-1; George/Bostick(LC) def Berner/Copp(MU) 6-4, 6-1; Benkert/Knight(MU) def Linson/White(LC) 6-1, 6-0.

Tippecanoe 5, Piqua 0: Hackenberger defeated Partee 6-1, 6-0; Blake beat Barr 6-0, 6-0; Davis beat Staley 6-0, 6-0; Davis/Nichols beat Rossman/Foster 6-0, 6-0; Hartke/Vonderheide beat Huang/Staley 6-0, 6-0.

Troy 5, Xenia 0

Boys Volleyball

Tuesday’s Results

Centerville 3, Fairmont 0

Middletown 3, Oak Hills 2

Roger Bacon 3, Edgewood 1: E: Ellis 9 kills, Honchul 6 kills, Earnshaw 4 aces.

Monday’s Results

Centerville 3, Lakota East 0

Middletown 3, Edgewood 0: E: Honchul 5 kills, Combs 1 ace.

Boys Lacrosse

Tuesday’s Results

Chaminade Julienne 11, Oakwood 8

Wilmington 13, Northmont 5

Monday’s Results

Beavercreek 14, Oak Hills 7

Girls Lacrosse

Tuesday’s Results

Centerville 11, Northmont 2

Springboro 25, Fairmont 1

