H.S. Results 4/1-4/2

Arcanum 10, Covington 1

Beechwood 3, Oak Hills 2

Ben Logan 17, West Liberty-Salem 2

Bethel 8, National Trail 7: Schroeder GW-RBI.

Botkins 12, New Knoxville 4: B: Hall W 9 K, Wendel 2-4 2B 2 RS, Hall 2-4 2B.

Bradford 13, Riverside 2

Carroll 9, Plymouth Christian 2: C: Malesko HR.

Catholic Central 6, Dixie 2

Chaminade Julienne 10, Urbana 0

Cin. Christian 10, Middletown Madison 1

Eaton 9, Northmont 1

Elder 3, Lakota East 2

Fairmont 2, Dublin Jerome 1

Fenwick 4, Indian Hill 3

Fort Loramie 10, Wheelersburg 6: FL: Meyer W.

Graham 3, Northeastern 1

Greeneview 16, Clinton-Massie 3

Indian Lake 7, Anna 5: IL: Wurster 2 RS, Fulkerson 2-3 2 3B 2 RS, Lones 3B.

Jackson Center 11, New Knoxville 0: JC: Roberts W 16 K.

Loveland 11, Northwest 1

Mechanicsburg 10, Hardin Northern 0: M: Conley 2-3 2 RBI RS, Edwards 1-3 HR, Hess W 6 K 2-3 2 RBI RS.

Mechanicsburg 7, Hardin Northern 2: M: Conley 1-3 2 RBI, Roland 1-2 2 RS, Edwards W 6 K.

Middletown 7, Western Hills 3

Milford 7, Talawanda 2

Mississinawa Valley 13, Fairlawn 10: MV: Daniels 3-4 3 RBI, Manning 2-3 RBI, Wehrkamp 1-3 3 RBI.

Mississinawa Valley 10, Fairlawn 0

Moeller 8, Lebanon 2

Monroe 6, Xenia 1: M: Wells W 4 K, Holmes 2B 2 RBI, Heagen 2B RBI.

New Bremen 3, Celina 2

Reading 7, Princeton 4

Riverside 7, Bradford 2

Sidney 11, Anna 9: S: Booth 3-5 3 RS, Davidson W 2 RS, Davis 2 RS, Johnson 2 RS. A: Albers 3-4 2B 3 RBI, Osborn 2-3 2B 2 RS, Keller 2-2 2 RS.

Southeastern 4, Northwestern 3

Sycamore 12, Madeira 9

Tecumseh 13, Piqua 2: T: Brents 3-3 4 RBI.

Thomas Worthington 4, London 0

Tri-County North 23, New Miami 6

Tri-Village 11, Brookville 10

Troy 1, Coldwater 0

Troy Christian 10, Milton-Union 5

Union City 11, Ansonia 4

Union City 3, Ansonia 2

Wayne 13, Alter 3

West Clermont 5, Lakota West 2

Friday’s Results

Ansonia 2, Houston 1

Brookville 13, Covington 2: B: Cooper W 7 K.

Chaminade Julienne 5, Wyoming 2: CJ: Hoagland W 8 K, Frasure 2-4 2B 2 RBI, Brunner 2B RBI.

Dayton Christian 28, Trotwood 3

Edgewood 4, Beavercreek 0: E: Smith W.

Fort Recovery 2, Mississinawa Valley 0: FR: Dues 2 RBI.

Franklin Monroe 18, Milton-Union 1

Greenville 14, Fairborn 4: G: Kolb 2-3, Bush 2B.

Hamilton 12, Princeton 0

Jonathan Alder 12, Northwestern 0

Lebanon 15, Winton Woods 0

Mason 10, Henry County 5

Miami East 9, Anna 8: A: Cobb 2 RS. ME: Wooley 2-4 2B 2 RBI, Monnin 2-3, Blanvelt 2B 2 RBI.

New Bremen 10, Lehman Catholic 4

Newton 14, Fairlawn 0

Northeastern 12, Triad 5

Stewarts Creek 10, Mason 2

Troy 11, West Carrollton 2

Waynesville 5, Springfield 3

Softball

Saturday’s Results

Anna 11, Delphos Jefferson 7: A: Dye 3-3, Cobb HR, Metzler W.

Anna 19, Delphos Jefferson 5: A: Crosson W, Shepherd 2-2, Makenna 2-3.

Ansonia 11, Union City 1

Ansonia 9, Union City 7

Arcanum 12, Eaton 5

Bellefontaine 3, Minster 0: B: Vigansky W 9 K 2-4 HR, Casey 2-3 HR, Hudson 2-3.

Ben Logan 18, West Liberty-Salem 0

Bethel 11, Urbana 10

Brookville 17, Tri-Village 6: TV: Arnett 2-3.

Carroll 16, Ponitz 2

Coldwater 7, South Adams 2: C: Wendel W 12 K HR, Voskuhl 3-4.

Covington 8, Tippecanoe 7

Dixie 13, Catholic Central 7

Fairfield 7, New Richmond 3

Fairmont 8, Xenia 6

Fort Loramie 15, St. Henry 5

Greenon 12, Stebbins 7

Greenville 6, Lebanon 5

Indian Lake 18, Riverside 7

Kenton Ridge 15, Urbana 6: KR: Ropp W 6 K 2-4 2 2B 3 RBI, Dobyns 3-3 3B 4 RS, A. Fyffe 2-4 2 RS 2 RBI.

Lakota West 12, Miamisburg 2

Newton 9, Lehman Catholic 8

Northmont 3, Bradford 2: N: McGilton GW-RBI.

Northridge 14, Alter 3

Perry 14, Botkins 3

Perry 19, Botkins 11

Piqua 13, Graham 11

Riverside 5, Indian Lake 2

Russia 13, Milton-Union 9

St. Henry 6, Fort Loramie 3

Stebbins 15, Greenon 7

Triad 5, Marion Pleasant 1

Triad 4, Marion Pleasant 3

Turpin 13, McNicholas 3

Versailles 7, Franklin Monroe 3

Versailles 10, Franklin Monroe 0

Friday’s Results

Alter 16, Dayton Christian 4

Bradford 10, Coldwater 4

Carlisle 6, South Williamsport 1

Covington 19, Brookville 11

Fairbanks 8, West Liberty-Salem 6

Fairfield 2, Sycamore 0

Fairmont 21, Monroe 8

Fort Recovery 13, Mississinawa Valley 2

Greenville 11, Fairborn 1: G: Hamm W 2 2B HR. F: Webb 2-2.

Hamilton 18, Princeton 1

Harrison 7, Seton 4

Lakota West 22, Colerain 0

Minster 10, Anna 5: A: Pettus 2-2, Edwards 3-4, Stauder 2-4.

Mount Vernon 9, Franklin 3

Northeastern 20, Triad 0

Oak Hills 1, Mason 0

Piqua 14, Sidney 13: P: Roe HR.

Russia 10, Fort Loramie 3

Troy 10, West Carrollton 0

Xenia 5, Tippecanoe 4

Boys Tennis

Saturday’s Results

Chaminade Julienne Invitational

Team Results: 1. Miamisburg 12; 2. Troy 7; 3. Beavercreek 6; 4. CJ 5.

Friday’s Results

Dixie 3, Monroe 2

Dayton Christian 5, Stivers 0

Boys Volleyball

Friday’s Results

Badin 2, West Clermont 0

Badin 2, Edgewood 0: E: Honchul 5 blocks.

Badin 2, Taylor 0

Edgewood 2, Taylor 0: E: Earnshaw 3 blocks, Combs 2 aces, Robertson 2 aces.

West Clermont 2, Edgewood 1: E: Smith 18 assists, Ellis 10 kills, Taggart 6 digs.

Boys Lacrosse

Friday’s Results

Centerville 10, Worthington Kilbourne 8

