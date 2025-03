H.S. Results 3/7: Butler girls win bowling state championship

REGIONAL TOURNAMENT

Thursday’s Semifinals

Division IV

Jonathan Alder 56, Napoleon 45

Wednesday’s Semifinals

Division I

Fairfield 49, Lakota East 42

Lakota West 36, St. Xavier 29: LW: Davis 13, Curry 10.

Division III

Trotwood 67, Badin 51

Division IV

Wyoming 59, Northridge 48

Division VII

Russia 55, Northside Christian 16: R: Borchers 20, Francis 12.

Botkins 46, Franklin Monroe 30: B: Doseck 11, Pitts 11.

Tuesday’s Semifinals

Division I

Groveport Madison 52, Beavercreek 49: B: Williams 21.

Division IV

Alter 69, Oakwood 54: O: Rubin 16, Thobe 13. A: Fenton 16, Conner 14, Bakos 12, Lunne 10.

Division V

Clark Montessori 65, Preble Shawnee 59, 3OT: PS: Morton 20.

Division VI

Marion Local 64, MVCA 29

Anna 47, Tri-Village 46

Division VII

Delphos St. John’s 69, Fort Jennings 41: DSJ: C. Elwer 27, Wiechart 11, A. Elwer 10, E. Elwer 10.

Girls Basketball

STATE TOURNAMENT

Friday’s Semifinals

Division VI

Rootstown 57, Fort Frye 54

Col. Grove 43, Minster 40

Division VII

Fort Loramie 52, Ottoville 40: FL: Brandewie 23.

Waterford 48, Mogadore 34

Girls Bowling

STATE TOURNAMENT

Division I

Championship: Butler d. Massillon Perry.

Individual Results (top 5 plus area): 1. Yelton (Bellefontaine) 699; 2. Dunne (Medina Highland) 676; 3. Hurley (Sidney), Sayles (Magnificat) 663; 5. Clapper (Massillon Perry) 662; 8. Koewler (Butler) 632; 10. Hoff (Northmont) 626; 12. Lafollette (Bellefontaine) 621; 13. Arden (Beavercreek) 618; 14. Yingst (Northmont) 617; 18. Hood (Bellefontaine), Malott (Butler) 598; 20. Massingill (Troy) 596; 25. Powers (Butler) 585; 26. Hagens (Beavercreek) 580; 28. Roseberry (Fairmont) 571; 30. Conley (Butler) 568; 31. Rhoads (Wilmington) 567; 35. Williams (Butler) 552; 38. Liming (Fairmont), Manning (Fairmont) 547; 42. Bolen (Beavercreek) 542; 45. Zehring (Fairmont) 537; 52. Butts (Fairmont) 518; 57. Burghardt (Troy) 502; 58. Heminger (Bellefontaine), Riggleman (Northmont) 499; 78. Smith (Northmont) 459; 86. Smither (Beavercreek) 345; 94. Mullins (Bellefontaine) 174; 95. Brown (Beavercreek) 148; 98. Reed (Northmont) 132; 99. Spraley (Northmont) 124.

