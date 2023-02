H.S. Results 2/23

Hughes 51, Fenwick 49

Woodward 75, CHCA 53

Wyoming 48, Roger Bacon 33

Division III

Preble Shawnee 66, West Liberty-Salem 39

Seven Hills 60, Madeira 51

Versailles 46, Milton-Union 43

Division IV

Fort Loramie 39, Ansonia 27

Jackson Center 47, Fairlawn 14

Wednesday’s Results

Division I

Anderson 62, LaSalle 42

Centerville 79, Belmont 49

Mason 58, Milford 53

Sidney 51, Monroe 48

Division II

Chaminade Julienne 65, Greenville 24: CJ: Washington 19, Dickey 12.

Ponitz 77, Bellefontaine 44

Division III

Mariemont 69, Finneytown 57

Summit Country Day 71, Felicity Franklin 43

Division IV

Catholic Central 49, Legacy Christian 48old

Cedarville 85, East Dayton Christian 9

Cin. College Prep 52, Cin. Christian 49

Riverview East 41, Fayetteville Perry 30

Girls Basketball

TOURNAMENT

Wednesday’s Results

Division IV

Covington 53, Southeastern 36

Tri-Village 73, Tri-County North 23

Boys Bowling

DISTRICT TOURNAMENT

Division II

At Beaver-Vu

Qualifying Teams: Riverside 4030; Graham 3956; Versailles 3892; Clinton-Massie 3874.

Area Individual Qualifiers: Heskett (Southeastern); Benson (Northwestern); Harrison (Cin. Christian).

SECTIONAL TOURNAMENT

Division I

At Poelking Woodman

Qualifying Teams: Beavercreek 4433; Hillsboro 4261; Tecumseh 4193; Centerville 4131; Fairmont 4053; Springboro 3917; Miami Trace 3892; Troy 3892; Sidney 3854; Stebbins 3824.

Area Individual Qualifiers: Albright (Fairborn); Dahlinghaus (Wayne); Gifford (Springfield); Burrows (Miamisburg); Caldwell (Chaminade Julienne); Williamson (Xenia); Skipper (Springfield); Soliday (Piqua); Welch (Butler).

At Rollhouse

Qualifying Teams: Fairfield 3868; La Salle 3823; Monroe 3667; Batavia 3651; St. Xavier 3556; Hamilton 3524; Northwest 3511.

Area Individual Qualifiers: Marts (Edgewood); Willman (Lakota West); Ray (Ross).

At Crossgate

Qualifying Teams: Turpin 3989; Lebanon 3915; Mason 3885; Loveland 3863; West Clermont 3853; Elder 3791; Milford 3664.

Area Individual Qualifiers: Fultz (Middletown).

Girls Bowling

DISTRICT TOURNAMENT

Division II

At HP Lanes

Qualifying Teams: Mechanicsburg 3489; River Valley 3387.

At Beaver-Vu

Qualifying Teams: Versailles 3664; Indian Lake 3398; Graham 3384; Urbana 3308.

Area Individual Qualifiers: Truman (Greenon); Bruggeman (Fort Loramie); Scott (Northwestern).

SECTIONAL TOURNAMENT

Division I

At Poelking Woodman

Qualifying Teams: Butler 3851; Centerville 3779; Wayne 3705; Troy 3470; Bellefontaine 3458; Fairmont 3446; Beavercreek 3446; Xenia 3316; Fairborn 3295.

Area Individual Qualifiers: Hurley (Sidney); Hartman (Miamisburg); Dravenstott (Springboro); Hoff (Northmont); Von Krosigk (Tippecanoe).

At Rollhouse

Qualifying Teams: Wilmington 3369; Batavia 3191; Ross 3095; Lakota West 3025; Harrison 3005; Kings 2970; New Richmond 2944; Northwest 2942.

Area Individual Qualifiers: Aichele (Fairfield); Brunner (Hamilton).

At Crossgate

Qualifying Teams: St. Ursula 3300; Western Brown 3254; McAuley 3178; Seton 3112; Middletown 2994; Mason 2973; Walnut Hills 2961.

Area Individual Qualifiers: Judy (Franklin).

