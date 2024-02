H.S. Results 2/21: Black scores 24 to help Franklin girls advance

TOURNAMENT

Wednesday’s Results

Division I

Elder 57, Colerain 23

Oak Hills 71, Western Brown 33

Division II

Alter 80, Greenville 23: A: Uhl 11, Focht 10, Greer 10.

Springfield Shawnee 50, Thurgood 45

Division III

Williamsburg 61, Norwood 23

CHCA 61, Clermont Northeastern 32

Deer Park 67, East Clinton 58

Purcell Marian 62, Clark Montessori 48

Tuesday’s Results

Division II

Northridge 56, Graham 38

Urbana 43, Eaton 41

Woodward 87, Wilmington 56

Wyoming 66, Mt. Healthy 35

Division III

Anna 61, National Trail 33: A: Heitkamp 22, Wenning 14, Shappie 10.

Indian Lake 64, Greenon 45: IL: Nichol 25, Pequingnot 19. G: Bowman 17, Kowalski 10.

Miami East 65, Dixie 43: ME: Roeth 19, Abshire 13, Rohrer 10.

Stivers 75, Northeastern 33

Tri-Village 82, Milton-Union 40

Girls Basketball

TOURNAMENT

Wednesday’s Results

Division I

Centerville 41, Sidney 34: C: Grim 15, Keeton 10.

Fairmont 51, Chaminade Julienne 41: F: Roark 10.

Mt. Notre Dame 92, Western Hills 8

Springfield 57, Bellbrook 55, OT: B: Fabrick 19, Meyer 12.

Walnut Hills 45, Milford 43

Wayne 45, Beavercreek 43

Division II

Franklin 56, Clinton-Massie 39: F: Black 24, Truesdell 10.

Purcell Marian 97, Hughes 39

Division III

Alter 67, Northeastern 10

Madeira 62, SBEP 15

Middletown Madison 45, Milton-Union 37

Summit Country Day 45, Clark Montessori 7

Division IV

Botkins 52, Ansonia 35

Fort Loramie 74, Miami Valley 13: FL: Hoying 12, Mescher 11.

Jackson Center 43, Catholic Central 26

Lehman Catholic 55, Tri-County North 40

Tuesday’s Results

Division I

Butler 56, West Carrollton 33

Kings 59, Lakota West 38

Princeton 69, Turpin 32

Ross 38, Harrison 35

Springboro 72, Fairborn 9

West Clermont 72, Northwest 14

Division II

Badin 55, McAuley 42

Batavia 34, Wyoming 27

Bellefontaine 42, Meadowdale 40

McNicholas 65, Taylor 32

Thurgood Marshall 70, Tecumseh 38

Wilmington 33, Roger Bacon 20

Division III

Cin. Country Day 78, Taft 24

Mariemont 47, Fenwick 34

Mechanicsburg 68, East Knox 34: M: Skillings 21, DeLong 15, Heizer 11.

Miami East 55, Houston 16

Norwood 57, Williamsburg 46

Seven Hills 63, Gamble Montessori 37

West Liberty-Salem 42, Greenon 28

Division IV

Covington 56, Troy Christian 33

Fayetteville Perry 65, Cin. Christian 35

Middletown Christian 48, DePaul Cristo Rey 19

Mississinawa Valley 63, Bradford 10: MV: Purdin 13, Woodbury 10, Seubert 10.

Russia 52, Newton 30: N: Harbour 10.

Tri-Village 57, Fairlawn 21: TV: Mize 13, Hager 10.

Boys Bowling

DISTRICT TOURNAMENT

Wednesday’s Results

Division II

At Beaver-Vu

Qualifying Teams: Kenton Ridge 4255; Clinton-Massie 4097; Northwestern 4067; Ben Logan 4008.

SECTIONAL TOURNAMENT

Wednesday’s Results

Division I

At Poelking Woodman

Qualifying Teams: Beavercreek 4467; Fairmont 4459; Washington C.H. 4456; Centerville 4280; Butler 4033; Troy 4022; Miami Trace 3952; Springfield 3940; Northmont 3933; Sidney 3858.

Tuesday’s Results

Division I

At RollHouse

Qualifying Teams: Oak Hills 4135; Mason 4035; St. Xavier 3903; Hillsboro 3879; Batavia 3853; Fairfield 3837; La Salle 3779.

At Crossgate

Qualifying Teams: Elder 4053; Lebanon 4002; Anderson 3824; Middletown 3819; Loveland 3765; Goshen 3756; Harrison 3746.

Girls Bowling

DISTRICT TOURNAMENT

Tuesday’s Results

Division II

At Beaver-Vu

Qualifying Teams: Kenton Ridge 3470; Urbana 3655; Versailles 3621; Graham 3518.

At HP Lanes

Qualifying Teams: Mechanicsbug 3763; Lakewood 3263.

REPORTING RESULTS

Contact Dayton Daily News, Springfield News-Sun and Journal-News with scores and results as soon as possible after varsity high school athletic contests by email only at COPSports@coxinc.com. Please include any details from your contest that you would like published along with a contact name and phone number.