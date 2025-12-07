H.S. Results 12/6: Football state tournament wraps up

High School Sports
31 minutes ago
PREP RESULTS

Football

STATE TOURNAMENT

CHAMPIONSHIPS

At Tom Benson Hall of Fame Stadium, Canton

Saturday’s Results

Division V

LIBERTY CENTER 35, WHEELERSBURG 3

First Quarter

LC: Mohler 1 run (Walker kick).

Second Quarter

LC: Lawniczak 44 pass from Kreinbrink (Walker kick).

W: Heimbach 45 FG.

LC: Lawniczak 16 pass from Kreinbrink (Walker kick).

Third Quarter

LC: Kruse 7 run (Walker kick).

Fourth Quarter

LC: Kruse 3 run (Walker kick).

Division VI

KIRTLAND 41, HOPEWELL-LOUDON 6

First Quarter

K: Silvestro 7 run (Valentic kick).

Second Quarter

K: Silvestro 4 run (Valentic kick).

Third Quarter

K: Silvestro 3 run (Valentic kick).

K: Silvestro 62 run (Valentic kick).

HL: Frankart 8 run (pass fail).

K: Bledsoe 10 run (run fail).

Fourth Quarter

K: LaVerde 3 run (Valentic kick).

Division VII

ST. HENRY 37, JEROMESVILLE HILLSDALE 3

First Quarter

SH: Speck 26 run (Werling run).

Second Quarter

JH: Bower 23 FG.

SH: Werling 70 run (Werling run).

SH: Werling 23 run (Zimmerman kick).

SH: Speck 16 pass from Werling (Zimmerman kick).

Third Quarter

SH: Werling 1 run (Zimmerman kick).

Friday’s Results

Division I

OLENTANGY ORANGE 28, ST. XAVIER 14

Second Quarter

O: Davis 2 run (Gibson kick).

SX: Britt 39 run (Taylor kick).

O: Walker 4 pass from Davis (Gibson kick).

O: Fickel 15 pass from Davis (Gibson kick).

Third Quarter

O: Fickel 4 run (Gibson kick).

Fourth Quarter

SX: Newdigate 12 pass from Frey (Taylor kick).

Division III

BISHOP WATTERSON 30, TOL. CENTRAL CATHOLIC 0

First Quarter

BW: McCoy 1 run (Eagan kick).

BW: Hayes 5 pass from Bellisari (Eagan kick).

Second Quarter

BW: Eagan 28 FG.

Third Quarter

BW: McCoy 13 run (pass fail).

Fourth Quarter

BW: Bellisari 35 interception return (Eagan kick).

Division IV

GLENVILLE 45, SHELBY 7

First Quarter

G: Gibson 92 punt return (Lemon kick).

Second Quarter

S: Shepherd 1 run (Harris kick).

G: Lemon 34 FG.

G: Newell Jr. 14 run (kick fail).

G: Newell Jr. 6 run (Saffold reception).

Third Quarter

G: Lemon 5 pass from Nelson (Lemon kick).

Fourth Quarter

G: Saffold 31 pass from Nelson (Lemon kick).

G: Webber 14 run (Lemon kick).

Thursday’s Results

Division II

AVON 37, ANDERSON 20

First Quarter

Av: Jerdonek 15 pass from Elder (Petro kick).

Av: Clapham 22 pass from Elder (Petro kick).

Second Quarter

Av: Bennett 7 pass from Elder (Petro kick).

An: Scalf 1 run (Snider kick).

Av: Barr 37 pass from Elder (run fail).

Third Quarter

An: Moore 12 pass from Scalf (kick fail).

Av: Smith 6 run (Petro kick).

Fourth Quarter

An: Weaver 7 pass from Scalf (Snider kick).

Av: Petro 30 FG.

Boys Basketball

Saturday’s Results

Arcanum 44, Cedarville 31

Brookville 63, National Trail 42: B: King 20, Lamb 12.

Emmanuel Christian 53, Northwestern 46

Franklin Monroe 73, Calvary Christian 34

Marietta 71, Miami Valley 44

Newton 54, Wellington 46

Preble Shawnee 56, Eaton 41

Waynesville 61, Ross 36: W: Sesslar 15, Barrett 13, Rocha 12.

West Carrollton 61, Meadowdale 46

Friday’s Results

Alter 66, Fenwick 42

Arcanum 62, Ansonia 20

Badin 65, Carroll 26: B: Stroud 13, Knapp 12, Bowling 10.

Batavia 76, Wilmington 44

Bellefontaine 68, London 58

Belmont 85, Jefferson Township 9

Botkins 40, Fort Loramie 23: B: Pitts 18, Zimpfer 17.

Butler 61, Greenville 35

Catholic Central 72, Madison Plains 55

Cedarville 56, Greeneview 38

Centerville 40, Northmont 39

Edgewood 59, Ross 42: E: Daley 18, Sullivan 14.

Emmanuel Christian 61, Middletown Christian 54

Fairbanks 53, West Liberty-Salem 45

Fairlawn 42, Houston 39

Fairmont 66, Wayne 62

Franklin 65, Talawanda 49: F: Roberts 17, Bowman 15, Hogan 14. T: Douglas 18, Pulaski 11, Beckett 10.

Franklin Monroe 59, Twin Valley South 56

Hamilton 68, Colerain 51: H: Wilson 18, Johnson-Perdomo 18.

Kenton Ridge 69, Tecumseh 60

Lakota East 37, Sycamore 28

Lakota West 69, Middletown 45: LW: Tyson 18, Curry 16, Combs 10. M: Daniels 21, Curtis 10.

Lima Central Catholic 70, New Knoxville 43: NK: Jones 14.

Mason 50, Princeton 42

McNicholas 67, Chaminade Julienne 47: CJ: Majack 12.

Mechanicsburg 64, Triad 36

Miami East 54, Covington 43

Miamisburg 73, Beavercreek 56

Minster 64, Jackson Center 47: M: McClurg 20, Albers 15, Schwieterman 12. JC: Kolpfenstein 21.

Monroe 54, Bellbrook 39

National Trail 73, Tri-County North 68

New Bremen 46, Celina 38: NB: Quellhorst 23.

Oak Hills 39, Fairfield 24

Oakwood 60, Washington C.H. 38

Preble Shawnee 51, Dixie 35: PS: Foxbower 21, Morton 19.

Springfield 56, Springboro 52

Springfield Shawnee 50, Graham 34

St. Marys 49, Perry 43

Stebbins 56, Piqua 36

Thurgood Marshall 38, Meadowdale 36

Tri-Village 88, Mississinawa Valley 46: TV: Sagester 30, Black 23.

Urbana 58, Jonathan Alder 40

West Carrollton 46, Fairborn 39

Girls Basketball

Saturday’s Results

Anna 31, Houston 23

Beavercreek 57, Miamisburg 20

Bellbrook 62, Franklin 21

Bethel 54, Covington 27

Carroll 52, Alter 41

Cedarville 39, Greenon 25

Centerville 61, Northmont 58: C: Keeton 20, Boeke 14, Gillem 10.

Chaminade Julienne 68, Fenwick 26

Col. St. Francis 68, Dunbar 36

Fairmont 62, Wayne 23: F: Thornton 26, Hargrave 16.

Graham 50, Indian Lake 37

Jonathan Alder 50, Tecumseh 46

Lakota West 72, Middletown 8: LW: Odame 19.

Liberty-Benton 41, Fort Loramie 17

Lockland 49, Ponitz 42

Madeira 58, Cin. Christian 26

Madison Plains 73, Greeneview 38

McNicholas 51, Badin 21

Mechanicsburg 40, Northeastern 37: M: Forrest 20, Rodgers 11. N: Krauss 12, Williams 12.

Miami East 71, Lehman Catholic 32

Middletown Christian 54, Tri-County North 50: TCN: Cherry 21.

Milton-Union 54, Troy Christian 37: MU: Copp 13, Firks 12.

Monroe 55, Edgewood 33

North Union 67, Springfield Shawnee 44: SS: Wilson 21, Beach 12.

Northridge 53, Riverside 45: N: Martin 31.

Oak HIlls 48, Fairfield 38

Ross 50, Talawanda 42: R: Bosse 17, Bowers 15. T: Brown 15, Richardson 11.

Russia 55, Jackson Center 22

Southeastern 66, Catholic Central 41: S: Xavier 15, Workman 14, Billet 10, Spracklen 10.

Springboro 57, Springfield 34: S: Jones 21, Martin 11, Wilhite 10.

Stebbins 43, Piqua 29

Sycamore 49, Lakota East 35: LE: Buker 13.

Tippecanoe 46, Versailles 42: T: Mader 23. V: Heitkamp 12, Litten 10.

Urbana 61, Kenton Ridge 32

Valley View 43, Middletown Madison 36: VV: Phillips 15.

West Carrollton 48, Fairborn 45: WC: Grigsby 24, Armour 10, Izeh 10.

Friday’s Results

Princeton 53, Mason 45

Tri-County North 53, National Trail 23

Boys Wrestling

Saturday’s Results

Xenia Invitational

Team Results (Top 5): Fairmont 238; Miamisburg 221.5; Lakota East 201; Lebanon 201; Edgewood 136.5.

Friday’s Results

Lebanon 52, Fairfield 17

Girls Wrestling

Friday’s Results

Lebanon 60, Fairfield 18

Boys Bowling

Friday’s Results

Beavercreek 2334, Wayne 1698

Girls Bowling

Friday’s Results

Beavercreek 2116, Wayne 1468

REPORTING RESULTS

Contact Dayton Daily News, Springfield News-Sun and Journal-News with scores and results as soon as possible after varsity high school athletic contests by email only at COPSports@coxinc.com. Please include any details from your contest that you would like published along with a contact name and phone number.

