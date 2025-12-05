H.S. Results 12/4: Centerville boys bowling wins 40th straight GWOC game

PREP RESULTS
Football
STATE TOURNAMENT
CHAMPIONSHIPS
At Tom Benson Hall of Fame Stadium, Canton
Thursday
Division II
AVON 37, ANDERSON 20
First Quarter
Av: Jerdonek 15 pass from Elder (Petro kick).
Av: Clapham 22 pass from Elder (Petro kick).
Second Quarter
Av: Bennett 7 pass from Elder (Petro kick).
An: Scalf 1 run (Snider kick).
Av: Barr 37 pass from Elder (run fail).
Third Quarter
An: Moore 12 pass from Scalf (kick fail).
Av: Smith 6 run (Petro kick).
Fourth Quarter
An: Weaver 7 pass from Scalf (Snider kick).
Av: Petro 30 FG.
Boys Basketball
Thursday’s Results
Xenia 84, Sidney 70: X: Withers 30, Lacy 17, Winegarner 15, White 12. S: Burks 20, Burns 17.
Wednesday’s Results
Edgewood 67, Eaton 34: Ed: Daley 26, Cecere 13.
Moeller 83, Stivers 41
Newton 33, Bradford 19
Princeton 89, North College Hill 64
SCPA 52, New Miami 43: NM: Hall 12.
Girls Basketball
Thursday’s Results
Arcanum 58, Ansonia 54, OT
Batavia 43, Wilmington 31
Bethel 59, Riverside 32
Botkins 39, Fairlawn 37: B: Huelskamp 14.
Dunbar 59, Trotwood 42
Meadowdale 61, Thurgood Marshall 41
Miami East 61, Northridge 34
Minster 39, Coldwater 21: M: Albers 10, Hemmelgarn 10.
Mississinawa Valley 65, Tri-Village 38
Mt. Notre Dame 48, Lakota East 35: LE: Sturgill 15, Buker 10.
New Bremen 38, New Knoxville 18
Oakwood 70, Eaton 29
Ponitz 49, Stivers 41
Preble Shawnee 43, Dixie 38
St. Henry 52, Fort Recovery 27
St. Marys 55, Elida 44
Twin Valley South 66, Franklin Monroe 39
Valley View 54, Carlisle 12: VV: Phillips 17.
Versailles 42, Marion Local 33: V: Litten 12. ML: Eckstein 10.
Wednesday’s Results
Alter 47, Fenwick 31
Beavercreek 70, Springfield 55
Ben Logan 43, Tecumseh 32: BL: Harner 13.
Carroll 63, Badin 34: C: Healy 14, Barron 11, Petrovic 10. B: Even 11.
Chaminade Julienne 59, McNicholas 42
Fairbanks 91, Triad 18
Fairfield 55, Colerain 51: F: Crim 12, Perry 10.
Fairmont 66, Miamisburg 23
Graham 62, Jonathan Alder 39
Greenon 53, Catholic Central 22: G: Faust 24.
Kenton Ridge 51, Springfield Shawnee 33: SS: Wilson 10.
Legacy Christian 73, Yellow Springs 5
Madison Plains 65, Cedarville 36
Mt. Healthy 55, Middletown 23
North Union 47, London 40
Northmont 65, Wayne 60
Piqua 61, Xenia 20: P: Carroll 21, Clark 18, Tevis 12.
Southeastern 49, Greeneview 40
Springboro 71, Centerville 36: S: Martin 19, Jones 15, Cumbow 11. C: Boeke 15, Keeton 11.
Tippecanoe 44, Troy 8
Urbana 51, Indian Lake 39
West Liberty-Salem 49, Mechanicsburg 47: M: Forrest 15, Rodgers 11. WLS: Astorino 20, Wallen 11.
Wrestling
Thursday’s Results
Centerville 39, Lakota West 27
Middletown 58, Princeton 17
Boys Bowling
Thursday’s Results
Centerville 2525, Fairmont 2468: C: North 473 series, Ralston 447 series.
Kenton Ridge 2579, Jonathan Alder 2569
London 2345, Urbana 2255
Girls Bowling
Thursday’s Results
Centerville 1858, Fairmont 1789: C: Boehm 200 game, Owens 199 game.
Kenton Ridge 2053, Jonathan Alder 1683
London 2381, Urbana 2278
