H.S. Results 12/4: Centerville boys bowling wins 40th straight GWOC game

High School Sports
50 minutes ago
PREP RESULTS

Football

STATE TOURNAMENT

CHAMPIONSHIPS

At Tom Benson Hall of Fame Stadium, Canton

Thursday

Division II

AVON 37, ANDERSON 20

First Quarter

Av: Jerdonek 15 pass from Elder (Petro kick).

Av: Clapham 22 pass from Elder (Petro kick).

Second Quarter

Av: Bennett 7 pass from Elder (Petro kick).

An: Scalf 1 run (Snider kick).

Av: Barr 37 pass from Elder (run fail).

Third Quarter

An: Moore 12 pass from Scalf (kick fail).

Av: Smith 6 run (Petro kick).

Fourth Quarter

An: Weaver 7 pass from Scalf (Snider kick).

Av: Petro 30 FG.

Boys Basketball

Thursday’s Results

Xenia 84, Sidney 70: X: Withers 30, Lacy 17, Winegarner 15, White 12. S: Burks 20, Burns 17.

Wednesday’s Results

Edgewood 67, Eaton 34: Ed: Daley 26, Cecere 13.

Moeller 83, Stivers 41

Newton 33, Bradford 19

Princeton 89, North College Hill 64

SCPA 52, New Miami 43: NM: Hall 12.

Girls Basketball

Thursday’s Results

Arcanum 58, Ansonia 54, OT

Batavia 43, Wilmington 31

Bethel 59, Riverside 32

Botkins 39, Fairlawn 37: B: Huelskamp 14.

Dunbar 59, Trotwood 42

Meadowdale 61, Thurgood Marshall 41

Miami East 61, Northridge 34

Minster 39, Coldwater 21: M: Albers 10, Hemmelgarn 10.

Mississinawa Valley 65, Tri-Village 38

Mt. Notre Dame 48, Lakota East 35: LE: Sturgill 15, Buker 10.

New Bremen 38, New Knoxville 18

Oakwood 70, Eaton 29

Ponitz 49, Stivers 41

Preble Shawnee 43, Dixie 38

St. Henry 52, Fort Recovery 27

St. Marys 55, Elida 44

Twin Valley South 66, Franklin Monroe 39

Valley View 54, Carlisle 12: VV: Phillips 17.

Versailles 42, Marion Local 33: V: Litten 12. ML: Eckstein 10.

Wednesday’s Results

Alter 47, Fenwick 31

Beavercreek 70, Springfield 55

Ben Logan 43, Tecumseh 32: BL: Harner 13.

Carroll 63, Badin 34: C: Healy 14, Barron 11, Petrovic 10. B: Even 11.

Chaminade Julienne 59, McNicholas 42

Fairbanks 91, Triad 18

Fairfield 55, Colerain 51: F: Crim 12, Perry 10.

Fairmont 66, Miamisburg 23

Graham 62, Jonathan Alder 39

Greenon 53, Catholic Central 22: G: Faust 24.

Kenton Ridge 51, Springfield Shawnee 33: SS: Wilson 10.

Legacy Christian 73, Yellow Springs 5

Madison Plains 65, Cedarville 36

Mt. Healthy 55, Middletown 23

North Union 47, London 40

Northmont 65, Wayne 60

Piqua 61, Xenia 20: P: Carroll 21, Clark 18, Tevis 12.

Southeastern 49, Greeneview 40

Springboro 71, Centerville 36: S: Martin 19, Jones 15, Cumbow 11. C: Boeke 15, Keeton 11.

Tippecanoe 44, Troy 8

Urbana 51, Indian Lake 39

West Liberty-Salem 49, Mechanicsburg 47: M: Forrest 15, Rodgers 11. WLS: Astorino 20, Wallen 11.

Wrestling

Thursday’s Results

Centerville 39, Lakota West 27

Middletown 58, Princeton 17

Boys Bowling

Thursday’s Results

Centerville 2525, Fairmont 2468: C: North 473 series, Ralston 447 series.

Kenton Ridge 2579, Jonathan Alder 2569

London 2345, Urbana 2255

Girls Bowling

Thursday’s Results

Centerville 1858, Fairmont 1789: C: Boehm 200 game, Owens 199 game.

Kenton Ridge 2053, Jonathan Alder 1683

London 2381, Urbana 2278

REPORTING RESULTS

Contact Dayton Daily News, Springfield News-Sun and Journal-News with scores and results as soon as possible after varsity high school athletic contests by email only at COPSports@coxinc.com. Please include any details from your contest that you would like published along with a contact name and phone number.

