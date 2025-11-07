H.S. Results 11/6: St. Henry volleyball advances to D-VI championship

PREP RESULTS
Girls Volleyball
STATE TOURNAMENT
Thursday’s Semifinals
Division IV
Buckeye Valley 3, Alliance Marlington 1
McNicholas 3, Meadowbrook 0
Division VI
Newark Catholic 3, New Bremen 2
St. Henry 3, Independence 1
Division VII
Monroeville 3, Russia 0
Tiffin Calvert 3, Tuscarawas Central Catholic 0
Friday’s Semifinals
Division III
Tippecanoe vs. Akron Hoban at Wittenberg, 11 a.m.
Bloom-Carroll vs. NDCL at Wittenberg, 1:30 p.m.
Saturday’s Semifinals
Division I
Olentangy Orange vs. Mentor at Butler, noon
Loveland vs. Seton at Butler, 2 p.m.
Division II
Mt. Notre Dame vs. Anthony Wayne at Wittenberg, 4 p.m.
Magnificat vs. Avon at Wittenberg, 6:30 p.m.
Division V
Marion Pleasant vs. New Lexington at Butler, 4 p.m.
Lake Catholic vs. Summit Country Day at Butler, 6 p.m.
Saturday’s Finals
At Wright State
Division III
Semifinal winners, 6 p.m.
Division IV
Buckeye Valley vs. McNicholas, noon
Division VI
St. Henry vs. Newark Catholic, 2 p.m.
Division VII
Monroeville vs. Tiffin Calvert, 4 p.m.
Sunday’s Finals
At Wright State
Division I
Semifinal winners, 11 a.m.
Division II
Semifinal winners, 3 p.m.
Division V
Semifinal winners, 1 p.m.
REPORTING RESULTS
