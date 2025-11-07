H.S. Results 11/6: St. Henry volleyball advances to D-VI championship

High School Sports
34 minutes ago
PREP RESULTS

Girls Volleyball

STATE TOURNAMENT

Thursday’s Semifinals

Division IV

Buckeye Valley 3, Alliance Marlington 1

McNicholas 3, Meadowbrook 0

Division VI

Newark Catholic 3, New Bremen 2

St. Henry 3, Independence 1

Division VII

Monroeville 3, Russia 0

Tiffin Calvert 3, Tuscarawas Central Catholic 0

Friday’s Semifinals

Division III

Tippecanoe vs. Akron Hoban at Wittenberg, 11 a.m.

Bloom-Carroll vs. NDCL at Wittenberg, 1:30 p.m.

Saturday’s Semifinals

Division I

Olentangy Orange vs. Mentor at Butler, noon

Loveland vs. Seton at Butler, 2 p.m.

Division II

Mt. Notre Dame vs. Anthony Wayne at Wittenberg, 4 p.m.

Magnificat vs. Avon at Wittenberg, 6:30 p.m.

Division V

Marion Pleasant vs. New Lexington at Butler, 4 p.m.

Lake Catholic vs. Summit Country Day at Butler, 6 p.m.

Saturday’s Finals

At Wright State

Division III

Semifinal winners, 6 p.m.

Division IV

Buckeye Valley vs. McNicholas, noon

Division VI

St. Henry vs. Newark Catholic, 2 p.m.

Division VII

Monroeville vs. Tiffin Calvert, 4 p.m.

Sunday’s Finals

At Wright State

Division I

Semifinal winners, 11 a.m.

Division II

Semifinal winners, 3 p.m.

Division V

Semifinal winners, 1 p.m.

REPORTING RESULTS

Contact Dayton Daily News, Springfield News-Sun and Journal-News with scores and results as soon as possible after varsity high school athletic contests by email only at COPSports@coxinc.com. Please include any details from your contest that you would like published along with a contact name and phone number.

