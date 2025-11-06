H.S. Results 11/5: Badin boys fall in D-III state semifinal

PREP RESULTS
Boys Soccer
STATE TOURNAMENT
Wednesday’s Semifinals
Division I
Cle. St. Ignatius 1, Col. St. Charles 0
Dublin Jerome 5, St. Xavier 0
Division II
Avon 2, Brecksville-Broadview Heights 1, OT
Kings 1, Westerville Central 0
Division III
Aurora 1, CVCA 0, OT
Bishop Watterson 1, Badin 0, OT
Division IV
Bay Village Bay 2, Wyoming 1, 2OT
Worthington Christian 3, Wheelersburg 0
Division V
Ottawa Hills 1, Kidron Central Christian 0
Summit Country Day 2, Fairbanks 1, OT
Sunday’s Finals
At Historic Crew Stadium
Division II
Avon vs. Kings, 1 p.m.
Division III
Aurora vs. CVCA, 7 p.m.
Division IV
Worthington Christian vs. Bay Village Bay, 4 p.m.
Monday’s Finals
At Historic Crew Stadium
Division I
Cle. St. Ignatius vs. Dublin Jerome, 7 p.m.
Division V
Ottawa Hills vs. Summit Country Day, 4 p.m.
