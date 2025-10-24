H.S. Results 10/23: Centerville, ‘Boro, ‘Creek win D-I district titles

PREP RESULTS
Football
Week 10
Thursday’s Results
Belmont 38, Ponitz 22
Girls Soccer
TOURNAMENT
Thursday’s Results
Division I
Beavercreek 2, Mason 1
Centerville 1, Fairfield 0
Springboro 2, Walnut Hills 1: S: DeMoss goal, Buckholtz goal.
Division II
Anderson 2, Miamisburg 0
Harrison 4, Troy 3
St. Ursula 3, Northmont 1
Division III
Badin 4, Carroll 0
McNicholas 1, Butler 0
Oakwood 3, Taylor 0: O: Darr goal, Florendo goal, Montgomery goal, Camacho shutout.
Ross 3, Chaminade Julienne 0: R: Bush goal, Parker goal, Vocke goal, Michel shutout.
Division IV
Indian Hill 5, Kenton Ridge 0
Mariemont 2, Alter 1
Miami East 1, Waynesville 0
Summit Country Day 6, Milton Union 0
Division V
Cin. Country Day 3, Dayton Christian 1
Greeneview 7, Clermont Northeastern 0
Legacy Christian 1, Anna 0
Madeira 5, Preble Shawnee 0
Girls Volleyball
TOURNAMENT
Thursday’s Results
Division II
Northmont 3, Stebbins 0
Troy 3, Fairborn 0
Division VII
Fort Loramie 3, Southeastern 0
Middletown Christian 3, CCPA 0
New Miami 3, Felicity Franklin 0
Wednesday’s Results
Division I
Centerville 3, Wayne 0
Lebanon 3, Oak Hills 0
Loveland 3, Middletown 0
Mason 3, Fairfield 1
Division II
Mt. Notre Dame 3, Edgewood 0
Xenia 3, Miamisburg 0
Division III
Bellbrook 3, Chaminade Julienne 1
Tippecanoe 3, Stivers 0: T: Mader 8 kills, Morris 10 aces 22 assists, Quick 4 digs, Siefring 4 digs.
Division IV
Brookville 3, Carlisle 0
Kenton Ridge 3, Greenon 0
Division V
Miami East 3, Northwestern 0
Versailles 3, Dayton Christian 0
REPORTING RESULTS
Contact Dayton Daily News, Springfield News-Sun and Journal-News with scores and results as soon as possible after varsity high school athletic contests by email only at COPSports@coxinc.com. Please include any details from your contest that you would like published along with a contact name and phone number.