Girls Basketball: All-Ohio teams announced

Fairmont senior guard Kaylah Thornton runs out during pregame introductions before the Division I state final on Saturday, March 14 at University of Dayton Arena. BRYANT BILLING / STAFF

Credit: Bryant Billing

Credit: Bryant Billing

Fairmont senior guard Kaylah Thornton runs out during pregame introductions before the Division I state final on Saturday, March 14 at University of Dayton Arena. BRYANT BILLING / STAFF
High School Sports
By Travis Erickson
16 hours ago
X

The 2026 girls basketball All-Ohio teams were announced Monday and Tuesday by the Ohio Prep Sports Media Association. The All-Ohio teams are based on nominations from the seven districts of the OPSMA from regular-season accomplishments.

Division I

Player of the Year: Whitney Stafford, Lewis Center Olentangy

Coach of the Year: Andrew Booth, Wadsworth

First Team: Zoe Coleman, Pickerington Central, 5-11, jr., 17.8; Whitney Stafford, Lewis Center Olentangy, 5-8, sr., 21.3; Maddie Lepley, Massillon Jackson, 5-11, sr., 18.3; Lauren Decker, Wadsworth, 5-9, sr., 14.1; Kaylah Thornton, Kettering Fairmont, 5-8, sr., 18.0; Erin Thomas, Cincinnati Princeton, 6-1, so., 20.7; Bella Swisshelm, Batavia West Clermont, 5-11, fr., 20.1; Nina Rodriguez, Mentor, 5-5, sr., 19.2.

Second Team: Mya Taylor, Canton McKinley, 5-6, sr., 22.8; Anna Habra, Mason, 5-8, sr., 18.4; Janiyah Hargrave, Kettering Fairmont, 5-9, so., 16.3; McKenzie Jones, Springboro, 5-11, sr., 16.0; Kev’iya Parrish, Cincinnati Western Hills, 5-7, fr., 39.1; Sidney Butera, Strongsville, 5-4, jr., 25.9; Regan Braaten, Berea-Midpark, 5-7, jr., 19.0; Davinee Harris, Findlay, 5-7, so., 20.2.

Third Team: Riley Blankenship, Dublin Coffman, 6-0, so., 18.1; Calli Geller, Newark, 5-10, jr., 20.1; Mary Kidwell, New Albany, 5-10, sr., 18.1; Calli Ludban, Hilliard Darby, 5-8, fr., 17.5; Blossom Wallace, Pickerington Central, 6-1, sr., 13.8; Kennady Dodds, Stow-Munroe Falls, 5-10, sr., 12.7; Gabby Chadwell, Milford, 5-9, jr., 13.8; Ashlyn McKinney, Mentor, 6-1, fr., 15.3.

Special Mention: Madison Finch, Toledo Whitmer, 5-6, sr., 13.2; Olivia Welch, Toledo Whitmer, 5-8, jr., 10.0; Addy Byrne, Perrysburg, 5-4, sr., 8.8; Ashley Helle, Massillon Jackson, 5-6, jr., 15.1; Jordyn Webb, Cleveland John Hay, 5-10, jr., 19.6; Lindsay Meriwether, Parma Normandy, 5-9, jr., 15.2.

Honorable Mention: Bella Pinkney, Lorain, 5-3, fr. 14.9; Ziley Minich, Parma Normandy, 5-6, jr., 14.5; Keira Coleman, Mentor, 5-6, so., 10.2; Carly Fisher, Cleveland John Hay, 5-4, jr., 17.0; Lilly Jones, Berea-Midpark, 5-8, fr., 9.4; Emma Arnold, Berea-Midpark, 5-8, jr., 9.2; Kareena Agrawal, Lewis Center Olentangy, 5-8, jr., 14.3; Kelsey Grubbs, Olentangy Berlin, 6-1, so., 14.5; Sarai Hopson, Gahanna Lincoln, 5-8, fr., 11.5; Heidi Kasbuzowski, Dublin Jerome, 5-7, jr., 17.0; Kylie Mast, Dublin Coffman, 5-11, sr., 15.7; Emma Quackenbush, Newark, 6-0, jr., 14.8; CirRye White, Westerville South, 5-7, jr., 17.5; Londyn Brewer, Westerville South, 5-8, so., 13.5; Jenna Hackworth, Marysville, 5-7, so., 13.5; Zuri Huguley, Pickerington North, 5-8, fr., 12.7; Liv Loftis, Olentangy Orange, 5-4, so., 14.4; Molly Martin, Upper Arlington, 5-9, so., 9.4; Molly Stedman, Lancaster, 5-9, sr., 12.6; Kylie Willis, Grove City, 5-9, jr., 12.2; Maggie Crates, Findlay, 5-4, fr., 7.8; Lauren McConnachie, Perrysburg, 5-7, jr., 7.8; Adalyn Johnson, Toledo Whitmer, 5-9, jr., 8.6; Emma Christerson, Cincinnati Sycamore, 5-8, so., 16.0; Katie Fox, West Chester Lakota West, 5-11, sr., 12.6; NaRiya Goddard, Huber Heights Wayne, 5-7, so., 16.2; Layla Hale, Batavia West Clermont, 5-11, sr., 12.3; Kylie Perone, Milford, 6-3, jr., 15.1; Milly Portis, Springfield, 5-9, sr., 14.3; Jasia Ross, Cincinnati Walnut Hills, 5-5, sr., 17.4; Khalia Thompson, Lebanon, 5-5, fr., 19.1; Brooke Burgess, Cincinnati Sycamore, 5-11, sr., 13.0; Kennedi Campbell, Batavia West Clermont, 5-5, fr., 9.0; Kleighonna Grable, Springfield, 6-3, sr., 9.3; Ava Kammerer, Cincinnati Oak Hills, 5-9, sr., 15.8; Bella Keeton, Centerville, 5-4, sr., 13.4; Ady Martin, Springboro, 5-11, sr., 13.0; Bella Sturgill, Liberty Township Lakota East, 6-0, sr., 13.0; Dezirae Thomas, Huber Heights Wayne, 5-5, so., 13.4; Adaya Collenette, Brunswick, 5-4, jr., 15.3; Ava Kouri, Massillon Jackson, 5-7, sr., 8.3; Abby Dress, Medina, 5-9, sr., 11.5; Natalie Moser, Wadsworth, 5-9, jr., 7.8; Julia Maddox, Wadsworth, 5-8, so, 8.0; Natalie Maddox, Wadsworth, 5-8, so., 7.9; K’Lynn Carter, Canton McKinley, 6-0, sr., 9.1.

Division II

Player of the Year: Sydney Mobley, Sunbury Big Walnut

Coach of the Year: Scott Smith, Cincinnati Seton

First Team: Sydney Mobley, Sunbury Big Walnut, 6-2, jr., 20.5; Ella Martin, Westerville Central, 6-1, sr., 21.4; Mia Vieth, Cincinnati Mount Notre Dame, 5-7, sr., 15.8; Lauren Bain, Cincinnati Seton, 6-4, sr., 17.5; Leah Pike, Whitehouse Anthony Wayne, 6-0, sr., 20.0; Gemma Wichmann, Rocky River Magnificat, 5-11, sr., 14.6; Delaney Pierce, Massillon Washington, 5-8, so., 26.7; Niera Stevens, Akron Hoban, 5-8, sr., 17.0.

Second Team: Javaya Harley, Columbus Northland, 5-6, sr., 18.1; Remy Largent, Sunbury Big Walnut, 5-10, jr., 12.6; Aubrey Fritz, Riverside Stebbins, 5-7, sr., 14.1; Bella Rogers, Loveland, 6-1, jr., 15.0; Grace Krahl, Sylvania Northview, 5-7, sr., 18.0; Corrin Voltz, Whitehouse Anthony Wayne, 5-8, jr., 16.2; Lila Kleve, Massillon Perry, 5-10, sr., 15.5; Haydn Paul, Macedonia Nordonia, 5-6, sr., 16.8.

Third Team: Whitley Davis, Cincinnati Winton Woods, 5-11, sr., 15.0; Brynn Ward, Fremont Ross, 6-0, fr., 15.4; Jade Latson, Toledo Start, 5-9, sr., 12.5; Jesse Simon, Olmsted Falls, 5-11, sr., 15.4; Kaitlin Dobida, Eastlake North, 5-10, sr., 19.5; Ashley Perdion, Brecksville-Broadview Heights, 5-9, jr., 10.8; Zoe McCort, North Canton Hoover, 5-8, sr., 14.5; Taylor Dye, Twinsburg, 5-3, sr., 11.3.

Special Mention: Strawberry Blankumsee, Cincinnati Winton Woods, 5-10, so., 14.0; Reece Hackney, Cincinnati Mount Notre Dame, 5-7, jr., 8.8; Audrey Bennett, Worthington Kilbourne, 5-8, so., 10.1; Oliviah Wilkerson, Worthington Kilbourne, 6-0, sr., 12.4; Tessa Horsley, Asheville Teays Valley, 5-9, jr., 13.0; Emma Shaefer, Olmsted Falls, 6-0, jr., 11. 5; Marissa Blackford, Solon, 5-11, sr., 13.4; Charleigh Doxley, Lakewood, 5-5, jr., 16.5; Ashli Pearson, Hudson, 5-11, so., 11.7.

Honorable Mention: Camilynne Shields, Cleveland John Marshall, 5-5, jr., 14.0; Oceanne Kabore, Shaker Heights, 6-0, so., 8.0; Dayvon Evans, Cleveland Heights, 5-8, sr., 14.0; Emma Wilhelm, Painesville Riverside, 6-1, jr., 9.3; Brooke Haddad, Cleveland St. Joseph Academy, 5-8, sr., 12.0; Brooke Schroeder, North Ridgeville, 5-6, jr., 12.5; Caiya La, Brecksville-Broadview Heights, 5-8, jr., 12.1; Ella Hinton, Logan, 5-7, jr., 14.0; Layla Booth, Pataskala Licking Heights, 5-9, jr., 14.1; Sacoya Jackson, Westerville Central, 5-7, sr., 13.2; J’Khyla Foster, Columbus Walnut Ridge, 5-5, jr., 15.0; Areyana Karshner, Asheville Teays Valley, 5-8, jr., 11.3; Ryleigh Thrapp, Sunbury Big Walnut, 5-9, so., 12.4; Dillon Walker, Worthington Kilbourne, 6-0, so., 10.9; Mali Woods-Laws, Columbus Briggs, 5-11, so., 16.3; Sarai Oman, Fremont Ross, fr., 10.9; Jenna Clausius, Sylvania Northview, 5-8, sr., 7.9; Honey Harper, Toledo Start, 5-4, so., 10.0; Mikayla Dorn, Sylvania Southview, 6-0, jr., 10.5; Callie Cox, Sylvania Southview, 5-9, fr., 13.1; Avery Green, Morrow Little Miami, 6-0, so., 15.8; ppg; Ashlen Simpson, Clayton Northmont, 5-6, fr., 12.4; Abby Smith, Harrison, 5-8, sr., 18.6; Ella Dreier, Cincinnati Anderson, 5-7, jr., 13.9; Aubri Korfhagen, Cincinnati Seton, 6-0 sr., 11.7; Jordyn Mumpower, Miamisburg, 5-10, so., 7.5; Jessica Pate, Cincinnati Ursuline, 5-6, fr., 14.6; Bella Vieth, Cincinnati Mount Notre Dame, 5-7, sr., 10.8; Kylie Folkwein, Austintown Fitch, 5-7, sr., 14.2; Hannah Nicola, Massillon Washington, 5-5, sr., 14.7; Aubrey Fisher, North Canton Hoover, 6-0, sr., 8.0; Kayla Cellura, Twinsburg, 5-9, sr., 11.2; MaKenzie Grant, Akron Hoban, 5-10, sr., 11.0; Abby Henderson, Hudson, 5-9, sr., 8.4.

Division III

Players of the Year: Tatiana Mason, Lyndhurst Brush; Milee Smith, Chillicothe Unioto

Coach of the Year: Tyler Hardcastle, Zanesville

First Team: Nylah McShan, Steubenville, 5-8 sr. 20.3; Naomie “Pinky” Burkett, Columbus Hartley, 5-7, so., 19.2; Kennedy Houston, Columbus Centennial, 5-8, jr., 22.4; Milee Smith, Chillicothe Unioto, 5-10, sr., 23.7; Braelyn Even, Hamilton Badin, 5-10, sr., 20.5; Kennedy Lacey, Ashland, 5-8, jr., 22.7; Trinity Lazzara, Norwalk, 5-7, sr., 12.5; Tatiana Mason, Lyndhurst Brush, 5-10, jr., 24.6; Evelyn McKnight, Copley, 5-8, sr., 23.9; Melania Cornute, Akron St. Vincent-St. Mary, 5-7, jr., 22.0.

Second Team: Elle Mortimer, Granville, 6-1, jr., 8.1; Leigha Acoff, Cincinnati Woodward, 5-10, sr., 28.7; Libby Bunsold, Bellbrook, 5-9, so., 17.8; Kiera Healy, Dayton Carroll, 6-0, sr., 17.1; Abbi Mader, Tipp City Tippecanoe, 6-0, so., 20.3; Kallie Thames, Toledo Notre Dame, 5-7, sr., 13.4; Gianna LaMarco, Madison, 5-5, so., 20.0; Nylah Mason, Lyndhurst Brush, 5-8, so., 20.3; Jenna Triveri, Canfield, 5-8, sr., 14.6; Sydney Ferguson, Akron St. Vincent-St. Mary, 6-4, so., 14.5; Alyssa Brown, Youngstown Chaney, 5-7, jr., 21.0.

Third Team: Christiana Towns, Columbus Linden-McKinley, 5-8, jr., 17.5; Alexis Wooten, Columbus Hamilton Township, 5-8, sr., 18.0; Ja’Kyiah Cook, Dayton Chaminade Julienne, 6-0, fr., 10.9; Bella Cobb, Oxford Talawanda, 6-0, fr., 15.1; Jadelyn Jenike, Mt. Orab Western Brown, 5-7, so., 17.7; Serenity Bolden, Toledo Central Catholic, 5-8, sr., 11.3; Izzy Lapp, Parma Padua Franciscan, 5-11, so., 16.9; Olivia Miller, Avon Lake, 5-10, sr., 15.9; Grace Shondel, Medina Highland, 5-7, sr., 8.0; Claire VanDamme, Kent Roosevelt, 6-3, sr., 17.8; Maddie Garber, Dresden Tri-Valley, 5-10 sr., 11.2; Ayawna Gladden, Zanesville, 5-11 jr., 15.0.

Special Mention: Lilly Sifrit, Elida, 5-10, jr., 17.4; Aliyah Osei, Toledo Bowsher, 5-11, sr., 12.4; Khaliah Luster, Lima Senior, 5-2, sr., 23.1; Hayleigh Chidester, Marietta, 5-8, sr., 10.2; Mylie Forgrave, Thornville Sheridan, 5-3, sr., 12.0; Ella Chapman, Athens, 5-2, sr., 11.5; Josie Burr, Carroll Bloom-Carroll, 6-0, jr., 12.7; Chloe Smith, Columbus St. Francis DeSales, 5-10, jr., 14.3; Morgan Cicek, Chagrin Falls Kenston, 5-6, sr., 16.7; Nora Bruder, Rocky River, 5-7, jr., 16.9; Skyler Ballard, Warrensville Heights, 5-5, so., 17.4; Hayden Croyle, Uniontown Lake, 5-6, sr., 15.7; Phynyx Fleming, Steubenville, 5-11 so., 10.3; Ansley Bolon, Dover, 5-8 sr., 14.8; Aubrie Wells, New Philadelphia, 5-9 so., 12.8.

Honorable Mention: Elizabeth Lang, Rocky River, 6-0, jr., 13.5; Leah DiFranco, Grafton Midview, 5-7, sr., 13.9; Madelyn Lee, Bay Village Bay, 5-7, so., 11.9; Maria Goske, Cleveland Heights Beaumont, 5-7, sr.; Coco Cochran, Chardon Notre Dame-Cathedral Latin, 5-10, so., 13.0; Jakalyn Brown, Lyndhurst Brush, 6-2, sr., 9.0; Sophia Spade, Parma Padua Franciscan, 5-6, jr., 14.5; Molly Milligan, Avon Lake, 5-11, jr., 12.5; Cameron Gerlica, Chardon, 5-7, sr., 13.0; Aadriana Moses, Warrensville Heights, 5-8, jr., 18.4; C.C. Alley, Madison, 5-6, fr., 12.1; Chloe Kazma, Bay Village Bay, 5-11, fr., 11.5; Aurora Young, Chagrin Falls Kenston, 5-11, sr., 11.8; Norah Trefz, Bay Village Bay, 5-4, sr., 11.3; Ella Stanton, Westlake, 5-5, sr., 12.0; Keyairah Beard, Chillicothe Unioto, 5-6, so., 15.0; Kate Miller, Washington Court House, 5-8, so., 13.0; Gracie Lovett, Washington Court House Miami Trace, 5-8, jr., 14.9; Sydney Shonk, Thornville Sheridan, 5-5, so., 12.1; Quinn Banks, Athens, 5-10, sr., 13.4; Sha’Mya Dukes, Columbus Beechcroft, 5-3, sr.. 15.6; Fardowsa Haji, Columbus West, 5-6, fr., 21.9; Adley Haines, Marion Harding, 5-5, jr., 13.5; Davynn Miller, Granville, 5-7, jr., 9.9; Meira Mullins, Columbus Bishop Hartley, 5-6, so., 15.3; Isabel Tucker, Columbus Centennial, 5-4, jr., 11.8; Delaney Varrasso, Granville, 5-5, sr., 6.7; Lucy Saccoccia, Steubenville, 5-4 so., 9.8; Isabella Norman, Zanesville, 5-8 jr., 7.8; Bailee Beall, Steubenville, 5-4 sr., 8.3; Khloe Sours, New Philadelphia, 6-0 fr., 11.6; Emma Smith, Dresden Tri-Valley, 6-0 so., 12.3; Abbey Sweitzer, New Philadelphia, 6-0 fr., 8.7; Brooklyn Armstead, Toledo Notre Dame, 5-6, jr., 9.8; Emmie Leber, Norwalk, 6-0, jr., 12.3; Nina Stevens, Toledo Central Catholic, 5-5, sr., 10.8; Rachel Rammel, Celina, 5-8, sr., 8.0; Camryn Cox, Ashland, 5-8, sr., 9.5; Rylee Milner, Ontario, 5-11, jr., 16.9; Rickayla Davis, Toledo Rogers, 5-10, jr., 16.9; Janae Cain, Dayton Chaminade Julienne, 5-6, sr, 12.1.; Brooklynn Kimball, Fairborn, 5-6, jr., 13.0; Mashayla Valentine, Dayton Belmont, so., 11.9; Carmen Bosse, Hamilton Ross, 6-0, sr., 16.2; Mi’kiah Gillis, Dayton Stivers, 6-2, jr., 16.6; Ryan Buskirk, Monroe, 6-1, sr., 11.0; Janna Cary, Oxford Talawanda, 5-11, so., 12.0; Nalayna Cosby, Dayton Ponitz, 5-6 sr., 25.8; Emma Dady, Vandalia Butler, 6-0, jr., 15.1; Lauren Fabrick, Bellbrook, 5-10, jr., 12.7; Aubrie Huxel, Goshen, 5-10, sr., 14.7; Kaniah Woods, Cincinnati Aiken, 5-11, sr., 22.7; Savannah Clawson, Tipp City Tippecanoe, 5-9, sr, 5.2; Olivia Foy, Sidney, 5-9, jr., 11.0; Cydney Grigsby, West Carrollton, sr., 14.9; Janai Hall, Cincinnati Aiken, 5-4, so., 23.8; Mychael Hanson, Dayton Chaminade Julienne, 5-8, fr., 11.3; Jordan McComas, Monroe, 5-8, sr., 9.9; Maura Petrovic, Dayton Carroll, 5-8, sr., 10.9: Eva Snyder, Dayton Carroll, 5-8, sr., 13.5; Maya Kubancsek, Warren Howland, 6-0, jr., 14.7; Addison Witting, Aurora, 5-7, sr., 10.7; Maggie Baker, Louisville, 5-7, sr., 13.2; Savanna Horning, Uniontown Lake, 5-6, sr., 14.3; Brooke Pierce, Aurora, 5-5, sr., 11.1; Madi Morgan, Medina Highland, 5-9, so., 10.9; Carly Fleming, Canfield, 5-4, sr., 12.8; Kara Esterak, Cuyahoga Falls Walsh Jesuit, 5-7, jr., 14.4; Rae Pooler, Tallmadge, 5-5, jr., 12.6.

Division IV

Player of the Year: Tristan Williams, Shaker Heights Laurel

Coach of the Year: Josh Blakeman, Circleville

First Team: Leila Carter, Columbus International, 5-8, sr., 27.0; Addison Edgington, Circleville, 6-2, jr., 20.1; Lucy Luers, Franklin Bishop Fenwick, 6-1, so., 14.7; Samaya Wilkins, Cincinnati Purcell Marian, 6-3 jr., 22.4; Kaitlyn Turinksy, Bellevue, 6-3, sr., 12.9; Tristan Williams, Shaker Heights Laurel, 5-8, sr., 22.8; Carly Kray, Ashtabula Edgewood, 5-7, jr., 23.5; Dakota Graham, Norton, 5-7, sr., 16.1; Kaydence Walker, Wintersville Indian Creek, 5-9 jr., 18.2; Kylie Ujcich, Carrollton, 5-6 sr., 13.4.

Second Team: Kiannah Ingram, Logan Elm, 5-6, sr., 19.8; Zoey Conn, St. Paris Graham, 5-9, jr., 17.2; Jolie Gudorf, Brookville, 6-0, so., 19.8; Makenna Moritz, Genoa Area, 5-11, jr., 16.7; Taitum Jeffrey, Clyde, 5-8, jr., 17.3; Annie Sullivan, Gates Mills Gilmour Academy, 6-2, fr., 17.3; Claire Coljohn, Parma Heights Holy Name, 5-9, jr., 20.1; Faelynn Beckrest, Chesterland West Geauga, 5-7, jr., 22.8; Madi Hoopes, Beloit West Branch, 6-1, fr., 13.3; Evie Barth, Seville Cloverleaf, 5-8, sr., 18.8.

Third Team: Addison Lambert, London, 5-8, jr., 11.2; Avelina Wagner, Delaware Buckeye Valley, 5-4, jr., 13.1; Jenna Wolf, Columbus Bishop Ready, 5-10, sr., 14.8; Alex Dixon, Urbana, 5-8, sr., 22.3; Averie Layman, Batavia, 5-7, jr., 15.6; ; Caroline Roelle, Dayton Oakwood, 5-6, sr., 17.6; Brooke Wiley, Millbury Lake, 5-10, jr., 17.6; Ari Dimacchia, Elyria Catholic, 5-11, so., 11.0; Ally Sharrer, Canal Fulton Northwest, 5-8, jr., 12.5; Myleigh Williams, McConnelsville Morgan 5-10 sr., 13.5.

Special Mention: Corra Dehart, Findlay Liberty-Benton, 6-3, jr., 10.9; Chloe Mahek, Shelby, 5-8, jr., 15.2; Josey Arnold, Bryan, 5-8, sr., 12.0; Ava Jakubcin-Theis, Bellevue, 5-7, fr., 12.8; Tylee Davis, Hillsboro, 5-9, jr., 18.9; Paisley Pryor, Greenfield McClain, 5-8, jr., 18.7; Paige O’Bryant, Waverly, 5-9, sr., 17.1; Madilyn Adkins, London, 6-0, jr., 8.2; Tegan McMillen, Delaware Buckeye Valley, 5-7, jr., 12.1; Isabel Rogers, Worthington Christian, 5-9, sr., 7.2; Jayah Martin, Dayton Northridge, 6-0, sr., 23.0; Izzie Arcuri, Kettering Alter, 5-7, so., 11.8; Emily Mechenbier, Perry, 6-1, so., 13.7; Abby Knickerbocker, Salem, 5-10, jr., 16.0; Carlee Bedford, Streetsboro, 6-0, sr., 10.4; Jalysia Thompson, Ravenna, 5-11, sr., 10.6; Chloe Cicero, Hubbard, 5-4, jr., 13.9; Elizabeth Morgan, St. Clairsville, 5-10 so., 14.0; Zalina Proper, Millersburg West Holmes, 5-7 sr., 12.0; Ireland Kirkpatrick, Minerva, 5-9, sr., 7.1; Miley Fulkerson, Zanesville Maysville, 9.2 sr. Reagan Miller, Duncan Falls Philo, 5-10 so. 10.1; Cami Moore, Cambridge, 5-8 so., 17.3; Bayli McConnell, Gnadenhutten Indian Valley, 5-8 sr., 11.3.

Honorable Mention: Jordyn Copley, Oberlin Firelands, 5-10, sr., 14.4; Aliciana Medina, Rocky River Lutheran West, 5-6, sr., 14.9; Maliona Martin, Cleveland Heights Lutheran East, 5-7, jr., 12.0; Annie Johnston, Ashtabula Edgewood, 5-6, sr., 12.2; Faith Vencill, Ashtabula Edgewood, 6-0, jr., 13.7; Jordyn Meyer, Shaker Heights Laurel, 5-7, jr., 12.5; Claire Petrus, Elyria Catholic, 6-0, jr., 10.7; Olivia Schneider, Shaker Heights Laurel, 5-8, sr., 11.4; Alexis Warner, Conneaut, 5-6, jr. 13.3; Mia Lynch, Perry, 5-9, jr., 12.1; Gabby Rodriguez, Elyria Catholic, 5-5, sr., 9.2; Jaila Wiggins, Garfield Heights Trinity, 5-8, sr., 10.3; Maddie Kandrach, Rocky River Lutheran West, 5-8, sr., 13.5; Morgan Pfundstein, Gates Mills Gilmour Academy, 5-7, jr., 9.0; Alexis Kiser, Conneaut, 5-9, sr., 12.3; Anaya Domanski, Gates Mills Gilmour Academy, 5-8, so., 8.3; Jordan Cremona, Parma Heights Holy Name, 5-10, 10.1; DeLaney Gates, Vincent Warren, 5-4, jr., 8.3; Mallory Petro, Gallia Academy, 5-7, jr., 12.3; Sydney Carpenter, Jackson, 5-7, sr., 11.4; Kylee Smith, Vinton County, 5-7, sr., 11.1; Maddie Blakeman, Circleville, 5-8, sr., 10.1; Taylor Smeck, Lancaster Fairfield Union, 5-8, sr., 10.0; Kobie Miles, Hillsboro, 5-8, sr., 10.7; Larah Henson, Greenfield McClain, 5-10, jr., 9.4; Gracie Beechum, River Valley, 5-7, fr., 15.5; Marley Benson, Columbus International, 5-5, so., 13.2; Mya Edley, London, 5-9, fr., 7.4; Za’riah Merriweather, Columbus Eastmoor Academy, 5-6, sr., 9.0; Addi Reidenbach, Marengo Highland, 5-5, so., 10.5; Camryn Stiltner, Columbus Bishop Ready, 5-11, jr., 10.7; Emmie White, Worthington Christian, 5-2, fr., 9.0; LaNease Andrews, East Liverpool, 5-6 sr., 16.1; Emma Shafer, Carrollton, 5-6 sr., 8.9; Cassie Miceli, Gnadenhutten Indian Valley, 5-4 sr., 9.6; Riley Sadler, Wintersville Indian Creek, 5-10 sr., 10.6; Avery Daniels, Zanesville Maysville, 5-10 jr., 9.9; Macy Spiker, Duncan Falls Philo, 5-10 fr. 10.6; Briar Cline, Millersburg West Holmes, 5-6 sr., 10.4; Myka Augenstein, McConnelsville Morgan, 5-6 sr., 8.2; Gracie Klinesmith, Wintersville Indian Creek, 5-7 so., 9.6; Brynli Cavezza, New Concord John Glenn, 5-10 so., 8.0; Addisyn Moritz, Genoa Area, 5-11, sr., 11.8; Hannah Miller, Napoleon, 5-11, jr., 9.9; Averyann Fisher, Bryan, 5-7, so., 14.3; Megan Gerken, Findlay Liberty-Benton, 5-11, jr., 12.1; Sophia Menker, St. Marys Memorial, 5-8, sr., 10.8; Ava Good, Napoleon, 5-11, sr., 10.5; Sophia Rupp, Wauseon, 6-0, sr., 10.3; Ellie Freitag, Bellevue, 5-3, jr., 7.8; Bristol Brady, Clarksville Clinton-Massie, 5-11, fr., 13.4 ppg; Layla Claxton, Cincinnati Purcell Marian, 5-8, jr., 8.6 ppg; Evelyn Connor, Dayton Oakwood, 6-0, sr., 15.5; Emilee Hargis, Eaton, 5-5, sr., 16.0; Caitlyn Jefferson, Tipp City Bethel, 5-9, so., 17.0; Ady Kreimer, Cincinnati Mercy McAuley, 5-10, sr., 13.9; Annie Rosfeld, Cincinnati Indian Hill, 6-0, so., 13.5; Liv Carpenter, Middletown Madison, 5-11, sr., 10.3; Ellie Eldredge, Cincinnati Hills Christian Academy, 5-3, sr., 9.6; Karriyah Hill, Cincinnati Gamble Montessori, 5-5, sr., 16.6; Grace McCafferty, Cincinnati McNicholas, 6-0, sr., 9.9; Janiyah Middlebrook, Dayton Meadowdale, 5-11, sr. 24.1; Cassidy Faust, Enon Greenon, 5-7, jr., 16.0, 5.0 rpg; Da’Shai Shepard, Kettering Alter, 6-1, sr., 10.4; Kylie Stutzman, Cleves Taylor, 6-0, jr., 13.3; Alivia Greenfield, Canal Fulton Northwest, 5-6, sr., 7.0; Audrey Eaton, Beloit West Branch, 5-9, jr., 9.5; Audrey Richmond, Mogadore Field, 5-7, so., 15.5; Olivia Johnson-Wilson, Streetsboro, 5-5, sr., 7.2; Kalyssa Werner, Cortland Lakeview, 5-2, sr., 11.2; Kayla Munn, Akron Coventry, 5-5, sr., 15.7; Alivia Goff, Norton, 5-9, jr., 13.8; Livia Martini, Mantua Crestwood, 5-6, jr., 7.0.

Division V

Player of the Year: Karsyn Erford, Ottawa-Glandorf

Coach of the Year: Nathan Warner, London Madison-Plains

First Team: Jeniya Bowers, Columbus Africentric, 5-9, sr., 22.5; Kendall Owens, Columbus Academy, 5-7, sr., 16.6; Anna Stroup, London Madison-Plains, 5-6, so., 22.7; Sienna Allen, Portsmouth, 6-0, sr., 17.1; Karsyn Erford, Ottawa-Glandorf, sr., 19.5; Ava Boccio, Bellville Clear Fork, 5-8, jr., 17.1; Madyson Sokolowski, LaGrange Keystone, 5-6, jr., 24.8; Ava Maibach, Creston Norwayne, 5-11, sr., 13.9; Addison Rhodes, Columbiana Crestview, 6-0, sr., 31.6; Laken Vinskovich, Belmont Union Local, 6-1, sr., 19.5.

Second Team: Jae’Veyonna Brown, Columbus Africentric, 6-0, sr., 17.5; Abbey Isaacs, Chesapeake, 5-7, sr., 20.8; Bailey Russell, Proctorville Fairland, 5-8, sr., 17.1; Addison Godby, Proctorville Fairland, 6-0, sr., 11.8; Whitney Dixon, Cincinnati Madeira, 5-8, jr., 15.8; Katey Litten, Versailles, 5-8, sr., 14.8; Miller Spreen, Cincinnati Mariemont, 5-6, sr., 18.0; Madison McKee, Ottawa-Glandorf, 6-2, jr., 12.6; Avery Russell, Chagrin Falls, 5-8, jr., 18.4; Elizabeth Dunmire, Cleveland Villa Angela-St. Joseph, sr., 16.7; Mandy Cardinal, Garrettsville Garfield, 6-0, sr., 19.0.

Third Team: Taylor Evans, Amanda-Clearcreek, 5-8, sr., 16.0; Keke Woods, Portsmouth, 5-6, jr., 17.1; Adyson Bales, Anna, 6-3, jr., 13.0; Michaela Firks, West Milton Milton-Union, 5-11, jr., 16.0; Zoe Walters, Beachwood, 5-5, so., 20.0; Allie DeMassimo, Creston Norwayne, 5-8, sr., 13.6; Ava Edwards, Uhrichsville Claymont, 5-3 sr., 20.3; Giana Chirpas, Martins Ferry, 5-10 jr., 17.0; Elli Wallick, Zoarville Tuscarawas Valley, 5-5 jr., 12.7; Brinley Barnett, Bellville Clear Fork, 5-7, sr. 9.5.

Special Mention: Aira Regan, Doylestown Chippewa, 5-8, sr., 12.0; Sydney Frank, Wooster Triway, 5-10, sr., 13.0; Jenna Canale, Ravenna Southeast, 5-9, jr., 13.7; Caylee Wilkes, Girard, 5-6, jr., 16.0; Tenzlee Burns, Seaman North Adams, 5-10, Fr., 17.1; Laila Kelley, Piketon, 5-5, jr., 15.2; Chloe Dick, New Lexington, 5-11, sr., 16.1; Lily Ryder, Albany Alexander, 5-7, jr., 16.0; Gabrielle Coats, Columbus Academy, 5-9, fr., 14.9; Caylin Cox, Johnstown Monroe, 5-9, so., 16.4; Glory Blevins, Richwood North Union, 5-8, so., 15.9; Brooklin Davis, Marion Pleasant, 5-8, sr., 18.6; Katie Berrey, Waynesville, 5-7, sr., 11.2; Lilly Bushey, Springfield Northwestern, 6-0, so., 15.7; Maggie Stephenson, Waynesville, sr., 13.2; Tori Schlatter, Paulding, 5-5, jr., 10.5; Brookelynn Tabbert, Oak Harbor, 5-5, jr., 11.3; Corrin Gettys, Willard, 5-9, sr., 12.1; Anna Lohman, Delta, 6-0, so., 15.0; Miley Gericke, Archbold, 5-10, sr., 12.0; Stella Bateman, Burton Berkshire, 5-11, so., 13.6; Jayda Gaines, LaGrange Keystone, 5-6, so., 14.5; Ameera Saunders, Belmont Union Local, 6-0, jr., 13.8; Brennen Reichman, Zoarville Tuscarawas Valley, 6-1 jr., 12.2; Sophia Henderson, Richmond Edison, 5-6 sr., 14.0; Cali Eckinger, Magnolia Sandy Valley, 5-7, jr., 8.0; Ella Wade, Navarre Fairless, 5-9 jr., 13.8; Lyla Johnson, Zanesville West Muskingum, 5-10 sr., 11.0.

Honorable Mention: Lizzie Bammerlin, Mentor Lake Catholic, 5-5, so., 13.1; McKenna Jordan, Andover Pymatuning Valley, 5-5, jr. 9.0; Claire Dahler, Fairview Park Fairview, 5.6, so., 11.7; Ivy Martin, Burton Berkshire, 5-6, jr., 10.5; Sydney Dunmire, Cleveland Villa Angela-St. Joseph, jr., 11.5; Bella Diaz, Sheffield Brookside, 5-0, sr., 12.7; Ella Zampedro, Mentor Lake Catholic, 5-5, sr., 12.3; Hayley Edwards, Bidwell River Valley, 5-4, sr., 18.6; Marly Halcomb, Frankfort Adena, 5-7, jr., 17.3; Brailee Hauswirth, Chillicothe Huntington, 5-9, so., 14.4; Kerigan Davis, Minford, 5-11, so., 13.9; Hayven Carter, Portsmouth, 5-10, jr., 12.1; Brayleigh Pistole, Portsmouth West, 5-6, so., 13.5; Macey Whisman, Portsmouth West, 6-0, jr., 10.6; Callie DeHart, Wheelersburg, 5-3, so., 9.0; Sophia Uhl, Winchester Eastern Brown, 5-8, so., 14.0; Annabelle McIntosh, West Union, 5-3, jr., 14.1; Emma Pistole, North Adams, 5-11, jr., 16.4; Jaylin Forbes, Piketon, 5-6, jr., 12.3; Madi Pidcock, Nelsonville-York, 5-10, jr., 18.4; Kenlee Fairall, Centerburg, 5-4, sr., 16.9; Kennedy Harrah, North Union, 5-6, jr. 13.9; Emily Ritzer, Utica, 6-2, jr., 10.0; Leah Stroup, Madison-Plains, 5-10, fr., 12.6; Mara Vicari, Fairbanks, 5-6, sr., 10.3; Alonna Barnes, Columbus School for Girls, 5-8, so., 12.7; Lauren Baughman, Johnstown, 6-1, sr., 13.7; Lyla Brunner, Hebron Lakewood, 5-8, so., 18.0; Mya Bryant, Fredericktown, 5-10, sr., 15.0; Shelby Cooper, Galion Northmor, 5-10, sr., 13.6; Tiara Sheppard, Centerburg, 5-10, sr., 17.1; Makena Wilson, Utica, 5-7, sr., 12.0; Maddie Lucas, Martins Ferry, 5-8 jr., 10.0; Aiva Leasure, Barnesville, 5-8, sr., 11.1; Jayden Thornton, Zanesville W. Muskingum, 5-11 sr., 8.8; Abigail Carpenter, Richmond Edison, 5-9 jr., 16.0; Teriauna Brandford, Zanesville W. Muskingum, 5-7 sr., 9.3; Abigail Boka, Richmond Edison, 5-4 jr., 9.5; Savannah Koller, Martins Ferry, 5-5 jr., 10.0; Bailee Espenchied, Navarre Fairless, 5-4 jr., 10.3; Teresa Petro, Magnolia Sandy Valley, 5-9, sr., 6.1; Aleah Wozniak, Zoarville Tuscarawas Valley, 5-10, jr. 7.9; Zoey Tumblin, Coshocton, 5-6 so., 17.7; Camryn Wiers, Willard, 5-10, sr., 9.0; 9.5; Ella Booth, Milan Edison, 5-9, sr., 11.1; 12.0; Reghan Markley, Oak Harbor, 5-6, sr., 11.3; Karder Haas, Oak Harbor, 5-5, sr., 12.7; Alivia Grothause, Ottawa-Glandorf, 5-7, sr., 7.1 Salina Deal, Bloomdale Elmwood, 5-8, sr., 15.7; Eliana Pelkey, Bellville Clear Fork, 5-8, sr., 9.0; Kayleigh Dunham, Paulding, 6-0, jr., 8.1; Keagyn Gillen, Delta, 5-9, sr., 8.9; Reese Bedingfield, Willard, 5-11, sr., 8.9; Ava Kachmarik, Pemberville Eastwood, 5-7, jr., 12.6; Kylie Gentis, Casstown Miami East, 5-9, sr., 8.8, 5.5 rpg; Kynnedi Hager, Versailles, 6-3, sr., 8.0; Peyton Jones, Williamsburg, sr., 10.7; Briez Kelly, Cincinnati Summit Country Day, 5-7, jr., 14.3; Rivers Lemke, Germantown Valley View, 5-7, sr., 10.2; Makenzie Mumaw, Anna, 5-6, jr., 10.4; Zoey Sandker, Bethel-Tate, 5-5, jr., 19.8; Monet Vest, Jamestown Greeneview, 5-10, sr., 11.2; Brooke Androne, Reading, 5-4, sr., 11.6; Addison Case, West Milton Milton-Union, 5-6, jr., 11.4; Paisley Phillips, Germantown Valley View, 5-9, so., 10.3; Aubree Risner, Springfield Northwestern, 5-8, fr., 12.1; Grace Cordery, Waynesville, 6-0, sr., 9.4 ppg; Livia Tracy, Georgetown, 5-9, so., 11.6; Aubrey Unger, Camden Preble Shawnee, 5-6, sr., 12; Lucy Watts, Williamsburg, 5-11, fr., 13.0; Hannah Froelich, Creston Norwayne, 6-1, so., 10.4; Delaney Marshall, Doylestown Chippewa, 5-6, jr., 14.7; Brooklyn Butzer, Orrville, 5-6, jr., 15.5; Payton Snyder, Wooster Triway, 5-3, sr., 12.0; Riley Rowe, Leavittsburg LaBrae, 5-9, jr., 8.8; Briella Rowe, Poland Seminary, 5-1, fr., 12.4; Lylia Lavigna, Ravenna Southeast, 5-6, so., 9.4.

Division VI

Player of the Year: Kendell Skiver, Toledo Ottawa Hills

Coaches of the Year: Bill Mitchin Johnstown Northridge; Stefanie Landis, Pleasant Hill Newton

First Team: Tatum Lusher, Grandview Heights, 5-10, sr., 24.6; Janay Carter, Canal Winchester Harvest Prep, 5-10, so., 14.5; Maycee Muselin, Marion Elgin, 5-9, jr., 27.1; : Cassidy Lane, Castalia Margaretta, 6-0, sr., 14.3; Kendell Skiver, Toledo Ottawa Hills, 5-11, so., 26.8; Carys Crossland, Hamler Patrick Henry, 5-10, sr., 16.9; Honor Hall, Richmond Heights, 5-11, sr., 20.0; Brenlee Cottrill, Stewart Federal Hocking, 5-1, jr., 17.2; Elly Evarts, Gibsonburg, 5-8, jr., 20.0; Leah Keib, Smithville, 5-8, sr., 16.8; Colbie Curall, Rootstown, 5-10, sr., 14.7.

Second Team: Ilahana Speelman, Sugar Grove Berne Union, 6-0, fr., 18.6; Ava Travis, Johnstown Northridge, 5-8, sr., 17.8; Jenna Mannon, West Jefferson, 5-10, jr., 22.1; Clara Forrest, Mechanicsburg, 6-0, jr., 15.0; Nicole Nesby, Columbus Grove, 6-0, sr., 14.1; Ada Christman, Hamler Patrick Henry, 6-2, sr., 11.5; Lexi Moore, Haviland Wayne Trace, 6-1, sr., 15.0; Marissa Bonham, Mt. Blanchard Riverdale, 5-10, jr., 16.5; Grace Finefrock, Canton Central Catholic, 5-5, jr., 13.3; Brenna Leach, Sarahsville Shenandoah, 5-9, sr., 16.3.

Third Team: Gracie Bills, Belpre, 5-11, jr., 16.7; Ava Astorino, West Liberty-Salem, 5-7, sr., 15.7; Adalynn Hines, New Madison Tri-Village, 5-6, sr., 12.1; Kendal Palte, Columbus Grove, 5-10, sr., 11.2; Natalie Miller, Columbia Station Columbia, 5-10, so., 12.4; Sarah Belden, Canton Central Catholic, 5-6, sr., 12.3; Kylie Geiser, Apple Creek Waynedale, 5-7, sr., 8.0; Katie Kellogg, Salineville Southern, 5-7, fr., 22.8; Macy Mullet, Berlin Hiland, 5-7, jr., 13.0; Kaci Tsoras, Shadyside, 5-10, sr., 15.8; Caroline Sheldon, Bucyrus Wynford, 5-6, jr., 13.9.

Special Mention: Morgan Baumer, St. Henry, 5-7, sr., 15.0; Rylee Markel, Kansas Lakota, 5-8, sr., 16.7; Megan Hughes, Rockford Parkway, 6-0, jr., 13.2; Tori Kidney, Ashland Crestview, 5-5, sr., 12.3; Evelyn Lehman, Harrod Allen East, 5-4, jr., 17.3; Aubrey Hammer, Sherwood Fairview, 5-6, sr., 13.0; Lanae Manz, Metamora Evergreen, 5-9, jr., 13.4; Valery Henry, New London, 5-10, sr., 11.9; Robin Ehmann, North Robinson Colonel Crawford, 5-10, jr., 12.3; Addison Hess, Ashland Mapleton, 5-10, so., 14.3; Grace Dorffer, Dalton, 5-8, sr., 13.7; Sullivan Sandy, Mineral Ridge, 5-4, jr., 18.1; Kasey Bolyard, Mogadore, 5-5, jr., 16.0; Addi Claxon, South Webster, 5-6, sr., 14.3; Katelyn Queen, Lucasville Valley, 5-11, jr., 13.1; Jenna Anson, Dawson Bryant Coal Grove, 5-10, jr., 13.2; Brynnlee Pottmeyer, Waterford, 5-6, so., 12.5; Charlotte Barga, Ansonia, 5-9, so., 13.4; Ava Combs, Xenia Legacy Christian, 5-7, jr., 11.0; Caroline Long, Arcanum, 5-11, sr., 15.7; Alyssa Goebel, Columbia Station Columbia, 5-6, sr., 11.4; Vinae Williams, Richmond Heights, 5-6, fr., 12.0; Anna Dumstorff, Kirtland, 5-4, jr., 11.4; Cloe Turk, Orwell Grand Valley, 5-9, jr., 14.0; Riley Rowland, Orwell Grand Valley, 5-3, fr., 13.1; Tamya Morgan, Bellaire, 5-8 sr. 13.3; Emily Moore, Sarahsville Shenandoah, 5-4, jr; Ella Dowler, Beverly Fort Frye, 5-7, jr., 15.6; Ava Huffman, Beverly Fort Frye, 5-7, jr. 9.2; Jacey English, Woodsfield Monroe Central, 5-5, sr., 7.9; Mayzie Emery, Woodsfield Monroe Central, 5-3, sr., 9.6; Laynie Matchett, Newcomerstown, 5-7, so., 13.0; Reagan Zerger, Berlin Hiland, 5-10, jr., 13.0.

Honorable Mention: Janiah Bowen-Pride, Oberlin, 5-3, sr., 13.0; Ella Adams, Fairport Harbor Fairport Harding, jr., 14.5; Bre Rowland, Orwell Grand Valley, 5-7, so., 8.7; Aniyah Johnson, Willoughby Andrews Osborne Academy, 5-6, jr., 10.4; Raquel Dickson, Richmond Heights, 6-1, so., 8.0; Milani Johnson, Ashtabula St. John, 5-5, fr., 8.0; Karris Dye, Bainbridge Paint Valley, 5-9, sr., 12.0; Raquel Hackney, Ripley-Union-Lewis-Huntington, 5-10, sr., 15.3; Kendall Myers, Peebles, 5-7, so., 15.6; Lily Ferguson, Lynchburg-Clay, 5-4, so., 12.6; Rilee Quickle, Leesburg Fairfield, 5-3, sr., 10.3; Laken Gullett, Pike Eastern, 5-6, sr., 15.0; Takira Walker, Stewart Federal Hocking, 5-1, sr., 13.8; Jill Bertke, Cardington Lincoln, 5-8, jr., 14.0; Jeanie DeSantis, Columbus Wellington, 5-4, sr., 16.1; Monae Gamble, Canal Winchester Harvest Prep, 5-10, sr., 8.7; Cora Hill, Johnstown Northridge, 5-7, so., 13.9; Dani Pohlkotte, Mount Gilead, 5-7, sr., 14.2; Dea Singh, Columbus Wellington, 5-8, jr., 15.8; Israelle Smith, Canal Winchester Harvest Prep, 5-6, sr., 10.9; Lexi Van Meter, Crooksville, 5-10 sr., 13.9; Jersey Eddy, Lore City Buckeye Trail, 5-10 jr. 12.7; Perryn Mishler, Berlin Hiland, 5-7, so., 15.0; Taylor Hahn, West Lafayette Ridgewood, 6-0 jr., 12.5; Aubree Hines, Bellaire, 5-8, jr., 12.7; Jadyn Miller, Woodsfield Monroe Central, 5-4, jr., 7.5; Anna McVicker, Lore City Buckeye Trail, 5-7 sr., 12.1; Josey Rome, Bore City Buckeye Trail, 5-5 sr., 12.1; Evie Mast, Berlin Hiland, 5-6, sr., 10.0; Breann Kerr, Newcomerstown, 5-6, jr., 10.3; Brylee McFrederick, Woodsfield Monroe Central, 5-10, jr., 10.8; Emmi Powers, North Robinson Colonel Crawford, 5-9, jr., 13.7; Emily Brodman, Carey, 5-9, sr., 8.9; Ellyse Schäefer, Castalia Margaretta, 5-7, sr., 10.9; Rylee Markel, Kansas Lakota, 5-8, sr., 16.7; Sophie VanSlooten, Toledo Ottawa Hills, 5-10, sr., 12.2; Kelsey Kaylor, Elmore Woodmore, 5-6, sr., 12.0; Gracie Thomas, New London, 5-11, sr., 9.7; Brittyn Bruns, Rockford Parkway, 5-5, sr., 9.0; Kaci Gregory, Convoy Crestview, 5-5, jr., 12.6; Devony Mull, Hicksville, 5-10, so., 13.3; Jenna Reed, Toledo Christian, 5-9, sr., 19.6; Reece Albers, Minster, 5-8, sr., 11.4; Karlee Buschur, St. Henry, 5-11, sr., 9.1; Kate Ashman, Maria Stein Marion Local, 5-10, jr., 10.5; Zy’Eir Davis, Mansfield Christian, 5-6, sr., 13.4; McKinnley Kessler, Carey, 5-8, so., 9.2; Bella Cherry, Lewisburg Tri-County North, 5-6, sr., 17.8; Brylii Day, West Alexandria Twin Valley South, 5-11, sr., 15.6; Rylee Hess, Pleasant Hill Newton, 5-9, sr., 16.1; Bridget Homan, Fort Recovery, 6-0, jr., 11.9; Tai Mize, New Madison Tri-Village, 5-5, sr., 12.4; Cara Rummel, Fayetteville-Perry, 5-10, jr., 12; Rose Barga, Ansonia, 5-8, sr., 12.0; Alayna Fitzgerald, Cincinnati Christian, 5-9, so., 13.1; Olivia Burks, Houston, 5-9, sr., 11.2; Addison Wallen, West Liberty-Salem, 5-4, so., 11.1, Autumn Allport, Xenia Legacy Christian, 5-10, jr., 11.1; Megan Treen, Hartville Lake Center Christian, 6-0, jr., 13.1; Lily Belden, Canton Central Catholic, 5-10, sr., 13.5; Audrey Troyer, Apple Creek Waynedale, 5-3, jr., 9.0; Addison Wolford, Loudonville, 5-7, sr., 11.1; Phoebe Lehman, Dalton, 5-7, jr., 9.2; Allyssa Shroades, Salineville Southern, 5-7, sr., 15.0; Audrey Hellickson, Ashland Mapleton, 5-6, sr., 15.0; Elliott Smallfield, Rootstown, 5-7, jr., 9.7; Gianna Gilbert, Mineral Ridge, 5-5, sr., 12.4.

Division VII

Player of the Year: Lacie Allison, North Baltimore

Coach of the Year: Mike Bashore, Russia

First Team: Haylee Beachy, Plain City Shekinah Christian, 5-7, sr., 15.8; Hadli Gillum, Lancaster Fisher Catholic, 5-11, so., 22.1; Abbie Knapp, Franklin Furnace Green, 6-1, jr., 25.3; Hazel Francis, Russia, 6-0, jr., 10.3; Brooklyn Koester, Ottoville, 5-6, jr., 19.4; Lacie Allison, North Baltimore, 5-7, so., 34.2; Morgan Kern, McComb, 5-11, jr., 17.4; Briella Bendik, Elyria Open Door Christian, 5-7, fr., 27.0; Didi Ryan, Warren JFK, 5-6, jr., 21.5; Sofia Secrest, Strasburg-Franklin, 5-5, sr., 14.6.

Second Team: Zarah Roby, Lancaster Fairfield Christian, 5-10, sr., 18.4; Jaysa Bryant, Portsmouth Notre Dame, 5-11, jr., 23.5; Brooklynn Seubert, Union City Mississinawa Valley, 6-0, sr., 13.6; Maria Christian, Cedarville, 5-7, so., 17.6; Addison Schang, Gorham Fayette, 5-6, sr., 15.7; Alivia Farnham, Edgerton, 6-0, sr., 18.3; Kya Brandt, Leipsic, 5-10, fr., 22.0; Riley McPeek, Willoughby Cornerstone Christian, 6-2, fr., 14.5; Ivy Kaminski, Middlefield Cardinal, 5-9, jr., 19.5; Gianna Pompelia, Warren JFK, 5-8, sr., 20.4.

Third Team: Emma Emnett, Portsmouth Clay, 5-5, jr., 17.5; ; Jillian Geis, Middletown Christian, 5-10, jr., 14.5; Liza Poeppelman, Fort Loramie, 5-9, so., 11.0; Princess Webster, Lockland, 5-5 jr., 17.3; Ryland Workman, South Charleston Southeastern, 5-10, sr., 14.3; Kennedy Kunkle, Gorham Fayette, 5-10, so., 12.6; Addilyn Huber, Kalida, 5-9, jr., 18.7; Brooklynn Domzalski, Cuyahoga Heights, 5-6, so., 13.1; Quincy Miller, Berlin Center Western Reserve, 5-6, sr., 15.6; Ally Miller, Strasburg-Franklin, 6-1, sr., 12.1.

Special Mention: Maclaren Fry, Kidron Central Christian, sr., 17.7; Morgan Himes, Cortland Maplewood, 5-7, sr., 13.3; Ryleigh Shafer, Crown City South Gallia, 5-5, jr., 14.4; Kyrstin Fackler, Meigs Eastern, 5-4, Fr., 15.1; Leah Caudill, Newark Catholic, 6-1, jr., 12.6; Brooke Huffman, Delaware Christian, 5-9, jr., 18.9; Sydney Snoke, Lancaster Fisher Catholic, 5-10, sr., 12.2; Faith Thomas, Columbus Patriot Prep, 5-6, sr., 22.4; Taylor Huelskamp, Botkins, 5-7, sr., 10.2; Riley Trumpower, Lucas, 5-8, so., 11.9; Adison Briner, Edon, 5-10, sr., 13.9; Ava Huffman, Pandora-Gilboa, 5-5, sr., 15.4; Savannah Knueven, Pandora-Gilboa, 5-10, sr., 15.8; ; Liberty Voges, Arcadia, 5-9, jr., 15.0; ; Izzy Stockmaster, Attica Seneca East, 5-6, sr., 13.4; Jada Smith, Arlington, 5-7, sr., 14.1; Alexa Snay, Attica Seneca East, 5-10, sr., 13.1; Megan Rombach, Tiffin Calvert, 5-8, jr., 9.6; Kamryn O’Leary, Willoughby Cornerstone Christian, 5-4, sr., 10.2; Kate Burman, Elyria First Baptist, 5-4, sr., 17.0; Emily Pleva, Middlefield Cardinal, 5-6, jr., 8.5; Hanna Brewer, Bridgeport, 5-7, sr., 15.5; Breighlee Moracco, Caldwell, 5-7, jr., 11.5; Ella Debo, Malvern, 5-8, so., 15.8; Carleigh Trifonoff, Hannibal River, 5-7, so., 13.2; Nora Jackson, New Philadelphia Tuscarawas Central Catholic, 5-6, sr., 14.0; Mary Rohde, Steubenville Catholic Central, 5-11, sr., 12.0; Anna Bowersock, New Matamoras Frontier, 5-6, sr., 13.5; Jayna Reeves, Toronto, 5-9, jr., 17.0.

Honorable Mention: Kiersten Rose, Racine Southern, 5-8, sr., 16.1; Braelyn Simpson, Meigs Eastern, 6-0, so., 10.9; Sophia Craft, Portsmouth Clay, 5-9, sr., 16.0; Laney Strickland, Franklin Furance Green, 6-0, so., 12.7; Arenda Gosselin, New Boston Glenwood, 5-7, sr., 13.0; Kyra Boyd, Mowrystown Whiteoak, 5-9, sr., 19.3; Rilynn Fouts, Glouster Trimble, 5-10, sr., 13.0; Brenna Tibbs, Willowood Symmes Valley, 5-7, sr., 11.5; Lilly Atkinson, Millersport, 5-9, so., 15.0; Nakayla Cash, Lancaster Fairfield Christian, 5-6, sr., 14.3; Maddie McKenzie, Morral Ridgedale, 5-6, jr., 14.0; Raegen Schuck, Westerville Genoa Christian, 5-10, sr., 13.9; Nava Showalter, Plain City Shekinah Christian, 5-7, sr., 10.2; Noelia Wanty, Plain City Shekinah Christian, 5-8, sr., 8.1; Lexi Wray, Groveport Madison Christian, 6-0, jr., 10.2; Mara Delaney, Steubenville Catholic Central, 5-8, jr. 14.0; Mea Hendershot, Caldwell, 5-7, fr. 9.7; Zoey Fox, Hannibal River, 5-9, sr., 11.0; Josey Dickinson, Toronto, 5-5, jr., 9.6; Willow Smitley, New Matamoras Frontier, 5-9, jr., 8.4; Addy Mitchell, Malvern, 5-7, sr., 10.4; Mya Olson, New Philadelphia Tuscarawas Central Catholic, 5-10, so., 9.0; Isabella Higgins, Bowerston Conotton Valley, 5-10, sr., 13.0; Olivia Spidell, Strasburg-Franklin, 5-6, sr., 7.0; Lydia Thomas, Strasburg-Franklin, 5-10, fr., 10.1; Reid Didion, Sandusky St. Mary Central Catholic, 5-7, fr., 14.1; 14.1; 13.9; Addy Coleman, Arcadia, 5-5, sr., 10.0; Addison Albers, New Knoxville, 5-11, sr., 13.8; 11.9; 13.1; Sophia Ruck, Miller City, 5-4, fr., 11.6; 14.0; Amaya Hill, Oregon Cardinal Stritch, 5-9, jr., 14.6; I’Yonna Sawyer, Maumee Valley Country Day, 5-5, fr., 24.1; Grace Froelich, Stryker, 5-8, sr., 8.6; Becca Strauss, Pettisville, 5-4, sr., 11.8; Kendra Waldron, Defiance Ayersville, 5-6, sr., 14.0; Nevaeh Smith, Edon, 5-9, jr., 9.9; Katie Woodland, Sycamore Mohawk, 5-9, jr., 11.2; Adelyn Dick, Old Fort, 5-9, so., 12.1; 12.6; Karsyn Snyder, Bascom Hopewell-Loudon, 5-8, jr., 9.9; Jocelyn Noblit, Crestline, 5-3, jr., 14.0; Celeste Borchers, Russia, jr., 6.8; Aryana Cordonnier, Russia, 5-7, so., 9.9; Danaysha DeArmond, Springfield Catholic Central, 5-8, sr., 12.9; Paige Emrick, Union City Mississinawa Valley, 5-7, sr., 13.0; Hailey Farmer, Cincinnati Miami Valley Christian Academy, 5-6, sr., 13.7; Avery Koffer, Covington, 5-4, sr., 8.3; Tatum Reichert, Jackson Center, 5-8, so., 15; Sydney Xavier, South Charleston Southeastern, 5-7, sr., 13.8; Olivia Brandewie, Fort Loramie, 5-11, fr., 7.3; Alexis Byndon, Cincinnati Oyler, 5-9, fr., 18.6; Jaisha Jackson, Cincinnati College Prep, 5-8, jr., 13.9; Mariah Powell, Hamilton New Miami, 5-6, jr., 12.0; Katelyn Reed, Cedarville, 5-10, jr., 9.2; Reign Wilkins, Troy Christian, 5-7, sr., 10.8; Kylee Ramsey, Berlin Center Western Reserve, 5-4, sr., 16.3; Amani Yasin, North Jackson Jackson-Milton, 5-8, jr., 11.3; Riley Thomas, Kinsman Badger, 5-10, jr., 11.8; Lauren Church, Bristolville Bristol, 5-7, jr., 15.0; Abby Grimm, Southington Chalker, 5-8, sr., 12.5.

About the Author

Follow Travis Erickson on twitter

Travis Erickson has covered sports at the Dayton Daily News for over 15 years.