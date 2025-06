High school track: Area state tournament qualifiers

Friday and Saturday

At Jesse Owens Memorial Stadium, Ohio State University

Area Qualifiers

Division I

Boys

3200MR: Beavercreek (Allen, Edem, Graley, Szymanski); Butler (Thaxton, Snyder, Campbell, Crump); Centerville (Emmert, Kaheal, Noel, Swan). 110MH: Brittle (Fairmont); Gueye (Lakota East); Martin (Wayne); Tucker (Troy); Wilkins (Fairmont). 100M: Averette-Brown (Wayne); Nimoh (Lakota West); Shepherd (Hamilton); Strong (Tippecanoe). 800MR: Butler (Campbell, Mabson, Thaxton, Gross); Wayne (Martin, Garrett, Sroufe, Averette-Brown). 1600M: Bixler (Talawanda); Darmanie (Springboro); Davis (Beavercreek); Emmert (Centerville). 400MR: Butler (Bates, Mabson, Crump, Gross); Lakota West (Ogletree, Mason, Mason, Nimoh); Trotwood (Howard, Rodgers, Dalton, Priest); Wayne (Martin, Garrett, Sroufe, Averette-Brown). 400M: Afari (Lakota West); Campbell (Butler); Thaxton (Butler). 300MH: Gueye (Lakota East); Martin (Wayne); Wilkins (Fairmont). 800M: Campbell (Butler); Crump (Butler); Davis (Beavercreek); Emmert (Centerville). 200M: Averette-Brown (Wayne); Garrett (Wayne); Gross (Butler); Nimoh (Lakota West); Strong (Tippecanoe). 3200M: Burgh (Piqua); Darmanie (Springboro); Kaheal (Centerville). 1600MR: Beavercreek (Louprasong, Howard, Hildebrand, Keyes); Butler (Crump, Campbell, Snyder, Campbell); Centerville (Dean, Emmert, Napier, Young Linck). Discus: Clary (Bellefontaine). High Jump: Williams (Beavercreek). Long Jump: Deckard (Tippecanoe); Garrett (Wayne); Strong (Tippecanoe). Shot Put: Carter (Sidney); Raffoul (Springboro). Pole Vault: Guinther (Sidney); Ireland (Centerville); Murray (Troy).

Girls

3200MR: Centerville (Robillard, Fry, Drylie, Drylie); Lakota West (Kaszubski, Prodoehl, Caldwell Downing, Vatsal). 100MH: Brown (Beavercreek); Chandler (Lakota East); Wallace (Middletown). 100M: Branham-Patrick (Wayne); Smith (Lakota East); Wills (Lakota East). 800MR: Centerville (Rickert, Turner, Williams, Jessup-Aiken); Lakota East (Smith, Chandler, McClain, Hsu); Troy (Harris, Noll, Perry, Jones). 1600M: Deardorff (Lakota East); Fry (Centerville). 400MR: Chaminade Julienne (Ward, Haywood, Downer, Williams); Lakota East (Chandler, Smith, McClain, Wills); Springfield (Johnson, Brown, Johnson, Jones); Wayne (Bass, Bibbs, Turner, Branham-Patrick). 400M: Poole (Ponitz); Yeazell (Lakota East). 300MH: Brown (Beavercreek); Chandler (Lakota East); Downer (Chaminade Julienne); Pham (Lakota East). 800M: Kaszubski (Lakota West). 200M: Bibbs (Wayne); Branham-Patrick (Wayne); Smith (Lakota East); Williams (Centerville). 3200M: Luking (Talawanda); Prodoehl (Lakota West); Rodbro (Talawanda). 1600MR: Beavercreek (Cook, Sims, Driver, Brown); Centerville (Jessup-Aiken, Grim, Turner, Williams); Lakota East (Dodd, Matlack, McClain, Yeazell); Lakota West (Taylor, Caldwell Downing, Rose, Kaszubski). Discus: Wallace (Fairmont). High Jump: Downer (Chaminade Julienne); Grim (Centerville); Hall (Northmont); Johnson (Springfield). Long Jump: Strong (Tippecanoe); Tyler (Stivers). Shot Put: Bacher (Lakota East); Green (Troy); McClurkin (Beavercreek). Pole Vault: Harlamert (Troy); Lehmann (Centerville).

Division II

Boys

3200MR: Carroll (Rollins, Dirks, Kramer, Janson); Jonathan Alder (Wilson, Odell, Hermiller, Nussbaum); Valley View (Cox, Lynch, Valenti, Walton); West Liberty-Salem (Rudolph, Cole, Knox, Larson). 110MH: Beasley (Versailles); Powers (Oakwood); Rose (Coldwater); Steider (West Liberty-Salem). 100M: Hyre (Brookville); Mayfield (Milton-Union). 800MR: Brookville (Adams, Bench, Moore, Hyre); West Liberty-Salem (Bradley, Lauck, Bradley, Reminder). 1600M: Moorman (Versailles). 400MR: Brookville (Adams, Bench, Moore, Moore); London (Graham, Reay, Turner, Gravely); West Liberty-Salem (Henderson, Bahan, Steider, Kidd). 400M: Dirksen (Versailles); Wilson (Clinton-Massie). 300MH: Kozarec (Valley View) ; Smith (Springfield Shawnee) ; Steider (West Liberty-Salem). 800M: Carn (London); Janson (Carroll); Tipton (Brookville). 200M: Gravely (London); Hyre (Brookville); Mayfield (Milton-Union); Wilson (Clinton-Massie). 3200M: Lindsey (Oakwood); Spitzer (Versailles). 1600MR: Brookville (Tipton, Adams, Moore, Hyre); Carroll (Gervais, Rollins, Holbrook, Janson); London (Jackson, McQuirt, Carn, Gravely); West Liberty-Salem (Lauck, Cole, Longshore, Bradley). Discus: Bolin (Versailles); Estep (Northwestern); Glassmeyer (Miami East); Jackson (Jonathan Alder); Shrout (Preble Shawnee). High Jump: Averette (Dunbar); Fultz (Northwestern); Parker (Northwestern). Long Jump: Mayfield (Milton-Union); Osborne (North Union); Reay (London); Wilson (Clinton-Massie). Shot Put: Estep (Northwestern); Shrout (Preble Shawnee); Stacy (Brookville). Pole Vault: Neal (Valley View).

Girls

3200MR: Carroll (Thurman, McLoughlin, Fast, Gross); Jonathan Alder (Wynk, Streit, Luker, Greiner); Oakwood (Erwin, Meador, Cahill, Asinjo); Valley View (Abner, Thompson, Weibel, Schade). 100MH: Adams (Bellefontaine); Altenburg (Oakwood); Mattern (Springfield Shawnee); Shumaker (Bellefontaine). 100M: Aldredge (Graham); Anderson (Waynesville). 800MR: Fairbanks (Pagan, Shope, Gearheart, Wojcehowics); Valley View (DeGroat, Rettich, Schade, Sorrell). 1600M: Brown (Bellefontaine); Erbach (Waynesville); Greiner (Jonathan Alder); Gross (Carroll). 400MR: Alter (Richardson, Blackburn, Korzan, Washington); Fairbanks (Pagan, Gearheart, Nicol, Shope). 400M: Allard (Oakwood); Lindsey (North Union); Sorrell (Valley View). 300MH: Adams (Bellefontaine); Altenburg (Oakwood); Shumaker (Bellefontaine). 800M: Abner (Valley View); Asinjo (Oakwood); Brumbaugh (Milton-Union); Erwin (Oakwood). 200M: Lindsey (North Union). 3200M: Ballin (Brookville); Cahill (Oakwood). 1600MR: Oakwood (Meador, Erwin, Allard, Asinjo); Valley View (Abner, DeGroat, Schade, Sorrell). Discus: Scott (Northwestern); Snapp (Bellefontaine). High Jump: Aldredge (Graham); Brandon (Carroll); Faler (Indian Lake). Long Jump: Adams (Bellefontaine); Freeze (Northwestern); Vance (Ben Logan). Shot Put: Forson (Urbana); Snapp (Bellefontaine). Pole Vault: Finke (London); Freeze (Northwestern); Gelbart (Oakwood); Kash (Oakwood).

Division III

Boys

3200MR: Botkins (Arnold, Heuker, Brown, Doseck); Cedarville (Duncan, Holston, Mossing, Reed); Minster (Bergman, Prenger, Dirksen, Knapke); New Bremen (Bernhold, Kelly, Shroyer, Jellison). 110MH: Garrett (Covington); Harrod (St. Henry); Heitkamp (Fort Loramie); Shellhaas (Ansonia). 100M: Hoelscher (Marion Local); Kaiser (St. Henry); Sharp (Stivers). 800MR: Ansonia (Bromagem, Ressler, Good, Shellhaas); Fort Loramie (Maurer, Barhorst, Drees, Heitkamp); Marion Local (Pohlman, Jones, Knouff, Hoelscher); St. Henry (Harrod, Heath, Hoying, Kaiser). 1600M: Lehman (Ansonia); Negley (Mechanicsburg) Phlipot (Russia); Sparks (Ansonia); Thompson (Legacy Christian). 400MR: Ansonia (Bromagem, Ressler, Shellhaas, Good); Fort Loramie (Sanders, Cantwil, Barhorst, Maurer); Newton (Lowry, Cornett, Craig, Maxwell); St. Henry (Harrod, Heath, Hoying, Kaiser). 400M: Bromagem (Ansonia); Coker (Newton); Stearns (Parkway). 300MH: Heitkamp (Fort Loramie); Keenan (Dayton Christian); Long (Cedarville). 800M: Bernhold (New Bremen); Doseck (Botkins); Reed (Cedarville). 200M: Hoelscher (Marion Local); Kaiser (St. Henry). 3200M: Brown (Botkins); Ferriman (Dayton Christian); Lehman (Ansonia); Negley (Mechanicsburg). 1600MR: Fort Loramie (Barhorst, Maurer, Drees, Heitkamp); Marion Local (Knouff, Winner, Pohlman, Huelsman); New Bremen (Lozier, Kelly, Whitlatch, Jellison); Newton (Cress, Woods, Smith, Coker). Discus: Brooks (Riverside); Egbert (Botkins); Kemper (Fort Loramie); Pleiman (Botkins). High Jump: Boggs (Delphos St. John’s); Cook (Miami Valley); Finkbine (Tri-Village); King (Covington); Monnin (Russia). Long Jump: Boggs (Delphos St. John’s); Garrett (Covington); Nagel (Marion Local). Shot Put: Black (Tri-Village); Brooks (Riverside); Pleiman (Botkins); Schuller (Botkins). Pole Vault: Good (Ansonia); Shellhaas (Ansonia); Thompson (Northeastern); Topp (New Bremen).

Girls

3200MR: Coldwater (Kaiser, Lefeld, Lefeld, Alig); Fort Loramie (Eilerman, Borchers, Shatto, Moore); Minster (Dirksen, Hemmelgarn, Eilerman, Bohman); Versailles (Goubeaux, Gehret, Rismiller, Litten). 100MH: Brame (Minster); Heitkamp (Fort Loramie); Meyer (Anna); Moeller (Marion Local). 100M: Bertke (Coldwater); Griffith (West Liberty-Salem); Ritter (Houston); Roessner (Fort Recovery). 800MR: Anna (McEldowney, Heitkamp, Reed, Metzler); Coldwater (Sudhoff, Kaiser, Keller, Bertke); Fort Loramie (Meyer, Hoying, Heitkamp, Schmitmeyer); St. Henry (Gast, Fullenkamp, Baumer, Lauber); Versailles (Porter, Stammen, Luthman, Gehret). 1600M: Bohman (Minster); Long (Covington); Mark (Cedarville); Topp (Minster). 400MR: Ansonia (Warner, Reichert, Creager, Barga); Coldwater (Sudhoff, Smith, Keller, Bertke); Delphos St. John’s (Jackson, Jackson, Martz, Martz); Fort Loramie (Wrasman, Hoying, Meyer, Schmitmeyer); St. Henry (Baumer, Buschur, Lauber, Fullenkamp); Versailles (Stammen, Porter, Barga, Schmitmeyer); West Liberty-Salem (Douthwaite, Jacobs, Albers, Griffith). 400M: Knapke (Parkway); Reed (Anna); Rodgers (Mechanicsburg); Roessner (Fort Recovery); Zahn (Coldwater). 300MH: Burr (Cedarville); Buschur (St. Henry); Heitkamp (Fort Loramie); Moeller (Marion Local). 800M: Alig (Coldwater); Dirksen (Minster); Gutman (Botkins); Hemmelgarn (Minster); Kaiser (Coldwater); Rodgers (Mechanicsburg). 200M: Bertke (Coldwater); Reichert (Ansonia); Ritter (Houston); Roessner (Fort Recovery); Schmitmeyer (Fort Loramie); Zahn (Coldwater). 3200M: Flora (Newton); Hamilton (Legacy Christian); Long (Covington); Mark (Cedarville). 1600MR: Anna (Heitkamp, McEldowney, George, Reed); Coldwater (Alig, Kaiser, Keller, Zahn); Fort Loramie (Eilerman, Shatto, Schmitmeyer, Heitkamp); Minster (Dirksen, Stammen, Topp, Bohman); St. Henry (Buschur, Baumer, Gerlach, Gast). Discus: Earl (Houston); Landrum-Bales (Anna); Snider (Fort Loramie); Walker (Anna); Wooten (Arcanum). High Jump: Albers (New Knoxville); Francis (Russia); Fullenkamp (St. Henry); Ranly (Marion Local); Siegel (Fort Loramie); Waltz (Troy Christian). Long Jump: Baumer (St. Henry); Creager (Ansonia); Francis (Russia); Hines (Tri-Village); Stammen (Versailles); Zahn (Coldwater). Shot Put: Earl (Houston); Gaier (Fort Loramie); Wooten (Arcanum). Pole Vault: Earl (Houston); Longshore (West Liberty-Salem); Reichert (Ansonia); Schmitmeyer (Coldwater); Stammen (Versailles).

Seated Division

Boys

Shot Put: Bomar (Lakota East).

Girls

100M: McEllroy (Beavercreek); McKnight (Lakota West); Roll (Beavercreek). 400M: McEllroy (Beavercreek); McKnight (Lakota West). 800M: McKnight (Lakota West). Shot Put: McEllroy (Beavercreek); Roll (Beavercreek).

