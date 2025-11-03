High school sports: Football playoffs, state soccer, state volleyball schedules

PREP SCHEDULE
Football
PLAYOFFS
Regional quarterfinals
Friday
All games at 7 p.m.
Division I
Region 2
No. 8 Lebanon (8-3) at No. 1 Middletown (8-2)
No. 7 Hilliard Bradley (6-5) at No. 2 Troy (8-2)
No. 6 Wayne (7-4) at No. 3 Findlay (6-4)
No. 5 Springfield (7-4) at No. 4 Springboro (7-3)
Region 4
No. 8 Fairfield (6-5) at No. 1 Elder (10-0)
No. 7 Lakota West (7-4) at No. 2 Moeller (7-3)
No. 6 Lakota East (8-3) at No. 3 St. Xavier (7-2)
No. 5 Winton Woods (9-2) at No. 4 Princeton (8-2)
Division II
Region 8
No. 8 Withrow (9-2) at No. 1 Anderson (10-0)
No. 7 Harrison (8-3) at No. 2 Kings (9-1)
No. 6 Lima Senior (9-2) at No. 3 Trotwood (6-3)
No. 5 La Salle (8-3) at No. 4 Xenia (8-2)
Credit: David Jablonski
Division III
Region 10
No. 8 St. Marys (8-3) at No. 1 Medina Buckeye (10-0)
No. 7 Lima Shawnee (8-3) at No. 2 Wapakoneta (10-0)
No. 6 Tol. Central Catholic (7-4) at No. 3 Lexington (9-1)
No. 5 Rocky River (9-2) at No. 4 Richfield Revere (8-2)
Region 12
No. 8 McNicholas (7-4) at No. 1 London (10-0)
No. 7 Talawanda (10-1) at No. 2 Tippecanoe (10-0)
No. 6 Alter (8-3) at No. 3 Badin (9-1)
No. 5 Miami Trace (10-1) at No. 4 Jackson (8-2)
Division IV
Region 15
No. 8 Fairfield Union (7-4) at No. 1 New Lexington (9-1)
No. 7 Circleville (8-3) at No. 2 Indian Valley (9-0)
No. 11 Johnstown (8-3) at No. 3 Jonathan Alder (9-1)
No. 5 Col. East (10-1) at No. 4 Unioto (10-0)
Region 16
No. 8 Washington Court House (6-5) at No. 1 Indian Hill (10-0)
No. 7 Wyoming (10-1) at No. 2 Valley View (9-1)
No. 6 Brookville (10-1) at No. 3 CHCA (9-1)
No. 5 Clinton-Massie (10-1) at No. 4 Taft (10-0)
Division V
Region 20
No. 8 North Union (7-4) at No. 1 Williamsburg (10-0)
No. 7 Preble Shawnee (10-1) at No. 2 Indian Lake (8-2)
No. 11 Mariemont (7-4) at No. 3 Miami East (9-1)
No. 5 Carlisle (9-2) at No. 4 Graham (8-2)
Division VI
Region 23
No. 9 Ridgewood (9-2) at No. 1 Centerburg (9-1)
No. 10 Caldwell (8-3) at No. 2 Beverly Fort Frye (8-1)
No. 6 Toronto (10-1) at No. 3 West Jefferson (9-1)
No. 5 Col. Crawford (10-1) at No. 4 Mount Gilead (9-1)
Region 24
No. 9 Portsmouth West (6-5) at No. 1 Tri-Village (10-0)
No. 7 Rock Hill (7-4) at No. 2 Northeastern (9-1)
No. 6 Anna (8-3) at No. 3 Mechanicsburg (8-2)
No. 5 Coldwater (7-4) at No. 4 SBEP (9-1)
Division VII
Region 28
No. 8 Lehman Catholic (10-1) at No. 1 Marion Local (10-0)
No. 10 New Bremen (7-4) at No. 2 St. Henry (9-1)
No. 11 Cedarville (6-5) at No. 3 Cin. Country Day (9-1)
No. 12 Fort Recovery (6-5) at No. 4 Beaver Eastern (10-0)
Boys Soccer
STATE TOURNAMENT
Wednesday’s Semifinals
All games at 7 p.m.
Division I
Col. St. Charles vs. Cle. St. Ignatius at Clear Fork
St. Xavier vs. Dublin Jerome at Springfield
Division II
Avon vs. Brecksville-Broadview Heights at Twinsburg
Westerville Central vs. Kings at London
Division IIICVCA vs. Aurora at Tallmadge
Badin vs. Bishop Watterson at Wright State
Division IV
Bay Village Bay vs. Wyoming at Big Walnut
Wheelersburg vs. Worthington Christian at Logan
Division V
Fairbanks vs. Summit Country Day at Centerville
Ottawa Hills vs. Kidron Central Christian at Sandusky Perkins
Sunday’s Finals
At Historic Crew Stadium
Division II
Semifinal winners, 1 p.m.
Division III
Semifinal winners, 7 p.m.
Division IV
Semifinal winners, 4 p.m.
Monday’s Finals
At Historic Crew Stadium
Division I
Semifinal winners, 7 p.m.
Division V
Semifinal winners, 4 p.m.
Girls Soccer
STATE TOURNAMENT
Tuesday’s Semifinals
All games at 7 p.m.
Division I
Perrysburg vs. Upper Arlington at Shelby
Pickerington North vs. Seton at Springfield
Division II
Bishop Watterson vs. Hudson at Ashland
Anderson vs. Anthony Wayne at Wapakoneta
Division III
Granville vs. Bay at Clear Fork
Badin vs. Akron Hoban at Olentangy
Division IV
Lisbon Beaver vs. Col. Academy at Coshocton
Summit Country Day vs. Ottawa-Glandorf at Fairborn
Division V
Fairbanks vs. Madeira at Wright State
Woodmore vs. Chippewa at Milan Edison
Friday’s Finals
At Historic Crew Stadium
Division II
Semifinal winners, noon
Division IV
Semifinal winners, 3 p.m.
Saturday’s Finals
At Historic Crew Stadium
Division I
Semifinal winners, 7 p.m.
Division III
Semifinal winners, 1 p.m.
Division V
Semifinal winners, 4 p.m.
Girls Volleyball
STATE TOURNAMENT
Thursday’s Semifinals
Division IV
Alliance Marlington vs. Buckeye Valley at Wright State, noon
McNicholas vs. Meadowbrook at Wright State, 2 p.m.
Division VI
New Bremen vs. Newark Catholic at Wright State, 4 p.m.
St. Henry vs. Independence at Wright State, 6 p.m.
Division VII
Russia vs. Monroeville at Butler, 6 p.m.
Tuscarawas Central Catholic vs. Tiffin Calvert at Butler, 8 p.m.
Friday’s Semifinals
Division III
Tippecanoe vs. Akron Hoban at Wittenberg, 11 a.m.
Bloom-Carroll vs. NDCL at Wittenberg, 1:30 p.m.
Saturday’s Semifinals
Division I
Olentangy Orange vs. Mentor at Butler, noon
Loveland vs. Seton at Butler, 2 p.m.
Division II
Mt. Notre Dame vs. Anthony Wayne at Wittenberg, 4 p.m.
Magnificat vs. Avon at Wittenberg, 6:30 p.m.
Division V
Marion Pleasant vs. New Lexington at Butler, 4 p.m.
Lake Catholic vs. Summit Country Day at Butler, 6 p.m.
Saturday’s Finals
At Wright State
Division III
Semifinal winners, 6 p.m.
Division IV
Semifinal winners, noon
Division VI
Semifinal winners, 2 p.m.
Division VII
Semifinal winners, 4 p.m.
Sunday’s Finals
At Wright State
Division I
Semifinal winners, 11 a.m.
Division II
Semifinal winners, 3 p.m.
Division V
Semifinal winners, 1 p.m.
