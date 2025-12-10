High school football: Who are all state performers in Divisions II, III

The Divisions I All-Ohio team will be announced later in the week.

Here is a look at the 2025 Ohio Prep Sports Media Association Division II and III All-Ohio Football Teams, as selected by a media panel from around the state:

2025 OPSMA Division II All-Ohio Football Teams

Division II Ohio Offensive Players of the Year: Nathan Bernhard, Ashland; Owen Scalf, Cincinnati Anderson; Nolan Buirley, Sunbury Big Walnut

Division II Ohio Defensive Players of the Year: Brayton Feister, Akron Hoban; Brady Kuhn, Cincinnati Anderson

Division II Ohio Coach of the Year: Mark Weber, Mount Vernon

First Team Offense

QB: Blake Elder, Avon, 6-1, 179, sr.; Cole Miller, North Ridgeville, 6-5, 230, sr.; Marquis Lucas, Columbus Walnut Ridge, 6-1, 207, sr.; Brysen Hall, Wadsworth 6-0, 195, soph.; Owen Scalf, Cincinnati Anderson, 6-2, 180, jr.; Grant Nurre, Kings Mills Kings, 6-4, 215, sr.; Nathan Bernhard, Ashland, 6-6, 240, sr.

RB: Nolan Buirley, Sunbury Big Walnut, 6-1, 195, jr.; Casey Myser, Medina Highland, 6-2, 215, sr.; Savior Owens, Massillon Washington, 5-11, 210, jr.; DeAunte White, Xenia, 5-11, 180, sr.; Jordan Davis, Cincinnati Anderson, 5-10, 195, jr.

WR/TE: Grant Barr, Avon, 6-0, 196, sr.; Dennis White, Canal Winchester, 5-9, 160, so.; Jack Andes, North Canton Hoover, 5-11, 175, sr.; Milan Parris, Cuyahoga Falls Walsh Jesuit, 6-5, 210, sr.; Calix Lemp, Wadsworth, 6-0, 180, sr.; Tysin Weaver, Cincinnati Anderson, 6-2, 195, jr.

OL: Max Riley, Avon Lake, 6-5, 280, sr.; Nathan Scheffler, Olmsted Falls, 6-3, 300, sr.; Nolan White, Mount Vernon, 6-3, 285, sr.; Sam Greer, Akron Hoban, 6-8, 315, sr.; Max Hauck, Avon, 6-4, 300, sr.; Colton Crosley, Cuyahoga Falls Walsh Jesuit, 6-2, 290, sr.; Max Kief, Cincinnati La Salle, 6-5, 270, sr.

K: Finley Keller, North Ridgeville, 6-1, 205, sr.;

First Team Defense

DL: Luciano Tracyzk, Mayfield Village Mayfield, 6-4, 225, so.; Frankie McAllister, Columbus St. Francis DeSales, 6-5, 225, sr.; Anthony Jalloh, Columbus Franklin Heights, 6-2, 240, sr.; Jacear West-Rogers, Columbus Walnut Ridge, 6-1, 215, sr.; Jamarcus Whyce, Trotwood-Madison, 6-3, 290, sr.; Antwoine Higgins, Cincinnati Anderson, 6-4, 235, jr.

LB: Ryan Stolarski, Avon, 6-2, 227, sr.; Eli Helton, Sunbury Big Walnut, 5-11, 208, sr.; Brayton Feister, Akron Hoban, 6-3, 230, jr.; Ja’Dyn Williams, Massillon Washington, 6-2, 205, sr.; Brydon Feister, Akron Hoban, 6-3, 210, so.; Brady Kuhn, Cincinnati Anderson, 6-3, 205, sr.; Riley Seibert, Vandalia Butler, 6-2, 215, sr.; Gunner Lacey, Ashland, 5-11, 200, sr.

DB: Kei’Shjuan Telfair, Euclid, 6-1, 160, jr.; Jakob Weatherspoon, Avon, 6-0, 177, sr.; Brody Hatfield, Sunbury Big Walnut, 5-9, 167, sr.; Elbert Hill IV, Akron Hoban, 6-0, 180, sr.; Gavin Madigan, Wadsworth, 6-0, 220, sr.; Ace Alston, Cincinnati Anderson, 6-0, 180, jr.; Darius Dennis, Trotwood-Madison, 6-1, 195, jr.

P: Rylan Hurley, Akron St. Vincent-St. Mary, 5-9, 185, sr.

Second Team Offense

QB: Cy Christensen, Amherst Steele, 6-3, 195, sr.; Jackson Szabo, Worthington Kilbourne, 5-10, 180, so.; RJ Day, Columbus St. Francis DeSales, 6-1, 205, jr.; Steven Fakult, Macedonia Nordonia, 6-2, 195, jr.; Ja’Niaus Hall, Lima Senior, 5-10, 160, sr.

RB: Owen Singleton, Olmsted Falls, 6-0, 200, sr.; Jayden Hardy, Willoughby South, 6-0, 205, sr.; Jett Jerwers, New Albany, 6-1, 200, jr.; Deon’Dray Richard, Austintown Fitch, 5-9, 195, jr.; Marty Tobin, Cuyahoga Falls Walsh Jesuit, 5-11, 190, sr.

WR/TE: Nick Piazza, North Royalton, 5-11, 170, sr.; Aidan Stewart, Avon Lake, 6-1, 181, sr.; Dax Middleton, Columbus St. Francis DeSales, 6-1, 185, jr.; Evan Foust, Medina Highland, 5-10, 200, jr.; Armani Rogers, Trotwood-Madison, 5-10, 165, sr.; Andrew Lyman, Kings Mills Kings, 6-3, 185, jr.

OL: Josh Porter, Painesville Riverside, 6-2, 305, sr.; Jack Ziarko, North Canton Hoover, 6-4, 285, sr.; Aden Norris, Louisville, 6-8, 320, jr.; Colby Quinlan, Harrison, 6-6, 315, sr.; Owen Wells, Kings Mills Kings, 6-5, 215, so.; Brandon Briggs, Ashland, 6-3, 265, sr.; Kole Myers, Fremont Ross, 6-4, 350, sr.

K: Erkan Erciyas, Worthington Kilbourne, 5-11, 165, so.; Carson O’Brien, Ashland, 6-4, 210, sr.

Second Team Defense

DL: Lance Dawson, Avon, 6-5, 255, sr.; London Vickroy, Westerville South, 6-4, 230, sr.; Eric Hardy, Canal Winchester, 6-1, 180, sr.; Ace Brown, Akron Hoban, 6-3, 230, sr.; Calvin Lorek, Loveland, 6-4 250, sr.; Marquez Williams, Fremont Ross, 6-1, 225, sr.; Jermaine Polk, Toledo St. Francis, 6-4, 285, sr.

LB: Mason Cerovac, Olmsted Falls, 6-2, 225, jr.; Nolan Gill, North Ridgeville, 5-11, 195, sr.; Mason Ackermann, New Albany, 5-11, 190, jr.; Nathan Judy, Hudson, 6-4, 225, sr.; Jacob Earnest, Wadsworth, 6-3, 230, sr.; Jameson Gordon, Medina Highland, 6-3, 225, sr.; Brody Nickerson Cincinnati Turpin, 6-0, 220, sr.; Colin Wooldridge, Cincinnati La Salle, 6-0, 200, sr.

DB: Mike Passerello Jr., Amherst Steele, 6-1, 185, sr.; TeJuan Barbour, Columbus Northland, 6-3, 170, sr.; Isaac Patterson, Westerville South, 6-0, 185, sr.; Deontay Malone, Massillon Washington, 6-0, 175, jr.; Jaycee Houston, Cincinnati Withrow, 6-2, 175, sr.; Ben Markarian, Harrison, 6-0, 190, jr.; Marvon Thompson, Toledo Start, 5-8, 155, sr.

P: Loukas White, Shaker Heights, 6-0, 185, sr.; Logan Goodrick, Holland Springfield, 6-3, 195, sr.

Third Team Offense

QB: Quinton McGhee, Canal Winchester, 6-1, 210, sr.; Tyson Hunka, Uniontown Green, 5-10, 165, sr.; Coy Hamic, Toledo St. John’s, 6-6, 195, sr.

RB: Luke Page, Worthington Kilbourne, 6-0, 205, sr.; Evan Reed, Uniontown Green, 6-1, 215, sr.; Preston Flick, Harrison, 5-10, 190, sr.; Andre McConnell, Riverside Stebbins, 5-10, 190, sr.; Eli Beal, Toledo St. Francis, 5-10, 175, sr.

WR/TE: Riley Verderber, Lakewood, 6-5, 240, jr.; Lee’Sean Saunders, Columbus Walnut Ridge, 6-2, 170, sr.; Shawn Fishwick, Xenia, 6-2, 185, sr.; Rayshawn Garrett, Piqua, 6-2, 166, sr.; Dantrell Moses, Cincinnati Withrow, 5-10, 175, sr.; Gabe Baith, Ashland, 5-8, 160, sr.; Cam Miller, Whitehouse Anthony Wayne, 6-3, 195, sr.

OL: Eian Englehart, Avon, 6-3, 245, sr.; Booker Newberry, Austintown Fitch, 6-3, 280, sr.; Preston Dazey, Massillon Perry, 6-5, 290, sr.; Tommy Ehrsam, Xenia, 6-4, 250, sr.; Austin Haig, Monroe, 6-2, 275, sr.; Patrick Saddler, Cincinnati Withrow, 6-0, 290, sr.; Augie Lohmeyer, Oregon Clay, 6-0, 225, jr.

K: Brady Stidham, Loveland, 5-11, 165, sr.

Third Team Defense

DL: Bret Percic, Painesville Riverside, 6-3, 265, sr.; Patrick Fellenstein, Amherst Steele, 6-0, 200, sr.; Samuel Dossous, Massillon Washington, 6-4, 220, sr.; Gavin Salzwimmer, Uniontown Lake, 6-3, 220, sr.; Bariyus Allen, Dayton Belmont, 6-5, 290, jr.; Grant Dallio, Harrison, 6-1, 220, sr.; Louis Freeman, Xenia, 6-2, 200, sr.; Jordan Karhoff, Columbus St. Francis DeSales, 6-4, 220, jr.

LB: Alex Calogar, Painesville Riverside, 5-10, 205, jr.; Rocco Paschal, Pataskala Watkins Memorial, 5-9, 205, sr.; Nevin Densel, Dublin Scioto, 6-0, 215, sr.; Peter Graham, Ashville Teays Valley, 6-0, 215, jr.; Luke Mullins, Mount Vernon, 6-1, 210, sr.; Carter Lukens, North Canton Hoover, 5-11, 190, sr.; Connor Shephard, Massillon Perry, 6-0, 225, sr.; Caden Carter, Cuyahoga Falls Walsh Jesuit, 6-1, 220, sr.; Cade Reineck, Fremont Ross, 6-2, 205, sr.

DB: Carter Clark, North Ridgeville, 5-8, 175, sr.; Bray Sandstrom, Eastlake North, 5-10, 170, sr.; Logan Connelly, Olmsted Falls, 6-0, 170, sr.; David Dudziak, Amherst Steele, 5-10, 165, sr.; Malik Sealy, Columbus Briggs, 6-0, 170, sr.; Grant Blascak, Cuyahoga Falls Walsh Jesuit, 6-3, 210, sr.; Matt Richardson, Warren Harding, 5-10, 171, jr.; Eli Donawa, Whitehouse Anthony Wayne, 6-0, 175, sr.

P: Henry Feltman, Cincinnati Turpin 6-3, 215, sr.

Honorable Mention

QB: Robert King III, Garfield Heights, 6-0, 190, sr.; Mason Richards, Mount Vernon, 6-0, 185, sr.; Drew Samsal, Pataskala Watkins Memorial, 6-0, 180, sr.; Grady Gibb, Medina Highland, 6-0, 195, sr.; Aaron Dandrea, Dayton Belmont, 6-2, 200, jr.; Eli Stumpf, Sunbury Big Walnut, 6-4, 185, jr.

RB: Jacob Eterovich, Brecksville-Broadview Heights, 5-10, 175, sr.; Daymon Watts, Parma Heights Valley Forge, 6-3, 185, sr.; Aaron Kim, Hunting Valley University School, 6-1, 180, sr.; Jamari Snow, Canal Winchester, 5-11, 210, jr.; Cooper Gray, Wadsworth, 5-11, 170, sr.; Tai’Rese Highsmith, Toledo Start, 5-9, 165, Jr.; Johan Tall, Toledo Start, 5-9, 155, sr.

WR/TE: William Bierfeldt, Westlake, 6-2, 175, sr.; Jayden Haynes, Mayfield Village Mayfield, 6-3, 180, jr.; King Young, Garfield Heights, 5-8, 160, jr.; Dylan DeShazo, North Ridgeville, 5-10, 175, sr.; Caleb Clay, Canal Winchester, 6-4, 215, sr.; Owen Pollock, Sunbury Big Walnut, 6-3, 221, sr.; Dominick Jackson, Macedonia Nordonia, 6-0, 185, jr.; Charles Alexander, Cincinnati Withrow, 6-3, 190, jr.; Hunter Ogdan, Cincinnati La Salle, 6-4, 225, sr.; Jaelan Webster, Lima Senior, 5-10, 160, Sr.; Jayden Houston, Toledo St. Francis, 6-3, 185, sr.; Byron Jackson, Holland Springfield, 6-1, 175, sr.; Brodi Ostrander, Oregon Clay, 6-1, 220, sr.; Mason Taylor, Whitehouse Anthony Wayne, 6-3, 225, sr.

OL: Mason Willis, Willoughby South, 6-4, 290, sr.; E.J. German, Brecksville-Broadview Heights, 5-10, 240, sr.; Jason Ellison, North Ridgeville, 6-3, 240, sr.; Jayshawn Parish, Cleveland Rhodes, 6-4, 270, jr.; Jackson Comer, Lakewood, 6-3, 250, jr.; Case Reutter, Painesville Riverside, 6-2, 240, sr.; Gabe Merrell, Canal Winchester, 6-6, 265, jr.; Cameron Patterson, Westerville South, 6-2, 250, jr.; Jale Wecker, Sunbury Big Walnut, 6-3, 255, sr.; Zayvion Smith, Warren Harding, 6-5, 265, jr.; Gavin Kanar, Macedonia Nordonia, 6-6, 275, sr.; Terryez Jefferson, Lima Senior, 6-1, 265, Jr.; Nehemiah Ramsey, Lima Senior, 6-1, 265, Fr.; Meko Brown, Toledo Start, 6-0, 280, sr.

K: Jensen Petro, Avon, 6-2, 207, sr.; Jonah Kowza, Medina Highland, 6-1, 170, jr.; Gryffin Bradley, Vandalia Butler, 5-9, 150, sr.

DL: Kendon West, Euclid, 6-2, 230, sr.; Carro Holley, Garfield Heights, 6-2, 224, jr.; Kameren Zebbs, Garfield Heights, 6-3, 290, jr.; Micah Linn, Mayfield Village Mayfield, 6-2, 234, sr.; Jordan Karhoff, DeSales, 6-4, 220, jr.; Lawrence Kanneh, Whitehall-Yearling, 6-3, 205, jr.; Jamarie (JJ) Starks, Marion Harding, 6-2, 260, sr.; Dario Jeras, Cuyahoga Falls Walsh Jesuit, 6-2, 240, jr.; Patrick Kinsell, Akron Hoban, 6-0, 222, sr.; Dammar Rogers, Austintown Fitch, 6-3, 260, sr.; Kale Webb, Xenia, 6-3, 275, sr.; Jameer Whyce, Trotwood-Madison, 6-5, 270, so.; Laron Taylor, Toledo Start, 5-11, 185, Sr.; Drayston Martin, Ashland, 6-0, 240, sr.

LB: Tyler Denn, Amherst Steele, 5-10, 175, sr.; Chris Soeder, Brecksville-Broadview Heights, 5-11, 195, so.; Maeson Morales, Amherst Steele, 6-1, 190, sr.; Isaiah Dawson-Copley, Cleveland Rhodes, 6-2, 210, so.; Samuel Huffman, Avon Lake, 6-2, 201, sr.; Brady Davies, Canal Winchester, 5-7, 186, sr.; Robert Talbert, Pataskala Licking Heights, 6-0, 185, so.; Marky Fitzgerald, Austintown Fitch, 5-9, 210, sr.; Josh Cassio, Kings Mills Kings, 6-4, 195, sr.; Nolan Ennis, Miamisburg, 5-11, 185, sr.; Solomon Rothermel, Trenton Edgewood, 6-2, 195, sr.; Reid Baker, Cincinnati Anderson, 6-2, 205, sr.; David Baldock, Harrison, 6-2, 190, jr.; Mateo Harmon, Whitehouse Anthony Wayne, 6-1, 205, Jr.; Darvion Young, Lima Senior, 5-8, 160, Sr.; Demetrius Loggins, Toledo St. Francis, 5-7, 185, sr.

DB: Kameryn Dejarnette, Garfield Heights, 6-0, 175, jr.; Brian Strippy, North Ridgeville, 6-0, 170, sr.; Peter Chermonte, Brecksville-Broadview Heights, 5-10, 185, sr.; Tyler Rowles, North Royalton, 5-10, 175, sr.; Kevin Lowery, Shaker Heights, 6-0, 160, sr.; Caden Clapham, Avon, 5-9, 167, sr.; Anthony Paolucci, Hudson, 5-10, 175, sr.; Bryant Lee, Monroe, 6-0, 180, sr.; Jaylen Lilly, Cincinnati Northwest, 5-10, 192, jr.; Hezikiah Kelley, Cincinnati Northwest, 6-2, 195, jr.; Roman Smith, Trenton Edgewood, 5-11, 215, sr.; Jacob Rudowski, Kings Mills Kings, 6-2, 190, sr; Ricky Thomas, Cincinnati Withrow, 6-1, 190, sr.; Ke’Maury Tye, Cincinnati Anderson, 6-0, 175, sr.; Jayden Jones, Lima Senior, 5-7, 155, Jr.; Jeff Hickey, Ashland, 6-0, 170, Jr.; Kevin Jones, Fremont Ross, 6-0, 165, jr.; Brady Taylor, Sunbury Big Walnut, 6-0, 156, sr.

P: Landen Keller, Marion Harding, 6-1, 190, sr.; Parker Seibel, Cincinnati Northwest, 5-11, 175, sr.; Zach Harrington, Toledo Waite, 5-7, 140, so.

2025 OPSMA Division III All-Ohio Football Teams

Division III Ohio Offensive Players of the Year: Drew Bellisari, Columbus Bishop Watterson; Lance Cantrell, Oxford Talawanda

Division III Ohio Defensive Players of the Year: Joey Kopec, Cuyahoga Valley Christian Academy; Victor Singleton, Toledo Central Catholic

Division III Ohio Coach of the Year: Cameron West, Dresden Tri-Valley

First Team Offense

QB: Donovan Moorhead, Gates Mills Hawken, 6-6, 215, sr.; Drew Bellisari, Columbus Bishop Watterson, 6-2, 200, sr.; JR Jackson, Alliance, 6-0, 160, sr.; Larkin Thomas, Tipp City Tippecanoe, 5-11, 180, jr.; Caleb Moyer, Wapakoneta, 6-2, 195, sr.; Joe Caudill, Lexington, 6-4, 230, sr.

RB: Bryce Peet, Geneva, 5-11, 215, sr.; Shahn Alston, Painesville Harvey, 5-9, 205, sr.; Kyle Kirby, Granville, 6-1, 215, sr.; Cartae Ligon, Chillicothe, 6-1, 190, so.; Ca’Juan Bryant, Steubenville, 5-9, 185, sr.; Leevi Wade, Dresden Tri-Valley, 5-8, 185, soph.; Lance Cantrell, Oxford Talawanda, 5-10, 205, sr.; Drew Cripps, Kettering Archbishop Alter, 6-0, 175, jr.; Jeremiah Fuller, Toledo Central Catholic, 5-10, 175, jr.

WR/TE: Tristin Hughes, Rocky River, 6-2, 190, jr.; Charlie Mallett, Gates Mills Hawken, 6-3, 180, jr.; Will Strong, Tipp City Tippecanoe, 6-1, 186, sr.; Marcus Hughbanks, Batavia, 6-3, 205, sr.; Preston Fryzel, Toledo Central Catholic, 6-4, 220, sr.; Brayden Fogle, Lexington, 6-4, 235, sr.

OL: Andrew Baggott, Chardon, 6-5, 270, sr.; Maverick Weaver, Newark Licking Valley, 6-1, 300, sr.; Pete Eglitis, Columbus Bishop Watterson, 6-7, 290, sr.; Lucas Tielsch, Copley, 6-7, 315, sr.; D.J. Erickson, Canfield, 6-2, 220, sr.; Jacob Allen, Jackson, 6-3, 300, sr.; Adam Guthrie, Washington Court House Miami Trace, 6-8, 280, sr.; Ephy Kelly, Steubenville, 6-2, 265, sr.; Jeffrey Martin, Tipp City Tippecanoe, 6-3, 267, sr.; Tyler Doeden-Kiessling, Defiance, 6-4, 245, sr.

K: Cole Bowers, Steubenville, 6-1, 185, sr.

First Team Defense

DL: Michael Boyle, Columbus Watterson, 6-3, 230, jr.; LaDainan McNeal, London, 6-0, 195, sr.; Creed Hill, Thornville Sheridan, 6-3, 245, sr.; Nolan Ogburn, Kettering Archbishop Alter, 6-3, 230, sr.; Braylon Walter, Wapakoneta, 6-2, 190, sr.

LB: Jayden Buth, Chardon, 5-11, 180, sr.; Brayden Homoki, Grafton Midview, 6-0, 225, sr.; Aidan Scholz, Carroll Bloom-Carroll, 5-10, 189, sr.; Ben Uhlenhake, Columbus Bishop Watterson, 6-0, 215, jr.; Joey Kopec, Cuyahoga Valley Christian Academy, 6-2, 210, sr.; Vincent Migoni, New Philadelphia, 5-10, 200, sr.; Collin Isaac, Tipp City Tippecanoe, 6-0, 198, sr.

DB: Tyler Alley, Madison, 6-1, 180, sr.; Savion Lewis, Cleveland Villa Angela-St. Joseph, 5-11, 180, sr.; Kyler Russell, London, 6-1, 185, sr.; Quinn Hornfeck, Newark Licking Valley, 6-1, 180, sr.; Ryan Lamonica, Dresden Tri-Valley, 6-4, 195, sr.; Max Deckard, Tipp City Tippecanoe, 5-11, 163, sr.; Victor Singleton, Toledo Central Catholic, 6-0, 170, sr.

P: Chase White, Madison, 6-2, 220, sr.; Tommy Vanderpool, Norwalk, 6-1, 170, sr.

Second Team Offense

QB: Ryan Taylor, Rocky River, 5-10, 180, sr.; Brody Rodgers, Newark Licking Valley, 5-11, 170, jr.; Enzo Cocca, Canfield, 5-9, 160, sr.

RB: Kene Obi, Gates Mills Hawken, 6-1, 215, sr.; Robert Lathon, Columbus Bishop Hartley, 5-11, 195, sr.; Gabriel Ogbara, Columbus Independence, 6-0, 210, sr.; Ryan Seimetz, Jackson, 5-11, 190, sr.; Gage Croley, Goshen, 5-8, 175, jr.; Xavier Melton, Tipp City Tippecanoe, 5-11, 176, sr.; Lem Grayson, Hamilton Badin, 5-8, 195, sr.; Kelten Gibbs, Defiance, 5-10, 185, sr.; Caleb Schmidt, St. Marys Memorial, 5-10, 195, sr.

WR/TE: Gavin Griffin, Columbus South, 6-2, 180, sr.; Dante Clark, Dover, 5-10, 155, so.; Jovon McBride, Columbus Hamilton Township, 6-2, 185, sr.; Carter Bellisari, Columbus Bishop Watterson, 6-3, 190, jr.; Kaden Page, Wapakoneta, 6-2, 185, sr.; James Brink, Hamilton Badin, 6-1, 170, sr.

OL: Jacob Clemens, Geneva, 5-11, 270, jr.; Sean McCall, Cleveland Villa Angela-St. Joseph, 6-0, 275, sr.; Nicco Yerian, London, 6-1, 255, sr.; Davis Seaman, Columbus Bishop Watterson, 6-5, 270, jr.; Jake Beatty, Columbus Bishop Hartley, 6-4, 295, sr.; Ben Truax, Cuyahoga Valley Christian Academy, 5-10, 205, sr.; Tucker Burgett, Carrollton, 6-5, 255, sr.; Joe Mulvey, Cincinnati Archbishop McNicholas, 6-2, 275, sr.; Pete Pendergest, Hamilton Badin, 6-6, 265, sr.; Dale Morris, Ontario, 6-4, 295, sr.

K: Grady Kucharson, Chagrin Falls Kenston, 5-11, 185, sr.; Bradey Triplett, St. Marys Memorial, 6-0, 155, sr.

Second Team Defense

DL: D’Angelo White, Cleveland Villa Angela-St. Joseph, 6-6, 249, jr.; Trent Merrell, Elyria Catholic, 6-4, 235, sr.; Luke Bonnette, Aurora, 6-4, 235, sr.; Landon Shina, Canfield, 6-3, 225, sr.; Zenaje Liggons, Toledo Central Catholic, 6-3, 260, sr.

LB: Ricky DiPetta, Geneva, 5-9, 160, sr.; Nick Nemeth, Parma Heights Holy Name, 5-11, 185, sr.; Ryan Wilhelm, Medina Buckeye, 5-11, 211, sr.; Landon Crosier, Steubenville, 5-10, 185, sr.; Braydon Isaacs, Franklin, 6-2, 225, sr.; Alex Pate, Hamilton Badin, 6-1, 205, sr.; Windon Lowe, Oxford Talawanda, 5-11, 185, so.; Taylor Compton, St. Marys Memorial, 6-0, 200, jr.

DB: Na’Cari Gay, Maple Heights, 5-11, 170, sr.; Zionte Williams, Bedford, 6-1, 160, jr.; Nate Henderson, Columbus Bishop Watterson, 6-4, 200, jr.; Rod Owens, Kettering Archbishop Alter, 6-1, 197, sr.; Cam Telinda, Goshen, 6-0, 170, jr.; Kentsten Staten, Bedford, 6-1, 175, jr.; Seven Allen, Lexington, 5-9, 160, sr.; Guy Trader, Ontario, 5-9, 160, sr.

P: Ben Sakach, Hamilton Badin, 6-0, 210, sr.

Third Team Offense

QB: Mike Banks, Maple Heights, 5-7, 160, sr.; Caden Proy, Geneva, 6-1, 195, sr.; Davell Brock, Columbus Linden-McKinley, 5-8, 145, so.

RB: Marcus McMahon, Grafton Midview, 5-8, 190, sr.; Drayton Allgood, Chardon, 5-9, 161, sr.; Kal-El Beverly-Akin, Columbus Hamilton Township, 5-11, 185, sr.; Kyson Cline, Carroll Bloom-Carroll, 5-9, 196, jr.; Donevin Ghiloni, Newark Licking Valley, 5-11, 190, sr.; Julian Baker, Washington Court House Miami Trace, 6-1, 190, jr.; Anthony Sutton, Athens, 5-9, 155, sr.

WR/TE: Erique Robertson, Maple Heights, 5-8, 150, sr.; Andrew McKnight, Copley, 6-1, 190, sr.; Terrell Wharton Jr., Akron East, 6-1, 170, sr.; Luke McGovern, Aurora, 5-11, 170, jr.; Johnny Bremyer, Tiffin Columbian, 6-0, 177, sr.; DJ Corbin, Mansfield Senior, 6-1, 205, sr.

OL: Cam Mullen, Madison, 6-1, 285, sr.; Shepard Charlton, Cleveland Benedictine, 6-0, 280, sr.; Xavier Young, Grafton Midview, 6-5, 240, sr.; Cooper Gregory, Granville, 6-3, 260, jr.; Cainin Jones, Alliance, 6-0, 290, sr.; Cal Connors, Tipp City Tippecanoe, 6-0, 237, jr.; Hollis Hofman, Oxford Talawanda, 6-1, 295, jr.; Dane Koelker, Kettering Archbishop Alter, 6-4, 228, sr.; Kade Wahl, Lexington, 6-0, 240, sr.; Tyler Britsch, Toledo Central Catholic, 6-2, 270, sr.; Kevon Harrison, Toledo Central Catholic, 6-2, 280, sr.

K: Bode Shoaps, Granville, 5-10, 165, sr.; Gabe Miyahara, Hamilton Badin, 5-10, 155, jr.

Third Team Defense

DL: Sean O’Connell, Cleveland Benedictine, 6-1, 235, sr.; Quenton Rose, Maple Heights, 6-2, 235, sr.; Lincoln Miller, Carroll Bloom-Carroll, 5-10, 207, sr.; Logan McClellan, Dresden Tri-Valley, 6-0, 225, sr.; Neven Neuman, Tiffin Columbian, 6-3, 235, sr.

LB: Jay Zang, Columbus Bishop Hartley, 6-0, 205, sr.; Cam Grout, Delaware Buckeye Valley, 6-0, 215, sr.; Nick Hall, Richfield Revere, 6-2, 165, sr.; Hendrix Sickels, Copley, 5-10, 200, sr.; Luke Hash, Canfield, 5-11, 205, jr.; Jayven Johnson, Carrollton, 6-2, 195, sr.; Sam Whitcomb, Cincinnati Archbishop McNicholas, 5-10, 186, jr.; Cole Eichorn, Lexington, 5-10, 195, sr.; Gavin Miller, Ontario, 5-8, 180, jr.

DB: Keshawn Sheppard, Maple Heights, 5-10, 160, sr.; Phayden Mawyer, Wilmington, 5-10, 165, jr.; Eli Stewart, Wilmington, 5-9. 145, sr.; Brandt Kugler, Hamilton Ross, 6-0, 185, sr.; Kemper McAfee, Oxford Talawanda, 6-1, 180, jr.

P: Rusty Hutchinson, Carroll Bloom-Carroll, 5-6, 159, sr.; Brayden Bonnett, Medina Buckeye, 5-11, 167, sr.

Honorable Mention

QB: Will Randall, Madison, 6-5, 215, sr.; Matt Galich, Columbus Bishop Hartley, 6-0, 180, sr.; Nathan Huss, Delaware Buckeye Valley, 6-0, 185, sr.; Lucas King, Columbus Hamilton Township, 6-4, 195, sr.; Charley Levak, Cuyahoga Valley Christian Academy, 5-11, 175, sr.; Owen Riley, Marietta, 6-1, 185, sr.; Bodhi Wolford, Jackson, 6-2, 195, sr.; Mason Dumpert, Hillsboro, 6-1, 180, sr.; Hunter Allison, Carrollton, 6-4, 205, sr.; Dieter Weber, Dover, 6-1, 170, so.; Santino Haney, Steubenville, 5-10, 175, jr; Owen Edwards, New Concord John Glenn, 5-9, 165 sr.

RB: T.J. Moore, Cleveland Villa Angela-St. Joseph, 5-8, 172, sr.; Payton Birman, Madison, 5-7, 165, sr.; Chris Burt Jr., Painesville Harvey, 5-8, 175, sr.; Will Hamm, Chagrin Falls Kenston, 5-9, 180, jr.; Lawrence Cherry Jr., Akron East, 5-10, 200, jr.; Xavier Board, Aurora, 5-8, 190, sr.; Harrison Drvenkar, Richfield Revere, 6-0, 190, sr.; Logan Russell, Thornville Sheridan, 6-2, 195, jr.; Cooper Enochs, Washington Court House Miami Trace, 6-2, 230, sr.; Levi Kiko, Carrollton, 6-0, 170, jr.; Liam Mast, Dover, 5-11, 185, sr.; Myles Tyson, New Philadelphia, 6-0, 195, sr.; Reese Metzger, New Concord John Glenn, 5-10, 190, sr.; Ulysses Porter, Dayton Dunbar, 5-9, 170, jr.; Kaleb Gordon, Mansfield Madison, 5-10, 150, sr.

WR/TE: Rowan Kennedy, Rocky River, 6-3, 180, so.; Patrick Clark, Madison, 5-11, 165, sr.; Devontae Miller, Cleveland Heights Lutheran East, 6-1, 185, jr.; Tommy Wright, Gates Mills Hawken, 5-9, 150, sr.; Logan Hupp, Sheridan, 5-10, 175, sr.; Weston Wheatley, Athens, 6-1, 175, jr.; Jaden Murphy, Carrollton, 6-0, 165, jr.; Caleb Carlisle, New Philadelphia, 6-1, 180, sr.; Ziare Scurry, Steubenville, 5-9, 160, jr.; Ryder Pennington, New Concord John Glenn, 6-3, 185, sr.; Connor Johnson, Zanesville, 5-10, 160, soph.; John Barr, Greenville, 6-4, 200, sr.; Noah Barrios, Bellbrook, 6-0, 175, sr.; Jomar Berg, Goshen, 5-6, 150, jr.;

OL: Carson Adkins, Newark Licking Valley, 6-6, 285, so.; Jah’Keem Ossenfort, Youngstown East, 6-4, 365, jr.; Joe Rozak, Richfield Revere, 6-1, 275, sr.; Josiah Neumeyer, Cuyahoga Valley Christian Academy, 6-0, 240, jr.; Conner Rutherford, Chillicothe, 6-6, 295, jr.; Matthew Barnard, Washington Court House Miami Trace, 6-6, 275, so.; Gage Moore, Thornville Sheridan, 6-2, 210, sr.; Brennan Smith, Athens, 5-11, 250, sr.; Lane Taylor, Dresden Tri-Valley, 6-2, 250, jr.; Oliver Lanning, Dresden Tri-Valley, 6-3, 250 sr.; Cam Nauer, Dover, 6-1, 210, sr.; Brody Lindsay, New Philadelphia, 6-1, 250, sr.; Beau Hudson, Steubenville, 6-3, 280, sr.; Angelo Martello, Steubenville, 6-1, 255, jr.; Landon Noble, Greenville, 6-4, 275, sr.; Jordan Ellis, Oxford Talawanda, 6-4, 285, jr.; Mason Ludwig, Wapakoneta, 6-0, 235, Sr.; Xander Post, St. Marys Memorial, 6-2, 275, sr.; Nathan King, Norwalk, 5-11, 230, sr.

K: Luke Goodrich, Canfield, 5-10, 160, jr.; Thatcher Brown, Jackson, 5-11, 180, sr.; Kooper Kilgore, Ontario, 5-11, 195, so.; Cohen Lautzenhiser, Lexington, 6-0, 160, sr.

DL: Munir Lewis, Lyndhurst Brush, 6-5, 245, jr.; Matthew McIlroy, Chardon, 6-3, 215, sr.; Jakobe Overton, Columbus Beechcroft, 5-9, 225, jr.; Logan Paquette, Columbus Hamilton Township, 5-9, 240, sr.; Jack Schuler, Columbus Bishop Watterson, 6-5, 220, jr.; Elijah Sedor, Richfield Revere, 6-1, 265, sr.; Marcus Henderson II, Akron East, 6-3, 285, sr.; Terrel Karim Jr., Akron East. 6-2, 195, jr.; Nate Scissum, Chillicothe, 5-11, 260, sr.; Jay Irwin, Athens, 6-0, 215, sr.; Ryan Bise, Steubenville, 5-10, 225, sr.; Trio Ladd, Zanesville, 6-0, 220, jr.; Josh Charron, Cincinnati Archbishop McNicholas, 5-10, 180, jr.; Max Hamilton, Cincinnati Archbishop McNicholas, 6-0, 198, jr.; Austin Hurst, Franklin, 6-1, 230, sr.; Ryan Kolb, Tipp City Tippecanoe, 6-0, 257, jr.; Trenton Maglott, Ontario, 6-0, 215, sr.; J’Anthony Bucholz, Toledo Scott, 6-2, 280, sr.; Chris Sanders, Toledo Central Catholic, 6-0, 260, jr.; Owen Ott, St. Marys Memorial, 6-3, 220, jr.; Kingston Boyd, Maple Heights, 6-3, 210, jr.; Steven McHenry, Rocky River, 6-1, 225, jr.

LB: Tarrell Robinson, Akron East, 5-9, 190, sr.; Tommy Kopec, Cuyahoga Valley Christian Academy, 6-0, 180, so.; Charlie Woodard, Jackson, 6-3, 190, sr.; Eli Ray, Jackson, 5-11, 185, sr.; Truitt McGlone, Chillicothe, 6-1, 220, sr.; Collin Swackhamer, Hillsboro, 6-1, 180, jr.; Logan Jones, Thornville Sheridan, 6-0, 185, sr.; Tremayne Scott, Athens, 5-11, 170, so.; Carson McGarry, Dover, 5-10, 170, jr.; Nolan Blackburn, Steubenville, 6-0, 195, sr.; Boston Smith, Dresden Tri-Valley, 5-10, 185, sr.; Dominic Bates, New Concord John Glenn, 6-0, 175, sr.; Alex Albrinck, Hamilton Badin, 6-1, 220, sr.; Jesse Keith, Wilmington, 6-3, 220, sr; Jack Kosins, Bellbrook, 5-10, 170, jr.; Trent Owens, Hamilton Badin, 5-10, 200, sr.; Alex Galante, Hamilton Ross, 6-1, 195, jr.; Owen Tolbert, Maumee, 6-0, 190, jr.; Daron Houser, Wapakoneta, 6-0, 200, jr.; Blake Miller, Tiffin Columbian, 6-0, 192, jr.; Matthew Stalets, Bowling Green, 6-0, 186, sr.; Exavier Johnson, Toledo Scott, 5-10, 160, jr.; Andrew Platz, Chardon, 6-0, 205, jr.; Kylan Connors, Elyria Catholic, 6-1, 195, sr.; Jonathan Spikes, Cleveland Benedictine, 6-0, 200, sr.

DB: C.J. Santagata, Gates Mills Gilmour Academy, 5-10, 165, sr.; Jaymir Radford, Columbus Beechcroft, 5-9, 165, sr.; Joey Pannunzio, Canfield, 5-11, 185, jr.; Tizzel White, Youngstown Chaney, 5-10, 160, jr.; Keylin Warren, Youngstown East, 6-2, 190, sr.; Bryce Martin, Copley, 5-11, 180, sr.; Tanner Pepper, Vincent Warren, 6-1, 200, sr.; Dayton Kallner, Jackson, 5-9, 165, jr.; Zack Brown, Hillsboro, 6-1, 175, sr.; Isaac Husted, Carrollton, 6-0, 175, sr.; Che’Mier Adams, Steubenville, 6-0, 165, sr.; Tre Wiggins, Steubenville, 5-10. 180, sr.; Devin Berner, New Carlisle Tecumseh, 5-10, 165, so.; Jordyn Wright, Defiance, 5-10, 150, sr.; Keyon Robinson, Toledo Central Catholic, 6-1, 180, jr.; Chris Hill, Cleveland Heights Lutheran East, 5-11, 170, jr.

P: Noah Colletti, New Philadelphia, 6-0, 170, jr.