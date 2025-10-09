High School Football Week 8 Schedule: Fairmont at Springboro, McNicholas at Alter, Beavercreek at Springfield

Week 8
All games scheduled for 7 p.m. unless otherwise noted
Central Buckeye Conference
Friday, Oct. 10
Indian Lake at Benjamin Logan
Jonathan Alder at London
North Union at Northwestern
Graham at Shawnee
Bellefontaine at Tecumseh
Kenton Ridge at Urbana
Dayton City League
Thursday, Oct. 9
Belmont at Thurgood Marshall, 6 p.m.
Stivers at Beechcroft
Friday, Oct. 10
Dunbar at Northwest (Cincinnati)
Meadowdale at Ponitz
Greater Catholic League Co-ed
Friday, Oct. 10
McNicholas vs. Alter at Fairmont
Badin at Carroll
Fenwick at Chaminade Julienne
Greater Miami Conference
Friday, Oct. 10
Fairfield at Hamilton
Colerain at Lakota East
Sycamore at Lakota West
Middletown at Mason
Princeton at Oak Hills
Greater Western Ohio Conference
Friday, Oct. 10
Wayne at Miamisburg
Centerville at Northmont
Fairmont at Springboro
Beavercreek at Springfield
Credit: David Jablonski
Credit: David Jablonski
Miami Valley League
Friday, Oct. 10
Xenia at Fairborn
Piqua at Stebbins
Greenville at Tippecanoe
Sidney at Troy
Butler at West Carrollton
Midwest Athletic Conference
Friday, Oct. 10
Anna at Marion Local
Coldwater at New Bremen
Fort Recovery at Parkway
Minster at Versailles
St. Henry at Delphos St. John’s
Ohio Heritage Conference
Friday, Oct. 10
Northeastern at Fairbanks
Catholic Central at Greenon
Cedarville at Madison Plains
Greeneview at Southeastern
Mechanicsburg at West Jefferson
Triad at West Liberty-Salem
Southwestern Buckeye League
Friday, Oct. 10
Monroe at Bellbrook
Eaton at Brookville
Oakwood at Carlisle
Valley View at Edgewood
Waynesville at Middletown Madison
Franklin at Ross
Credit: Bryant Billing
Credit: Bryant Billing
Three Rivers Conference
Friday, Oct. 10
Lehman Catholic at Bethel
Northridge at Covington
Miami East at Milton-Union
Riverside at Troy Christian
Western Ohio Athletic Conference
Thursday, Oct. 9
Preble Shawnee at Tri-County North
Friday, Oct. 10
Dixie at Ansonia
Arcanum at Mississinawa Valley
Bradford at Tri-Village
National Trail at Twin Valley South
Other games
Friday, Oct. 10
Dayton Christian at Cin. Gamble Montessori
Turpin at Lebanon
Harrison at Talawanda
Trotwood-Madison at Cin. Mt. Healthy