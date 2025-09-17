High School Football Week 5 Schedule: Centerville at Springfield, Tipp at Butler, Lakota West at Fairfield

Week 5
All games scheduled for 7 p.m. unless otherwise noted
Thursday, Sept. 18
Belmont at Dunbar
Friday, Sept. 19
Alter at Bellbrook at Miamisburg HS
Anna at St. Henry
Ansonia at Tri-Village
Arcanum at Preble Shawnee
Bellefontaine at Indian Lake
Bradford at Tri-County North
Brookville at Middletown Madison
Carlisle at Franklin
Center Grove at Trotwood-Madison
Chaminade Julienne at Edgewood
Cincinnati College Prep at Meadowdale
Coldwater at Minster
Fairborn at Troy
Fairfield at Lakota West
Fairmont at Wayne
Fairbanks at Southeastern
Graham at London
Greeneview at Mechanicsburg
Greenon at West Liberty-Salem
Jonathan Alder at Shawnee
Kenton Ridge at Northwestern
Lehman Catholic at Troy Christian
Marion Local at New Bremen
Mason at Hamilton
McNicholas at Purcell Marian
Mechanicsburg at Greeneview
Miamisburg at Beavercreek
Middletown at Sycamore
Milton-Union at Northridge
Monroe at Clinton Massie
National Trail at Dixie
North Union at Urbana
Northeastern at Madison Plains
Northmont at Springboro
Oak Hills at Colerain
Oakwood at Waynesville
Parkway at Versailles
Piqua at West Carrollton
Ponitz at Hillsboro
Riverside at Covington
Ross at Harrison
Shawnee at Jonathan Alder
Sidney at Xenia
Springfield at Centerville
Stebbins at Greenville
Taft at Thurgood Marshall
Talawanda at Carroll
Tecumseh at Benjamin Logan
Tippecanoe at Butler
Triad at Cedarville
Twin Valley South at Mississinawa Valley
Valley View at Eaton
West Jefferson at Catholic Central
Saturday, Sept. 20
Stivers at Cincinnati Eagles
Delphos St. John’s at Parkway