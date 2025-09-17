Breaking: Human skull was found last month in Hamilton storm sewer

High School Football Week 5 Schedule: Centerville at Springfield, Tipp at Butler, Lakota West at Fairfield

Springfield's Sherrod Lay Jr. runs the ball against Trotwood-Madison's Mike Keith on Friday, Sept. 5, 2025, at Trotwood. David Jablonski/Staff

Sports
1 hour ago
Week 5

All games scheduled for 7 p.m. unless otherwise noted

Thursday, Sept. 18

Belmont at Dunbar

Friday, Sept. 19

Alter at Bellbrook at Miamisburg HS

Anna at St. Henry

Ansonia at Tri-Village

Arcanum at Preble Shawnee

Bellefontaine at Indian Lake

Bradford at Tri-County North

Brookville at Middletown Madison

Carlisle at Franklin

Center Grove at Trotwood-Madison

Chaminade Julienne at Edgewood

Cincinnati College Prep at Meadowdale

Coldwater at Minster

Fairborn at Troy

Fairfield at Lakota West

Lakota West's Ryan Nicely celebrates a touchdown during their game against Hamilton Friday, Sept. 5, 2025 at Virgil Schwarm Stadium in Hamilton. Lakota West won 38-6. NICK GRAHAM/STAFF

Credit: Nick Graham

Credit: Nick Graham

Fairmont at Wayne

Fairbanks at Southeastern

Franklin at Carlisle

Graham at London

Greeneview at Mechanicsburg

Greenon at West Liberty-Salem

Jonathan Alder at Shawnee

Kenton Ridge at Northwestern

Lehman Catholic at Troy Christian

Marion Local at New Bremen

Mason at Hamilton

McNicholas at Purcell Marian

Mechanicsburg at Greeneview

Meadowdale at Cincinnati College Prep

Miamisburg at Beavercreek

Middletown at Sycamore

Middletown Madison at Brookville

Milton-Union at Northridge

Minster at Coldwater

Monroe at Clinton Massie

National Trail at Dixie

New Bremen at Marion Local

North Union at Urbana

Northeastern at Madison Plains

Northmont at Springboro

Northwestern at Kenton Ridge

Northridge at Milton-Union

Oak Hills at Colerain

Oakwood at Waynesville

Parkway at Versailles

Piqua at West Carrollton

Ponitz at Hillsboro

Preble Shawnee at Arcanum

Purcell Marian at McNicholas

Riverside at Covington

Ross at Harrison

Shawnee at Jonathan Alder

Sidney at Xenia

Southeastern at Fairbanks

Springboro at Northmont

Springfield at Centerville

St. Henry at Anna

Stebbins at Greenville

Sycamore at Middletown

Taft at Thurgood Marshall

Talawanda at Carroll

Tecumseh at Benjamin Logan

Bellbrook senior Gage Cameron is tackled by Tippecanoe junior Ryan Kolb during their game on Friday, Aug. 22 at Miami Valley South Stadium. The Red Devils won 21-0. NICK FALZERANO / CONTRIBUTED PHOTO

Tippecanoe at Butler

Tri-County North at Bradford

Tri-Village at Ansonia

Triad at Cedarville

Trotwood-Madison at Center Grove

Troy at Fairborn

Troy Christian at Lehman Catholic

Twin Valley South at Mississinawa Valley

Urbana at North Union

Valley View at Eaton

Versailles at Parkway

Wayne at Fairmont

Waynesville at Oakwood

West Carrollton at Piqua

West Jefferson at Catholic Central

West Liberty-Salem at Greenon

Xenia at Sidney

Saturday, Sept. 20

Stivers at Cincinnati Eagles

Delphos St. John’s at Parkway

