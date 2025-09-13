High school football: Week 4 scores

PREP RESULTS
Football
Week 4
Friday’s Results
Anderson 36, Lebanon 10
Anna 14, Coldwater 7
Ansonia 52, Tri-County North 6
Arcanum 61, Bradford 0
Badin 38, St. Francis DeSales 21
Bellbrook 41, Chaminade Julienne 0
Beavercreek 34, Northmont 0
Bellefontaine 28, Ben Logan 10
Brookville 35, Waynesville 7
Butler 31, Sidney 6
Celina 38, Van Wert 37, OT
CHCA 56, Norwood 0
Cin. Country Day 24, Cin. College Prep 22
Clermont Northeastern 40, Lockland 6
Clinton-Massie 49, Blanchester 7
Crestview 55, Fort Loramie 38
Dayton Christian 39, Middletown Madison 28
Elder 16, La Salle 8
Elida 36, Kenton 18
Fairborn 42, Greenville 18
Fairfield 34, Sycamore 9
Fairmont 20, Centerville 17
Greeneview 41, Fairbanks 7
Greenon 34, Triad 0
Harrison 48, Western Hills 8
Indian Hill 28, Wyoming 7
Jonathan Alder 42, North Union 23
Kenton Ridge 42, Springfield Shawnee 14
Kings 31, West Clermont 0
Lakota East 31, Hamilton 27
Landmark Christian 15, Clark Montessori 14
Lima Shawnee 31, Lima Bath 21
London 44, Indian Lake 14
Marion Local 61, Delphos St John’s 0
Mason 24, Oak Hills 14
McNicholas 26, Roger Bacon 0
Mechanicsburg 58, Madison-Plains 13
Miami East 22, Covington 21
Middletown 31, Colerain 0
Minster 49, Parkway 20
Mississinawa Valley 20, National Trail 13
Moeller 49, Christ Presbyterian 28
Monroe 35, Ponitz 8
New Bremen 26, Versailles 25
New Miami 31, Fayetteville-Perry 0
North College Hill 20, Meadowdale 0
Northeastern 48, Southeastern 2
Northwest 40, Carroll 14
Northwestern 42, Tecumseh 20
Oakwood 34, Eaton 7
Preble Shawnee 51, Dixie 7
Princeton 27, Lakota West 10
Riverside 28, Milton-Union 23
Springfield 37, Miamisburg 0
St. Henry 33, Fort Recovery 13
St. Marys 41, Defiance 0
St. Xavier 28, Westerville North 0
Talawanda 35, Franklin 10
Tippecanoe 41, Stebbins 7
Tri-Village 55, Twin Valley South 0
Trotwood 20, Alter 6
Troy 28, Piqua 7
Valley View 35, Carlisle 14
Wapakoneta 42, Ottawa-Glandorf 14
Wayne 48, Springboro 23
West Jefferson 62, Cedarville 26
West Liberty-Salem 31, Catholic Central 7
Wilmington 21, Ross 13
Xenia 67, West Carrollton 6
Thursday’s Results
Edgewood 28, Fenwick 14
Lehman Catholic 34, Northridge 16
Purcell Marian 22, Hughes 14
Withrow 49, Dunbar 12
