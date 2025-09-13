High school football: Week 4 scores

ajc.com

Sports
By Travis Erickson – Staff Writer
1 hour ago
X

PREP RESULTS

Football

Week 4

Friday’s Results

Anderson 36, Lebanon 10

Anna 14, Coldwater 7

Ansonia 52, Tri-County North 6

Arcanum 61, Bradford 0

Badin 38, St. Francis DeSales 21

Bellbrook 41, Chaminade Julienne 0

Beavercreek 34, Northmont 0

Bellefontaine 28, Ben Logan 10

Brookville 35, Waynesville 7

Butler 31, Sidney 6

Celina 38, Van Wert 37, OT

CHCA 56, Norwood 0

Cin. Country Day 24, Cin. College Prep 22

Clermont Northeastern 40, Lockland 6

Clinton-Massie 49, Blanchester 7

Crestview 55, Fort Loramie 38

Dayton Christian 39, Middletown Madison 28

Elder 16, La Salle 8

Elida 36, Kenton 18

Fairborn 42, Greenville 18

Fairfield 34, Sycamore 9

Fairmont 20, Centerville 17

Greeneview 41, Fairbanks 7

Greenon 34, Triad 0

Harrison 48, Western Hills 8

Indian Hill 28, Wyoming 7

Jonathan Alder 42, North Union 23

Kenton Ridge 42, Springfield Shawnee 14

Kings 31, West Clermont 0

Lakota East 31, Hamilton 27

Landmark Christian 15, Clark Montessori 14

Lima Shawnee 31, Lima Bath 21

London 44, Indian Lake 14

Marion Local 61, Delphos St John’s 0

Mason 24, Oak Hills 14

McNicholas 26, Roger Bacon 0

Mechanicsburg 58, Madison-Plains 13

Miami East 22, Covington 21

Middletown 31, Colerain 0

Minster 49, Parkway 20

Mississinawa Valley 20, National Trail 13

Moeller 49, Christ Presbyterian 28

Monroe 35, Ponitz 8

New Bremen 26, Versailles 25

New Miami 31, Fayetteville-Perry 0

North College Hill 20, Meadowdale 0

Northeastern 48, Southeastern 2

Northwest 40, Carroll 14

Northwestern 42, Tecumseh 20

Oakwood 34, Eaton 7

Preble Shawnee 51, Dixie 7

Princeton 27, Lakota West 10

Riverside 28, Milton-Union 23

Springfield 37, Miamisburg 0

St. Henry 33, Fort Recovery 13

St. Marys 41, Defiance 0

St. Xavier 28, Westerville North 0

Talawanda 35, Franklin 10

Tippecanoe 41, Stebbins 7

Tri-Village 55, Twin Valley South 0

Trotwood 20, Alter 6

Troy 28, Piqua 7

Valley View 35, Carlisle 14

Wapakoneta 42, Ottawa-Glandorf 14

Wayne 48, Springboro 23

West Jefferson 62, Cedarville 26

West Liberty-Salem 31, Catholic Central 7

Wilmington 21, Ross 13

Xenia 67, West Carrollton 6

Thursday’s Results

Edgewood 28, Fenwick 14

Lehman Catholic 34, Northridge 16

Purcell Marian 22, Hughes 14

Withrow 49, Dunbar 12

REPORTING RESULTS

Contact Dayton Daily News, Springfield News-Sun and Journal-News with scores and results as soon as possible after varsity high school athletic contests by email only at COPSports@coxinc.com. Please include any details from your contest that you would like published along with a contact name and phone number.

In Other News
1
High School Football: Trotwood-Madison 4-0 after victory at Alter
2
Athlete of the Week: Turner Lachey, Lehman Catholic football
3
Reds inch closer to wild-card berth as Mets suffer sixth straight loss
4
High School Football: Lehman pulls away to beat Northridge 34-16
5
High School Football: Edgewood pulls away from Fenwick for first win of...

About the Author

Travis Erickson