High School Football Week 4 Schedule: Springboro at Wayne, Hamilton at Lakota East, Springfield at Miamisburg

Wayne celebrates a touchdown by Isaiah Thompson (2) in the second quarter against Pickerington Central on Friday, Aug. 29, 2025, in Pickerington. David Jablonski/Staff

Credit: David Jablonski

Credit: David Jablonski

Wayne celebrates a touchdown by Isaiah Thompson (2) in the second quarter against Pickerington Central on Friday, Aug. 29, 2025, in Pickerington. David Jablonski/Staff
Sports
50 minutes ago
X

Week 4

All games scheduled for 7 p.m. unless otherwise noted

Wednesday, Sept. 10

Phoenix Foxfire at Stivers

Thursday, September 11

Edgewood at Fenwick

Withrow at Dunbar

Northridge at Lehman Catholic

ExploreWho’s your pick? Vote for the Dayton Daily News Athlete of the Week

Friday, Sept. 12

Alter at Trotwood Madison

Springfield's Sherrod Lay Jr. runs the ball against Trotwood-Madison's Mike Keith on Friday, Sept. 5, 2025, at Trotwood. David Jablonski/Staff

Credit: David Jablonski

icon to expand image

Credit: David Jablonski

Ansonia at Tri-County North

Arcanum at Bradford

Badin at St. Francis DeSales

Beavercreek at Northmont

Bellefontaine at Benjamin Logan

Bethel at Troy Christian

Bellbrook at Chaminade Julienne

Brookville at Waynesville

Butler at Sidney

Carlisle at Valley View

Carroll at Northwest

Catholic Central at West Liberty-Salem

Cedarville at West Jefferson

Centerville at Fairmont

Coldwater at Anna

Colerain at Middletown

Covington at Miami East

Dayton Christian at Middletown Madison

Delphos St. John’s at Marion Local

Dixie at Preble Shawnee

Eaton at Oakwood

Edgewood at Fenwick

Fairbanks at Greeneview

Fairborn at Greenville

Franklin at Talawanda

Photos from Trotwood-Madison's 22-21 win over Fairmont in a nonconference game on Friday, Aug. 29 at Roush Stadium in Kettering. The Rams improved to 2-0, and the Firebirds fell to 0-2. BRYANT BILLING / STAFF

Credit: Bryant Billing

icon to expand image

Credit: Bryant Billing

Graham at Urbana

Greenon at Triad

Hamilton at Lakota East

Indian Lake at London

Jonathan Alder at North Union

Kenton Ridge at Shawnee

Lakota West at Princeton

Madison Plains at Mechanicsburg

Mason at Oak Hills

McNicholas at Roger Bacon

Meadowdale at North College Hill

Miamisburg at Springfield

Milton-Union at Riverside

Minster at Parkway

Mississinawa Valley at National Trail

Monroe at Ponitz

New Bremen at Versailles

Northwestern at Tecumseh

Piqua at Troy

Ross at Wilmington

Springboro at Wayne

St. Henry at Fort Recovery

Lakota East coach Jon Kitna celebrates with Dawson Reip after a victory against Centerville on Friday, Aug. 22, 2025, at Centerville Stadium. David Jablonski/Staff

Credit: David Jablonski

icon to expand image

Credit: David Jablonski

Stebbins at Tippecanoe

Sycamore at Fairfield

Tri-Village at Twin Valley South

Troy Christian at Bethel

West Carrollton at Xenia

West Jefferson at Cedarville

West Liberty-Salem at Catholic Central

Saturday, September 13

Belmont at Gamble Montessori

Woodward (Cincinnati) at Thurgood Marshall

In Other News
1
Who’s your pick? Vote for the Dayton Daily News Athlete of the Week
2
Reds: Nick Martinez becomes key piece of the bullpen puzzle
3
Bengals: Dalton Risner will take over at right guard for injured Lucas...
4
McCoy: Reds can’t hold early lead, fall to Padres 4-3 in 10 innings
5
High school sports: Todd’s scoring surge powers Ben Logan