High School Football Week 2 Schedule: Fairmont at Trotwood-Madison, Wayne at Pickerington Central and more

Week 2
All games scheduled for 7 p.m. unless otherwise noted
Thursday, Aug. 28
Catholic Central at Troy Christian
Talawanda at Meadowdale
Friday, Aug. 29
Africentric at Minster
Anna at Fort Loramie
Ansonia at Preble Shawnee
Arcanum at Tri-County North
Badin at Dixie Heights
Bellefontaine at Bellbrook
Bethel-Tate at Dayton Christian
Brookville at Springfield Shawnee
Butler at Stebbins
Centerville at St. Xavier
Cedarville at East Clinton
Chillicothe at London
Chaminade Julienne at Withrow
Cincinnati Woodward at Beavercreek
Clinton Massie at Coldwater
Columbus Academy at Jonathan Alder
Delphos St. John’s at Lima Central Catholic
Dunbar at Big Walnut
Edgewood at Springboro
Fairbanks at Indian Lake
Fairfield at Middletown
Fairmont at Trotwood-Madison
Fort Recovery at Allen East
Graham at Milton-Union
Greeneview at Waynesville
Greenon at Northwestern
Hamilton at Sycamore
La Salle at Northmont
Liberty Union at North Union
Madison Plains at Grove City Christian
Marion Local at Crestview
Mason at Lakota West
McNicholas at Wheelersburg
Mechanicsburg at Urbana
Miami East at Carlisle
Miamisburg at Dublin Coffman
Middletown Madison at Madeira
Mississinawa Valley at Dixie
Monroe at Fenwick
New Bremen at Covington
Newark Catholic at West Jefferson
Northeastern at Riverside
Northridge at Kenton Ridge
Oak Hills at Lakota East
Oakwood at Bethel
Parkway at Jefferson
Piqua at Tippecanoe
Ponitz at North College Hill
Princeton at Colerain
Richmond (IN) at Eaton
Ross at Thurgood Marshall
Southeastern at Lehman Catholic
Sidney at Fairborn
St. Henry at Archbold
Taft vs. Alter at Miamisburg High School
Tri-Village at National Trail
Triad at Bucyrus
Twin Valley South at Bradford
Valley View at Franklin
Walsh Jesuit at Springfield
Wayne at Pickerington Central
West Carrollton at Greenville
West Liberty-Salem at Benjamin Logan
Xenia at Troy
Versailles at Cincinnati Hills Christian Academy
Saturday, Aug. 30
Aiken at Belmont, noon, Welcome Stadium
Stivers at C4 Eagles, 7 p.m.
