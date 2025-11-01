High School Football Week 11 scores: Carlisle scores shutout wins

Lakota East captains make their way out gor the coin flip before their football game against Lakota West Friday, Oct. 24, 2025 at Lakota East High School in Liberty Township. East won 42-28. NICK GRAHAM/STAFF

Credit: Nick Graham

Credit: Nick Graham

Lakota East captains make their way out gor the coin flip before their football game against Lakota West Friday, Oct. 24, 2025 at Lakota East High School in Liberty Township. East won 42-28. NICK GRAHAM/STAFF
Sports
By Travis Erickson – Staff Writer
15 minutes ago
X

PREP RESULTS

Football

PLAYOFFS

First Round

Friday’s Results

Division I

Region 2

Lebanon 22, Fairmont 21

Region 4

Lakota West 30, Hamilton 0

Winton Woods 39, Little Miami 6

Division III

Region 10

Tol. Central Catholic 35, Ontario 0

Division IV

Region 16

Clinton-Massie 51, Taylor 21

Division V

Region 20

Carlisle 35, West Liberty-Salem 0

Mariemont 31, North College Hill 12

North Union 21, Greeneview 6

Division VI

Region 24

Anna 54, Deer Park 15

Coldwater 48, Covington 0

Division VII

Region 28

Fort Recovery 34, Cin. College Prep 8

New Bremen 36, Ansonia 8

REPORTING RESULTS

Contact Dayton Daily News, Springfield News-Sun and Journal-News with scores and results as soon as possible after varsity high school athletic contests by email only at COPSports@coxinc.com. Please include any details from your contest that you would like published along with a contact name and phone number.

In Other News
1
Bengals: 3 things to know about Sunday’s game against the Chicago Bears
2
Bengals: Flacco may start Sunday against Bears, feels an ‘obligation’...
3
Athlete of the Week: Isaiah Thompson, Wayne
4
Bengals: Pass rushers, defense look to get back on track in ‘do or die’...
5
Girls Volleyball: Fenwick beats Kenton Ridge, one win away from return...

About the Author

Travis Erickson