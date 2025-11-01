High School Football Week 11 scores: Carlisle scores shutout wins

PREP RESULTS
Football
PLAYOFFS
First Round
Friday’s Results
Division I
Region 2
Lebanon 22, Fairmont 21
Region 4
Lakota West 30, Hamilton 0
Winton Woods 39, Little Miami 6
Division III
Region 10
Tol. Central Catholic 35, Ontario 0
Division IV
Region 16
Clinton-Massie 51, Taylor 21
Division V
Region 20
Carlisle 35, West Liberty-Salem 0
Mariemont 31, North College Hill 12
North Union 21, Greeneview 6
Division VI
Region 24
Anna 54, Deer Park 15
Coldwater 48, Covington 0
Division VII
Region 28
Fort Recovery 34, Cin. College Prep 8
New Bremen 36, Ansonia 8
REPORTING RESULTS
Contact Dayton Daily News, Springfield News-Sun and Journal-News with scores and results as soon as possible after varsity high school athletic contests by email only at COPSports@coxinc.com. Please include any details from your contest that you would like published along with a contact name and phone number.
About the Author